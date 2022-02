Ausserrhoden Kinderbetreuungsgesetz nimmt erste Hürde: Kanton und Gemeinden sollen jedoch gleich hohe Beiträge an die Betreuung zahlen Appenzell Ausserrhoden soll ein modernes Kinderbetreuungsgesetz erhalten. Der Kantonsrat stimmte am Montag der Vorlage deutlich zu. Beim Kostenverteilschlüssel nahm er jedoch eine wichtige Änderung vor.

Der Ausserrhoder Kantonsrat sagt in erster Lesung Ja zum Kinderbetreuungsgesetz. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte stimmen am Montag dem Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) in erster Lesung mit deutlichem Mehr zu: 53 Räte sagen Ja, dazu gibt es drei Nein-Stimmen sowie eine Enthaltung.

Damit war das Gesetz als Ganzes unbestritten. Einige Punkte wurden jedoch intensiv diskutiert. Insbesondere bei der Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden gingen die Meinungen auseinander: Der Regierungsrat schlug vor, dass der Kanton einen Viertel der Kosten übernehmen soll und die Gemeinden 75 Prozent. Die vorberatende Kommission Gesundheit und Soziales hatte beantragt, 46 Prozent durch Kantons- und 54 Prozent durch Gemeindebeiträge zu leisten. Dabei würde sich der Kostenteiler nach dem Verhältnis der Steuerfüsse von Kanton und Gemeinden ausrichten, so Kommissionspräsidentin Andrea Zeller (PU), Lutzenberg. Die FDP-Fraktion wiederum beantragte, die Kosten je hälftig aufzuteilen. Wenn der Kanton befehle, solle er den Gemeinden finanziell entgegenkommen, argumentierte auch der parteiunabhängige Alfred Wirz, Urnäsch. Für den Antrag der FDP stimmten 45 Kantonsräte, 7 Stimmen gab es für die Variante der Kommission und nur deren 4 für jene des Gesetzesentwurfs.

Unterschiedliche Ansichten gab es zudem bei der Frage, ob Erziehungsberechtigte finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie eine ausserkantonale Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Hier stimmten die Kantonsräte dem Antrag der Kommission Gesundheit und Soziales zu. Diese schlug vor, den Besuch einer ausserkantonalen Kita mitzufinanzieren. Keine Unterstützung gibt es hingegen für die Betreuung in einer Tagesfamilie ausserhalb des Kantons.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern

Mit dem Kinderbetreuungsgesetz möchte der Regierungsrat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und den Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft angemessen Rechnung tragen. Bisher war es in Ausserrhoden den Gemeinden überlassen, ob und in welchem Rahmen sie familienergänzende Betreuung unterstützen. Künftig sollen berufstätige Erziehungsberechtigte mit einem Einkommen bis 100'000 Franken finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie ihre Kinder ausserfamiliär betreuen lassen. Zu Anwendung kommen soll eine subjektbezogene Finanzierung. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand einen Teil der Betreuungskosten jedes Kindes übernimmt, unabhängig davon, ob es eine Kita oder eine anerkannte Tagesfamilie besucht.