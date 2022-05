Hoher Kasten: Tunnelbau im richtigen Moment

Auf dem Hohen Kasten wurde im vergangenen Geschäftsjahr die schwierige Zeit mit Lockdown, betrieblichen Einschränkungen und Zertifikatspflicht möglichst optimal genutzt. Die Betriebseinstellung für die Tunnelerweiterung hätte das Unternehmen kaum in eine passendere Zeit legen können, wie die Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG (HKDS) in ihrem Geschäftsbericht 2021 festhält. In der auf siebeneinhalb Monate verkürzten Saison konnten gemäss Communiqué 146 260 Gäste befördert werden. Das sind 17 863 Fahrten, was einem Plus von 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, jedoch 22,6 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt. Weil das Unternehmen an den Abschreibungen von zirka 981000 Franken festhält, weist die Jahresrechnung 2021 unter dem Strich einen Verlust von rund 284 500 Franken aus.

Der Seilbahnbetrieb konnte wegen der Bauarbeiten am Tunnel erst am 8. Mai 2021 aufgenommen werden. Die Gäste kehrten im von Corona-Schutzmassnahmen geprägten Sommer allerdings nur zögerlich zurück. Die Gästezahlen lagen in den ersten Monaten weit unter dem Durchschnitt, was nicht nur an der Kapazitätsbeschränkung der Seilbahn lag, sondern auch am nassen Sommerwetter. Erst der September brachte dann endlich erfreuliche Gästezahlen, heisst es in der Mitteilung.

Als am 13. September die 2G-Regel verhängt wurde, brach das Gruppengeschäft schliesslich bis Ende Jahr vollständig zusammen. Kostenvoranschlag für Tunnelbau eingehalten Angesichts der Betriebseinschränkungen und der spürbaren Verunsicherung bei den Gästen hätte die Betriebsschliessung rückblickend kaum auf einen besseren Zeitpunkt gelegt werden können. In zwei Bauetappen wurde der bestehende Tunnel verbreitert, um Platz für einen neuen Schräglift zu schaffen. Der Geschäftsbericht streicht die Leistungen der Mitarbeitenden und beauftragten Firmen während der Bauzeit des Tunnels besonders hervor.

Der Winter war kalt und schneereich, der Tunnelbau staubig, stickig und laut, der Fels unerwartet hart. Der Schräglift konnte schliesslich am 8. Mai 2021 mit einem Provisorium und am 2. Juli 2021 mit der neuen Kabine in Betrieb genommen werden. Besonders erfreulich ist gemäss Mitteilung, dass der Kostenvoranschlag von 2,7 Millionen Franken exakt eingehalten wurde. Mit dem neuen Schräglift im Tunnel ist der Hohe Kasten nun von der Talstation bis ins Drehrestaurant durchgehend barrierefrei begeh- und befahrbar. Der Lift kann gleichzeitig zwölf Fahrgäste oder vier Rollstühle durch den 29 Meter langen Tunnel transportieren. Nach Ankunft in der Bergstation der Kastenbahn werden die Gäste heute von einer künstlerischen Tunnelinszenierung in den Bann gezogen. Mystische Klänge zu farbigen, bewegten Projektionen an den Wänden des verbreiterten Tunnels setzen akustische und visuelle Akzente.

In den siebeneinhalb Monaten des letzten Geschäftsjahres wurde mit rund 1,86 Millionen Franken Bahnumsatz ein Plus von 264270 Franken beziehungsweise 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Das entspricht 74 Prozent des durchschnittlichen Bahnumsatzes der letzten drei Vor-Corona-Jahre. Bei gestiegenem Personal- und Sachaufwand verblieb ein EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von rund 641000 Franken, was angesichts der Umstände und Bauphase durchaus erfreulich ist. In der Zeit vor Corona lag dieser Wert gemäss Communiqué jeweils bei über 1,3 Millionen Franken. (pd)