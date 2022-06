Buchpräsentationen zu « Rond om Troge » in Herisau und Teufen

Am Mittwoch in Herisau ab 18 Uhr im Bistro Steig und am Donnerstag in Teufen ab 19.30 Uhr in der Bibliothek, wird das Buch «Rond om Troge» vorgestellt. Das Werk bringt eine Auswahl von Peter Morgers Fotografien erstmals an die Öffentlichkeit, ergänzt um ebenfalls mehrheitlich unpublizierte Gedichte Morgers sowie Beiträge von Rainer Stöckli und Peter Surber.

Im Buch werden Fotografien des Schriftstellers und Journalisten Peter Morger gezeigt. Bild: PD

Peter Morger (1955-2002), Schriftsteller und Journalist in Appenzell Ausserrhoden, hat ein vielfältiges Werk hinterlassen: zwei Romane, darunter den hochgelobten Erstling Notstrom, Kurzgeschichten, Aphorismen sowie Gedichte in Mundart und auf Hochdeutsch, «Lüürik» und Lyrik. Dass Morger, quasi als «Begleiterscheinung» seiner journalistischen Tätigkeit, auch mit Ambition fotografiert hat, ist weniger bekannt. Sein Nachlass in der Kantonsbibliothek Trogen umfasst rund zwanzigtausend Dias und Schwarz-Weiss-Filme, darunter jene manuell bearbeiteten Aufnahmen und experimentellen Arbeiten, die Morger in den 1990er-Jahren in «dia-magischen» Programmen mit Bild, Text und Musik präsentierte.

Der Grafiker und Buchgestalter Gaston Isoz hat den Nachlass gesichtet und digitalisiert. Das von ihm gestaltete Buch Rond om Troge bringt eine Auswahl von Morgers Fotografien erstmals an die Öffentlichkeit, ergänzt um ebenfalls mehrheitlich unpublizierte Gedichte Morgers sowie Beiträge von Gaston Isoz, Rainer Stöckli und Peter Surber.