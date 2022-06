Appenzellerland «Heiliger Geist» oder «Heilige Geistkraft» – an der neuen Verfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell scheiden sich die Geister Befürworter und Gegner der neuen Verfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell haben an einer Podiumsdiskussion in Teufen ihre Argumente dargelegt. Hauptthemen waren die Macht des Kirchenrates und die Präambel.

Unter der Leitung von Moderator Hanspeter Spörri (rechts) diskutieren Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux-Tanner, Markus Grieder, Pfarrer in Urnäsch, Marcel Steiner, Vizepräsident der Synode, und Bernhard Rothen, bis 2021 Pfarrer in Hundwil. Bild: Mea McGhee

Am 19. Juni stimmen die Mitglieder der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell über die neue Kirchenverfassung ab. Zuletzt hat sich ein Gegenkomitee gebildet, unterstützt durch die Stiftung Bruder Klaus. Deren Gründungspräsident Bernhard Rothen war bis 2021 Pfarrer in Hundwil. Mit Markus Grieder, Pfarrer in Urnäsch, lud er am Freitag ins Kirchgemeindehaus Teufen zu einem «kontroversen Podiumsgespräch zur Meinungsbildung».

Für die neue Kirchenverfassung stark machten sich Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux-Tanner sowie Marcel Steiner, Vizepräsident der Synode. Rund 40 Personen besuchten das Podium, Journalist Hanspeter Spörri war Gesprächsleiter.

Zusammenarbeit von oben her anordnen

Den Gegnern der neuen Kirchenverfassung sind mehrere Punkte ein Dorn im Auge: Zum ersten geht es ihnen um Artikel 16 «Zusammenarbeit». Dieser sieht vor, dass der Kirchenrat zwei oder mehrere Kirchgemeinden zur Zusammenarbeit verpflichten und die dazu nötigen Massnahmen treffen kann, falls eine Kirchgemeinde wesentliche Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Sollte dies gar über längere Zeit nicht möglich sein, könnte die Synode Kirchgemeinden zusammenlegen. Markus Grieder kritisierte:

Markus Grieder, Pfarrer in Urnäsch Bild: Mea McGhee

«Das ist ein Rutsch hin zur Kirche, die von oben gesteuert wird.»

Es sei nicht richtig, dass die Obrigkeit der Kirche über die Gemeinden hinweg entscheiden könne.

Von einem «Auffangnetz» für Kirchgemeinden in Not sprach Martina Tapernoux. Der Grundgedanke sei, dass sich die Kirchgemeinden partnerschaftlich unterstützen und dabei mit der Landeskirche zusammenarbeiten, erklärte Marcel Steiner. Die am meisten kritisierten Absätze 2 und 3 seien mögliche Eskalationsstufen. Dass man Gemeinden in Not helfen muss, sei unbestritten, so Markus Grieder. Er findet es aber störend, dass der Kirchenrat eine Gemeinde, die alle Aufgaben erfüllt, verpflichtet werden kann, mit einer anderen zusammenzuarbeiten. Marcel Steiner wandte ein:

Marcel Steiner, Vizepräsident der Synode Bild: Mea McGhee

«Ohne gesetzliche Grundlage müssten Nachbargemeinden und Kirchenrat im schlimmsten Fall zuschauen, wie eine nicht funktionierende Gemeinde eingeht.»

Vorwurf der mangelnden Transparenz

Emotionaler wurde die Diskussion, als Markus Grieder den Vorwurf äusserte, nicht alle Prozesse während der Erarbeitung der neuen Kirchenverfassung seien gegenüber den Synodalen transparent gewesen. Er stört sich daran, dass Mitglieder des Kirchenrats die Verfassung geschrieben haben. Nach seinem Demokratieverständnis müsste die Legislative das Gesetzeswerk schreiben. Ein Gast warf ein:

«Was fehlt, ist ein Reglement, daher ist die Verfassung eine grosse Black Box.»

Martina Tapernoux-Tanner, Kirchenratspräsidentin Bild: Mea McGhee

Der Pfarrer von Urnäsch findet es problematisch, dass bei der sehr schlanken Kirchenverfassung vieles auf Reglementsebene verschoben wurde. Und: «Was im Reglement steht, kann von der Synode verändert werden und zwar zweimal im Jahr.» Die Kirchenratspräsidentin wandte ein, das Reglement stehe zwar noch nicht, die Synopse nehme jedoch die Inhalte der Reglemente wo möglich voraus.

Formulierung der Präambel kommt nicht bei allen an

Der zweite Teil des Podiums drehte sich um die Formulierung der Präambel. Darin steht: «Im Vertrauen auf die Liebe Gottes, die Gnade Jesu Christi, das Wirken der Heiligen Geistkraft .... geben sich die Mitglieder der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell folgende Verfassung.» Die Heilige Geistkraft in der Präambel bedeutet für Bernhard Rothen:

Bernhard Rothen, Gründungspräsident der Stiftung Bruder Klaus Bild: Mea McGhee

«Die Kirche will sich nicht leiten lassen vom Heiligen Geist. Sie will eine ‹Heilige Geistkraft› nutzen für sich.»

In der Folge war die Diskussion, in die sich auch mehrere Gäste einbrachten, theologisch geprägt. Mit dieser Formulierung würde der Heilige Geist abgewertet zu einer reinen Kraft, gab Markus Grieder zu bedenken. Der Kirchenrat habe eine Variante mit «Heiliger Geist» vorgeschlagen, mehrere Vernehmlassungsantworten hätten die «Heilige Geistkraft» gewünscht, wofür sich die Synode letztlich entschieden hat, erklärte Martina Tapernoux. Sie begrüsse diese öffentliche Diskussion über Gottesbilder, sagte sie abschliessend. Marcel Steiner warb für ein Ja zur Verfassung und damit zum Grundstein für eine moderne Appenzeller Kirche.