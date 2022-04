Junges Personal verkauft eher alkoholische Getränke an Jugendliche

Für Jugendliche sei es in Appenzell Innerrhoden immer noch erschreckend leicht, an Alkohol zu kommen, auch wenn sie unter 16-jährig sind. Dies stellt der Kanton in einer Medienmitteilung mit. Oft werde weder nach dem Alter gefragt, noch ein Ausweis verlangt. Dies ergaben Testkäufe, die das Blaue Kreuz St. Gallen-Appenzell im Auftrag des Innerrhoder Gesundheitsamts durchgeführt hat.

In Innerrhoden kommen die Jugendliche relativ einfach zu Alkohol. Bild: Raphael Rohner

Während der diesjährige Fasnacht führte das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell mehrere Testkäufe in Oberegg und Appenzell durch. Getestet wurden unterschiedliche Betriebe der Gastronomie und des Detailhandels am gleichen Tag innerhalb eines vorher definierten Zeitfensters: Restaurants, Cafés, Bars genauso wie Einkaufsläden und kleinere Shops. Die jugendlichen Testkäuferinnen und Testkäufer waren alle unter 16 Jahre alt. In der Hälfte aller Fälle kamen gemäss Mitteilung die Jugendlichen ohne Weiteres an alkoholische Getränke. In einem Fall wurde zwar ein Ausweis verlangt, der Alkohol wurde aber dennoch ausgehändigt. Im Vergleich zum Jahr 2020 seien mehr Alkohol an Jugendliche verkauft worden, schreibt der Kanton. Damals haben sich fünf von sechs getesteten Verkaufsstellen an die Jugendschutzgesetzgebung gehalten.

Information und Schulungsmöglichkeiten

Ob es im Detailhandel oder in der Gastronomie einfacher ist, an alkoholische Getränke zu kommen, konnte aufgrund der Datenlage nicht ermittelt werden. Deutlich wurde jedoch, dass jüngeres Personal eher darauf verzichtet, das Alter der Kundschaft zu verifizieren und alkoholhaltige Getränke ohne Kontrolle verkauft. Dies kann damit zusammenhängen, dass gegenüber dem älterem Detailhandels- und Gastronomiepersonal weniger Erfahrung vorhanden ist und das Personal daher im Umgang mit Jugendlichen nicht genügend sensibilisiert ist. Auch deshalb werden allen Betrieben entsprechende Schulungsmöglichkeiten für ihre Mitarbeitenden angeboten. Generell werden alle getesteten Betriebe und Läden durch das Gesundheitsamt über die Ergebnisse der Testkäufe informiert. Betriebe, welche Interesse haben, ihr Personal hinsichtlich des Jugendschutzes oder des attraktiven Anrichtens von alkoholfreien Getränken Schulen lassen möchten, können sich an die Beratungsstelle für Suchtfragen wenden unter Tel. 071 788 92 59 oder suchtberatung@gsd.ai.ch. (rk)