APPENZELLER TICKER Marketingleiterin verlässt Sportzentrum +++ Videoporträts für Partner des Appenzeller Regionalmarketing +++ Herisauer Verein spendet 10'000 Franken Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Montag, 14. Dezember - 16:44 Uhr

Marketingleiterin verlässt Sportzentrum

(GK) Isabelle Bechtiger-Lanter, Bereichsleiterin Marketing/Verkauf, verlässt das Sportzentrum Herisau. Grund ist laut Mitteilung der Gemeinde die Reorganisation der betrieblichen Struktur im Sportzentrum sowie die Anpassung des Stelleninhalts. Bechtiger-Lanter wird ihre Aufgaben auf Ende Jahr übergeben.

Bechtiger-Lanter habe in den vergangenen 12 Jahren viel geleistet für das Sportzentrum, heisst es in der Mitteilung. Nebst den Marketingaufgaben habe sie federführend mehrere Grossevents wie das 40-Jahr-Jubiläum des Herisauer Sportzentrums und Eishockey-Länderspiele organisiert, die Eisdisco ins Leben gerufen, mit der Kulturlandsgemeinde Sport und Kunst miteinander verbunden sowie viele kleinere Veranstaltungen und Dutzende von Trainingslagern organisiert. Zudem hat sie den Social-Media-Auftritt des Sportzentrums geplant und umgesetzt sowie 2019 die neue Webseite initialisiert.

Montag, 14. Dezember - 14:04 Uhr

Videoporträts für Partner des Appenzeller Regionalmarketing

In den vergangenen Monaten wurden die 26 Partnerbetriebe des Appenzeller Regionalmarketing durch ein Filmteam besucht und es entstanden Videoporträts der Produzenten und Handwerker. Das teilte die Organisation am Montag mit.

Das Appenzeller Regionalmarketing, grundsätzlich für die überregionale Präsenz einheimischer Lebensmittelproduzenten und Handwerker zuständig, hatte aufgrund der Covid-Pandemie im laufenden Jahr weitaus weniger Messeauftritte zu organisieren. Umso gelegener kam das vor einiger Zeit für 2020 geplante Jahresprojekt, über jeden Partnerbetrieb ein Videoporträt zu drehen. Mit der Smovie Film fand man einen innovativen Partner zur Umsetzung der Idee.

Es entstanden für jedes Mitglied zwei Filme, eine Kurzversion von 30 Sekunden und eine längere Variante von rund eineinhalb Minuten. Unter dem gemeinsamen Leitsatz «Qualität aus Tradition» werde in den Videos deutlich, mit wie viel Bewusstsein und Liebe für die Herkunft der Produkte, Rohstoffe oder Techniken die einheimischen Betriebe arbeiten und das oft schon seit mehreren Generationen, heisst es in der Mitteilung. Die Filme werden an zukünftigen Messeauftritten, im Internet unter appenzell.ch und auch auf Social Media verwendet, wo sie bereits auf grosses Interesse und viel positives Echo stossen.

Montag, 14. Dezember - 11:11 Uhr

Herisauer Verein spendet 10'000 Franken

Feierliche Übergabe: Richard Hinrichs, Präsident Verein Familiensache, Brigitta Oertle, Leiterin Pflege Betreuung und Dr. Jürg Streuli, Leiter Palliative Care Abteilung. Bild: PD

(red) Der Herisauer Verein Familiensache hat im vergangenen Jahr bei der Chäshalle erfolgreich eine Advents-Stobe durchgeführt – für einen guten Zweck. Den Erlös von 10'000 Franken spendet die Organisation gemäss einer Medienmitteilung nun der Palliative-Care-Abteilung des Ostschweizer Kinderspitals.

Der Verein wurde vor über einem Jahr gegründet. Rund zehn Familien beteiligen sich daran. Wegen der Covid-19-Pandemie entfällt die diesjährige Advents-Stobe.

Samstag, 12. Dezember - 11:31 Uhr

«Saufgelage ohne Abstand»: Der «Blick» zeigt Video aus dem «Hörnli»

Ein Ausschnitt aus dem Video. Screenshot: Blick.ch

(lim) Ein Video aus dem Appenzellerland macht im Netz gerade die Runde. «Saufgelage ohne jeden Abstand» titelt der «Blick.» In der Beiz Hörnli in Schönengrund stieg am Freitagabend spät ein Fest wie zu Zeiten, als es noch kein Corona gab. Gemäss «Blick» trafen sich dort 30 Männer zum Jodeln. Ohne Abstand, dicht beisammen, wie ein Video des Abends zeigt. Die Polizei setzte dem Treiben schliesslich ein Ende.



Die Kantonspolizei Ausserrhoden bestätigt den Vorfall gegenüber dem Newsportal: «Der Wirt meldete uns die Situation, und dass er die Gäste nicht aus dem Lokal bringt. Eine Patrouille ging vorbei und forderte die Männer auf, das Lokal zu verlassen. Die Abklärungen, wer gegen die Regeln verstossen hatte, sind im Gange», so Sprecher Marcel Wehrlin.



Samstag, 12. Dezember - 09:51 Uhr

Teure Kollision in Lustmühle

(KapoAR) Am Freitag kollidierten in Lustmühle zwei Autos. Ein Mann verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden beträchtlicher Sachschaden.

Um 12.05 Uhr lenkte ein 51-Jähriger sein Auto von Stein kommend in Richtung St. Gallen. In Lustmühle geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es mit einem entgegenkommenden Auto zur Kollision, wobei sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Er suchte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei einen Arzt auf. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf zwanzigtausend Franken geschätzt. Für den Abtransport der Personenwagen wurde die Pikettgarage aufgeboten.

Freitag, 11. Dezember - 16:21 Uhr

Farbtupfer für eine gute Sache

(PD) Mit pinker, blauer und gelber Siloballenfolie der Lutzenbeger Firma Aemisegger Agro-Bedarf konnte auch dieses Jahr Aufmerksamkeit für die Krebsprävention geschaffen werden. Die Farbe Pink steht für Brustkrebs, Blau für Prostatakrebs und Gelb für Kinderkrebs. Ausserdem werden pro Rolle laut Medienmitteilung drei Euro für den guten Zweck gespendet. Aufgeteilt wird der Betrag zu gleichen Teilen vom Hersteller (Trioplast, Schweden), dem Händler (Aemisegger Agro-Bedarf, Lutzenberg) und dem Verbraucher (Lohnunternehmer, Landwirt). So kamen dieses und letztes Jahr 6147 Franken zusammen. Dieser Betrag wird an Pink Ribbon Schweiz übergeben. Mit der Folie wurden ca. 45 000 Rundballen gewickelt.

Freitag, 11. Dezember - 16:21 Uhr

«Bären »Hundwil: CD-Taufe Two-gether vom 17. und 19. Dezember verschoben

Aufgrund der heutigen Beschlüsse muss die CD Taufe von Stefan Baumann und Goran Kovacevic, welche an zwei Abenden im Restaurant Bären in Hundwil stattgefunden hätten, verschoben werden. «Trotz grosser Nachfrage und Interesse bleibt unter den neu geltenden Verordnungen nichts anderes übrig, als die beiden Veranstaltungen zu stornieren», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Sobald dann im 2021 sich die Welt wieder «normal» drehe, werden Stefan Baumann und Goran Kovacevic ihr breites Spektrum an musikalischem Talent im «Bären »zum Besten geben.

Freitag, 11. Dezember - 11:46 Uhr

Junglenker verursacht Selbstunfall

Nach einer Rutschpartie blieb das Auto im Schnee stecken. Bild: KPAI

(kpai) Ein 18-jähriger Autolenker fuhr am Mittwochabend von Meistersrüte her Richtung Appenzell. In der Linkskurve bei der Äbisegg geriet das Fahrzeug gemäss einer Mitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei auf der mit Schneematsch bedeckten Strasse ins Rutschen, durchbrach den Kettenzaun und blieb im Schnee ausserhalb der Fahrbahn stecken. Der Junglenker blieb unverletzt.

Freitag, 11. Dezember - 11:32 Uhr

Totalschaden nach Schlitterpartie

Das Auto rutschte auf der schneebedeckten Strasse und stiess gegen eine Stützmauer. Bild: KPAI

(kpai) Am Mittwochmorgen fuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Firmenfahrzeug von Gontenbad her Richtung Appenzell. Auf der schneebedeckten Strasse geriet das Fahrzeug gemäss Mitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei ausser Kontrolle, schlitterte über die Gegenfahrbahn und das Trottoir in die dortige Stützmauer. Der Lenker blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Freitag, 11. Dezember - 10:24 Uhr

Knabe muss mit Beinverletzungen ins Spital

Eine 78-jährige Autolenkerin kollidiert mit einem Knaben. Dieser erleidet Verletzungen am Bein. Bild: KPAR

(kpar) Am Donnerstag fuhr eine 78-jährige Autolenkerin um 15.15 Uhr auf der Kasernenstrasse Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe der Kasernenstrasse 33 wollte ein 8-jähriger Junge von rechts die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei schreibt, kam es in der Folge zu einer Kollision zwischen dem Knaben und der rechten Fahrzeugseite. Der Knabe zog sich dabei Verletzungen am Bein zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital überführt werden. Am Personenwagen entstand geringer Sachschaden.

Freitag, 11. Dezember - 9:54 Uhr

Provisorium für Fahrprüfungen im Bächli Teufen verspätet sich

(KK) Das kantonale Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden plant ab Januar 2021 auf dem Areal des Ausbildungszentrums Bächli Teufen ein Provisorium zur Durchführung der Fahrprüfungen für Auto und Motorrad. Dies nachdem der Kanton St. Gallen die Zusammenarbeit am bisherigen Standort in Winkeln/St.Gallen wegen Eigenbedarf gekündigt hat.

Aufgrund hängiger Rechtsmittel (Einsprachen von Anwohnern) kann der geplante Betrieb laut Medienmitteilung das Ausserrhoder Kantonskanzlei nicht im Januar beginnen. Das Strassenverkehrsamt St. Gallen bietet kurzfristig Hand und ermöglicht eine Verlängerung der ursprünglichen Zusammenarbeit bis März 2021. Bis dahin wollen die Verantwortlichen die hängigen Einsprachen in Teufen bereinigen.

Fahrprüfungen auf dem Areal des AZ Bächli in Teufen sind eine befristete Übergangslösung. Die Standortevaluation für ein neues Strassenverkehrsamt mit Prüfhalle sei in Arbeit, schreibt der Kanton. «Es ist geplant, dass ab 2027 alle Fahr- und Fahrzeugprüfungen an einem Standort im Kanton durchgeführt werden können», heisst es in der Mitteilung.

Freitag, 11. Dezember - 9:48 Uhr

Altersheim Torfnest wird Teil des Gesundheitszentrums Appenzell

Auf den 1. Januar 2021 hin wird das Altersheim Torfnest in Oberegg organisatorisch ins Gesundheitszentrum Appenzell integriert. Die Betriebsführung geht auf das Gesundheitszentrum über. Der bisherige Heimleiter, Remo Jucker, hat daher im Einvernehmen beschlossen, sich anderweitig zu orientieren. Das teilte die Ratskanzlei am Freitag mit.

2018 hat die Landsgemeinde das Gesetz über das Gesundheitszentrum Appenzell angenommen. Im Gesetz sind die Strukturen und Aufgaben des Gesundheitszentrums geregelt. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2019 bilden das Spital Appenzell, das Bürgerheim und das Alters- und Pflegezentrum das zentral geführte Gesundheitszentrum Appenzell.

Schon bei der Erarbeitung der Grundlagen für das Gesundheitszentrum Appenzell bestand die Absicht, das Altersheim Torfnest ebenfalls in dieses zu überführen. Für diesen Schritt war es damals aber noch zu früh, weil im Torfnest der notwendige betriebliche Ausbau von einer reinen Altersinstitution zu einem Alters- und Pflegeheim noch nicht umgesetzt war. Im Gesetz wurde aber festgehalten, dass das Gesundheitszentrum Appenzell nach einer Übergangszeit von höchstens vier Jahren auch die Betriebsführung des Altersheims Torfnest übernehmen soll.

Der betriebliche Entwicklungsprozess vom Altersheim zu einer Institution mit einem zusätzlichen Pflegeangebot konnte inzwischen abgeschlossen werden. Das Torfnest wird daher auf den 1. Januar 2021 hin organisatorisch unter das Dach des Gesundheitszentrums Appenzell gestellt. Das Alters- und Pflegeheim Torfnest wird dadurch neben dem Spital Appenzell, dem Bürgerheim und dem Alters- und Pflegezentrum zu einem weiteren gleichwertigen Teil des Gesundheitszentrums.

Mit dieser Integration geht auch die Leitung des Alters- und Pflegeheims Torfnest auf die Geschäftsführung des Gesundheitszentrums über. Vor Ort braucht es keine umfassende Heimleitung mehr. Die personelle Leitung im Torfnest wird einer Standortleitung Pflege übertragen. Der bisherige Heimleiter, Remo Jucker, wird sich aufgrund dieser Situation neu orientieren.

Im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner des Torfnests dürfte sich auf absehbare Zeit kaum etwas ändern. Auch hinsichtlich der Arbeit für das Personal bleibt es grundsätzlich beim Bisherigen. Die Integration in eine grössere Struktur hat allerdings immer auch Änderungen in der Organisation und Betriebskultur zur Folge. Die Verantwortlichen sind sich dieses Umstands bewusst und werden diesen Prozess sorgsam und unter engem Einbezug aller Beteiligten vornehmen.

Freitag, 10. Dezember - 09:28 Uhr

Ohne Pensenerhöhung geht es nicht

Alexandra Köfer gibt ihre Stelle im Sekretariat des Land- und Forstwirtschaftsdepartement von Innerrhoden per 31. März 2021 auf. Die bisherige 80%-Stelle wird neu mit einem Pensum von 100 Prozent ausgeschrieben. Die Standeskommission hat laut Medienmitteilung die Stellensituation auf dem Sekretariat überprüft. Sie hat festgestellt, dass ergänzende oder neu geschaffene Aufgaben bestehen, die ohne eine leichte Erhöhung der Ressourcen nicht vollständig wahrgenommen werden könnten. Es handelt sich in erster Linie um administrative oder Sachbearbeitungsaufgaben beim Oberforstamt, beim Departementssekretariat sowie beim Meliorationsamt. Die Standeskommission hat deshalb eine Pensenerhöhung um 20 Stellenprozente beschlossen.

Donnerstag, 10.Dezember - 17:26 Uhr

Weihnachtlicher Blickfang

(PE) Der Stall mit lebendigen Ochsen, Schafen und Eseln auf der Waldegg in Teufen gehört zu den weihnachtlichen Attraktionen in der Region. Besonderer Blickfang sind die heiligen drei Könige in Lebensgrösse, die staunen und zur Kamera greifen lassen.

Donnerstag, 10. Dezember - 09:50 Uhr

Regierungsrat legt die Grenzwerte für die Prämienverbilligung 2021 fest

An der Dezembersitzung hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlags 2021 für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 33,7 Millionen Franken genehmigt. Davon bezahlt der Bund rund 18,3 Millionen Franken; 15,4 Millionen Franken übernimmt der Kanton. Das teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Nach den Vorgaben des Bundes müssen die Prämien für Kinder neu zu 80 Prozent verbilligt werden. Für die jungen Erwachsenen in Ausbildung hat der Regierungsrat entschieden, die Prämien um 50 Prozent zu verbilligen. Den Kinderabzug hat er auf dem kantonalen gesetzlichen Minimum von 2‘000 Franken belassen. Die herabgesetzten Obergrenzen beim Vermögen um 20 Prozent und die Anpassungen beim Einkommen werden hingegen beibehalten. Der Selbstbehalt wird auf 46 Prozent gesenkt. Damit soll mit den vom Kantonsrat bewilligten Mitteln ein möglichst grosser Anteil von Personen in Appenzell Ausserrhoden Prämienverbilligung erhalten.

Personen, die mutmasslich Anspruch auf eine Prämienverbilligung haben, werden von den Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden angeschrieben. Ein Antrag auf Prämienverbilligung ist bis spätestens 31. März 2021 möglich. Weitere Informationen zur Prämienverbilligung finden sich auf www.sovar.ch.

Donnerstag, 10. Dezember - 08:59 Uhr

Weihnachtsstimmung in Walzenhausen

Seit Ende November sorgt neben der weihnächtlichen Strassenbeleuchtung im Dorfzentrum von Walzenhausen auch der rund sieben Meter hohe Weihnachtsbaum bei der Kirche für Vorfreude auf die Weihnachtstage. Die diesjährige Weisstanne wurde laut Mitteilung der Gemeindenvon der Familie Guthöhrlein, Nord, Walzenhausen gespendet und durch den Werkhof an seinen neuen Standort im Dorfzentrum transportiert, aufgerichtet und zusammen mit der Elektra geschmückt. Die Tanne sorgt während der Adventszeit für weihnächtliche Stimmung. Der Gemeinderat dankt der Familie Guthöhrlein für die Spende des diesjährigen Weihnachtsbaums und wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen besinnliche Advents- und Weihnachtstage.

Mittwoch, 9. Dezember - 18:00 Uhr

Corona: 15.Todesfall in Innerrhoden

(red) In Ausserrhoden steigen die Coronazahlen weiter an. Am Mittwoch meldete der Kanton kumuliert 1894 Fälle. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 628. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den letzten 2 Wochen auf 100 000 Einwohner hochgerechnet gab. Er ist leicht zurückgegangen. Am Vortrag lag er laut BAG bei 631. In Spitalpflege befinden sich aktuell 21 Personen, davon 3 auf der Intensivstation. Bislang gab es 30 Todesfälle.

In Innerrhoden gibt es Stand Mittwoch kumuliert 584 Coronafälle. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt laut BAG 409 (Vortrag 353). Der Kanton weist damit weiterhin den tiefsten Wert in der Schweiz auf. 15 Personen sind seit dem Ausbruch der Pandemie an den Folgen von Covid-19 gestorben (Vortag 14).

Mittwoch, 9. Dezember - 16:10 Uhr

Frontalkollision in Speicher

(kapoAR) Am Mittwoch ist es in Speicher zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, lenkte ein 49-jähriger Mann sein Auto um 7.30 Uhr von St. Gallen in Richtung Speicher. Im Bereich Vögelinsegg wollte zur selben Zeit ein 65-jähriger Autofahrer aus einer Tiefgarage in die Hauptstrasse einfahren. Dabei übersah er das von St. Gallen kommende Fahrzeug. Der Sachschaden an den beiden Personenwagen wird auf mehrere tausend Franken geschätzt.

Mittwoch, 9. Dezember - 15:49 Uhr

Künstlerkollektiv auf Altersheimtour

(IKS) Im Appenzeller Vorderland versüssen Kunstschaffende Heimbewohnerinnen und -bewohnern den Advent.

Es begann alles in Wolfhalden, um genau zu sein in der «Blume» an der «Zoge-n-am-Boge-­Stubete». Der Wolfhäldler Johannes Brändli spielte und nach und nach lernten sie sich kennen: Musiker, Tontechniker, Schauspielende und eine Autorin. Diese taten sich unter der Leitung von Johannes Brändli zusammen und das Künstlerkollektiv Appenzeller Vorderland war geboren.

Eines der Ziele des Kollektivs sind Konzerte in der «Linde» in Heiden im kommenden Jahr. An diese Anlässe bringt jeder der Teilnehmenden ein Projekt mit, das von den anderen unterstützt wird. Auch die Zusammensetzung der Gruppe ändert sich je nach Unterfangen. Zudem muss der Begriff Konzert weit gesehen werden, denn es kann während des Programms auch gezeichnet oder gesprochen werden. Zur offenen Gruppe gehören neben Johannes Brändli aus Wolfhalden derzeit rund ein Dutzend Künstler aus der Region. Im aktuellen Adventsprojekt aktiv dabei sind: Christian Betschon, Heiden, Johannes Brändli, Wolfhalden, Simone Fuston, Wolfhalden, Nicole Montavon, Niederwil, Tomy Poms, Walzenhausen, Rosmarie Ruppolo Kästner, Walzenhausen, und Caterina Ruppolo, Walzenhausen.

Aktuell veranstaltet das Künstlerkollektiv Appenzeller Vorderland an den Adventssamstagen kleine Weihnachtsprogramme für Alterswohnheime. In Walzenhausen fand kürzlich das erste statt; im Freien. Umhüllt von Nebel und bei null Grad wagten sich einige Frauen und Männer ins Freie, um warm eingepackt Musik, Gesang und Gedichten zu lauschen. Beim Erklingen der Weihnachtslieder und während der gesprochenen Beiträge strahlten die Augen des Publikums. Ob solo oder im Kollektiv, die Künstler brillierten und liessen die Herzen der Zuhörerschaft höherschlagen. Der Applaus dankte es den Vortragenden. Nach einer guten halben Stunde verabschiedeten sich die Künstlerinnen und Künstler mit besten Wünschen für eine schöne Vorweihnachtszeit.

Auf die Frage, ob die Gruppe auch für Anlässe engagiert werden kann, schmunzelt eine Frau und erklärt lachend: «Man kann uns kaufen.» Auftreten sei natürlich gut, aber eine Gage müsse schon sein. Gerade in den heutigen Zeiten mehr denn je. Das Programm wird auch die restlichen Samstage vor Heilig­abend bei Altersheimen im Vorderland vorgetragen. Die Orte werden aber nicht veröffentlicht, um kein auswärtiges Publikum anzuziehen, das die Bewohnerinnen und Bewohner gefährden könnte.



Mittwoch, 9. Dezember - 13:40 Uhr

Swiss-Skills: Drei Ausserrhoder Medaillengewinner geehrt

Walter Sturzenegger, Sascha Schweitzer, Landammann Alfred Stricker, Andrin Sutter. Bild: PD

(KK) Im Rahmen der Swissskills Championships 2020 fanden in den vergangenen Wochen insgesamt über 55 dezentrale Berufswettbewerbe mit über 600 Teilnehmenden statt. Appenzell Ausserrhoden wurde von neun Nachwuchskräften in acht verschiedenen Berufen vertreten. Drei Teilnehmende haben laut einer Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonskanzlei einen Spitzenplatz belegt und eine Medaille erkämpft.

Sascha Schweitzer aus Wolfhalden bei den Gerüstbauern EFZ und Walter Sturzenegger aus Schwellbrunn bei den Fleischfachleuten EFZ holten je eine Silbermedaille. Andrin Sutter aus Teufen erreichte als Konstrukteur EFZ den dritten Platz und erhielt eine Bronzemedaille. Die drei Medaillengewinner wurden im Rahmen einer Sitzung der Berufsbildungskommission vom Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker für ihre ausgezeichneten Leistungen geehrt. Alle drei Medaillengewinner betonten, dass sie ohne die Unterstützung der Lehrbetriebe nicht so weit gekommen wären.

Sascha Schweitzer konnte sich bei der täglichen Arbeit in der Firma Bläsi AG in Rheineck auf die Swissskills vorbereiten. Walter Sturzenegger, der bereits eine zweite Ausbildung zum Koch EFZ begonnen hat, wurde durch seinen Lehrbetrieb, die Metzgerei Fässler in Appenzell, die Liebe zum Beruf vorgelebt und mitgegeben. Andrin Sutter, im Endspurt der Ausbildung zum Konstrukteur EFZ bei Bühler Uzwil, hat schon klare Zukunftspläne. Nach der Lehre will er unbedingt die Berufsmaturität absolvieren.

Mittwoch, 9. Dezember - 10:52 Uhr

Fast 5 Millionen Franken für Abwasserprojekte

(KK) Der Ausserrhoder Regierungsrat hat den Gemeinden Teufen, Stein und Hundwil Beiträge von insgesamt 4,93 Millionen Franken für die Ableitung ihrer Abwässer nach St. Gallen zugesichert. Das teilte der Kanton am Mittwoch mit.

In einem ersten Schritt wird laut Mitteilung die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Hundwil-Schmitte aufgehoben und das Abwasser ab 2021 in das Abwassernetz von Stein/Teufen gepumpt. In einem zweiten Schritt soll die ARA in Teufen stillgelegt und das Abwasser der drei Gemeinden via Haggenbrücke in das Gebiet der Stadt St. Gallen geleitet werden. Vorher wird die ARA Au in St. Gallen erweitert. Eine Absichtserklärung für dieses Vorhaben besteht bereits seit 2008. Die gesamten Arbeiten sollen im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Das Stimmvolk von Hundwil nahm die Vorlage zum Abwasserprojekt am 29. November mit einem Ja-Stimmenanteil von über 80 Prozent deutlich an. In der Gemeinde Teufen kommt das Sachgeschäft voraussichtlich im nächsten Jahr vor das Volk.

Der Kanton fördert die Abwasseranschlüsse von kleineren ARA an grosse, regionale Anlagen. Erhöhte Betriebssicherheit, verbesserte Reinigungseffizienz und ökologische Gründe, wie z.B. grössere Vorfluter und neuerdings auch die Entfernung von Spurenstoffen auf den grossen ARA, sprechen dafür. Die Kantonsbeiträge werden über einen separaten Fonds für Gewässerschutzprojekte finanziert. Dieser Fonds wird seit den 1990er Jahren von den Gemeinden gespiesen: Die Gebühren für die Gemeinden bemessen sich anhand der Restschmutzfracht, die von ihren Kläranlagen in die Gewässer eingeleitet werden.

Während es im Jahr 2015 noch 16 öffentliche ARA in Appenzell Ausserrhoden gab, sind bereits nach 2025 voraussichtlich nur noch die Hälfte davon in Betrieb. Bedingt durch die Anschlüsse an grosse St. Galler Anlagen und die Pulveraktivkohle-Stufe der ARA Herisau werden mittelfristig über 90 Prozent des Abwassers aus dem Kanton von ökologisch kritischen Spurenstoffen (wie Arzneimitteln, Kosmetika etc.) befreit werden. Dies ist laut Mitteilung im schweizerischen Vergleich ein sehr hoher Anteil.

Mittwoch, 9. Dezember - 08:34 Uhr

Webseite des Zukunftsprojekts Kirchenpark

Der «Kirchenpark Appenzeller Hinterland» ist das Zukunftsprojekt der Evangelisch-reformieren Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt. Im November mussten geplante Informationsveranstaltungen in den vier Kirchgemeinden coronabedingt abgesagt weden. Um dem Informationsbedürfnis der Kirchbürger gleichwohl gerecht zu werden hat die Projektleitung des Kirchenparks gemäss Medienmitteilung die Webseite www.kirchenpark.ch aufgeschaltet. Hier wird über den Stand des Projekts informiert und ein Forum bietet Gelegenheit zur Diskussion. Wer stets über den Projektfortschritt im Bilde sein will, der kann einen Newsletter abonnieren. Unter dem Projektnamen «Kirchenpark Appenzeller Hinterland» arbeiten die vier Kirchgemeinden auf den Zusammenschluss zu einer grossen Hinterländer Kirchgemeinde hin. Das Projekt «Kirchenpark Appenzeller Hinterland» soll im Herbst 2022 den Kirchgemeindemitgliedern zur Abstimmung unterbreitet werden.

Dienstag, 8. Dezember - 14:54 Uhr

Fachhochschule: Diplomierte aus dem Appenzellerland

(PD) 116 Fach- und Führungskräfte haben dieses Jahr erfolgreich einen Weiterbildungsmaster am Campus St.Gallen der OST – Ostschweizer Fachhochschule abgeschlossen und dafür ihr Diplom erhalten. Unter den Absolventinnen und Absolventen, die insgesamt zwölf verschiedenen Studiengängen angehören, befinden sich laut Medienmitteilung mehrere Personen aus dem Appenzellerland.

Über den Titel «Executive Master of Business Administration (EMBA)» dürfen sich Marco Keel aus Niederteufen und Anjan Sartory aus Gais freuen. Für den erfolgreichen Abschluss des «MAS in Business Administration» sind Ahmet Aksöyek aus Teufen, Manuela Büchler aus Herisau, Patrick Haltmann aus Appenzell, Lisa Kathrein aus Grub und Stefan Klauser aus Herisau diplomiert worden. Zu den im Appenzellerland wohnhaften Diplomierten zählen weiter Sabin Bärlocher aus Speicher, Absolventin des «MAS in Psychosozialer Beratung», Jeanette Fink aus Herisau, Absolventin des «MAS in Health Service Management» und Manuel Egger, ebenfalls aus Herisau, Absolvent des «MAS in Real Estate Management».