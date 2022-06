Hans Speck arbeitet seit 30 Jahren in Herisau

Vor wenigen Tagen konnte Hans Speck sein 30-jähriges Arbeitsjubiläum im Dienst der Gemeinde Herisau feiern. Wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst, arbeitet der Hauswart der Sportanlagen Ebnet und Kreckel in seiner Funktion eng mit den Sportvereinen zusammen, «manchmal so eng als wäre ich selber Mitglied», wie er sagt. Diese gute Zusammenarbeit ist auch der Grund, weshalb er seinen Beruf auch heute noch mit Freude ausübt. Als jüngstes Beispiel nennt Speck den Obedschwinget, der am vergangenen Wochenende auf dem Ebnet über die Bühne gegangen ist: Am Freitagabend sei der Aufbau losgegangen, am Sonntagvormittag das Areal bereits wieder in tadellosem Zustand übergeben worden. Und dazwischen «ein Riesenfest», sagt Hans Speck. «Das ist das schönste an meinem Beruf, wenn die Zusammenarbeit so reibungslos abläuft.»

Hans Speck auf der Ebnet-Tribüne, während im Hintergrund die Vorbereitungen für das Kinderfest laufen. Bild: PD

Verbunden damit sind lange Präsenzzeiten, auch an den Wochenenden. Hans Speck wusste bevor er seine heutige Position angetreten hat, worauf er sich einlässt. Wie in den kommenden Sommerferien, wenn ein grosser Turnverein aus dem Baselbiet zum 20. Mal sein Trainingslager in Herisau abhalten wird: «Meine Ferien plane ich nach dem Terminkalender der Vereine.» Damit er auch vor Ort ist, wenn ein Tor defekt ist oder eine Sicherung ersetzt werden muss. (gk)