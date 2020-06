Athleten des TV Teufen sind überraschend gut in Form Die Athleten des TV Teufen überzeugen an den ersten Wettkämpfen der Saison.

Simon Ehammer (Bildmitte) hat in Meilen einen neuen persönliche Bestzeit über 100 m Hürden aufgestellt. Bild: PD

Nach dem Wettkampfeinstieg in Langenthal (s. Kasten) vermochte sich Simon Ehammer am Wochenende auf überzeugende Art in Meilen zu steigern. Mit persönlicher Bestzeit über die Hürden und Steigerungen in den Sprüngen fand er zurück zu seiner Bestform. Ehammer ist trotz erschwerter Trainingsbedingungen und fehlender Frühjahrswettkämpfe überraschend gut in Form.

In der guten nationalen Konkurrenz wuchs der Zehnkämpfer in Meilen über 110 m Hürden über sich hinaus. Mit 14,02 Sekunden verbesserte Ehammer seine persönliche Bestzeit um 18 Hundertstel und erreichte den zweiten Platz.

Auch im Weitsprung steigerte sich der Steiner gegenüber der Vorwoche. Mit einer Weite von 7,60 m gewann der Appenzeller den Wettkampf in Meilen. Angesichts des Wertes darf er wieder von seinem grossen Ziel, der 8-Meter-Marke, träumen.

Ehammer überzeugte in Meilen ausserdem im Hochsprung, indem er 1,99 m übersprang und sich am Ende ebenfalls auf Rang zwei einreihte.

Erfreulicher Einstieg im Dreisprung

Hinsichtlich der kommenden Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf testete auch Nicole Höhener in Meilen erstmals ihre Form. Mit 11,25 m im Dreisprung und Rang sechs gelang ihr ein erfreulicher Einstieg. Im Weitsprung landete Höhener bei 5,26 m und im Sprint stoppte die Uhr nach 100 m bei 12,79 Sekunden. Mit dem kommenden Trainingslager in St.Moritz wird auch sie wieder ihre Bestleistungen abrufen können.

Mit Marc Höhener verfügt der TV Teufen über ein Multitalent. Der Teamleader in den Handballnachwuchsriegen trainiert als Ausgleich Leichtathletik. In Meilen wagte er eine Standortbestimmung im Speerwurf. Mit hervorragenden 44,95m verpasste der U20-Athlet die Limite für die nationalen Titelkämpfe um nur 5 cm.

Eine erneute Leistungssteigerung erhoffte sich in Meilen auch Mirjam Mazenauer. Wie in der Vorwoche in Langenthal belegte sie auch am zweiten Wettkampf der Saison Rang zwei im Schlussklassement. Mit einer Weite von 13,48 m blieb die Appenzellerin aber unter den Erwartungen. Für die anspruchsvolle Drehstosstechnik fehlt Mazenauer noch die notwendige Wettkampfpraxis.