Appenzeller Vorderland Physisches Zentrum, neuer Präsident: Das ändert sich beim Verein Appenzell Friedens-Stationen Der Themenweg soll im Museum Heiden eine Basis-Station erhalten. Die geplante Installation wird das humanitäre Wirken verschiedener Friedenspersönlichkeiten aufzeigen. Pius Süess präsidiert neu den Trägerverein.

Hansjörg Ritter übergibt das Präsidium des Vereins Appenzeller Friedens-Stationen an Pius Süess. Bild: PD

Der Themenweg Appenzeller Friedens-Stationen soll ein physisches Zentrum erhalten. Eine Arbeitsgruppe ist dabei, das Projekt voranzutreiben. Zurzeit vermitteln neun Stationen zwischen Heiden und Walzenhausen das humanitäre Lebenswerk von bedeutenden Schweizerinnen und Schweizern wie Henry Dunant, Carl Lutz oder Jakob Künzler. Nun ist vorgesehen, dieses Angebot mit entsprechenden Infotafeln im Museum Heiden zu ergänzen. «Dadurch können Schulklassen und andere Interessierte auch bei schlechtem Wetter Einblicke in das Wirken dieser Friedenspersönlichkeiten erhalten», sagt Hansjörg Ritter, scheidender Präsident des Vereins Appenzeller Friedens-Stationen.

Die Basis-Station wird im Treppenhaus des Museums rund um die bestehende vertikale Metallkonstruktion realisiert. Im Rahmen dieser geplanten Installation wird jedem der neun Pioniere des Themenwegs eine Station gewidmet. Diese besteht aus einem Foto, Kurzinfos zur Person, Original- oder Symbolobjekten und einem QR-Code, um zusätzliche Informationen zum Wirken der Geehrten abzurufen. Zudem wird den Besucherinnen und Besuchern mit Plakaten und Bildschirmen die Wanderroute vorgestellt.

Website wird neugestaltet

Die Arbeitsgruppe ist zurzeit dabei, mit Hilfe von Stiftungen die Finanzierung des Vorhabens sicherzustellen. Ritter zeigt sich zuversichtlich, dass die benötigten Mittel zusammenkommen werden. Sobald dies der Fall ist, wird die Basis-Station umgesetzt.

Dieses Projekt ist nicht die einzige Neuerung des Vereins Appenzeller Friedens-Stationen. So wird zurzeit die Website umfassend neugestaltet und ergänzt. Mit Bildern, Videos, Tonmaterial aus Archiven und Interviews soll das humanitäre Schaffen der Persönlichkeiten, welche alle einen Bezug zum Vorderland haben, interaktiv erfahrbar gemacht werden.

Jugendcamp und die Schaffung der Friedenstische als Höhepunkt

An der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung gab es abgesehen davon einen Wechsel an der Vereinsspitze. Präsident Hansjörg Ritter trat altershalber zurück. Er wurde ersetzt durch das bisherige Vorstandsmitglied Pius Süess. Ritter übernahm 2011 das Präsidium des Vereins, der anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Todestages von Henry Dunant gegründet wurde. Zuvor war er Vizepräsident. Als Höhepunkte seiner Amtszeit nennt Ritter das internationale Jugendcamp 2010, die Schaffung den in Heiden und an verschiedenen Orten im Ausland geschaffenen Friedenstisch sowie die Eröffnung und Weiterentwicklung der Appenzell Friedens-Stationen 2017.