Mit Betonmauer kollidiert: Fahrer verletzt sich

Ein 68-jähriger Lenker fuhr am Sonntag kurz vor 13.30 Uhr in Lustmühle mit seinem Personenwagen auf der Battenhusstrasse in Richtung Steinerstrasse. Im Bereich der Einmündung in die Steinerstrasse verlor er laut Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei die Herrschaft über sein Fahrzeug, überquerte die Steinerstrasse sowie das anschliessende Trottoir und kollidierte schliesslich mit einer Betonmauer. Der Lenker zog sich bei der Kollision unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rettungssanität ins Spital überführt werden. Am Fahrzeug und der Mauer entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (kpar)