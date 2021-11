Asylwesen Streitfall Landegg: Gemeinderat Lutzenberg fordert politische Lösung Am 4. November sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende in die Landegg eingezogen. Allerdings ist weiterhin unklar, ob der Betreiber des Internats, der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), eine neue Bewilligung braucht. Der Gemeinderat Lutzenberg fordert nun Kanton St.Gallen und TISG zum Gespräch auf, um eine politisch tragbare Lösung zu finden.

Die Gebäude des ehemaligen Asylzentrums Landegg befinden sich auf St.Galler und wie auch auf Ausserrhoder Kantonsgebiet. Bild: Michel Canonica

Der Streit wegen der Umnutzung der Landegg als Internat für unbegleitete minderjährige Asylsuchende ist um ein pikantes Kapitel reicher. Trotz offener Rechtsfrage sind am 4. November Asylsuchende in die Landegg eingezogen. Betreiber des Internats ist der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG).

An der öffentlichen Orientierungsversammlung am Montagabend sagte der Lutzenberger Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein:

«Der TISG hat einen unrechtmässigen Zustand hergestellt.»

Die Jugendlichen wohnen gemäss Gantenbein zwar im Gebäude auf der St.Galler Seite, auf Lutzenberger Gebiet befinden sich aber unter anderem Verwaltung, Gesundheitsdienst und Aufenthaltsräume.

Lutzenbergs Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein. Bild: PD

Weiter gab Gantenbein bekannt, dass der Gemeinderat derzeit nicht auf einen Rekurs des TISG eingehe. Für einen Entscheid fehlten die Unterlagen, sagte der Gemeindepräsident.

Hintergrund ist die ungeklärte rechtliche Frage, ob für die Nutzung des ehemaligen Durchgangsheims als Internat für die Appenzeller Seite eine neue Baubewilligung nötig ist. Für die Baubewilligungskommission der Vorderländer Gemeinde braucht es eine, für den TISG hingegen nicht. Geschäftsführerin Claudia Nef sagt: «Es gibt keine Umnutzung. Das Gebäude wurde bereits zuvor als Schule genutzt.»

Claudia Nef, Leiterin des Trägervereins Integrationsprojekte Tisg Bild: Ralph Ribi

Regierung wird aktiv

Der TISG, der sich im Auftrag der 77 St.Galler Gemeinden um die Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden kümmert, hatte gegen die Verfügung, ein Baugesuch einzureichen, Rekurs beim Kanton Appenzell Ausserrhoden eingelegt. Das Baudepartement leitete diesen an den Gemeinderat Lutzenberg weiter, da es gemäss Aussagen der Kantonskanzlei beim jetzigen Stand des baurechtlichen Verfahrens nicht zuständig sei. Über den Rekurs müsse der Gemeinderat befinden.

Gantenbein sagte am Montag, der TISG habe die geforderten Unterlagen bislang nicht eingereicht. Der Rekurs werde deshalb nicht behandelt. Nun werde aber der Kanton aktiv. Der Ausserrhoder Regierungsrat werde den TISG auffordern, eine Stellungnahme einzureichen. Diese hat allerdings laut Angaben der Ausserrhoder Kantonskanzlei keinen Einfluss auf das baurechtliche Verfahren.

Kritik wegen mangelnder Kommunikation

Der Streit um die Landegg brach Anfang 2020 aus. Damals erfuhren die Ausserrhoder Kantonsregierung und der Gemeinderat Lutzenberg aus den Medien, dass der TISG in Wienacht entgegen einer Vereinbarung der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sowie der Gemeinden Lutzenberg und Eggersriet weiterhin Asylbewerber unterbringen werde. Gemäss dieser hätte mit der Schliessung und Dislozierung des Asylzentrums nach Walzenhausen im Frühling 2021 Schluss sein sollen.

Die umstrittene neue Nutzung als Internat sorgte zuletzt vor ein paar Tagen für Verstimmung. Der Lutzenberger Gemeinderat kritisierte, dass er vom TISG erst am 30. Oktober über den Bezug der Liegenschaften am 4.November informiert worden sei. Der TISG gab zwar zu, man habe das konkrete Datum kurzfristig kundgetan. Doch Monate zuvor hätte er die Gemeinde über einen möglichen Bezug der Liegenschaften im Sommer oder später im Herbst informiert.

«Hinterhältig und wortbrüchig»

Der Unmut über den TISG war an der Orientierungsversammlung am Montag spürbar. Markus Will, Bewohner von Wienacht und Mitglied der Landegg-Taskforce, sagte:

«Die Art und Weise wie der TISG perfide, hinterhältig und wortbrüchig mit uns umgeht, ist eine politische Katastrophe.»

Am Dienstag verschickte der Gemeinderat eine Medienmitteilung, in der dieser ähnliche Worte benutzt. Der Gemeinderat wirft darin dem Kanton St.Gallen und der TISG politisch unverantwortliches Handeln vor. Der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler lasse einer katastrophalen Entscheidung freien Lauf. Der SP-Politiker hatte bislang argumentiert, der Kanton St.Gallen könne in der Sache nichts unternehmen, weil die Verantwortung bei den St.Galler Gemeinden liege.

Fredy Fässler, St.Galler Justizdirektor

Bild: Benjamin Manser

Im Communiqué werden Fässler und die TISG-Leitung «unmissverständlich» aufgerufen, umgehend in den nächsten Tagen mit dem Gemeinderat Lutzenberg und gegebenenfalls mit Vertretern der Ausserrhoder Regierung das Gespräch zu suchen und erneut eine politische tragbare Lösung zu finden. Die Antwort werde zeitnah erwartet. An der Orientierungsversammlung sagte Will, man müsse Fässler und den TISG «politisch zwingen», das Gespräch aufzunehmen.

Auf Anfrage erklärte TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef, dass sie gesprächsbereit sei. Der Trägerverein habe den Gemeinderat bereits zu Informationsveranstaltungen und Runden Tischen eingeladen. «Wir würden uns sehr über eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lutzenberg freuen.»