Kurt Ulmann zum Ehrenmitglied ernannt

Kurt Ulmann Bild: PD

Kürzlich fanden das Jahresschiessen und die Jahrestagung des Schützenveteranen-Verbandes Appenzell Ausserrhoden unter der Organisation der Feldschützengesellschaft Heiden und des Pistolenschiessvereins Heiden statt. Am Freitagabend massen sich die Pistolenschützen im Präzisionsschiessen über 50m und im Schiessen in Serie über 25m im Schiessstand Witen, Goldach. Die Gewehrschützen absolvierten ihren Wettkampf über 300m im Schiessstand Büelen in Heiden am Samstagmorgen. Am Nachmittag fand die Jahrestagung im Kursaal Heiden statt musikalisch umrahmt durch die Familienkapelle «Echo vor der Schitterbiig». Der Präsident des SVV ARh, Louis Kälin, konnte fast 60 Veteraninnen und Veteranen und einige hochkarätige Gäste willkommen heissen, unter ihnen Nationalrat David Zuberbühler und Regierungsrat Hansruedi Reutegger, Gemeinde-Vizepräsident Hans-Peter Häderli sowie Delegierte umliegender Verbände und des Zentralvorstands der Schweizerischen Schützenveteranen. Nationalrat Zuberbühler liess es sich nicht nehmen, eine Ansprache zu halten und darin die Wichtigkeit einer kompromisslosen Neutralität der Schweiz hervorzuheben. Regierungsrat Reutegger richtete in seiner Rede den Appell an die Schützen, die Akzeptanz des Schiesssports durch strikte Einhaltung der Vorschriften im Umgang mit Munition und Sportgeräten zu erhöhen. Er meinte auch, dass die aktuell verworrene weltpolitische Sicherheitslage eher zu einer Verbesserung der Toleranz gegenüber den unvermeidlichen Emissionen des Schiessens führen könnte.

Die Traktanden der Jahrestagung konnten zügig abgehandelt werden. In seinem Jahresbericht liess der Präsident Louis Kälin die Höhepunkte des Verbandsjahres, die Organisation der DV des VSSV in Herisau aber auch das 75-jährige Jubiläum des eigenen Verbandes nochmals aufleben. Die Versammlung musste vom Ableben dreier Kameraden Kenntnis nehmen, sie gedachte ihrer in einer Schweigeminute. Vier Kameraden konnten zu Ehrenveteranen ernannt werden: Rolf Bürkler, Reute, Kurt Meier, Reute, Walter Müller, Schwellbrunn sowie Bruno Niederer, Schwellbrunn. Der nach zehnjähriger Vorstandstätigkeit zurückgetretene Kurt Ulmann von Herisau wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Als Höhepunkt fand schliesslich das Absenden statt, wo im Jahresschiessen über 300m Werner Wick von der FSG Heiden das Höchstresultat erzielte, über 25m gewann Heinz Fleischmann vom PSV Teufen und bei den 50m-Schützen war Hansruedi Altherr, vom PSV Heiden, der Beste. Traditionsgemäss stiftete die Sicherheitsdirektion zwei Wappenscheiben, die von Widmer Daniel von der SG Herisau auf 300m und von Andreas Moser vom PSV Heiden auf 25m gewonnen wurden. Detaillierte Resultate sind auf der Homepage des SVV ARh www.veteranen-ar.ch aufgeschaltet. (pd)