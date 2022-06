Mit Motorrad überholt und dann gestürzt

Am Sonntag ist es in Schwellbrunn zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Der 19-jährige Mann fuhr laut Polizeibericht um 14.30 Uhr mit seinem Motorrad von Schwellbrunn in Richtung Waldstatt. Kurz vor der Örtlichkeit Glattberg verlor er nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der nachfolgenden Linkskurve stürzte der 19-Jährige, rutschte in eine Stützmauer und kam auf der Strasse liegend zum Stillstand. Dabei verletzte sich der Mann und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital verbracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar)