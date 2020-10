«Gemeindefusionen sind kein Wundermittel»: kritische Gedanken zur angedachten Grossfusion der Ausserrhoder Gemeinden HSG-Rechtsprofessor Benjamin Schindler und der Ausserrhoder Oberrichter Patrik Louis beurteilen den Vorschlag der Regierung zu den Gemeindestrukturen skeptisch. Sie zeigen mögliche Alternativen auf.

Ausserrhodern soll gemäss einem Vorschlag der Regierung künftig aus nur noch vier Gemeinden bestehen. Visualisierung: APZ

Patrik Louis ist nebenamtlicher Richter am Obergericht sowie Präsident der FDP Stein. Bild: PD

Der Vorschlag der Regierung, die 20 Ausserrhoder Gemeinden zu vier Grossgemeinden zu fusionieren, wird von den Parteispitzen in einer ersten Reaktion als «mutig», «elegant» und «innovativ» bezeichnet. In der Tat ist es zu begrüssen, dass die Regierung mit ihrem Vorschlag der schon lange andauernden Debatte über die Gemeindestrukturreform neuen Schub verleiht. Die Gefahr besteht aber, dass man sich voreilig in eine emotional geführte und wenig ergiebige Debatte pro und contra Gemeindefusionen begibt und dabei den übergeordneten Blick für die verfolgten Ziele verliert. Gemeindefusionen können in einzelnen Fällen zur Problemlösung beitragen, sie sind aber kein Wundermittel, mit dem sich in einem Aufwisch alle Probleme lösen liessen. Bevor sich der Kanton nun daran macht, die historisch gewachsenen und in vielen Bereichen bewährten Gemeindestrukturen völlig umzukrempeln, sollten wir uns darüber Klarheit verschaffen, welche Ziele wir mit einer so tiefgreifenden Reform erreichen wollen.

Benjamin Schindler aus Speicher ist Professor für Öffentliches Recht an der Universität St. Gallen. Bild: PD

In der bisherigen Debatte über die Gemeindefusionen fällt auf, dass nur selten über die konkreten Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten bei der bisherigen Aufgabenwahrnehmung in den Gemeinden gesprochen wurde. Auch die Vernehmlassungsvorlage des Regierungsrats orientiert sich stark am formalen Ziel, die Zahl der künftigen Gemeinden zu reduzieren. Eine auf die bestehenden Gemeinden beziehungsweise Regionen heruntergebrochene Problemanalyse fehlt weitgehend. Gerade bei tiefgreifenden Reformideen ist es aber wichtig zu wissen, wo konkret welche Defizite bestehen. Auch sollten alternative Lösungsansätze mit ihren Vor- und Nachteilen evaluiert werden.

Erfolg von Gemeindefusionen schwer messbar

Mit Gemeindefusionen wird oft die Erwartung verbunden, sie führten zu mehr Professionalität, tieferen Verwaltungskosten und zur Stärkung der autonomen Aufgabenerfüllung (etwa im Bereich der Raumplanung) sowie der politischen Partizipation (etwa durch die Einführung von Gemeindeparlamenten oder grösseren Wahlkreisen). Mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die die Auswirkungen von Fusionen im In- und Ausland untersucht haben. In diesen Studien wird immer wieder betont, dass der Nutzen von Fusionen schwer messbar ist. Denn meist ist es im Nachhinein nicht möglich, zwischen fusionsbedingten und anderen Einflüssen zu unterscheiden. Fusionsgemeinden sind zudem wegen ihres meist erweiterten Aufgabenspektrums und der stärker repräsentativ-demokratischen Ausgestaltung nur noch bedingt mit den früheren Strukturen vergleichbar. Entsprechend ist Vorsicht geboten bei pauschalen Aussagen über den Nutzen von Gemeindefusionen. Dies gilt gerade für die Glarner Grossfusion. Die Meinungen gehen weit auseinander, ob man in diesem Fall wirklich von einem Erfolg sprechen kann.

Leistungsfähiger…

Gerade kleine Gemeinden leiden heute daran, dass sich nicht genügend Personen für den Gemeinderat begeistern lassen. Auch ist es schwierig, qualifiziertes Personal für zunehmend komplexe Gemeindeaufgaben zu finden. Die Professionalisierung ist daher sicher das stärkste Argument für eine Gemeindestrukturreform. Viele Untersuchungen und Erfahrungen in anderen Kantonen machen deutlich, dass Gemeindefusionen tatsächlich zu mehr Professionalität und verbesserter Dienstleistungsqualität führen.

…aber nicht unbedingt günstiger

Bei den Kosten ist das Bild hingegen nicht mehr so klar, worauf auch der Regierungsrat in seiner Vernehmlassungsvorlage hinweist. Mögliche Sparpotenziale werden meist nicht ausgeschöpft, da sie zu einem politisch kaum vertretbaren Leistungsabbau führen, etwa wenn Schulen oder Schwimmbäder geschlossen werden. Zwar sind bei fusionierten Gemeinden die reinen Verwaltungskosten pro Kopf aufgrund des Skaleneffekts meist tiefer. Bei den Gesamtkosten der öffentlichen Ausgaben sieht das Bild hingegen anders aus.

Hier haben kleine Gemeinden häufig sogar tiefere Gesamtausgaben pro Kopf, da sie ein geringeres Dienstleistungsangebot haben.

Dies muss kein Argument gegen Gemeindefusionen sein, denn mit dem tieferen Dienstleistungsangebot gehen in kleineren Gemeinden häufig Strukturprobleme einher, die einen Fusionsdruck überhaupt erst erzeugen. Damit unterschiedlich starke Gemeinden miteinander fusionieren, sind denn auch meist bedeutende finanzielle Ausgleichszahlungen beziehungsweise Anschubfinanzierungen durch den Kanton nötig (beispielsweise zur Angleichung der Steuerbelastung). Dabei ist es aber noch nicht sichergestellt, dass sich die Strukturunterschiede innerhalb der neuen Gemeinde langfristig wirklich angleichen.

Identitätsverlust als Schattenseite

Professionalisierung hat aber auch ihre Schattenseiten. Sie führt notwendigerweise zu mehr Distanz, Anonymität und einem Ausbau der Bürokratie. Der Stellenwert von Milizarbeit nimmt ebenfalls ab. Die Standardisierung von Verwaltungsaufgaben beziehungsweise die Auslagerung dieser Verwaltungsstrukturen ausserhalb des eigenen Wohnorts können einen Verlust von Bürgernähe und Identität darstellen. Auch die Ausweitung der politischen Entscheidungsstrukturen auf eine grössere Gebietsfläche beziehungsweise Einwohnerzahl kann als eine Beschneidung der Mitbestimmung direkt vor Ort wahrgenommen werden und die Akzeptanz der zentral getroffenen Entscheide mindern. Generell lässt sich feststellen, dass es bei Gemeindefusionen gerade im Bereich der politischen Partizipation und Identität keineswegs automatisch zu Verbesserungen kommt, eher das Gegenteil ist der Fall. Dies machen die Erfahrungen im Kanton Glarus deutlich.

Verlustängste ernst nehmen

Eine Erklärung für die tendenzielle Abnahme der politischen Partizipation und Identität nach Gemeindefusionen könnte sein, dass dieser Aspekt in früheren Fusionsprozessen häufig vernachlässigt und als sogenannter «weicher» oder «emotionaler» Faktor abgetan wurde. Auch der Regierungsrat schenkt diesem Punkt zu wenig Aufmerksamkeit. So hält er fest, es gehe ihm nicht darum, «Dörfer zusammenzulegen», sondern in erster Linie darum, die Verwaltungen zusammenzulegen. Die dörflichen Strukturen mit ihren Identitäten würden erhalten bleiben.

Doch lassen sich Dörfer von der lokalen Selbstverwaltung und Selbstregierung ohne Verluste einfach trennen?

In Ausserrhoden sind die Gemeinden mehrheitlich aus den reformierten Kirchgemeinden (Kirchhöri) herausgewachsen und waren immer vom Gedanken der Selbstbestimmung geprägt. Zuerst in kirchlichen Angelegenheiten, dann auch in politischen Dingen. Dazu gehört, dass Entscheide dort gefällt werden, wo die Betroffenheit am grössten ist. Ob es im Dorf einen neuen Mehrzwecksaal, ein Schwimmbad oder eine Turnhalle braucht, soll daher auch im Dorf entschieden werden. Verzichtet beispielsweise eine fusionierte Grossgemeinde auf die Erneuerung der örtlichen Turnhalle, würde dies auch die bisherige Vereinskultur und damit das Leben im Dorf verändern.

Alternative Handlungsansätze ergebnisoffen prüfen

Ein Fusionsprozess, der nach allen «Regeln der Kunst» durchgeführt wird und nicht nur die Professionalisierung der Verwaltung, sondern auch die Strukturverbesserung wirtschaftlich schwächerer Regionen sowie die Stärkung der politischen Partizipation zum Ziel hat, bietet zwar Chancen. Er ist allerdings mit einem erheblichen Aufwand und beträchtlichen Kosten sowie Risiken verbunden. Man sollte sich daher immer die Frage stellen, ob es nicht zielgerichtetere Möglichkeiten gibt zur Behebung der festgestellten Defizite. Ein mögliches Beispiel wäre der kantonsweite Ausbau von Angeboten der familienergänzenden Betreuung. Das dürfte in strukturschwachen Gemeinden nicht nur die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nachhaltig verbessern, sondern wesentlich rascher zu Standortvorteilen, höheren Steuereinnahmen sowie Einsparungen im Sozialbereich führen, als es mit Gemeindefusionen allenfalls langfristig der Fall wäre.

Ebenso könnten kantonale Massnahmen zur Stärkung der gemeindeübergreifenden Identität auch ohne unmittelbaren Bezug zu Gemeindefusionen sinnvoll sein und zumindest indirekt die Chancen für künftige Gemeindezusammenschlüsse verbessern. Mit der Förderung der regionalen Medienvielfalt könnte der Kanton etwa die Herausbildung eines Bewusstseins für überkommunale Themen und Zusammenhänge innerhalb des Kantons unterstützen. Eine solche – aufgrund der gegenwärtigen Medienkrise ohnehin nötige – Investition wäre wesentlich nachhaltiger als der verbreitete Ansatz, mit strategisch motivierten PR-Massnahmen bereits angelaufene Fusionsprozesse zu unterstützen.

Fazit:

Seit 1749 kennt der Kanton Appenzell Ausserrhoden 20 Gemeinden. Dabei muss es keineswegs für immer bleiben. Bevor aber eine Reduktion auf nur noch vier Gemeinden beschlossen oder grosszügig Steuergelder für die Förderung von Gemeindefusionen bereitgestellt werden, sollten wir uns darüber klar werden, was wir damit erreichen wollen und welchen Preis wir bereit sind, hierfür zu bezahlen.