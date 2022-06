Neuer Doppelkindergarten für die Schulanlage Müli

In der Umgebung der Schulanlage Müli sind heute zwei Kindergartenpavillons in Betrieb, die 1964 und 1985 als Provisorien errichtet wurden. Der Pavillon «Müli A» hat gemäss Medienmitteilung der Gemeinde Herisau sein Lebensende erreicht. Die beiden Kindergärten liegen in einem Gebiet, das grosses Potenzial für die bauliche Entwicklung der Gemeinde Herisau aufweist. «Die Nähe zur Schule und die gute Erschliessung bieten eine ideale Ausgangslage für familienfreundlichen Wohnraum. Entsprechend wurde bereits 2013 der Quartierplan <Schloss> für das Gebiet erlassen», so die Gemeinde. In der Folge wurden Investitionen in die beiden Kindergartenpavillons aufgrund des sich abzeichnenden Abbruchs soweit als möglich vermieden.

Nun sollen die Pavillons abgerissen und durch einen Doppelkindegarten ersetzt werden. Dieser wird laut Mitteilung südöstlich an das bestehende Schulhaus Müli angebaut und damit in die Schulanlage integriert. Die Nähe zur Schule biete verschiedene Vorteile wie eine vereinfachte Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Primarstufe oder die einfachere Mitbenutzung von Räumen wie der Turnhalle und der Werkstatt. Ausserdem können sich Kindergartenkinder bereits ans Schulareal gewöhnen und haben denselben Schulweg wie ihre älteren Geschwister. Mit dem Ersatzneubau biete sich die Chance, die organisatorische und betriebliche Situation zu verbessern, heisst es in der Mitteilung.

Der Doppelkindergarten besteht aus einem Sockelgeschoss und einem in gleicher Grösse um 90 Grad gedrehten Obergeschoss. Der Gemeinderat hat für den neuen Doppelkindergarten einen gebundenen Verpflichtungskredit über 2,27 Millionen Franken gesprochen. Bei einem idealen Projektverlauf könnte der Baubeginn im Frühling 2023 und der Bezug im Frühling 2024 erfolgen. Der Kindergarten- wie auch der Schulbetrieb werden während der Bauarbeiten aufrechterhalten. Der Gefahrenbereich um die Baustelle wird gesichert. (gk)