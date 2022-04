Entwicklungsstrategie Dorfkern Appenzell: Start zum Arbeitsprozess

Im Februar 2022 wurde das Projekt «Entwicklungsstrategie Dorfkern» gestartet. Mit einem gemeinsamen Arbeitsprozess wollen die Standeskommission, die Bezirke Appenzell und Rüte sowie die Feuerschaugemeinde Appenzell die mittel- und langfristige Entwicklung des erweiterten Dorfkerns von Appenzell gemeinsam an die Hand nehmen. Mit einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise werden gemäss Medienmitteilung der Innerrhoder Ratskanzlei gestalterische, verkehrliche, raumplanerische, touristische, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte zusammengebracht. Eine solche breite Perspektive kann nur entstehen, wenn unterschiedliche Sichtweisen in die Erarbeitung der Strategie einfliessen. Dazu wurde eine Begleitgruppe geschaffen, die den Arbeitsprozess begleitet. Unter den rund 20 Personen finden sich nebst Vertreterinnen und Vertretern aus Gewerbe, Detailhandel, Tourismus und weiteren Interessengruppen auch Vertretungen der Jugend sowie gut vernetzte Einzelpersonen.

Am 2. April traf sich die Begleitgruppe im grossen Ratssaal zu einem ersten halbtägigen Workshop. Im ersten Teil der Veranstaltung stand die aktuelle Situation im Fokus. Nach einer Einschätzung aus der Sicht der externen Projektbegleitung waren die anwesenden Appenzellerinnen und Appenzeller gefragt. Was macht Wohnen im Dorfkern attraktiv? Für welche Einkäufe gehen die Appenzellerinnen und Appenzeller in den Dorfkern? Wo halten sie sich im Dorfkern gerne auf? Wo trifft und begegnet man sich? Wo ist es attraktiv, sich zu Fuss oder mit dem Velo zu bewegen? Und wo nicht? Solche Fragen wurden in Gruppen engagiert diskutiert. Trotz durchaus auch unterschiedlicher Standpunkte und Ansichten wurde deutlich, dass ihr Dorfkern den Appenzellerinnen und Appenzellern am Herzen liegt.

Das Projekt richtet seinen Fokus jedoch nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Wie soll der Dorfkern morgen funktionieren? Und an welchen Orten gilt es in den nächsten Jahren besonders anzusetzen? In den Diskussionen wurden verschiedene Themen wie etwa Begegnungsmöglichkeiten, attraktive Fusswege oder Parkierung genannt, die es in der weiteren Arbeit zu vertiefen gilt.

In zwei weiteren Veranstaltungen wird sich die Begleitgruppe bis zum Herbst 2022 mit den Zielvorstellungen sowie den notwendigen Massnahmen zur Umsetzung beschäftigen. Zusätzlich soll auch die breite Bevölkerung ihre Vorstellungen und Anliegen in die Entwicklungsstrategie einbringen können. Am 18. Juni 2022 werden die Vertreter der Projektleitung mit einem Marktstand im Dorfkern präsent sein. Die Bevölkerung kann sich dort über den Arbeitsstand informieren, mitdiskutieren und ihre Anliegen und Bedürfnisse für einen attraktiven Dorfkern Appenzell einbringen. (rk)