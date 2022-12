Echange-Projekt der Kantonsschule Trogen

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es den Jahresaustausch und den achtwöchigen Kurzaustausch der Kanti Trogen mit dem Lycée Collège La Planta in Sion. Beide finden im zweiten Jahr der gymnasialen Ausbildung statt. Neu wurde gemäss Medienmitteilung der Kantonsschule Trogen diesen Herbst ein «Mini-Echange» eingeführt. Dabei können Lernende aus den ersten Gymnasialklassen einen «Schnupperaustausch» von einer Woche mit Schülerinnen und Schülern der Walliser Partnerschule machen.

Ursula Jäger, Französisch- und Italienischlehrerin an der Kantonsschule Trogen und Organisatorin des Echange-Projekts erzählt: «Die Appenzeller Jugendlichen verbringen das erste Wochenende bei ihren Gastfamilien im Wallis und besuchen am Montag und Dienstag den Unterricht an unserer Partnerschule. Am Mittwoch reisen die Appenzeller Jugendlichen zusammen mit ihren Austauschpartnerinnen und -partnern aus dem Wallis in die Ostschweiz. Am Donnerstag und Freitag sind die Walliser Jugendlichen an der Kanti Trogen zu Gast und verbringen das Wochenende bei den Appenzeller Gastfamilien.»

«Die Zeit, die ich außerhalb der Unterrichtszeit mit den Jugendlichen aus Trogen und Sion verbrachte, um zum Beispiel St. Gallen zu entdecken, war für mich die beste», so Alissia Ducrey, Gastschülerin aus dem Wallis. Doch auch in der Schule konnte sie viele positive Eindrücke gewinnen: «Ich finde es toll, dass es an der Kanti Trogen eine gewisse Freiheit gibt. Die Schülerinnen und Schüler können oft miteinander reden und die Lehrperson lacht und spricht offen mit ihnen. Man fühlt sich in der Klasse wohl.»

Doch auch die Trogener Gastschülerinnen und -schüler fanden am Wallis Gefallen: «Die Aussicht auf Sion und die Landschaft sind unbeschreiblich. Mich hat aber überrascht, dass alles noch auf Papier geschrieben wird. Die Lernenden im Wallis haben sehr viele Bücher und Hefte. Ich persönlich finde es viel praktischer mit einem Laptop», so Madita Züst aus Trogen. Für einen späteren Austausch hat sie klare Ziele: «Es wäre schön, wenn mich die Gastfamilie freundlich aufnehmen würde und wir vieles gemeinsam erleben könnten. Ich denke, dass ich bereits nach zwei Monaten besser Französisch sprechen und auch mehr verstehen würde. Ein Austausch würde sich auf jeden Fall lohnen!» Perfekte Zweisprachigkeit Ziel dieses neuen Schnupperangebots ist, dass sich in den nächsten Jahren mehr Lernende für das bereits bestehende Echange-Angebot motivieren lassen. Denn der Kurz- oder Jahresaustausch sind viel intensiver: «Bei einem Jahresaustausch wird den Lernenden ein vollständiges Eintauchen in die französische Sprache und Kultur ermöglicht. Mündlich erreichen die Jugendliche eine fast perfekte Zweisprachigkeit. Aber der grösste Gewinn ist der an menschlicher Reife und die interkulturellen Erfahrungen», so Jäger.