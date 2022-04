3:3 nach Pausenführung für den FCA

Die Frauen des FC Appenzell waren in Balerna am Sonntagnachmittag in der ersten Halbzeit die bessere Elf und führten mit 3:1. Nach 90 Minuten hatten aber die zunehmend hart spielenden Tessinerinnen den Rückstand aufgeholt und die beiden Tabellennachbarn trennten sich 3:3.

Appenzell (helles Tenue) und Balerna beim Einlaufen. Bild: PD

Die Innerrhoderinnen starten mit schönen Spielzügen gut. Und so gingen die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung, als Melissa Schenk einen von Elisabeth Inauen hinter die Mauer getreten Freistoss schön ins hintere Eck versenkte. Appenzell befand sich mehrheitlich in der gegnerischen Hälfte und die Abseitsfalle funktionierte top. Ein Distanzschuss von Chiara Lardelli hielt die Tessiner-Hüterin souverän. Als in der 16. Minute das Abseitsstellen für einmal misslang, nutzte dies Balerna mit einem «Lupfer» und es hiess 1:1. In der Folge gelangten beide Teams zu keinen Torchancen. In der 29. Minute folgte ein schönes Zusammenspiel zwischen Chiara Lardelli über Larissa Mazenauer zu Melissa Schenk, welche mit einem ins obere Eck gezielten Ball Appenzell mit 2:1 in Führung brachte. Nur drei Minuten weiter war die Reihe an Salome Rohner, welche den Ball direkt mit einem wuchtigen Schuss in den Tormaschen versenkte. Dies nach dem Brigitte Koster nach einer schönen Kombination im Strafraum an den Ball gelangte und die nachfolgende Torschützin bediente. Als einige Minuten vor der Pause Barbara Dorsa im Sechszehner-Raum gefoult wurde, blieb ein Elfmeterpfiff aus.

In der 51. Minute lief eine Balerna-Dame allein auf Torhüterin Anna Frei zu, zielte aber zu hoch. Vier Minuten später machte es eine Tessiner-Kollegin besser und versenkte den Ball im langen oberen Eck. Appenzell führte nur noch mit 3:2. Nach gut 70 Minuten knallte Chiara Lardelli einen Freistoss in die Abwehrmauer von Balerna und es kam zu einem Eckball. Etwas später fiel ein Schuss von Melissa Schenk zu zentral aus und konnte von der einheimischen Torhüterin behändigt werden. Dann schoss Barbara Dorsa nach einer Flanke von Tamara über das Gehäuse. Appenzell führte also weiterhin nur mit einem Tor Vorsprung, und in der 86. Minute düpierten die Balerna-Damen die umgestellte Defensive der Gäste und erzielten so noch den 3:3 Ausgleich. Nach einer Verletzung von Barbara Dorsa verhielten sich die einheimischen Fans nicht besonders fair. In der sechsminütigen hitzigen Nachspielzeit flogen die Bälle hin und her. Beide Teams versuchten den Lucky-Punch, was aber niemanden gelang.

So blieb es bei der Punkteteilung und Balerna liegt im Mittelfeld weiterhin zwei Zähler vor Appenzell, welches noch eine Partie weniger ausgetragen hat. (mk)

Appenzell spielte in Balerna mit: Anna Frei; Vanessa Keel (ab 81. Minute Zoe Fässler), Janica Fässler (ab 74.Minute Tamara Müller), Elisabeth Inauen, Fabienne Weissinger, Chiara Lardelli, Brigitte Koster, Salome Rohner (ab 67. Minute Aline Schiegg), Melissa Schenk, Larissa Mazenauer (ab 61. Minute Anja Eugster), Barbara Dorsa.