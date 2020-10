Aus gutem Holz geschnitzt: Silber und Bronze für Appenzeller Zimmerleute an den Swiss-Skills in Sitten An den dreitägigen Swiss-Skills der Zimmerleute räumten vier junge Appenzeller ab: Sie brachten am eine Silber- und eine Bronzemedaille sowie den 6. und 7. Rang nach Hause.

Die erfolgreichen Appenzeller Zimmermannen: (v.l.n.r.) Roland Brülisauer, Dominik Brülisauer, Pascal Heeb und Reto Koller.

Roland Brülisauer aus Haslen (dörig&brülisauer GmbH Unterschlatt) holte sich die Silbermedaille und Reto Koller aus Appenzell (Markus Manser Holzbau AG Weissbad) die Bronzemedaille. Dominik Brülisauer aus Haslen (Holzbau Albert Manser AG Gonten) kam auf den 6. Rang und Pascal Heeb aus Stein (Zimmerei Heierli AG Teufen) auf den 7. Platz. Die vier Zimmermannen sind sich einig: Die vielen Stunden in die Vorbereitung für die Schweizer Meisterschaft zu investieren, hat sich mehr als gelohnt.

Nun im Nationalkader

Die beiden Medaillengewinner Roland Brülisauer und Reto Koller werden für ihre hervorragenden Leistungen ins Nationalkader aufgenommen und können sich an bevorstehenden Vorausscheidungen wie die Europa- und Weltmeistermeisterschaft in den nächsten Jahren beteiligen.

Doch vorerst geniessen sie den Erfolg an der Schweizer Meisterschaft, die im Rahmen der Swiss-Skills stattfanden. Wegen der Coronapandemie mussten diese dezentral durchgeführt werden. Jene der Zimmermannen fand zusammen mit weiteren Berufen in Sitten statt. Auch hier galten Schutzmassnahmen wie Distanz halten und Schutzmasken tragen. Die Siegerehrung fand ebenfalls mit Masken statt und wurde aus Sicherheitsgründen schlichter abgehalten als in den Vorjahren.

Freude über Durchführung

Er sei überglücklich, dass der Anlass überhaupt stattfinden konnte. Vielleicht wäre das wegen der aktuellen Coronasituation nun nicht mehr in diesem Rahmen möglich gewesen, sagt Urs Dörig sichtlich erleichert. Der Präsident vom Nationalteam Holzbau Schweiz sagte zudem:

«Ich freue mich riesig darüber, dass es immer wieder junge Leute gibt, die sehr viel Freizeit in ein berufliches Ziel stecken und sich immer wieder dazu motivieren lassen.»

Die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft bezeichnet er als grosse Herausforderung. Anhand einer Planaufgabe mussten die elf Teilnehmer das Projekt ermitteln. Dieses Jahr war es eine Sitzbank, die aus verschiedenen Teilen bestand. Millimetergenaues Arbeiten war gefordert, da die Teile modular zusammengestellt werden mussten.

22 Stunden für Wettbewerbsprojekt

Den jungen Zimmermannen standen für die Erstellung des Gesamtobjektes 22 Stunden zur Verfügung. Dieser zeitlich festgesetzte Rahmen war auch für die vier Appenzeller die grösste Herausforderung, zumal alle das Ziel vor Augen hatten, das Objekt innerhalb der vorgegebenen Zeit fertig abzuliefern. Das gelang allen. Entscheidend für die Platzierung war wie sauber und genau gearbeitet worden war.

Nebst dem Beweis, wie gut man das Handwerk beherrscht, bringe ein solcher Wettkampf auch persönliche Erfahrungswerte hervor, so Urs Dörig. Zum Beispiel wie man mit Druck umgeht, was für Reaktionen zeitlicher Druck auslöst, oder wie man damit umgeht, wenn der Rang am Schluss nicht jenem entspricht, den man von sich selbst erwartet hatte. Das alles seien wichtige Lebenserfahrungen für die jungen Berufsleute.