Ausserrhoden ehrt seine Medaillengewinner An der 19. Sportlerehrung werden am Freitagabend Athletinnen und Athleten für ihre besonderen sportlichen Leistungen im Jahr 2018 geehrt. Bobfahrer Beat Hefti bekommt Anerkennung für seinen Olympiasieg. Alessia Pagani

Die Medaillengewinner Ausserrhodens für das Jahr 2018 wurden an der Sportlerehrung in Trogen ausgezeichnet. (Bild: Erich Brassel)

Es war ein Abend, an dem vieles zusammenpasste. Und ein Abend, wie er würdevoller kaum hätte sein können. So fasste sich Kantonsratspräsident Beat Landolt in seiner Eröffnungsrede angenehm kurz, galt das Hauptaugenmerk doch den erfolgreichen Athletinnen und Athleten des vergangenen Sportjahres. «Überdurchschnittliche Leistungen müssen und sollen gewürdigt werden», so Landolt. Ausgezeichnet wurden am Freitagabend an der diesjährigen Sportlerehrung sämtliche Medaillengewinnerinnen und -gewinner des Jahres 2018. Nicht weniger als 91 mal kamen die Ausserrhoder Sportlerinnen und Sportler von nationalen und internationalen Wettbewerben mit Edelmetall zurück. In der Aula der Kantonsschule Trogen wurden 46 Einzelsportler und acht Teams geehrt. Landolt verwies auf die Wichtigkeit der Vereine und auf deren Nachwuchsarbeit und richtete sich mit den Worten an die ausgezeichneten Sportler: «Ihr seid Vorbilder für viele.» Gastgeber Roman Hasler, Leiter Abteilung Sport, hatte den Abend unter das Motto Sportfamilie gestellt - was passte, war doch der Zusammenhalt der Sportler aus den verschiedensten Sportarten und Vereinen spürbar. Während der Veranstaltung wurden immer wieder Fotos aus Kindertagen der Anwesenden gezeigt, die Kantiband Sisters and Brothers umrahmte die Feier musikalisch.

Drei Sonderpreise vergeben

Regierungsrat und Vorsteher des Departementes Bildung und Kultur Alfred Stricker, selbst langjähriger Turner, hatte die wohl dankbarste Aufgabe des Abends. So überreichte er jedem eine Auszeichnung und ein Präsent. Speziell geehrt wurde Beat Hefti für seinen nachträglich anerkannten Olympiasieg. Stricker:

«Der Sport bringt Menschen zusammen.»

«Wir sind angewiesen, dass wir an der Front Trainer haben, die nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch soziale Qualitäten vermitteln." Besonders emotional wurde Alfred Stricker bei der Bekanntgabe des Sportförderers des Jahres 2019. Den Sonderpreis erhielt mit Beat Schluep ein ehemaliger Vereinskollege, der sein «Leben mit und für den Sport» lebe. «Beat Schluep ist ein Kamerad, ein Freund und schlicht ein Sport-Profi», so Stricker. Weiter wurde Maurus Sparr vom SC Bühler zum Nachwuchssportler des Jahres 2019 geehrt. Als Verein des Jahres 2019 wurde der Appenzeller Plusport Verband ausgezeichnet.