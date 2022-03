Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden Ein Generalist für den Svar: Andreas Roos wird neuer Verwaltungspräsident Am 1. April übernimm Andreas Roos das Verwaltungsratspräsidium des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden. Der Thurgauer bringt breite Erfahrung im Gesundheitsbereich mit.

Anderas Roos tritt die Nachfolge von Andreas Zollinger an. Bild: PD

Nach dem unerwarteten Tod von Andreas Zollinger vergangenen September hatte der Ausserrhoder Regierungsrat das Präsidium des Svar-Verwaltungsrates neu zu besetzen. Nun ist die Nachfolge bekannt: Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer sagt am Donnerstag an einer Medienorientierung: «Der Regierungsrat ist überzeugt, dass Andreas Roos mit seinem beruflichen Leistungsausweis und seiner Persönlichkeit für die Führung des Svar bestens geeignet ist.» Roos tritt die Stelle am 1. April an.

Andreas Roos ist 64 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Er studierte Medizin an der Universität Zürich und und schloss an der Universität Bern ein Zweitstudium mit dem Master of Health Administration ab. Roos wohnt in Frauenfeld.

Gesundheits- und verbandspolitisch erfahren

Der Regierungsrat schreibt in einer Medienmitteilung, dass Roos über eine breite Berufs- und Führungserfahrung im Gesundheitswesen verfüge. Er war in leitenden Management-Funktionen bei ambulanten und stationären Leistungserbringern, auf Seiten der Versicherer sowie im Pharma-Bereich tätig.

So war Andreas Roos während rund acht Jahren in der Geschäftsleitung der Sanitas Krankenversicherung und leitete danach von 2015 bis vergangenen März als CEO die Vamed Schweiz Gruppe, die unter anderem die Rehabilitationskliniken in Zihlschlacht, Dussnang und Seewis betreibt. Er ist weiterhin Teil des Verwaltungsrats. Daneben hat Andreas Roos weitere Mandate als Verwaltungs-, Stiftungs- und Beirat im Gesundheits- und Sozialbereich inne. Er habe zudem eine breite gesundheits- und verbandspolitische Erfahrung und war während vieler Jahre Mitglied von eidgenössischen Kommissionen, zuletzt bis Ende 2019 der eidgenössischen Leistungs- und Grundsatzkommission.