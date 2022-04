FC Appenzell verliert 1:4 gegen den FC Wittenbach

In Wittenbach konnten die Ziele der 1. Mannschaft des FC Appenzell klar nicht erreicht werden. Die Innerrhoder mussten mit einer eindeutigen 1:4 (0:2) Niederlage nach Hause zurückkehren. Damit konnte die gute Leistung vor gut zwei Wochen in Zuzwil nicht bestätigt werden.

Fabian Koller (weisses Leibchen) und ein Wittenbacher versuchen einen hohen Ball zu erreichen. Bild: PD

«Obwohl vielfach nur Kleinigkeiten gefehlt haben, war die Niederlage gerechtfertigt. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir zu viele Fehler bei Ballbesitz gemacht, und konnten so kaum Zugriff auf das Spiel nehmen und nennenswerte Chancen herausspielen. So gerieten wir mit zwei Toren in Rückstand. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert und nahmen mehr Risiko, was dann auch mit dem Anschlusstreffer belohnt wurde. Es gelang uns dann aber nicht genügend Druck aufzubauen und den Ausgleich zu erzielen und die Wittenbacher wussten die Konter und Freiräume gut zu nutzen und dann vorentscheidend ihre Führung wieder auszubauen», so das Resümee von Trainer Alexandro Isler.

Baldiger Rückstand

Nicht vor Vorteil war wohl auch, dass die Abwehr wegen Abwesenheit von Leon Keller (sehr gute Leistung vor zwei Wochen) erneut umgestellt werden musste. Aber auch einige weitere Akteure standen nicht zur Verfügung, sodass dieses Mal «nur» vier Spieler auf der Ersatzbank sassen. Aggressiv und mutig wollten die Innerrhoder nach vorne spielen. In der 7. Minute wurde aber in einer unübersichtlichen Situation der starke Neuzuzug der Wittenbacher - Diego Cassani von ehemaligen 2. Liga-Club Dardania - innerhalb des Strafraumes der Appenzeller gefoult und so lagen die Innerrhoder nach dem verwandelten Elfmeter schon mit 0:1 zurück. Die Gäste versuchten mit einigen Angriffen zu reagieren und ein Schuss von Sepp Peterer wurde vom Torhüter gehalten.

In der 19. Minute wurde dann aber ein Schuss eines St.Gallers von links durch Lars Schneider unglücklich abgelenkt und flog über Torhüter Michael Räss ins Gehäuse. Appenzell lag mit 0:2 zurück. Nach einem schönen Spielzug sah Sepp Peterer seinen Schuss vom Torhüter abgewehrt. Knapp vor der ersten halben Stunde wehrte Michael Räss gekonnt ab, als die gegnerische Nummer 11 alleine vor ihm auftauchte. Vor und nach dem Pausentee fielen zwei Schüsse der St.Galler zu hoch aus. Bereits beim Seitenwechsel hatte der Innerrhoder Trainer hinten und vorne zwei Wechsel vorgenommen. Die Appenzeller standen nun etwas höher, erzeugten etwas mehr Druck nach vorne. Sie verloren aber nach wie vor mehr Zweikämpfe als sie gewannen. In der 54. Minute wurde ein Ball von Lars Manser gehalten. Nach einer Stunde wehrte der Wittenbacher-Torhüter einen guten Schuss von Simon Baumann nach vorne ab und der eingewechselte Mohammed Omar Ali konnte ins leere Tor einschieben. Die Gäste lagen nur noch 1:2 zurück. Ein Freistoss der Einheimischen der St.Galler fiel zu hoch aus und auf der anderen Seite wurde ein Weitschuss des vorangegangen Innerrhoder-Torschützen abgewehrt. Statt dem angestrebten Ausgleich mussten dann die Innerrhoder in der 72. Minute nach einem Seitenwechsel das 1:3 hinnehmen.

Eine Viertelstunde vor Schluss zeigte der bereits erwähnte «Star» der St.Galler gekonnt seine Klasse und es hiess aus Innerrhoder Sicht 1:4. Obwohl die Appenzeller bis zum Schluss kämpften und guten Willen zeigten, kam es zu keinem zählbaren Erfolg mehr.

Appenzell spielte in Wittenbach mit: Michael Räss; Andrej Hörler, Luca Kid (ab 46. Minute Florian Dörig), Mario Breitenmoser, Lars Schneider (ab 83. Minute Luca Kid); Michael Dörig, Fabian Koller (ab 76. Minute Sokol Shabani); Simon Baumann (ab 76. Minute Andreas Rusch), Jonas Signer, Lars Manser; Sepp Peterer (ab 46. Minute Mohamed Omar Ali).