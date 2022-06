Asylzentrum Begegnungstag mit Schnupperkurs in Türkisch: Viel Publikum im «Sonneblick» Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause konnte die Stiftung Sonneblick wieder einmal ihr traditionelles Jahresfest durchführen. Dieses wurde mit dem nach der Eröffnung ebenfalls mehrfach verschobenen Tag der offenen Tür im Asylzentrum zusammengelegt.

Auch anwesend: Sozialdirektor Yves Noël Balmer. Bild: PD

Am eigentlichen Jahresfest des Sonneblicks nahmen rund 30 Personen teil mit viel Prominenz der beiden beteiligten Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen, darunter die Regierungsräte Yves Noël Balmer und Alfred Stricker, Direktverantwortliche des Asylbereichs sowie Vertreter der kirchlichen Behörden und der Stiftung Sonneblick. Am Nachmittag gesellte sich auch Walzenhausens Gemeindepräsident Michael Litscher zu den Gästen.

Begrüsst wurden sie von Zentrumsleiterin Ines Hausser und von Stiftungsratspräsident Fredi Züst. Beide gaben ihrer Freude Ausdruck, dass der Neustart der Stiftung mit der Ausrichtung als Beherbergungsort für Asylsuchende nach langem Warten rundum gelungen sei, wie man nach einer Betriebszeit von nun gut 16 Monaten mit Fug feststellen kann, und wie es auch im jüngsten Jahresbericht dokumentiert ist.

Das lange Warten

Präsident Fredi Züst hatte zusammengerechnet, wie lange es gedauert hat seit seinen ersten Kontakten mit dem damaligen Regierungsrat Matthias Weishaupt, der mit der Anfrage an die Stiftung gelangt war, die Häuser als dringend benötigte Asylunterkunft mietweise zur Verfügung zu stellen. Bis zur Betriebsaufnahme im Februar 2021 vergingen volle 1853 Tage, nachdem bekanntlich zahlreiche rechtliche Hürden zu überwinden waren. Züst dankte allen involvierten Personen für die Geduld und insbesondere der Zentrumsleitung für ihr grosses Engagement.

Besondere Bedeutung

150 bis 200 Personen nahmen am Begegnungstag teil. Bild: PD

Dass der Anlass des Jahresfests am nationalen Flüchtlingstag ausgerechnet zusammen mit dem Tag der offenen Tür durchgeführt werden könne, habe eine ganz besondere Bedeutung. Denn der Sonneblick habe in den bald 90 Jahren seines Bestehens immer wieder und in ganz besonderen Situationen offene Türen gehabt für Personen, denen es in unserer Gesellschaft nicht so gut ging. Auch Geschäftsleiter Adrian Keller sprach in seinen Grussworten von einem «Freudentag».

Schnupperkurs in Türkisch

Die Gäste des Jahresfests wie am Nachmittag auch die breite Bevölkerung, konnten in gut konzipierten Führungen einen vertieften Einblick in den Betrieb eines Asylzentrums mit Integrationscharakter nehmen. So konnten die verschiedenen Räumlichkeiten von der Schule zu den Beschäftigungsräumlichkeiten und den Schlafunterkünften bis zur Infrastruktur wie Küche und Waschmaschinen besichtigt werden.

Eine besondere Attraktion waren Schnupperlektionen in türkischer Sprache, wo man einen Eindruck erhielt, wie umgekehrt Fremdsprachige aus aller Herren Länder mit Schwierigkeiten in unserer Sprache konfrontiert werden als Voraussetzung, um sich integrieren zu können. Sogar ein Zertifikat wurde den Teilnehmenden ausgehändigt, auch wenn in so kurzer Zeit kaum etwas vom Unterricht geblieben sein mag ausser ein Staunen.

Insgesamt kamen trotz brütender Hitze 150 bis 200 Personen in den Sonneblick. Es war ein ruhiges Kommen und Gehen in friedlicher Stimmung, und es kam zu vielen und interessanten Begegnungen zwischen Besuchenden und Asylsuchenden. Auch kulinarische Köstlichkeiten konnten probiert werden, und an Marktständen waren Produkte der Werkstätten Sonneblick, Bergruh in Amden und dem Haus Ruthen, Walzenhausen zu kaufen. (pd)