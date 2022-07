Klangporträt von Marlene Dietrich in der Ziegelhütte

Sängerin Christina Jaccard, Pianist David Ruosch und Geiger Adam Taubitz huldigen am Freitag, 5. August, 20 Uhr, in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell der Hollywood-Diva.

Angekündigt im Jahresprogramm der Ringofenkonzerte war für den 5.August ein Abend unter dem Titel «La Chanson d’amour» mit dem Trio d’Anime. Weil der Pianist des Ensembles kürzlich tragisch verstorben ist, muss dieser Abend ausfallen. Das Klangportrait «Marlene… und sonst gar nichts» verspricht aber gemäss Medienmitteilung ein hochkarätiges Ersatzprogramm.

Die Sängerin Christina Jaccard hat sich vor allem in den Bereichen Soul, Blues, Jazz und Gospel einen Namen gemacht mit unwiderstehlichem Power und Charisma. Dabei ist sie musikalisch facettenreich geblieben und schafft sich immer wieder Raum für Ausflüge in andere Genres und für die Realisierung spannender Projekte. So wie in diesem Programm über Marlene Dietrich. Über ihre Verbundenheit zu dieser Ikone schreibt Christina Jaccard: «Ich habe als junge Frau Marlene Dietrich in London live erlebt und es war unvergesslich - auch die Reaktion des älteren Publikums, die sich ihrer Ikone aus jungen Jahren nah fühlten wie eh und je, ihr wie einer vertrauten Freundin persönliche Dinge zuriefen. So etwas in dieser Art habe ich nie mehr erlebt. Es war einzigartig und herzerwärmend. So kühl diese Diva auf der Leinwand gewirkt haben mag - sie schien in ihrer Wesensart ein zugänglicher Mensch zu sein, die sich ihren Bewunderern auch mit einem Alltagsgesicht zeigen konnte.»

Als die deutsch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich 1992 in Paris stirbt, heisst es in einem Nachruf: «Die Karriere der Hollywood-Göttin nimmt 1930 ihren Anfang als Schauspielerin in Berlin, wechselt in späteren Jahren in den Rang einer weltweit gefeierten Diseuse, bis ihr Leben 1992 nach jahrelanger Abkehr von der Öffentlichkeit eremetisch im eigens geschaffenen Exil in Paris endet. Diese von Narzissmus, Würde und Stolz getragene Entscheidung, ihr alterndes Antlitz vor der Aussenwelt zu verbergen, tut der immensen Bewunderung für ihr Talent und für ihren mutigen Kampf gegen die Nazi-Diktatur jedoch keinen Abbruch.»

Christina Jaccard ist unter anderem auch mit der Musik von Marlene aufgewachsen und war fasziniert von dieser Mischung aus Eleganz, Mythos und Antikriegs-Engagement. In dieser Hommage an Marlene Dietrich haben die drei Musiker die schönsten Songs ausgesucht und sie mit wenigen Instrumenten orchestral arrangiert. Es ist eine Ansammlung von epochalen Kompositionen und Texten. Und dies durch das Konzept von Armin Brunner grossartig verwoben mit der Erzählung eines bewegten Lebens. (pd)