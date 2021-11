Appenzellerland Grosszügiges Legat für Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft – Sarah Kohler neu in den Vorstand gewählt Am Samstag fand in der «Krone» Gais die 189. Jahresversammlung der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG) statt. Sie zählt rund 1700 Mitglieder; ihrer hundert nahmen diesmal ihr Stimmrecht wahr.

Sarah Kohler, Gaby Bucher und AGG-Präsidentin Vreni Kölbener (von links) nach Ende der Versammlung. Bilder: Rolf Rechsteiner

Im vergangenen Jahr musste die Versammlung abgesagt und durch eine briefliche Abstimmung ersetzt werden. Ein Lichtblick sei die Stimmbeteiligung gewesen, führte AGG-Präsidentin Vreni Kölbener aus, denn 712 Mitglieder hätten teilgenommen und so ihre Verbundenheit zur guten Sache ausgedrückt.

Die AGG versteht sich als Bindeglied zwischen Innerrhoden und Ausserrhoden und leistet gezielt Unterstützung im sozialen und kulturellen Bereich, dort, wo staatliche Organe passen müssen.

Leben in schwerer Zeit

Corona reisse in der Gesellschaft Gräben auf, bedauerte Vreni Kölbener in ihrer Eröffnungsansprache. Der Kampf gegen das Virus mache den Ausnahmezustand zur Normalität. «In der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg riskieren wir, heute zu verlieren, was die Schweiz seit ihrer Gründung stark gemacht hat: unseren Zusammenhalt über Regionen hinweg, unseren Zusammenhalt in schwierigen Momenten, unsere demokratische Kultur», stellte sie fest und wies hin auf überzogene Kritik am Bundesrat und den Kantonsbehörden, die doch nur ihr Bestes zu tun versuchten.

Das Phänomen ist nicht neu, wie Vreni Kölbener im AGG-Jahrbuch von 1917 gelesen hat, wo es heisst: Und wenn auch ein nicht misszuverkennender Zug der Verärgerung, der Unzufriedenheit und schier unzähmbaren Oppositionslust durch unser Ländchen gezogen ist (…), fehlte es nicht an Gelegenheit, sich über die Unzulänglichkeit der getroffenen Massnahmen (…) zu ärgern.» Am Vorabend zum Urnengang gab sich die Präsidentin gewiss, «dass wir die Krise gemeinsam durchstehen müssen und nur gemeinsam durchstehen können».

Vreni Kölbener erinnerte daran, dass sie im Vorjahr gern an das 30-jährige Jubiläum zum Bundesgerichtsurteil über das Frauenstimmrecht in Innerrhoden referiert hätte. Sie beschleiche jedes Jahr ein Gefühl von Demut und Dankbarkeit, wenn sie den Landsgemeindering betrete, denn «Gleichberechtigung war und ist keine Selbstverständlichkeit».

Aus dem Jahresbericht

Der Vorstand tagte nur zweimal mit physischer Präsenz, drei Sitzungen wurden in Form einer Videokonferenz abgehalten. Deutlich geworden sei, dass die Pandemie psychische Belastungen und Beziehungsprobleme nach sich ziehe. So konnten neben 18 Projekten, welche als unterstützungswürdig beurteilt wurden, auch zwölf Einzelfallunterstützungen im sozialen Bereich gewährt werden.

Die AGG springt in akuten Fällen mit finanziellen Mitteln bei, wenn alle Stricke reissen würden. Begeisterung löste das Legat von Prof. Stephan Sonderegger sel. (Herisau) aus. Die inzwischen abgewickelte Erbteilung habe ergeben, dass die AGG mit 650’000 Franken beschenkt wird, was das Eigenkapital für die ferne Zukunft zu stärken vermag. Vorgestellt wurde Gaby Mittelholzer, die neu das Sekretariat des AGG-Vorstandes übernommen hat.

Mit grossem Applaus verabschiedet wurden zwei Chronisten des Jahrbuchs: Nicht weniger als 38 Jahre hat Jürg Bühler das Geschehen auf Kantonsebene in Appenzell Ausserrhoden verfolgt. René Bieri leistete diese zeitraubende Arbeit für das Hinterland während 29 Jahren.

Einstimmige Beschlüsse

Die Traktandenliste wurde rasch und ohne Wortmeldungen abgearbeitet. Kassier Peter Michel präsentierte angesichts des erwähnten Legats eine besonders erfreuliche Rechnung. Ausgewiesen wurde ein Jahresgewinn von 411’000 Franken, da eine erste Vorabzahlung (480’000 Franken) bereits geleistet worden ist. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 1,818 Mio. Franken. Die Spezialfonds blieben praktisch unverändert, abgesehen von leichten Bewegungen im Wertpapierbestand. Die Mitgliederbeiträge wurden auf bisheriger Höhe bestätigt: Einzelpersonen zahlen 40 Franken, Ehepaare 65, juristische Personen 200 und Mitglieder auf Lebenszeit leisten einen einmaligen Beitrag von 2000 Franken. Mitglieder erhalten das Jahrbuch gratis. Die Finanzkompetenz des Vorstandes wurde bei 50’000 Franken belassen.

Glücklich schätzte sich der Vorstand, dass mit Sarah Kohler aus Rehetobel eine fähige Kandidatin für die Nachfolge von Vizepräsidentin Gaby Bucher (im Vorstand seit 2008) präsentiert werden konnte. Sie ist Rechtsanwältin und Präsidentin der Lesegesellschaft Rehetobel und erklärte, sie freue sich, Einsitz im Gremium zu nehmen. Ihre Wahl erfolgte einstimmig.

Flüchtlingsschicksale und mehr im Appenzellischen Jahrbuch 2021

Heidi Eisenhut, Fabio Zgraggen, Ahmad Suleiyman, Werner Meier und Hanspeter Spörri.

Im zweiten Teil der Versammlung wurde ein Podiumsgespräch zum Hauptthema des neuen Jahrbuchs «Flucht» geführt. Heidi Eisenhut und Hanspeter Spörri erklärten im Namen der Redaktion, man habe es aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums des Kinderdorfs Pestalozzi gewählt.

Eine Reihe von Autorinnen und Autoren beleuchtet das Flüchtlingswesen der Nachkriegszeit bis heute. Porträts von Geflüchteten gewähren wertvolle Einblicke in deren Schicksale. Repräsentiert wurden sie von Ahmad Suleiyman, der 2015 mit seinem älteren Bruder Aziz (im Jahrbuch) aus Syrien über die Balkanroute geflohen ist. Sein erster Eindruck in der Schweiz: «Es fehlt den jungen Leuten an Respekt vor der älteren Generation.» Sein Vater hatte ihn nämlich zur Flucht gedrängt, als anonyme Gruppen im Kurdengebiet junge Burschen entführten, um sie zum Kriegsdienst zu zwingen. Er hatte sich fügen müssen. In der Schweiz konnte er nach erstem Spracherwerb die dritte Sek absolvieren; er steht im letzten Lehrjahr als Elektriker und träumt davon, dereinst ins befriedete Heimatland zurückzukehren.

Fabio Zgraggen, Gründer der Humanitarian Pilots Initiative mit Sitz in Rehetobel, zeichnete ein düsteres Bild der aktuellen Flüchtlingssituation im Mittelmeer. Menschenrechtsverletzungen und Gewalt seien an der Tagesordnung. Die Frontex beschränke sich auf Überflüge der Küstengewässer mit Flugzeugen und Drohnen und missbrauche die örtlichen Küstenwachen «für die Drecksarbeit». Aufgebrachte Flüchtlingsboote würden in kriegsbelastete Häfen zurückgebracht, was klar im Widerspruch zum Seenotrecht steht. Dort ist von «sicheren Häfen» die Rede.

Werner Meier, der zum zehnten und letzten Mal den Buchdeckel des Jahrbuchs gestaltet hat, pochte auf den Wert der direkten Begegnung mit Flüchtlingen. Wer sich etwa über den kulturellen Austausch auf fremde Menschen einlasse, gehe bereichert seiner Wege.