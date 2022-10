Neues Geschäftsleitungsmitglied bei den Appenzeller Bahnen

Der Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen (AB) hat Silvia Bargähr laut einer Mitteilung per 1. Oktober als Abteilungsleiterin Personal in die Geschäftsleitung gewählt. Der Bereich Personal ist neu in der Geschäftsleitung vertreten. Der Verwaltungsrat stärkt mit diesem Entscheid bewusst das Personalwesen.

Silvia Bargähr ist am 1. Juni als Fachbereichsleiterin Personal und als Nachfolgerin von Marc Ringeisen in das Unternehmen eingestiegen. Die 56-jährige aus Grüsch (GR) war zuletzt als Leiterin Zentrale Dienste/HR in der Stiftung Schönhalde in Schaffhausen tätig. Silvia Bargähr ist per 1. Oktober neu Mitglied der Geschäftsleitung. Sie führt die Abteilung Personal der Appenzeller Bahnen (AB). Dies entschied der Verwaltungsrat der AB. Silvia Bargähr ist 56 Jahre alt und wohnt in Krinau. Sie ist eidg. HR-Fachfrau und Payroll Spezialistin und verfügt über ein höheres Wirtschaftsdiplom. Sie bringt eine breite Berufserfahrung und ausgewiesene Fachkompetenz im Personalwesen mit.

Dank ihrer früheren Tätigkeit als HR-Fachfrau bei den Bergbahnen Brigels-Waltensburg-Andiast sowie Gstaad Bergbahnen AG ist Silvia Bargähr auch mit dem öV vertraut. Sie trat bei den AB die Nachfolge von Marc Ringeisen an, der das Unternehmen per Februar 2022 verlassen hat. Die Abteilung Personal ist neu als eigene Abteilung in der Geschäftsleitung vertreten. Bis anhin war der Fachbereich in der Abteilung Finanzen/Services angesiedelt. Der Verwaltungsrat der AB setzt mit diesem Schritt ein Zeichen in der Stärkung des Personalwesens. Die Mitarbeitenden spielen für den Erfolg des Unternehmens eine Schlüsselrolle. 240 Mitarbeitende in rund 60 Funktionen sorgen täglich für einen kundenfreundlichen Bahnbetrieb. Mit einer überarbeiteten Personalstrategie wollen die AB ihre Rolle als attraktive Arbeitgeberin weiterhin wahrnehmen und ausbauen. (pd)