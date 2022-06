Öl gelangt in Sitter

Am Samstag kam es in Appenzell zu einer Gewässerverschmutzung Eine kleine Menge Heizöl geriet gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Innerrhoden in die Sitter. Der Ölfilm wurde am Samstagvormittag festgestellt. Sofort wurden die Ölwehr, der Pikettdienst vom Amt für Umwelt und die Kantonspolizei aufgeboten. Die Abklärungen führten zu einer Ölheizung, von wo aus eine kleine Menge ausfloss. Weil die Wanne undicht war, gelangte das Heizöl ins Erdreich und schliesslich in die Sitter. Die Ölwehr der Stützpunktfeuerwehr Appenzell errichtete eine Sperre und konnte so die Ausbreitung der Verschmutzung eindämmen. (kpai)