Freiluftsaisonstart des TV Teufen ist geglückt

Neben Simon Ehammer, der in Deutschland ein Ausrufzeichen gesetzt hat, standen am Wochenende auch Nachwuchsathletinnen- und -athleten des TV Teufen in Cham und in Willisau im Einsatz. Die U18-Athletin Jenice Koller unternahm in Cham einen ersten Anlauf im Speerwurf und verpasste die EM-Limite mit 45,83 m um lediglich 67 cm. Antonia Gmünder verbesserte ihre Outdoorbestweite im Weitsprung auf 5,65 m und erreichte mit 14,00 Sek. eine weitere Bestleistung über die Hürden. Zudem bestätigte sie ihre gute Frühform im Kugelstossen und über 150 m. Isabel Posch gelang der Einstieg in die Freiluftsaison ebenfalls. In den männlichen Kategorien nahmen Cédric Deillon und Andrin Huber Fahrt auf. Beide wiesen bereits vergangenes Jahr Leistungen auf, mit denen sie an internationalen Titelkämpfen startberechtigt gewesen wären, Corona verhinderte dies aber. Deillon unterstrich sein Fortschritt in der Kategorie U18 mit zwei Bestleistungen in Willisau. Den Speer schleuderte er auf 54,23 m und über die Hürden lief er in 16,16 Sek. ein. In Cham gewann er dreimal, in 36,69 Sek. über 300 m, mit 14,31 m im Kugelstossen und mit 47,03 m im Speerwurf. Andrin Huber gewann in Cham in der Kategorie U20 im Kugelstossen mit 13,85 m und im Weitsprung mit 6,57 m. in Willisau schleuderte er den Diskus auf 36,92 m. Elf Podestplätze im Staffellauf Am Wochenende standen zudem die nationalen Titelwettkämpfe des Schweizerischen Turnverbandes in verschiedenen Staffelwettbewerben in Jona auf dem Programm. Am Anlass bestätigte der TV Teufen, dass er national zu den schnellsten und grössten Vereinen gehört. Mit elf Podestplätzen konnte die Erfolgsbilanz der früheren Jahre deutlich gesteigert werden. Viele Vereine aus der ganzen Schweiz nutzten die Gelegenheit, nach zwei Jahren Coronapause am Anlass an den Start zu gehen. Entsprechend stark war die Konkurrenz und umso erfreulicher war, dass es 19 Teams aus Teufen gelang, im Final um Podestplätze zu kämpfen. Die Hauptverantwortlichen um Remo Zellweger waren zudem stolz, dass Teufen auch das grösste Team stellen konnte. Die Teufner waren in Jona in den Aktivkategorien so erfolgreich wie nie zuvor. Die Ausserrhoder sicherten sich gleich vier der sechs Goldmedaillen. In der Staffel ohne Stab gewannen die Frauen überlegen und das Mixed-Team holt Bronze. Eine Klasse für sich waren die Aktiven in den Staffelwettbewerben mit Stab. Sie gewannen alle drei Titel: bei den Männern, den Frauen und im Mixed. Bei den Frauen erreichten sie gar einen Doppelsieg. Im Nachwuchsbereich feierten die Mädchen sowohl im Wettbewerb mit als auch jenem ohne Stab einen Sieg. Mit dem Stab gelang auch ihnen ein Doppelsieg. Dazu gab es eine Silbermedaille für das Mixed-Team. (hk)