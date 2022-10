FC Heiden verliert nach Tor in den Schlussminuten

Heidens Philip Köberl und Cristian Navarro vom FC Widnau Bild: Lukas Alder

Beste Werbung für den Fussballsport war es nicht, was die beiden Viertligisten am Samstagnachmittag auf dem Sportplatz Aegeten in Widnau zeigten. Die zweite Mannschaft des FC Widnau gewann gegen den FC Heiden 1:0.



Die Kulisse wirkte einladend und die Temperaturen waren mild, kurzum: Es war alles angerichtet für einen schönen Fussballnachmittag. Auch die Affiche hatte durchaus ihren Reiz. Heiden brauchte Punkte, um die rote Laterne wieder nach Staad zu reichen, währenddem die Widnauer Reserven den Anschluss an die Top vier halten wollten. In der Startphase war es jedoch der Gast, der das Spieldiktat zu bestimmen schien. Der Reihe nach scheiterten Sumaj (7., 16.) und Fessler (33.) aus aussichtsreicher Position. Die Hausherren tauchten durch Radisic (13.) und Ivic (21.) zwar vor Tscherne auf, konnten diesen aber nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Zwei Schlüsselszenen

Vielleicht wäre das Spielgeschehen anders verlaufen, hätte Aaron Sumaj in der 16. Minute nach dem Foulspiel von Fabio Schmid nicht weitergespielt und seine Chance gesucht – denn der Widnauer agierte als letzter Mann. Vielmehr schmerzen dürfte Heiden aber der Ausfall von Verteidiger Fessler, der nach einem überharten Einsteigen von Shala in Minute 20 mit einer Schienbeinprellung ausgewechselt werden musste. Doch der Konjunktiv ist grundsätzlich ein schlechter Begleiter und so besannen sich die Teams wieder auf das wesentliche, nämlich auf ihren Sport. Mit der Folge, dass nach der ersten halben Stunde die Aegeten-Elf mehr und mehr vom Spiel hatte.

Widnau erhöht Druck nach der Pause

Der zweite Durchgang blieb lange torlos. Einzig der Druck der Hausherren nahm zu, während die Vorderländer nicht an die Leistung aus Halbzeit eins anknüpften konnten. Doch trotz zweier Lattentreffer durch Frei (57.) und Radisic (63.) sowie einer Reihe vergebener Grosschancen, bei der Heiden-Hüter Tscherne sich mehrmals auszeichnen konnte, hielt die Null bis in die Schlussminuten. Es bedurfte eines schnell ausgeführten Freistosses auf Heule, mit dem die Gästedefensive übertölpelt wurde. Zwar scheiterte Widnaus-Sturmspitze im ersten Versuch einmal mehr an Tscherne, den Prellball konnte er dann aber ohne Probleme per Kopf über die Torlinie spedieren – auch, weil seine Gegenspieler meterweit entfernt standen.

Der Treffer reichte Widnau für den Sprung auf Platz vier, während Heiden nach dem Staader-Sieg am Freitagabend nun am Tabellenende angekommen ist. Keine schönen Aussichten trotz bestem Herbstwetter für den FCH. (lua)