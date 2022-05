Martin Hersche mit geglücktem Comeback

Martin Hersche (links) zeigte sich trotz langer Abwesenheit in guter Form. Bild: Lorenz Reifler

Es war der 1. Februar 2020, als der Innerrhoder Eidgenosse Martin Hersche am Lichtmess-Schwinget in Gais seinen letzten Ernstkampf zu bewältigen hatte. Mittlerweile sind über zwei Jahre dahingeflossen, wobei Hersche nicht nur mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, sondern auch mit immer wiederkehrenden Verletzungen. So verpasste er auch 2021 die gesamte Saison, weshalb es für ihn umso spezieller gewesen sein dürfte, nach einer so langen Pause wieder ins Wettkampfgeschehen einzugreifen. Er nutzte diese Gelegenheit am vergangenen Samstag am Gonzenschwinget, um eine entsprechende Standortorientierung im Hinblick auf das kommende eidgenössische Jahr zu erhalten. Im Anschwingen kam es zugleich zum Favoritenduell zwischen dem Innerrhoder und dem vom Kanton Freiburg angereisten Gasteidgenossen Benjamin Gapany. Das bessere Ende behielt der Freiburger für sich. Hersche liess sich trotz dieser Startniederlage nicht aus dem Konzept bringen. In den folgenden, teilweise hart umkämpften Gängen behielt er stets die Oberhand. Unter anderem bezwang er die drei Teilverbandskranzer Edi Bernold, Marco Oettli und den Bündner Oldie Roman Hochholdinger. Seine gezeigte Leistung und der damit resultierende zweite Schlussrang dürften Hersche wohl das nötige Selbstvertrauen gegeben haben, sich trotz langer Abwesenheit auf dem richtigen Weg zu befinden. Ebenfalls einen starken Wettkampf zeigte der Eggerstandner Patrick Schmid, obwohl zur Wettkampfhälfte nicht so aussah. Mit je einem Sieg, einem Gestellten und einer Niederlage kehrte er in den darauffolgenden drei Gängen auf die Siegerstrasse zurück. Im abschliessenden Gang gelang ihm der siegbringende Wurf gegen den Bündner Christian Biäsch, welcher in der noch jungen Saison bereits zweimal in den Schlussgang vordringen konnte. Mit dem fünften Schlussrang sicherte sich Schmid die verdiente Auszeichnung. Auch der Hasler Dominik Brülisauer hätte noch Ambitionen für die Auszeichnungränge hegen dürfen. Allerdings wäre hierfür eine abschliessende Maximalnote von Nöten gewesen. Mit einer abschliessenden Punkteteilung verfehlte er das angestrebte Ziel leider knapp. (tmo)