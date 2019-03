Ausstellung im Brauchtumsmuseum in Urnäsch: Aus Holz gefertigtes Brauchtum Im Appenzeller Brauchtumsmuseum wird am Samstag eine Sonderausstellung zur Senntumsschnitzerei eröffnet. Die Ausstellungsobjekte sind nicht nur unter Bauern beliebte Sammlerstücke. Jesko Calderara

Es ist das erste Mal, dass der Senntumsschnitzerei eine umfassende Ausstellung gewidmet wird. (Bild: PD)

Im Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch findet diesen Samstag, 30. März, um 10 Uhr die Vernissage der Sonderausstellung «Senntumsschnitzerei – Brauchtum im Kleinen» statt. Dabei wird erstmals der Senntumsschnitzerei eine umfassende Ausstellung gewidmet. Im Verlaufe der bis am 14. Januar 2020 dauernden Ausstellung finden im Museum verschiedene Begleitveranstaltungen statt.

Im Rahmen der Vernissage wird auch das im Appenzeller Verlag erscheinende Buch «Senntumsschnitzerei im Appenzellerland und im Toggenburg» vorgestellt. Autor des Buches ist Alt-Bundesrats Hans-Rudolf Merz. Dieser besitzt selber über eine beachtliche Sammlung von Senntumsschnitzerein und ist ein profunder Kenner des Kunsthandwerks. Die Ausstellungsvernissage und die Buchvorstellung finden in der Kirche statt, anschliessend wird im Brauchtumsmuseum ein Apéro offeriert.

Entwicklung der Senntumsschnitzerei

Das Appenzeller Brauchtumsmuseum am Dorfplatz in Urnäsch zeigt die Entwicklung der Senntumsschnitzerei rund um den Säntis im Appenzellerland und im Toggenburg. Die von Kuratorin Ursula Karbacher und Kuratoriums-Mitarbeiter Walter Frick konzipierte und gestaltete Ausstellung auf zwei Geschossen illustriert die Entwicklung dieser Schnitzerei von gestern bis in die heutige Zeit.

Vorläufer der Senntumsschnitzerei sind aus einem Ast gefertigte Kühe. Die frühesten von Bauern für ihre Kinder geschnitzten Spielzeugkühe sind um 1850 entstanden. Bald schon kommen neben den Kühen zur Alpfahrt gehörende Tiere dazu. Diese frühen Schnitzer werden Chüelischnitzer genannt. Erst als die Schnitzer namentlich bekannt werden und neben den Tieren auch die zur Alpfahrt gehörenden Menschen fertigen, wird von Senntumsschnitzerei gesprochen. Geissbub, Ziegen, Geissmädchen, Sennen, Kühe, Bauer, Bläss, Stierführer mit Stier, Saumpferde, Ledi- und Sauwagen illustrieren das Öberefahre. Mit der Zeit kamen weitere Motive aus Brauchtum und bäuerlichem Alltag wie Silvesterchlausen, Bloch, Streichmusik, Tanzgruppen, Holzen oder Käsen hinzu.

Über Generationen weitergegeben

Oft gibt der Vater sein Wissen und Können an seinen Sohn weiter. Obwohl anders im Stil, fährt dieser mit dem Schnitzen fort. Beim Bemalen der Schnitzereien hilft meist die Partnerin. Häufig übernimmt sie diese Tätigkeit vollumfänglich. Aktuell finden sich unter den Schnitzern auch ebenbürtige Schnitzerinnen. Was bei den Bauern als Zeitvertreib zum Fertigen von Spielzeug oder von Szenen auf den Chlausenhauben beginnt, wird zum lukrativen Nebengeschäft. Schnitzereien sind beliebte Sammelstücke, nicht nur im Bauernstand.

Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, Brauchtum in dieser Sonderausstellung auf neue Weise zu entdecken. Vielfältige Darstellungen, reichhaltige Details sowie die durch die Schnitzerinnen und Schnitzer individuell geprägten Unterschiede der Formen und Eigenheiten der Figuren offenbaren eine Welt im Kleinen und spiegeln bäuerliches Leben mit seinen Bräuchen rund um den Säntis.