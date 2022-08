FC Heiden kassiert in Rheineck eine 0:5-Klatsche

Der FC Heiden verlor am Samstag auswärts gegen den FC Rheineck

0:5 (0:3). Just in dem Moment, als Heiden das Spiel besser in den Griff bekam und auch offensiv aktiver wurde, luden die Vorderländer die Hausherren zum Toreschiessen ein. Dies, nachdem sie ihren Torhüter Angelo Sturzenegger mittels Rückpass etwas gar arg in Bedrängnis brachten. Baumann konnte dessen missglückten Abschlag unter Kontrolle bringen und aus grosser Distanz im verwaisten Heiden-Tor unterbringen. Weil davor bereits Bektasi (9.) und Zinko (19.) für den FCR erfolgreich waren, konnte dieser Treffer bereits als Vorentscheidung verbucht werden. Die Gäste blieben vor allem in der Startphase vieles schuldig und kamen kurz vor dem dritten Gegentreffer zur besten Chance. Müller scheiterte jedoch nach 29 Zeigerumdrehungen vor und an FCR-Schlussmann Hüttenmoser.

Der FC Heiden hatte in Rheineck keine Chancen und verlor mit 0:5. Bild: PD

Rheineck lässt nichts mehr anbrennen

Die Städtli-Elf schuf damit im ersten Durchgang beste Voraussetzungen für Halbzeit zwei. Auch wenn sie in dieser phasenweise etwas gar viel Tempo aus dem Spiel nahmen, reichte es am Ende noch für noch für zwei Tore. Zunächst traf Bektasi in der 56. Minute zum vier zu null, ehe der unterdessen 39 jährige Lapp in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt besorgt war. Dass Heidens Kovacevic in Minute 69 mit einem Lattenschuss dem Ehrentreffer am nächsten kam, verkam an diesem Nachmittag schon fast zur Randnotiz. (lua)