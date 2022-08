Auch in diesem Jahr nahmen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag während der frühen Morgenstunden den Anfang auf dem Kronberg. Bereits um 4 Uhr beförderte die Bahn die ersten wartenden Gäste auf den Kronberg. Um 5 Uhr startete die musikalische Unterhaltung mit dem Alphorn-Trio 3G’s (Aurel Wyser, Daniel Fritsche und Arthur Nägeli) und der Jodlerin Antonia Manser auf dem Kronberg Gipfel.

Schwester Mirjam bei ihrer Anpsrache an der Bundesfeier auf dem Kronberg. Bild: PD

Der Verwaltungsratspräsident der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, Thomas Bischofberger, übergab das Wort an Schwester Mirjam. Diese ging in ihrer Rede auf das aktuelle Weltgeschehen ein. Bei all unserem Tun sollen wir uns auf das Wesentliche besinnen: die Nächstenliebe. Die christliche Botschaft weist uns im Johannes Evangelium genau darauf hin, denn Jesus sage: «Liebt einander wie ich euch geliebt habe!». Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei diese Nächstenliebe ein wichtiges Gut. Sie verweist dabei auf den grossen Beter, Niklaus von Flüe, der in einer schwierigen Situation die Schweiz mit dem Rat an den Stanser Pfarrer «Friede ist allweg in Gott! Friede verbindet – Unfriede zerstört!» vor einem Bürgerkrieg bewahrt habe. Sie ermahnte die Anwesenden, dass Friede ein kostbares Gut sei und dieser Friede bei uns selber anfange. So verwies sie auch auf den Bundesbrief von 1291, der mit den Worten «im Namen Gottes des Allmächtigen» beginnt. Denn im Namen Gottes bekämen wir die Kraft für ein gutes Miteinander und eine grosse Dankbarkeit in einem so schönen Land und in Frieden leben zu dürfen.

Gebet zum Abschluss

Schwester Mirjam geht in ihrer Rede weiter auf den Nationalfeiertag ein. Die Anwesenden seien zusammengekommen, um in diesem herrlichen Panorama die Schweiz zu feiern, Kraft zu tanken, die Natur zu geniessen, aber auch die Stille und die wunderbaren musikalischen Klänge. Wenn bald die Sonne aufgehe und ein neuer Tag erwache, sollen sie dankbar für diesen Tag sein und Sorge zu ihm tragen. «Wir haben eine wunderbare Heimat, darum können wir auch anderen Heimat geben», so ihr Aufruf. Bevor sie ihre Ansprache mit einem Gebet und einem guten Wunsch an alle Anwesenden beendete, sang sie mit ihnen gemeinsam «Grosser Gott wir loben dich». (pd)