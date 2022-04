Die SP Speicher sagt Nein zur neuen Gemeindeordnung

Bild: Urs Bucher

Die SP Speicher ist von der total revidierten Gemeindeordnung nicht überzeugt. Sie lehnt diese nun aus mehreren Gründen ab, wie die Ortssektion mitteilt. So werde die demokratische Mitwirkung erschwert. Zwar habe der Gemeinderat aufgrund der Volksdiskussion im Bereich der Mitwirkungsrechte zurückbuchstabiert, dennoch werde in der neuen Gemeindeordnung die demokratische Mitwirkung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingeschränkt. So werden laut SP beispielsweise verschiedene Abstimmungsgeschäfte dem obligatorischen Referendum entzogen und neu lediglich dem fakultativen Referendum unterstellt. Der Gemeinderat begründe diesen Schritt mit einem «ressourcenschonenden und effizienten Arbeiten der Behörden». Die SP ist gemäss Mitteilung dezidiert der Meinung, «dass demokratische Mitwirkung nicht dem Effizienzdenken unterstellt werden darf». Zudem seien die Einsparungen der Gemeinde in Bezug auf Aufwand und Kosten gering, müssten doch nur alle paar Jahre solche Abstimmungen durchgeführt werden. «Die SP findet es wichtig und politisch klug, über allgemeinverbindliche Reglemente obligatorisch abzustimmen. Auch für die Mitgliedschaft in Zweckverbänden soll wie bis anhin das obligatorische Referendum gelten, zumal Zweckverbände schon per se der Mitsprache der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weitgehend entzogen sind», heisst es in der Mitteilung.

Zudem kritisiert die SP die Lesbarkeit. Das Ziel des Gemeinderates, die Gemeindeordnung zu verschlanken und daher Bestimmungen aus dem übergeordneten Recht nicht zu wiederholen, führe dazu, dass die Gemeindeordnung an Lesbarkeit einbüsst. Als dritten Punkt erwähnt die SP, dass die Nachhaltigkeit und Gleichstellung in die Gemeindeordnung gehörten. Mit dem Entscheid, Bestimmungen aus dem übergeordneten Recht in der Gemeindeordnung nicht zu wiederholen, seien auch die in der Kantonsverfassung verankerten Grundsätze der Nachhaltigkeit und Gleichstellung aus der Gemeindeordnung entfernt worden. Um diese Handlungsgrundsätze auch im Bewusstsein der Behörden und der Bevölkerung zu verankern, gehören diese nach Auffassung der SP in die Gemeindeordnung. Grundsätzlich ist die SP Speicher der Meinung, dass der Zeitpunkt für eine Totalrevision der Gemeindeordnung unglücklich gewählt sei. Die laufende Totalrevision der Kantonsverfassung tangiere wichtige Bereiche, die unmittelbar die Stimmberechtigten betreffen. Auch stünden mögliche Veränderungen der Gemeindelandschaft im Raum.«Unter diesen Umständen wäre nach Ansicht der SP Speicher die Beschränkung auf eine Teilrevision mit den nötigen Anpassungen an die kantonalen Vorschriften sowie der Regelung der Kompetenz für die Festlegung der Entschädigung des Gemeinderates der richtige Weg.» (pd)