Landsgemeinde, Tourismuswerbung und ein Landesverrat: Ausserrhoder Archivschätze auf acht Millimeter An der vierten Appenzeller Archivnacht präsentierte das Ausserrhoder Staatsarchiv rares und bisher unveröffentlichtes Filmmaterial. Zu sehen gab es etwa seltene Aufnahmen einer Generalmobilmachung, die einem Landesverrat gleichkamen. Roman Hertler

Besonders die historischen Aufnahmen der Landsgemeinden weckten im Publikum lebhafte Erinnerungen. (Bild: Bildmontage: hrt)

Im Ausserrhoder Staatsarchiv lagern nicht nur Schriften, Briefe, Bücher und Protokolle. Da schlummern ebenso auf acht Millimeter gebannte, filmische Schätze, die nur darauf gewartet haben, auf die Leinwand projiziert zu werden. So wurde die vierte Appenzeller Archivnacht am Freitag für einmal von der Stuhlfabrik in den Cinétreff Herisau verlegt. Auch in diesem Jahr war kaum Werbung nötig, um den Saal bis in die hintersten Ränge zu füllen. Georg Kegel untermalte die meist tonlosen Filmbeiträge mit stimmigen Pianoimprovisationen, die zwischen Ragtime und Volksweisen pendelten und einem das Gefühl vermittelten, in einem Stummfilmkino der 1920er-Jahre zu sitzen.

Als die Landsgemeinde zum ersten Mal von einer Frau geleitet wurde

So weit reichten die Filmarchivalien zwar nicht zurück. Aber fast: Der erste Film, der am Freitagabend gezeigt wurde, begann mit Eindrücken der Trogner Landsgemeinde von 1932, als die Wirtschaft tief in der Krise steckte und die Arbeitslosigkeit drückte. Es hatte damals derart unerbittlich geregnet, dass der Landammann auf lange Reden verzichtete und die Geschäfte so rasch wie möglich abhandelte. Weitere Aufnahmen zeigten die Landsgemeinden 1953 und 1989, beide in Hundwil.

Vor allem Letztere dürfte vielen Ausserrhodern in lebhafter Erinnerung geblieben sein. An ihr wurde das Frauenstimmrecht angenommen. Der Filmbeitrag zeigt, dass der Volksentscheid alles andere als deutlich war, und so übertrug sich das Raunen, das durch das männliche Stimmvolk ging, als der Ratsweibel das Resultat verkündete, auch aufs Kinopublikum – heute aber mit deutlich mehr Lachern durchzogen als vor 30 Jahren. Die letzte Sequenz zeigte die Landsgemeinde von 1997. Es war die erste von einer Frau Landammann geleitete und zugleich letzte Landsgemeinde überhaupt. Im folgenden Herbst wurde sie per Urnenabstimmung abgeschafft.

Krieg und Zensur – Frieden und Tradition

Besonders interessant war der Filmbeitrag unter dem Titel «Ausserrhoden im Bann des Krieges». Am 1. September 1939 hatte Deutschland Polen überfallen. Und schon tags darauf sammelte und vereidigte der Ausserrhoder Landammann das Füsilierbataillon 83 in Herisau. Der 19-jährige Max Keller, dessen Vater und Bruder ebenfalls eingezogen wurden, hängte sich die Kamera an die Hosenträger und kletterte damit auf die Kälblihalle.

Von dort gelangen ihm einmalige Filmaufnahmen der Generalmobilmachung: Aufmärsche, Antreten, Verpflegung der Truppen. Keller verbarg das Material vor der bundesrätlichen Kriegszensur und erst 1980, als alles längst verjährt war, übergab er das Material der kantonalen Militärdirektion mit den Worten: «Wenn nun gar dieser Streifen noch Eingang ins Staatsarchiv findet, ist mein Vergehen gegen die Zensur endgültig abgesegnet. Landesverrat ist eine Frage des Datums.» Das Staatsarchiv segnete diesen Landesverrat nur zu gerne ab.

Blechlawinen in der Schwägalp

Viele weitere Filmschätze gab es am Freitag zu sehen: Eine Postautofahrt durchs Hinterland 1932 und Anbauschlacht in Herisau in den 1940er-Jahren, Eisgewinnung in Waldstadt in den 1950ern, (schon damals) Blechlawinen in der Schwägalp oder militärisch-turnsportlicher Vorunterricht in den 1960ern, Chläuse auf dem Säntis und Gidio in Herisau in den 1940ern oder das Bubenbloch in Schwellbrunn 20 Jahre später. Auch altes Handwerk bleibt filmisch erhalten: Käsen auf der Alp oder das Schläufschindeln eines Hüttendachs. Zeitzeugnisse in bewegten Bildern, die das Publikum zu bewegen vermochten.