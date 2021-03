Ausserrhoden Coronapandemie hinterlässt Spuren in der Ausserrhoder Staatsrechnung – Steuererträge sinken um 5,1 Millionen Franken Das Gesamtergebnis der Staatsrechnung 2020 von Ausserrhoden weist einen Ertragsüberschuss von 9,5 Millionen Franken aus. Gegenüber dem ursprünglichen Voranschlag fällt das Ergebnis um 8,1 Millionen Franken tiefer aus. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie hat der Kantonsrat Nachtragskredite von 6 Millionen Franken gesprochen und der Regierungsrat Kreditüberschreitungen über 3,7 Millionen Franken genehmigt. Der Bilanzüberschuss steigt auf 71,8 Millionen Franken.

Am Mittwochmorgen präsentierte die Ausserrhoder Regierung die Zahlen der Staatsrechnung 2020. Die Pandemie hat Nettokosten von 8,3 Millionen Franken verursacht. Ralph Ribi

Das vergangene Jahr war von der Coronapandemie geprägt, welche auch die Staatsrechnung von Appenzell Ausserrhoden beeinflusste. Die im Zusammenhang mit der Pandemie direkt verursachten Nettokosten für den Kanton betrugen 8,3 Millionen Franken. Zusätzlich wurde der Lotteriefonds mit 1 Million und der Fonds für gemeinnützige Zwecke mit 0,3 Millionen Franken belastet. Dies lässt die Regierung kurz vor der Präsentation der Zahlen in einer Medienmitteilung verlauten.

Steuereinnahmen fallen coronabedingt tiefer aus

Gegenüber dem Voranschlag ist bei den gesamten Steuererträgen ein Minus von 5,1 Millionen Franken zu verzeichnen. Bei den natürlichen Personen konnte trotz Einnahmen von 152 Millionen Franken und einem Periodenwachstum von 1,1 Prozent das Budget um 2,5 Millionen Franken nicht erreicht werden. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen liegen mit 10,3 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag um 4,3 Millionen Franken beziehungsweise 23,4 Prozent tiefer. Dagegen fallen die Grundstückgewinnsteuern um 1,2 Millionen und die Erbschafts- und Schenkungssteuern um 0,6 Millionen Franken höher aus.

Der Anteil an der direkten Bundessteuer liegt im Vergleich zum Voranschlag um 2,9 Millionen und bei der Verrechnungssteuer um 4,2 Millionen Franken tiefer. Dafür erhielt der Kanton aus dem Gewinnanteil der Schweizerischen Nationalbank 17,3 Millionen Franken, was einem Mehrertrag von 8,6 Millionen entspricht.

Tiefere Personalkosten und weniger Sachaufwand

Trotz coronabedingten Mehrausgaben liegen die Personalkosten mit 97 Millionen Franken um 0,9 Millionen Franken unter dem Voranschlag, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalkosten der kantonalen Verwaltung (ohne Globalkreditbetriebe) um 2,3 Prozent gestiegen. Der gesamte Sachaufwand fällt mit 44 Millionen Franken im Vergleich zum Voranschlag um 4,2 Millionen Franken tiefer aus. Im Vergleich zum Jahr 2019 fiel er (ohne Globalkredite) um 8,9 Prozent tiefer aus.

In diversen Aufgabenbereichen schliesst die Rechnung gegenüber dem Voranschlag mit Minderausgaben ab. So fielen die Beiträge an die Berufs-, Mittel- und Hochschulen um 2,1 Millionen, die Ausgaben zur Spitalfinanzierung um 3,7 Millionen, die Ausgaben für die Prämienverbilligung der Krankenversicherungen um 2,9 Millionen, die Ausgaben im Tiefbauamt um 1,4 Millionen sowie die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen um 1,1 Millionen Franken tiefer aus als vorangeschlagen. Bei den Betrieben mit Globalkredit und Leistungsauftrag schliesst die Kantonsschule Trogen gegenüber dem Voranschlag um 0,2 Millionen Franken besser ab. Der Ertragsüberschuss bei den Strafanstalten Gmünden entspricht nahezu dem Voranschlag.

Investitionen fallen tiefer aus und Verschuldung sinkt

Der Kanton tätigte im Jahr 2020 Bruttoinvestitionen von 24,3 Millionen Franken. Diesen stehen Einnahmen von 15,1 Millionen Franken gegenüber. Die Nettoinvestitionen betragen somit 9,2 Millionen Franken. Sie fallen gegenüber dem Voranschlag um 12,7 Millionen Franken tiefer aus. Minderausgaben sind bei den Hochbauten (-3,5 Millionen Franken), beim Wasserbau (-2,6 Millionen Franken) bei IT-Projekten (-1,8 Millionen Franken) sowie beim Strassenbau (-1,4 Millionen Franken) zu verzeichnen.

Mit dem Jahresergebnis erhöht sich der Bilanzüberschuss von 62,3 Millionen Franken Ende 2019 auf 71,8 Millionen Franken Ende 2020. Auch aus der Finanzierungsrechnung resultiert ein Überschuss von 30,7 Millionen Franken. Entsprechend hat sich der Selbstfinanzierungsgrad mit 216,4 Prozent gegenüber den Vorjahren nochmals verbessert. Im Rechnungsjahr konnte somit die Verschuldung nicht nur stabilisiert, sondern abgebaut werden, heisst es in der Medienmitteilung. Die Nettoschulden I pro Kopf sinken gegenüber dem Vorjahr von 689 Franken auf 520 Franken. Mit dem Abschluss 2020 liegt der Kanton in Bezug auf die finanzpolitischen Zielsetzungen der Legislaturperiode 2020–2023 weiterhin auf Kurs.

Die Staatsrechnung 2020 wird vom Kantonsrat an seiner Sitzung vom 3. Mai beraten. (pd)