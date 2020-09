Athleten des TV Teufen in Höchstform: Schweizermeistertitel für Ehammer und Mazenauer An den Schweizermeisterschaften in Basel trumpften Simon Ehammer und Mirjam Mazenauer mit zwei Meistertiteln und zwei weiteren Medaillen gross auf. Ein Achtungserfolg gelang Nicole Höhener im Dreisprung.

Simon Ehammer beim Stabhochsprung an den Schweizermeisterschaften in Basel. Bild: Hans Koller

Ehammer mit komplettem Medaillensatz

Simon Ehammer wuchs in Basel ein weiteres Mal über sich hinaus. Mit 2 weiteren hervorragenden persönlichen Bestleistungen zeigte der U 23 Athlet zum Saisonabschluss nochmals sein grosses Potenzial auf.

Im Weitsprung überzeugte er mit einer bestechenden Serie von 4 Weiten über 7.70m und war bei all diesen Sprüngen besser als der Zweitplatzierte. Sein grossartiger Hürdenlauf dazwischen verlieh ihm zum Abschluss weitere Flügel zur Meisterweite von 7.99m im 6. Versuch in einem hochstehenden Weitsprungfinal.

Im Hürdenlauf stiess er im Schongang nach Siegen im Vorlauf und Halbfinal in den Final vor. Dort verblüffte er zusammen mit dem Schweizerrekordhalter Joseph Jason in einem spannenden Finallauf mit einer Weltklassezeit für einen Zehnkämpfer von 13.48 sec und verbesserte seine persönliche Bestzeit um 25 Hundertstelsekunden und lief mit knappem Rückstand zur Silbermedaille.

Das dritte Glanzlicht setzte der jahresweltbeste Zehnkämpfer im Stabhochsprung. Er steigerte seine persönliche Bestleistung um 10cm auf 5.00m, eine weitere Weltklasseleistung für einen Zehnkämpfer, damit gewann er in Basel die Bronzemedaille unter den Spezialisten.

Kugelgold für Miryam Mazenauer

Mriyam Mazenauer beim Kugelstossen an den Schweizermeisterschaften in Basel. Bild: Hans Koller

Über das ganze Jahr haben sich Vanessa Fust um Miryam Mazenauer spannende Duelle geliefert und einander zu Weiten getrieben, wie sie seit über 10 Jahren in der Schweiz nicht mehr gestossen wurden. Diese Schweizermeisterschaften waren ein Abbild der Saison. Die Berner Konkurrentin war anfangs Saison vorne und erst Richtung Meisterschaften im August wurde sie von der Appenzellerin überflügelt. In Basel legte Vanessa Fust mit neuer persönlicher Bestleistung von 15.54m vor. Miryam Mazenauer behielt starke Nerven und konterte nach Weiten nahe an die 15m Meter im 5. Versuch. Sie wuchtete die Kugel auf 15.80m und gewann die Goldmedaille.

Über einen Achtungserfolg durfte sich auch Nicole Höhener im Dreisprung freuen. Nach problemloser Qualifikation für die Finaldurchgänge landete sie mit neuer persönlicher Bestleistung von 11.68m auf Rang 7 in der erweiterten nationalen Spitze.

Im Bericht der Vorwoche wurde ausgerechnet der erste und eigentlich wichtigste Teil weggelassen. Deshalb hier der Abschnitt:

Jenice Koller, die Überraschung an der Nachwuchs SM in Lausanne

Als Fünftbeste stieg die U 16 Athletin Jenice Koller in ihre ersten nationalen Titelkämpfe. Seit die talentierte Athletin vermehrt wirft, konnte sie sich kontinuierlich steigern. Dass sie aber an ihren ersten Titelkämpfen zu einem Exploit in der Lage war, überraschte. Gleich in ihrem ersten Versuch landete der Speer bei 45.37m, mit 3 weiteren Würfen über 40m gewann sie schlussendlich verdient die Silbermedaille.