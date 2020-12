Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen kommt definitiv: Kanton einigt sich mit Einsprecher Das Asylzentrum Sonneblick wird im März 2021 eröffnet. Der letzte Einsprecher hat seinen Rekurs zurückgezogen.

Das ehemalige Sozialheim Sonneblick in Walzenhausen wird nun Asylsuchende aufnehmen. Bild: Michel Canonica

Am Ende war es eine Hängepartie: Wegen einer Einsprache drohte den Behörden, die Zeit zu fehlen, um die Baubewilligung für das Asylzentrum Sonneblick fristgerecht zu erteilen.

Nun ist der Durchbruch gelungen. Der Kanton teilte am Freitag mit, dass das Asylzentrum in Walzenhausen definitiv im März 2021 eröffnet wird. Das bisherige Zentrum Landegg, das mit dem Kanton St.Gallen betrieben wird, schliesst wie geplant per Ende März 2021. Am 15. März findet in Walzenhausen ein Informationsanlass für die Bevölkerung statt.

Bundesgericht entschied im April

Dem jetzigen Entscheid ging eine lange juristische Auseinandersetzung voraus. Am 24. April 2020 gab das Bundesgericht schliesslich grünes Licht. Allerdings musste von der Gemeinde Walzenhausen noch formell die Baubewilligung erteilt werden. Diese geschah am 17. September. Die bisherigen Verfahrensteilnehmer hatten aber erneut die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten.

Gegen die Baubewilligung wurde dann erneut Rekurs beim Departement Bau und Volkswirtschaft erhoben. Wie der Kanton nun mitteilt, einigte sich die Bauherrschaft nun mit dem Rekurrenten, worauf der Rekurs zurückgezogen wurde.

Die Vorbereitungsarbeiten im «Sonneblick »werden gemäss Communiqué demnächst aufgenommen.

Da das bestehende Asylzentrum Landegg der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden per Ende März 2021 geschlossen werden muss, laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Sonneblick Walzenhausen unter Hochdruck. Mit der erzielten Einigung kann nun sichergestellt werden, dass die Landegg durch den Sonneblick abgelöst werden und das erfahrene Team von Mitarbeitenden die Arbeit fortsetzen kann.