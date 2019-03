Ausmass der Schäden in

Appenzeller Wäldern bleibt unklar Die Schäden, die der Sturm Vaia im Herbst in Ausserrhoden und Innerrhoden verursacht hat, können noch nicht genau definiert werden. Ein exakter Überblick ist erst nach der Schneeschmelze möglich. Margrith Widmer

Der Sturm Vaia hat im Herbst in den Wäldern Ausserrhodens und Innerrhodens zahlreiche Schäden verursacht. (Bild: PD)

Nach den zahlreichen Stürmen von Oktober bis März liegt derzeit reichlich frisches Sturmholz in den Wäldern. Ein einigermassen exakter Überblick ist noch unmöglich, weil in höheren Lagen noch zum Teil sehr viel Schnee liegt. Besonders stark betroffen waren in Ausserrhoden Stein und Hundwil. Im Hinterland ist es noch schwieriger, sich einen Überblick zu verschaffen, wie der Ausserrhoder Oberförster Heinz Nigg auf Anfrage sagt.

Im Hinterland fiel beim Sturm Vaia Ende Oktober rund 25000 Kubikmeter Sturmholz an. Für Heinz Nigg war Vaia das grösste Sturmereignis seit über zwölf Jahren und vergleichbar mit den Stürmen von 1981 – oder mit Lothar (1999) und Vivian (1990). Vorteilhaft sei, dass sich der Sturm zu Beginn der Saison ereignet habe: So könne jetzt aufgerüstet werden und man wisse, wie viele Bäume man stehen lassen könne.

Chaotisches Mosaik

Es seien vielfach Streuschäden, eine Art Mosaik, sagt Nigg. «Jeder Sturm hat ein eigenes Gesicht», sagt er. Vaia habe sehr unterschiedliche Bäume in unterschiedlicher Form beschädigt. Laub- und Nadelbäume; manche wurden entwurzelt, andere umgeknickt. Ein einheitliches Bild gebe es nicht. Besonders grosse alte Bäume wurden entwurzelt, während danebenstehende, deutlich schwächere, hingegen stehen blieben: «Es sind chaotische Ereignisse; es gibt keine Systematik», so Nigg.

Auch in Appenzell Innerrhoden richtete der Sturm beträchtliche Schäden im Wald an, wie Oberförster Albert Elmiger sagt. In Innerhoden gibt es aufgrund des Schnees in den höheren Lagen ebenfalls noch keinen exakten Überblick. Geschätzt werden die Schäden durch Vaia auf rund 9000 Kubikmeter Sturmholz. Das entspricht knapp einer halben Jahresnutzung. Durch die Sturmböen wurden viele Bäume entzweigebrochen, entwurzelt wurden weniger – betroffen waren meistens Fichten.

Wie Haarausfall und «Blitzphänomen»

Elmiger vergleicht die Sturmfolgen mit Haarausfall: «Wenn man genug durchgekämmt hat, fallen weniger Haare aus. So ist es auch beim Sturm – es sei denn, die Windrichtung wechsle.» Beim Föhnsturm vom vergangenen 6. und 7. März sei in Brülisau mit 157 Stundenkilometern eine im schweizweiten Vergleich überaus hohe Windgeschwindigkeit gemessen worden. «Auch im Dorf Appenzell war dieser Sturm sehr stark zu spüren. Trotzdem gingen beim Oberforstamt keine neuen Sturmschadenmeldungen ein. Offenbar war der Wald in dieser Windrichtung bereits gründlich durchgebürstet.»

Es konnte schon recht viel Sturmholz abtransportiert werden. In tieferen und somit früh schneefreien Lagen wurde mit der Räumung direkt nach Vaia begonnen. Nun, da sich der Frühling vielerorts ankündet, will man in höhere Regionen vordringen. Den Umstand, dass mitten im Wald ein einzelner Baum gebrochen oder entwurzelt wird, erklärt Elmiger mit dem «Blitzphänomen». Wirbel und Sogwirkung können stark auf die Krone einwirken. Manche Schäden seien nicht erklärbar: «Schon nur weil wir uns während Stürmen nicht im Wald aufhalten und deshalb kaum Direktbeobachtungen machen können.» Manchmal entstehe eine Düsenwirkung; dann werde ein Sturm zurückgespiegelt, so etwa beim Laseyer, der 1984, 2007 und 2015 Bahnwagen umfegte.

Trotz der grossen Mengen an Sturmholz seien die Marktprognosen für das Jahr 2019 durchaus positiv, wenn auch nicht mehr ganz so rosig wie im Vorjahr, schreibt Holzmarkt Ostschweiz. Die Nachfrage der Schweizer Bauwirtschaft nach Holzprodukten werde für 2019 ähnlich solide eingeschätzt, wie in den Vorjahren. Käferholz könne wegen der nach wie vor vollen Lager nur begrenzt von der Holzindustrie aufgenommen werden und tendenziell zu sinkenden Preisen. Viele Sägewerke meldeten andererseits einen steigenden Bedarf an frischem Nadelholz. Die Nachfrage nach Laubholz bleibe weiterhin hoch, sowohl nach sägefähigem Rundholz – vor allem Eiche und Esche – wie auch nach Industrie- und Energieholz.