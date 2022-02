APPENZELLER TICKER (Archiv 8. Januar - 14. Februar 2022) Lieferwagen fährt Kind an +++ Gemeindekanzlei in Urnäsch eingeweiht +++ UHA sichert sich Gruppensieg «Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.»

11:26 Uhr

Lieferwagen fährt Kind auf Parkfeld an

Am Montagabend ist es in Stein zu einem Unfall zwischen einem Knaben und einem Lieferwagen gekommen. Das Kind musste aufgrund der Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Ein 52-Jähriger fuhr gemäss Medienbericht der Ausserrhoder Kantonspolizei um 18.40 Uhr mit seinem Lieferwagen auf den Platz beim Mehrzweckgebäude und beabsichtigte auf ein Parkfeld einzufahren. Dabei stiess der Lieferwagenlenker mit der rechten, vorderen Seite seines Fahrzeuges gegen einen 12-jährigen Knaben, welcher kurz zuvor aus einem Auto gestiegen war. Dieser kam zu Fall und erlitt unbestimmte Verletzungen an der Hand.

Dienstag, 15. Februar - 8:55 Uhr

Die neue Gemeindekanzlei in Urnäsch eingeweiht

Im Beisein zahlreicher Gäste ist kürzlich in Urnäsch der Neubau der Gemeindekanzlei offiziell eingeweiht worden. Die Freude über den gelungenen Bau und das damit zum Ausdruck gebrachte Selbstbewusstsein der Gemeinde Urnäsch war spürbar, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Nachdem Gemeinderat und Baukommissionspräsident Chläus Hörler auf die Planungs- und Bauzeit zurückgeblickt hatte, gratulierte der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto der Gemeinde Urnäsch zum «würdigen und stolzen Neubau». Die Gemeinde habe damit Mut und Selbstbewusstsein bewiesen: «Die neue Kanzlei ist eine sorgfältige Interpretation und Weiterentwicklung der vorhandenen Baustruktur und der appenzellischen Baukultur. Sie gliedert sich identitätsstiftend in die ortsbauliche Situation ein.» Als Baudirektor und Landammann sei er stolz auf seine Wohngemeinde; es sei ein Gebäude für die Zukunft und kommenden Generationen geschaffen worden, sagte Dölf Biasotto.

Auch der Urnäscher Gemeindepräsident Peter Kürsteiner gab seiner Freude über die neue Gemeindekanzlei Ausdruck. Das Verwaltungsgebäude erfülle die Anforderungen und habe eine positive Ausstrahlung weit in die Region hinaus. Er dankte den Beteiligten für ihr Engagement und ganz besonders Chläus Hörler, der mit sehr viel Herzblut zum Entstehen der neuen Kanzlei beigetragen habe. Dieser Dank wurde von den Anwesenden mit einer stehenden Ovation für den Baukommissionspräsidenten bekräftigt.

Am Samstag und Sonntag nutzte die Bevölkerung im Rahmen der «Offenen Türen» die Gelegenheit zur freien Besichtigung der Räumlichkeiten. (gk)

15:24 Uhr

UHA sichert sich Gruppensieg

Da die Zweitligisten des UH Appenzell in der Hinrunde in einem hart umkämpften Spiel gegen den UHC Uster nur mit 4:3 gewinnen konnten, war im Vorfeld des zweiten Duells wieder mit einem physisch anspruchsvollen Spiel zu rechnen. Ausserdem war es der erste Ernstkampf nach der pandemiebedingt angeordneten Spielpause. Entsprechend motiviert starteten die Appenzeller am Wochenende ins Heimspiel gegen die Zürcher. Den 0:1-Rückstand konnten die Innerrhoder bereits nach kurzer Zeit durch Joel Untersander wettmachen. Und nicht einmal zwei Minuten später konnte Dario Löhrer die erstmalige Führung für den UHA erzielen. In der 13. Minute legte (DJ) Andrin Sutter den Ball perfekt einem gegnerischen Spieler auf. Dieser hatte es nicht mehr schwer und musste nur noch zum Ausgleich einnetzen. Acht Sekunden später stellte Aurel Sutter die Appenzeller Führung wieder her. Die erste Strafe im Spiel beanspruchte Marius Wolf für sich und die Gäste konnten nach kurzer Zeit die Überzahl ausnutzen. Mit dem Resultat von 3:3 ging es in die erste Pause. Effizienz vor dem gegnerischen Tor Kurz nach Wiederanpfiff konnte Andrin Sutter seinen groben Schnitzer aus dem ersten Drittel wiedergutmachen und die erneute Führung für die Appenzeller erzielen. Auf einmal zeigten sich die Innerrhoder effizient vor dem gegnerischen Tor, was in dieser Saison nicht immer der Fall war. Yves Angehrn skorte gar in Unterzahl. Maurin Dörig setzte sich in der Spielmitte auf die Skorerliste und Dario Löhrer erzielte seinen zweiten persönlichen Treffer. Mit einem Spielstand von 7:3 ging es zum zweiten Pausentee. Von den Gästen kam im dritten Abschnitt wie erwartet etwas mehr Druck. Das Heimteam liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielte souverän weiter. In der 42. Minute erzielte Marius Wolf seinen ersten Saisontreffer; der Jubel war entsprechend gross. Fünf Minuten später brachte Michael Sutter mit einem Fernschuss von der Mittellinie den Ball im Tor unter. Marius Wolf verwirklichte kurz vor Spielende noch das Stängeli und schoss sich damit endgültig warm für die Playoffs. Da der Sieg sicher war, liessen die Appenzeller etwas nach und die Gäste konnten noch zwei Treffer zum Schlussstand von 10:5 erzielen. Zum Best Player wurde Dario Löhrer mit vier Skorerpunkten gewählt. Doch auch aufgrund eines stark aufspielenden Cédric Sutter im Tor der Heimmannschaft fiel das Resultat so deutlich aus. Die Appenzeller stehen somit als Gruppensieger in den Playoffs und können um den Aufstieg in die 1. Liga spielen. Die erste Playoff-Partie findet am Wochenende vom 5. und 6. März in Appenzell statt. (pd)

13:48 Uhr

Leistungsvereinbarung mit Rega unterzeichnet

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat einer Vereinbarung mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) zugestimmt. Die Leistungsvereinbarung wurde gemäss Mitteilung der Kantonskanzlei am Montag unterzeichnet. Damit hält der Kanton die bestehende, langjährige Zusammenarbeit im Bereich der Luftrettung und der präklinischen Notfallmedizin formell fest. Auch Innerrhoden und die Rega verstärken die Zusammenarbeit. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless unterzeichnete auf dem Säntis ebenfalls eine Leistungsvereinbarung.

Ernst Kohler, CEO der Rega, und Regierungsrat Yves Noël Balmer haben die Leistungsvereinbarung über die bestehende Zusammenarbeit auf dem Säntis unterzeichnet. Bild: PD

Die Rega erbringt Leistungen in der Luftrettung. Die Rettungshelikopter leisten in Ausserrhoden jährlich etwa 60 Flüge zur Rettung von Leib und Leben. Auch im Alpstein sind sie regelmässig im Einsatz. Aufgrund von immer mehr Bergunfällen und Unfällen in unzugänglichen Bereichen nehmen die Einsätze zu. Die Einsätze werden gemäss Communiqué in der Regel von den Helikopter-Crews der Rega-Basis St. Gallen oder von den umliegenden Rega-Basen in Mollis (GL), Dübendorf (ZH) und Untervaz (GR) durchgeführt. Zur weiterführenden Behandlung fliegt die Rega die Patienten und Patientinnen unter anderem in das kantonale Spital Herisau, das in Notfällen eine umfangreiche medizinische Grundversorgung sicherstellt. Damit stellt die Luftrettung eine wichtige Schnittstelle zwischen Notfallmedizin und stationärer Versorgung dar.

Mit einem formalisierten Leistungsauftrag hält Ausserrhoden die bestehende Zusammenarbeit im Bereich der Luftrettung und der präklinischen Notfallversorgung mit der Rega formell fest. Gegenstand der Vereinbarung ist die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Mitteln der Luftrettung bei Notfällen. Die Vereinbarung umfasst entsprechend alle Luftrettungseinsätze sowie alle dringenden Verlegungsflüge von und zu Spitälern in den Kantonen. Die Alarmbereitschaft ist an 365 Tagen pro Jahr rund um die Uhr durch die Rega gesichert. Die Vereinbarung regelt zudem, dass die Rega zur Disposition, Koordination und Führung aller Luftrettungsmittel und Luftrettungseinsätze ihre nationale Luftrettungs-Einsatzzentale in Zürich zur Verfügung stellt. Dadurch ist sichergestellt, dass immer die nächstgelegene und für den Einsatz geeignete Helikopter-Crew aufgeboten wird und die medizinische Hilfe aus der Luft so rasch wie möglich beim Patienten eintrifft. Für die Kantone fallen mit dieser Vereinbarung keine zusätzlichen Kosten an. Die Rega erbringt ihre Leistungen im Rahmen ihres Stiftungsauftrages. (kk)

10:47 Uhr

Keine Kandidaten gefunden - Wahl abgesagt

Der langjährige Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Hans Saxer hat auf Ende des Amtsjahres 2021/2022 seinen Rücktritt erklärt. Trotz intensiver Suche der Parteien konnte bis heute keine Person gefunden, die das Amt übernehmen möchte. Aus diesem Grunde findet am 3. April in Schwellbrunn kein Wahlgang statt. Das teilte die Gemeindekanzlei am Montag mit. Interessierte Personen für das Amt können sich bei den Präsidenten der Ortsparteien oder bei der Gemeindekanzlei melden. (gk)

Montag, 14. Februar - 8:51 Uhr

Gute Stimmung und viel Publikum beim Fasnachtsauftakt in Herisau

Den Auftakt zur Herisauer Fasnacht machten am Samstagabend die vier Herisauer Guggenmusiken – Sauknapp, Herischrenzer, Ziegelhöttler und Izi bini tini wini. Mit je einem Platzkonzert auf dem Obstmarkt und vor dem Schulhaus Wilen sorgten sie bei den Fasnächtlern für eine musikalische Bombenstimmung.

Fasnachtsbegeisterte jeden Alters vergnügten sich bei den Platzkonzerten am Samstag. Da die Corona-Massnahmen etwas gelockert wurden, konnten sie an der frischen Luft und ohne Maskenpflicht die Fasnachtseröffnung, die mit fetzigen Tönen der Guggenmusiken gefeiert wurde, geniessen. Überraschend viele Besucherinnen und Besucher konnten am Samstag ein mit vielen Höhepunkten gestaltetes Platzkonzert und etwas Fasnachtsstimmung erleben.

Die Guggen zeigten in ihr Können und begeisterten mit ihren farbenfrohen Kostümen. Während die meisten jene Gwändli der aktuellen Saison trugen, zeigten sich die Herischrenzer in verschiedenen Gwändli der letzten Jahre. Wie bereits in den letzten zwei Jahren ganz in blau gehalten traten die Izi bizi tini wini auf. Nicht zu übersehen dank ihrer in Neon-Farben gehaltenen Kostüme waren die Ziegelhöttler. Die Sauknapp verbreitete wie in den letzten Jahren mit ihren in grün- und brauntönen gehaltenen Gwändli eine mystische Stimmung.

Die Freude der Guggen, nach dem coronabedingten Unterbruch wieder vor Publikum spielen zu dürfen, war gross. Auch das Publikum war begeistert und klatschte, sang und schunkelte zu den fetzigen Tönen der Musikerinnen und Musiker.

Nachdem die Fasnacht vor zwei Jahren teilweise und im letzten Jahr komplett abgesagt werden musste, gestaltet sich die Planung für Fasnachtspartys und Guggenauftritte auch in dieser Saison schwierig. Dennoch wollten die Herisauer Guggenmusiken, allen voran die organisierenden Guggen Sauknapp und Herischrenzer, der Bevölkerung eine Art Fasnacht bieten. Mit diversen Getränken und Grillwaren kümmerten sie sich auch um das leibliche Wohl des Publikums.

Die Hauptfasnacht findet in Herisau jeweils vom Aschermittwoch bis am Funkensonntag statt. Dieses Jahr fallen diese Tage in die erste Märzwoche. Am Mittwoch, Freitag und Samstag finden im «Narrendörfli» vor und in der Chälblihalle Guggenauftritte statt. Am Donnerstag findet in einigen Lokalen in Herisau und Umgebung der von der Guggenmusik Izi bizi tini wini organisierte Schnitzelbankabend statt. Die lustigen Truppen sind dabei auch in der Metzgete Stube im «Narrendörfli» zu Gast. Der traditionelle Gidio-Umzug am Aschermittwoch und der alle zwei Jahre stattfindende Umzug am Funkensonntag mussten abgesagt werden. (gr)

Sonntag, 13. Februar - 19:18 Uhr

Niederlage, obschon es in der Pause noch Unentschieden stand

Die Zürcher hatten gegen den UCH Herisau Grund zum Jubeln. Bild: Lukas Pfiffner

Der UHC Herisau ist aus den 1.-Liga-Playoffs ausgeschieden. Er verlor am Sonntagabend das entscheidende dritte Spiel der Viertelfinal-Serie auswärts gegen Pfannenstiel Egg 5:8. Zur Spielhälfte lautete das Resultat 1:1, und in der 50. Minute führten die Zürcher noch knapp mit 3:2. Ein ausführlicher Bericht folgt. (pf)

Sonntag, 13. Februar - 12:09 Uhr

Stimmbeteiligung in Grub lag bei 47 Prozent.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Grub befürworteten am Sonntag im zweiten Anlauf den Voranschlag 2022. Nach dem Nein Ende November 2021 kam ein überarbeiteter Entwurf an die Urne. Dieser sieht einen Aufwandüberschuss von 327460 Franken. Im Vergleich zur ersten Version wurden etwas mehr als 60 000 Franken eingespart.

Nach der Zustimmung vom Sonntag verfügt Grub nun über ein Budget für das laufende Jahr. Bild: Urs Bucher

Das Ergebnis am Sonntag fiel deutlich aus. Es gab 199 Ja-Stimmen. 109 Gruberinnen und Gruber lehnten den Voranschlag 2022 ab. Die Stimmbeteiligung betrug rund 47 Prozent. (cal)

16:07 Uhr

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Bei der Frontalkollision in Trogen gab es eine verletzte Frau. Bild: KPAR

Am Freitag kurz nach 7 Uhr fuhr eine 32-jährige Automobilistin von Trogen in Richtung Landmark. In einer leichten Rechtskurve im Bereich Wehrlisacker kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Personenwagen einer 57-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen an den steil abfallenden Hang geschoben und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr Teufen–Bühler–Gais (TBG) gegen das Abrutschen gesichert werden. Die 57-Jährige musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst für weitere Abklärungen in ein Spital überführt werden. Die 32-jährige Lenkerin blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. (kpar)

15:32 Uhr

Gérald Gubler hat seine Stelle per Ende Februar gekündigt

Der Departementsleiter und Chefarzt Chirurgie, Gérald Gubler, verlässt Ende Februar den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar). Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der künftigen Ausrichtung. Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Svar, bestätigt auf Anfrage der Appenzeller Zeitung den Abgang. Die Chefarztstelle Chirurgie wird öffentlich ausgeschrieben. Über die ab dem

1. März geltende Übergangslösung wird gemäss Kohler am Montag informiert.

Gérald Gubler ist Departementsleiter und Chefarzt Chirurgie beim Svar. Bild: PD

Gérald Gubler ist im Mai 2018 als Leitender Arzt zum Svar gestossen. Seit Mai 2021 führt er die Chirurgie als Departementsleiter und Chefarzt. An der Ausrichtung der stärkeren Gewichtung der Spezialisierung auch in den chirurgischen Disziplinen soll sich nichts ändern, wie der Svar in einem Newsletter schreibt. Weiterhin ist das Unternehmen nach eigenen Angaben bestrebt, neben der Viszeralchirurgie auch die Unfallchirurgie und Orthopädie zu stärken. Im Bereich der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin arbeitet der SVAR auch zukünftig mit Spezialistinnen und Spezialisten von Zentrumsspitälern zusammen. (pd)

12:11 Uhr

Navigationssystem verwirrt Autofahrerin

Bei der Kollision in Grub entstand Sachschaden in Höhe von rund zehntausend Franken. Bild: KPAR

Am Donnerstag kurz vor 17 Uhr fuhr eine 43-jährige, ortsunkundige Automobilistin von Heiden herkommend Richtung Grub/AR. Im dortigen Verzweigungsbereich stellte sie den Blinker nach rechts um Richtung Grub/SG abzubiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 46-jährige Frau mit ihren Personenwagen an der besagten Kreuzung und beabsichtigte nach links Richtung Heiden einzuspuren. Trotz gestellter Richtungsanzeige entschied sich die 43-Jährige im letzten Moment, nach einem Hinweis ihres Navigationssystems, geradeaus Richtung Eggersriet zu fahren. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Die Lenkerinnen haben sich beim Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei in der Medienmitteilung schreibt. (kpar)

11:30 Uhr

Littfasssäule an der Mühlestrasse steht im Weg

Die Gemeinde Herisau verfügt auf dem Ebnet, an der Endhaltestelle Säge und beim Tunnel an der Mühlestrasse über drei Littfasssäulen, die als Werbeplattformen für lokale Vereins- und Kulturanlässe dienen. Die Säule an der Mühlestrasse muss nun entfernt werden. Dies teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Sie würde die in Kürze beginnenden Bauarbeiten am Knoten Bahnhofstrasse, einem Teilprojekt des neuen Bahnhofs Herisau, behindern.

Die Littfasssäule an der Mühlestrasse wird abgebaut Bild: PD

Da die Säule zu nahe am Fussgängerstreifen steht, könne sie nach den Bauarbeiten nicht wieder am bisherigen Standort aufgestellt werden, heisst in der Mitteilung weiter. Die Gemeindeverwaltung prüft, ob sie später an einem neuen Ort platziert werden kann. Die Litfasssäulen auf dem Ebnet und in der Säge stehen weiterhin für Vereine und Veranstalter zur Verfügung. Plakate können wie bis anhin am Empfangsschalter im Gemeindehaus zur Plakatierung abgegeben werden. (gk)

09:40 Uhr

Mehr Einwohnerinnen und Einwohner in Appenzell Ausserrhoden

Die Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden wächst. Per Ende Jahr 2021 waren 55 626 Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton gemeldet. Das sind 263 Personen mehr als im Vorjahr. Das teilt der Kanton am Freitag mit.

Am meisten neue Einwohnerinnen und Einwohner verglichen zum Vorjahr verzeichnete Trogen (+47/+2,6 Prozent), Urnäsch (+27/+1,2 Prozent) und Grub (+12/+1,2 Prozent). Dennoch verliessen auch einige Personen die Gemeinden, so beispielsweise Hundwil (-21/-2,2 Prozent), Rehetobel (-19/-1.1 Prozent) oder Bühler (-7/-0.4 Prozent).

Die Vision für Appenzell Ausserrhoden ist gemäss Regierungsprogramm 2020-2023, den Kanton zum bevorzugten Wohnort der Ostschweiz zu entwickeln. Der Kanton schreibt, dass die Erhöhung der Einwohnendenzahl zeige, dass die Projekte und Massnahmen Früchte tragen.

Wie viel Einwohnerinnen und Einwohner zu- oder wegziehen, erhebt das Ausserrhoder Amt für Finanzen jährlich zusammen mit den Gemeinden. Auf diese Zahlen stützt sich der Kanton beim Berechnen von verschiedenen Verteilschlüsseln wie den kantonalen Finanzausgleichs. (kk)

Freitag, 11. Februar - 09:20 Uhr

Initiative der IG «Selbstbestimmte Gemeinde» kommt innerhalb von 30 Tagen zu Stande

Das Initiativkomitee für «Selbstbestimmte Gemeinden»: Edgar Bischof (links), Siegfried Dörig, Jean-Claude Kleiner, Marcel Walker Bild: PD

Trotz der erschwerenden Bedingungen der Pandemie kommen für die Initiative der IG «Selbstbestimmte Gemeinden» innerhalb von 30 Tagen über 1000 Unterschriften zusammen. Nötig waren 300. Das schreibt die IG am Freitag in einer Mitteilung an die Medien. Die Initiative will, dass nicht der Kanton, sondern die Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden selber über eine allfällige Gemeindefusion bestimmen können. Es lägen Unterschriften aus allen Gemeinden vor.

Erst am 6. Januar stellte die IG ihre Initiative vor. Dabei ginge es auch darum, «die Bevölkerung über das stossende Vorhaben der Regierung aufzuklären, bei dem Gemeinden nicht mehr eigenständig über ihre Existenz entscheiden, sondern diesbezüglich fremdbestimmt werden sollen.» Die Strategie passe nicht zur politischen Kultur des Kantons, so das Komitee.

Die IG schreibt weiter, dass in Gesprächen auch finanztechnischen Konsequenzen und der Einfluss einer solchen Grossfusion auf die einzelnen Steuerfüsse zur Sprache kam. Die steuertechnische Position der Gemeinde Teufen dürfe nicht geschwächt werden. Hier würde laut der IG der Steuerfuss gegen 20 bis 25 Prozent ansteigen, was negative Konsequenzen für die Attraktivität des Kantons und dessen Finanzlage haben würde. Die IG weist auch auf eine Analyse der Universität St. Gallen, welche feststellte, dass Gemeindefusionen keine Kosteneinsparungen ausmachen würde. «Damit verliert ein weiteres Argument der Regierung für vier Gemeinden im Appenzell Ausserrhoden an Gewicht.»

Die IG will demnächst die gesammelten Unterschriften der Regierung Ausserrhodens übergeben, gemeinsam mit der Bitte «von ihrer unpässlichen Strategie, die nicht unserer politischen Kultur entspricht, abzusehen.» (pd/ssd)

14:59 Uhr

Rücktritte in Lutzenberg

Carolina Hiltbrunner, Präsidentin des Stimm- und Wahlbüro, tritt nach langjährigem Engagement per Ende Amtsjahr aus dem Stimm- und Wahlbüro der Gemeinde Lutzenberg aus. Durch ihren Rücktritt wird ein Sitz im Stimm- und Wahlbüro frei. Jakob Niederer tritt per Ende Mai aus der Bau- und Umweltschutzkommission und der Forst- und Landwirtschaftskommission aus. Der Sitz in der BUK wurde bereits durch Oliver Edelmann, Bauamtsmitarbeiter, besetzt. In der Forst- und Landwirtschaftskommission wird durch seinen Rücktritt ein Sitz frei. (pd)

Donnerstag, 10. Februar - 11:05 Uhr

Schildbürgereien der Post

Seit Anfang 2022 gilt der neue Posttarif. Allerdings aber waren die zur Nachfrankatur nötigen Briefmarken nicht rechtzeitig erhältlich. Die Panne erinnert an einen weiteren Schildbürgerstreich der Post, als bei der Vergabe der Postleitzahlen gleich sechs Postämter in den Kantonen Ausserrhoden und St. Gallen die gleiche Leitzahl erhielten.

1964 wurden die Postleitzahlen eingeführt. Dabei sorgte die sechsmalige Vergabe der Postleitzahl 9499 immer wieder für Verwirrung. Das Personal der betroffenen Poststellen hatte sich fast täglich mit fehlgeleiteten Briefen und weiteren Postsendungen herumzuschlagen. Die «9499» erhielten die kleinen Postämter Zelg (Wolfhalden) und Altenrhein (Thal) sowie im Werdenbergischen die Orte Frümsen, Haag, Oberschan und Sax. 1978 wurde dann für Abhilfe gesorgt, erhielten doch die erwähnten Poststellen endlich unterschiedliche Leitzahlen, womit das Kuriosum beendet war. Mittlerweile sind die kleinen Postbüros fast alle aufgehoben worden. Überlebt hat einzig Altenrhein, wo nebst Postgeschäften viele weitere Dienstleistungen erbracht werden. (pe)

15:37 Uhr

Warnung vor falschen Polizisten

Bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau sind vergangene Woche mehrere Meldungen von Anrufen über angebliche Polizisten eingegangen. Die Ausserrhoder Kantonspolizei warnt nun vor falschen Polizisten.

Daniel Ammann

Wie es in der Medienmitteilung heisst, erhielten mehrere im Kanton wohnhafte Personen Anrufe und verhielten sich richtig, setzten sie doch sofort mit einem offiziellen Polizeiposten oder der Kantonalen Notrufzentrale in Verbindung. In einem Fall wurde eine Frau jedoch erst über das angebliche Vorgehen der vermeintlichen ‹Polizei› stutzig, nachdem sie bereits einige Tausend Franken Bargeld von ihrem Bankkonto abgehoben hatte. Durch die Kontaktaufnahme mit der Kantonspolizei konnte die Frau über die Betrugsmasche aufgeklärt werden. Zusammen mit Mitarbeitenden der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden konnte das Geld wieder sicher auf ihr eigenes Bankkonto einbezahlt werden. Weitere Personen wurden von angeblichen Polizisten, welche hochdeutsch gesprochen haben, angerufen. Dabei wurde erwähnt, dass die Polizei einer Diebesbande auf der Spur sei und Verhaftungen erfolgt seien. In den Unterlagen sei eine Liste mit dem Namen des oder der Angerufenen gefunden worden. Nun wolle man sich bezüglich Vermögenswerte informieren. Weiter versuchte die Täterschaft den telefonischen Kontakt immer aufrechtzuhalten um dabei eine Dringlichkeit vorzutäuschen, welche eine Absprache mit dem persönlichen Umfeld oder der echten Polizei verunmöglichen. Die Kantonspolizei rät nun eingehend, keinerlei Auskünfte zu erteilen und sich umgehende beim örtlichen Polizeiposten zu melden. «Ein echter Polizist der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wird mundart und nicht hochdeutsch sprechen und sich am Telefon auch nicht detailliert über verschiedene Vermögenswerte informieren», heisst es im Communiqé. Weiter weist die Polizei darauf hin, dass die Täter ihre Betrugsmaschen laufend ändern und immer wieder neue Geschichten erfinden. Um sich vor der Betrugsmasche zu schützen empfiehlt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden folgendes:

Echte Polizistinnen und Polizisten

• sprechen schweizerdeutsch.

• würden nie am Telefon nach finanziellen Verhältnissen Fragen.

• werden nie Geld oder Wertsachen zur sicheren Unterbringung verlangen. Personen sollten insbesondere misstrauisch werden, wenn sie am Telefon von jemanden unter Druck gesetzt werden.

Im Weiteren gilt:

• Jüngere Personen sollten ihre älteren Verwandten und Bekannten über die Betrugsmasche informieren und aktiv nachfragen bezüglich merkwürdiger Telefonanrufe.

• Warnungen von Bankangestellten sollten ernst genommen werden.

• Geld darf niemals an eine unbekannte Person übergeben werden.

• Bei Unsicherheit kann beim nächsten Polizeiposten oder bei der Notrufnummer 117 nachgefragt werden. Es gilt aber: Rechtzeitig nachfragen. Ist das Geld erst einmal übergeben, ist es in der Regel verloren, so die Polizei. (kpar)

12:37 Uhr

Patricia Ulmann-Müller kandidiert für den Kantonsrat

Patricia Ulmann-Müller Bild: PD

Am 3. April wählen die Stimmberechtigten von Urnäsch die Nachfolge für den frei werdenden Sitz von Iwan Schnyder im Kantonsrat. Die FDP Urnäsch nominierte an der Hauptversammlung Patricia Ulmann-Müller. «Sie bringt die Voraussetzungen mit, welche diese verantwortungsvolle Aufgabe erfordert und ist mit der Ausserrhoder Politik bestens vertraut», schreibt die Ortsektion in der Medienmitteilung

In den letzten 16 Jahren habe sich Ulmann-Müller in den verschiedensten Funktionen für die Gemeinde Urnäsch engagiert. So arbeitete sie laut FDP in der Gemeindeverwaltung in verschiedenen Positionen, setzt sich in verschiedenen Kommissionen für die Gemeinde ein und war von 2014 bis 2018 Gemeinderätin. Ein Erfolgsprojekt während ihrer Gemeinderatszeit sei der Aufbau des Beschäftigungsprogramms für Asylsuchende und Erwerbslose gewesen, um deren soziale und berufliche Integration zu fördern.

Zukünftig wolle Patricia Ulmann-Müller sich mit viel Herzblut für Urnäsch und die Ausserrhoder Gesellschaft einsetzen. Bei aktuellen Themen wie der Totalrevision der Kantonsverfassung oder den Gemeindefusionen brauche es junge Stimmen, denn die anstehenden Entscheide werden über Generationen prägen, so die FDP. (pd)

11:15 Uhr

SVP Vorderland gegen Medienpaket

Die SVP-Vorderland hat zu den kommenden Abstimmungen vom 13. Februar die Parolen auf dem Online-Weg gefasst. Die beiden Initiativen zum Tabakwerbeverbot und zum Tierversuchsverbot werden deutlich zur Ablehnung empfohlen. Die Gesetzesänderung zur den Stempelabgaben wir gutgeheissen. Klar abgelehnt wird das Bundesgesetz zur Medienförderung. (pd)

Mittwoch, 9. Februar - 8:40 Uhr

Serena Li Puma erstmals im Nationalteam

Die aus Herisau stammende Serena Li Puma gehört zum ersten Mal dem Kader der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an.

Fussball. Die 18-jährige Absolventin der Sportlerschule Appenzellerland wurde von Nationaltrainer Nils Nielsen für den Zusammenzug vom 14. bis 24. Februar in Marbella nachnominiert. «Sie ist eine Spielerin, die sehr opportunistisch und dribbelstark ist», begründet Nielsen seinen Entscheid in der Medienmitteilung des Verbandes. Wegen kurzfristiger Absagen wurde mit Ella Touon (SGS Essen) eine zweite junge Spielerin nachträglich aufgeboten. Stürmerin Li Puma ist in Herisau gross geworden und gehört als Stammspielerin dem FC St.Gallen-Staad an. Die Schweiz absolviert im Rahmen des Camps in Marbella zwei Länderspiele – ein inoffizielles am 20. Februar gegen Nordirland und ein offizielles am 23. Februar gegen Österreich. (pd)

Dienstag, 8. Februar - 16:39 Uhr

Der 35-jährige Johannes Sommer ist neu Betriebsleiter

Johannes Sommer ist seit Anfang Jahr Gastgeber im Hotel Bären in Gonten. Bild: PD

Johannes Sommer, gebürtig aus dem Schwarzwald, ist seit Juli 2021 Leiter Beherbergung im Hotel Bären in Gonten. Seit Anfang Jahr ist er nun auch Gastgeber und Betriebsleiter, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Somit seien wichtige Weichen für die Aus- und Erweiterungsprojekte des Hotels gestellt. Im laufenden Jahr wird das Schwesternhaus Hotel Löwen in Gonten umgebaut. Vor seinem Einsatz im Hotel Bären war Sommer unter anderem im Brenner’s Park-Hotel & Spa in Baden-Baden und Park Hyatt Zürich im Event Management tätig, sammelte als Sales & Event Manager und F&B Manager Erfahrungen im Hotel Atlantis by Giardino in Zürich (einschliesslich der Eröffnungsphase) und erweiterte sein Wissen mit einem nebenberuflichen Studium an der Fachhochschule Graubünden. Seine Lehre als Hotelfachmann hat er im familiengeführten Colombi Hotel in Freiburg im Breisgau erfolgreich abgeschlossen. «Der Bären hat mich beim ersten Eintreten sofort begeistert und in mir ein ganz besonderes Wohlgefühl ausgelöst. Ich freue mich sehr, Teil der Bären-Familie zu sein und die spannenden Ausbaupläne begleiten zu dürfen», wird Johannes Sommer in der Medienmitteilung zitiert. (pd)

Dienstag, 8. Februar - 16:36 Uhr

Die Bank bekennt sich mittelfristig zu ihren vier Standorten.

Die Raiffeisenbank Appenzell fördert die Weiterentwicklung ihrer Standorte in Appenzell, Teufen, Gonten und Gais. Wie die Bank in einem Communiqué bekannt gibt, schreibt sie einen Projektwettbewerb für bauliche Vorhaben an allen vier Standorten aus. Damit will die Raiffeisenbank den Zeitbedarf für die Realisierung des Gesamtvorhabens abschätzbarer machen. Gleichzeitig fördert der Projektwettbewerb in Anbetracht der Standortanforderungen die Ideen- und Lösungsvielfalt.

Die Raiffeisenbank Appenzell will in ihre vier Standorte in Appenzell, Teufen, Gonten und Gais investieren. Bild: PD

Mit den Investitionen in die bestehende Gebäudeinfrastruktur schafft das Unternehmen zum einen passende Begegnungsräume mit der Kundschaft, sichert Arbeitsplätze und entwickelt sich in einem sich stetig verändernden Umfeld. Zum anderen heisst Bauen auch, Farbe zu bekennen und eine Haltung zu kommunizieren. Dieses Bekenntnis umfasst dabei insbesondere die vier heutigen Standorte. Aber auch der sorgsame Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen soll Ausdruck des Bekenntnisses sein. Dem Projektwettbewerb ging eine Standortanalyse voraus.

Die Raiffeisenbank erwartet eine weiterhin stark wachsende Nachfrage nach benutzerfreundlichen Digitalangeboten. Gleichzeitig ist sie aber auch der Auffassung, dass der persönliche Kontakt mittelfristig nicht an Bedeutung verlieren wird, heisst es in der Mitteilung. Die Geschäftsstellen der Raiffeisenbank übernehmen dabei eine zentrale Funktion. Daher plant die Bank ihre nicht nach dem Grundsatz «entweder Digitalisierung oder Geschäftsstelle». Stattdessen lautet der angestrebte Grundsatz: «sowohl Digitalisierung als auch Geschäftsstelle». Die Standorte in Appenzell, Teufen, Gonten und Gais sollen als Begegnungsorte weiterhin den persönlichen Kontakt ermöglichen. Der Verwaltungsrat ist sich mit Blick auf das mittelfristige Standortbekenntnis jedoch im Klaren, dass es sich dabei nicht um eine langfristige Standortgarantie handeln kann. Entscheidend über die Zukunft der Standorte ist die Entwicklung des Kundenverhaltens.

Zwei Bancomaten werden nicht mehr erneuert

Die Raiffeisenbank hat aufgrund der Standortanalyse zudem entschieden, den Bancomaten bei der Agrola-Tankstelle in Gais und den Bancomaten in Niederteufen bei der gleichnamigen Haltestelle der Appenzeller Bahnen nicht mehr zu erneuern. Für beide Standorte stehen gemäss Unternehmen in kurzer Frist hohe Investitionskosten an. Die Nutzung ist bei beiden Geräten bereits vor der Pandemie stark gesunken, sodass die Geräteerneuerungen nicht mehr vollzogen werden. Beide sollen noch bis Ende des Jahres betrieben werden. Die Bank wird ihre Kundschaft über den genauen Zeitpunkt der Abschaltung informieren. Die allgemeinen Anforderungen und Zielvorstellungen an die vier Bankstandorte sind in einer Vorstudie zusammengefasst und mittels einer Machbarkeitsstudie abgeglichen. Die Planungen sehen vor, dass der Projektwettbewerb noch diesen Monat beginnen kann, sodass der Abschluss des dazugehörigen Auswahlverfahrens für den Herbst 2022 vorgesehen ist. Im Anschluss werden die Detailkonzepte für jeden Standort entwickelt. Die Raiffeisenbank geht aktuell davon aus, dass die Bauprojekte im Jahr 2023 gestaffelt starten werden. (pd)

Dienstag, 8. Februar - 10:42 Uhr

Medienpaket hilft nach Ansicht der SP den Regionalzeitungen

Die Innerrhoder SP befürwortet das Medienpaket. Bei der Abstimmung vom 13. Februar sagen die Sozialdemokraten nicht nur «Ja» zur Förderung der Medienvielfalt, sondern insbesondere auch «Ja» zur Erhaltung lokaler Medien, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die SP AI fasst die Ja-Parole zum Medienpaket. Bild: Keystone

Lokale sowie unabhängige Zeitungen sind nach Ansicht der SP AI unersetzlich für den demokratischen Diskurs. Aktuell stehen allerdings genau diese Grundversorger unter Druck. In den vergangenen rund 20 Jahren sind mehr als 70 Titel von der Bildfläche verschwunden, wobei diese Talfahrt ungebremst weiterzugehen droht. Verschwinden sie weiter, verschwinden mit ihnen auch Berichterstattungen über lokale Politik, Kultur und Sport. Das Mediensterben sei entsprechend insbesondere für ländliche Kantone besorgniserregend und dürfe nicht weiter vernachlässigt werden, warnt die SP:

Für Unabhängigkeit und Vielfalt

Die SP AI unterstützt mit ihrem «Ja» das Bundesgesetz über das Massnahmenpaket zugunsten der Medien und setzt sich damit auch für mehr Unabhängigkeit und Vielfalt ein. Die betriebswirtschaftliche Neuorientierung der Branche benötige Zeit und Kapital, wobei den Medienhäusern mit dem Medienpaket diese beiden Ressourcen erfolgsversprechend zur Verfügung gestellt werden. Die Schweizer Bevölkerung verdient nach Meinung der Innerrhoder SP auch in Zukunft eine funktionierende Berichterstattung - und dies sowohl national als auch lokal. (pd)

16:28 Uhr

Lieferwagen macht sich selbständig

In der Nacht auf Montag ist in Bühler ein abgestellter Lieferwagen eine Böschung hinunter auf die Geleise der Appenzeller Bahnen gerollt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, durchbrach kurz vor 2 Uhr das Gefährt dabei einen Holzzaun und kam schliesslich auf dem Trassee zum Stillstand. Am Zaun und dem Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt. (kpar)

16:28 Uhr

Weniger Kurzarbeit in Ausserrhoden

In Ausserrhoden waren Ende Januar 2022 836 Personen auf Stellensuche. Das sind laut Mitteilung der Kantonskanzlei 29 weniger als im Vormonat. 456 sind ganz ohne Beschäftigung. Von den 380 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 94 in der Kündigungsfrist. Weitere 231 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 55 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt bei 1,5 Prozent.

Pd

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 464 Männer und 372 Frauen. 342 Stellensuchende (Vormonat 361) sind über 50-jährig. 17 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.mIn der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 66 Personen beim RAV gemeldet, zwölf weniger als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 1,1 Prozent um 0,4 Prozentpunkte tiefer als die allgemeine Quote über alle Altersklassen. Der Bedarf an Kurzarbeit hat im Verlauf der letzten Monate stark abgenommen. Im Berichtsmonat hat die Kantonale Arbeitslosenkasse lediglich noch an 31 Betriebe Zahlungen ausgerichtet und damit ein Total von 12’425 wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden entschädigt. (kk)

14:59 Uhr

Personenwagen rutscht auf Bahntrasse

Eine 40-jährige Automobilistin fuhr am Montagmorgen von Speicher kommend auf der Hauptstrasse in Richtung St. Gallen. In einer Linkskurve verlor sie laut Polizeibericht die Herrschaft über das Fahrzeug, geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kam dort auf dem Trasse der Appenzeller Bahnen zum Stillstand. Es entstand Schaden in der Höhe von einigen Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt. (kpar)

13:15 Uhr

TGA holt mehrere Podestplätze beim Heimrennen

Die Heimpiste am Horn zeigte beim traditionellen Nachtslalom am vergangenen Samstag Zähne und verlangte von allen Athleten viel Mut. Die Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) holte mehrere Podestplätze.

Eisige Temperaturen und knallharter Schnee sorgten für ein faires, aber hartes Rennen. Der mittlerweile traditionelle Nachtslalom wurde durch den Skiclub Brülisau-Weissbad organisiert und in zwei unabhängigen Durchgängen durchgeführt. Die Zuschauer mussten sich nicht nur warm einpacken, auch ihre Nerven wurden durch das spannende Rennen strapaziert.

Der erste Lauf fand bei Tageslicht statt und sorgte bereits für einige gute Platzierungen der TGA-Fahrerinnen und -Fahrer. In der Kategorie Mädchen U12 feierten Noelia Manser und Linda Manser (beide SCBW) den ausgezeichneten 4. respektive 5. Platz. In der U14 schaffte es Livia Signer (SCBW) sogar auf das Podest als 3. und somit beste des Jahrgangs. Elenie Rempfler (SCS) wurde sehr gute 5. U16 kam Ladina Grob (SCBW) als 9. noch in die Top 10. Bei den Knaben U12 schafften es Neal Neff (SCBW) als 5. und Jan Haas (SCE) als 7. unter die Top 10. U14 war Tim Neff als 5. ebenfalls top platziert. Gekrönt wurde der erste Lauf noch durch die Läufer in der Kategorie U16. Cedrik Bartholet (SCO) als 2. und Laurin Fritsche als 3. flankierten den diesjährigen Dominator in dieser Kategorie, Luca Gantenbein von Grabserberg.

Der zweite Lauf war ein Nachtrennen bei Flutlicht und die Temperatur fiel dementsprechend. Noelia Manser fuhr wieder nur knapp am Podest vorbei und wurde erneut 4., Linda Manser wurde 9. In der U14 bestätigte Livia Signer ihren hervorragenden 3. Platz. Elenie Rempfler als 5. und Chiara Potocnik (SCB) als 8. rundeten die gute Teamleistung in dieser Kategorie ab. In der U16 verbesserte sich Ladina Grob auf den 7. Platz. Bei den Knaben U12 wechselten Jan Haas (5.) und Neal Neff (6.) die Plätze. U14 schaffte es Nico Sutter als 3. auf das Podest, Tim Neff (6.) und Nicolas Brunner (9.) komplettierten die Top 10. Den letzten Podestplatz schnappte sich erneut Laurin Fritsche als 3. in der Kategorie U16. (pd)

11:14 Uhr

Eingenickt und mit Verkehrsteiler kollidiert

Ein 22-jähriger Lenker fuhr am Sonntag mit seinem Personenwagen kurz vor 5 Uhr von Waldstatt kommend auf der Hauptstrasse durch das Dorf Stein. Dabei nickte er gemäss Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei kurz ein, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsteiler. Am Fahrzeug und dem Verkehrsteiler entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt. (kpar)

Montag, 7. Februar - 10:35 Uhr

Säntisbahn: Neue Schneefräse in Betrieb

Seit der Eröffnung der Säntis Schwebebahn im Jahr 1935 werden die Strassen und Plätze auf der Schwägalp von den Mitarbeitern der Schwebebahn vom Schnee befreit. Dieselbe Mannschaft erledigt auch seit bald 90 Jahren den Winterdienst für die Passstrasse zwischen Urnäsch und Rietbad im Auftrag der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserhoden. Für diese Arbeiten werden gemäss Mitteilung der Säntis-Schwebebahn AG moderne Schneeräummaschinen eingesetzt.

Nun wurde die in die Jahre gekommene Schneefräse ersetzt. Die hohen Belastungen und harten Bedingung haben ihre Spuren hinterlassen und die Verfügbarkeit hat deutlich abgenommen. Die neue Schneefräse bietet eine grössere Leistung, erhöht die Sicherheit und den Komfort für den Maschinisten und schont die Umwelt durch weniger Verbrauch und deutliche geringeren Schadstoffausstoff. Nach einer kurzen Schulung haben die Maschinisten der Säntis Schwebebahn schnell die ersten erfolgreichen Einsätze mit dem modernen Fahrzeug geleistet. (pd)

16:17 Uhr

Pfarrei Peter und Paul: Roland Reutemann will Nachfolger von Walter Bach werden

Die Katholische Pfarrei Peter und Paul, Herisau, Waldstatt und Schwellbrunn hat sich entschieden, aufgrund der nach wie vor unsicheren Coronalage die Jahresversammlung schriftlich durchzuführen. Neben Verwaltungsrechnung 2021 und Budget 2022 stehen gemäss Medienmitteilung Ersatzwahlen für den Kirchenverwaltungsrat und den Zentralrat an. In den Medien der Pfarrei fand eine Ausschreibung der vakanten Stellen statt. Als Nachfolger von Walter Bach, der das Amt des Präsidenten nach zehnjähriger Tätigkeit abgibt, stellt sich Roland Reutemann zur Wahl. Ebenfalls nach zehn Jahren Mitgliedschaft tritt Karin Rütsche als Vertreterin von Waldstatt zurück. Für sie kandidiert Susanne Sutter. Peter Bölle war während sechs Jahren Liegenschaftsverantwortlicher. Auch für ihn konnte mit Norbert Wick ein geeigneter Kandidat nominiert werden. Die kandidierenden Personen werden in den Abstimmungs- und Wahlunterlagen im März 2022 noch näher vorgestellt. Die abtretenden Ratspersonen sollen an einem Pfarreianlass im Frühling gebührend verabschiedet und verdankt werden. (pd)

13:37 Uhr

Jagdverwaltung und Wildhut werden in Innerrhoden getrennt

Die Innerrhoder Standeskommission hat beschlossen, die Jagdverwaltung neu zu organisieren. Jagdverwaltung und Wildhut werden in Zukunft gemäss Mitteilung personell getrennt. Gleichzeitig wird der Stellenetat aufgestockt.

Wie es im Communiqué heisst, wurden im Rahmen der im letzten Halbjahr durchgeführten Überprüfung der Organisation des Jagd- und Fischereiwesens vertiefte Abklärungen und Vergleiche mit den Strukturen und Stellendotationen in vergleichbaren Kantonen angestellt. Gestützt auf diese Erkenntnisse solle die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung bezüglich Kompetenz- und Aufgabenbereiche wesentliche Änderungen erfahren und umgestaltet werden.

Eine entsprechende Revision der Jagdverordnung ist in Vorbereitung. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Aufteilung von Jagdverwaltung und Wildhut. Die bis anhin in Personalunion besetzte Stelle wird nun auf zwei Personen aufgeteilt, deren Aufgabenbereiche und Kompetenzen weitgehend getrennt sind. Die Abklärungen zur Arbeitsbelastung in der Jagd- und Fischereiverwaltung haben ergeben, dass eine Entlastung gemäss Mitteilung unumgänglich sei. Die Standeskommission hat eine Aufstockung von 60 Prozent bewilligt. Da der jetzige Stelleninhaber sein Pensum um 20 Prozent reduzieren wird, kann eine neue Stelle als Wildhüter mit 80 Prozent ausgeschrieben werden. «Die zusätzlichen 60 Stellenprozente kommen vollumfänglich der Arbeit im Feld und dem direkten Dienst am Bürger zugute», schreibt die Standeskommission. (sk)

13:36 Uhr

Herisau wächst um 44 Personen

Die Gemeinde Herisau ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Am 31. Dezember 2021 zählte die Gemeinde 15’703 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei 44 Personen mehr als im Vorjahr. Herisau ist hinter St. Gallen, Rapperswil-Jona, Frauenfeld, Wil, Kreuzlingen und Gossau bevölkerungsmässig die siebtgrösste Stadt der Ostschweiz. (gk)

11:19 Uhr

Christian Hörler gestaltet Eingang des Regierungsgebäudes

Nachdem die Erneuerungsarbeiten im Eingang des Regierungsgebäudes in Herisau abgeschlossen sind, folgt die künstlerische Ausgestaltung. Der Auftrag dafür wurde von den Ämtern für Immobilien und Kultur an den Bildhauer Christian Hörler vergeben. Er wird auf zwei gegenüberliegenden Wandflächen eine grossformatige Stempelarbeit ausführen, wie die Kantonskanzlei mitteilt.

Der Eingangsbereich des Regierungsgebäudes wurde letztes Jahr den heutigen Standards angepasst. Im Rahmen dieser Erneuerungen erfolgte auch eine Umgestaltung des Empfangsbereichs. Dafür musste aus bautechnischen Gründen und im Einverständnis mit der Künstlerin Lucie Schenker deren bestehende Kunst am Bau entfernt werden. Die neue Situation soll wieder ein Kunstwerk erhalten; Christian Hörler hat dafür ein monumentales, mit Lithografie-Druckfarbe direkt auf der Wand ausgeführtes Werk vorgesehen.

Christian Hörler wurde 1982 geboren, ist in Meistersrüte AI aufgewachsen und lebt in Wald AR. Er hat den Vorkurs an der Schule für Gestaltung in St.Gallen besucht, danach Dekorationsgestalter gelernt und sich schliesslich zum Steinbildhauer ausbilden lassen. In seinen Arbeiten verfolgt er einen konzeptionellen Ansatz, den er mit seinen vielfältigen handwerklichen Kenntnissen verbindet und ausführt. Denken und Experimentieren, Vorsicht und Neugierde werden so eins und prägen sein Werk. Seine Skulpturen, Plastiken und Zeichnungen nehmen stets Bezug auf den Raum und loten diesen auf unterschiedliche Weise aus. Hörler kommt mit einfachsten Materialien und reduzierten Mitteln aus. Für die Stempelarbeit im Regierungsgebäude verwendet er beispielsweise Kartoffeln; für diese Arbeit liess er sich durch Schriftdokumente und deren Satzspiegel inspirieren. Die Entstehung des Werks kann am 7. und 8. Februar 2022 während der regulären Öffnungszeiten des Regierungsgebäudes mitverfolgt werden (7.30-12 Uhr und 13.30-17 Uhr). (kk)

Freitag, 4. Februar - 8:51 Uhr

Säntis-Schwebebahn fährt wieder nach Revision

Die Säntis-Schwebebahn hat die alljährlichen Revisionsarbeiten abgeschlossen und nimmt den Publikumsbetrieb am Samstag, 5. Februar, wieder auf.

Die anspruchsvollen Arbeiten auf dem Berg, im Maschinenraum und auf der Strecke konnten gemäss der Medienmitteilung erfolgreich abgeschlossen werden. Drei Wochen stand die Schwebebahn still. Neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten an der Schwebebahn wurde im Säntisgipfelgebäude auch die Abwasserreinigungsanlage revidiert. Die grösste Herausforderung für das Technik-Team bestand jedoch in der Revision des Laufwerks 1: Dieses wurde im Herstellerwerk komplett zerlegt, revidiert, überprüft und wieder montiert. Die Testläufe konnten trotz widrigen Wetterbedingungen erfolgreich abgeschlossen werden. (pd)

16:51 Uhr

Notenautomaten aus Verankerung gerissen und Geld entwendet

In Herisau hat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Donnerstag einen Notenautomaten einer Tankstelle beschädigt und Notengeld entwendet.

Der Notenautomaten wurde gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Bild: kpar

Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, riss in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr eine unbekannte Täterschaft den Notenautomaten einer Tankstelle gewaltsam aus der Verankerung und transportierte diesen einige Meter hinter ein Gebäude. Dort öffnete sie den Automaten mit Werkzeuggewalt und entwendete Notengeld im Wert von mehreren Hundert Franken. Es entstand Sachschaden von einigen Tausend Franken. Für die Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. (kpar)

16:33 Uhr

Florian Indermaur kandidiert in Waldstatt für den Kantonsrat

Florian Indermaur

Die Mitte Hinterland AR will mit Florian Indermaur den Waldstätter Sitz der zurückgetretenen Monika Bodenmann im Kantonsrat gewinnen. Wie die Partei mitteilt, kandidiere Indermaur mit einem gut gefüllten politischen Rucksack. Laut Mitte bringt der 27-jährige die Voraussetzungen mit, welche diese verantwortungsvolle Aufgabe erfordere und sei mit der Ausserrhoder Politik bestens vertraut. Seit Juli 2019 führt Indermaur mit grossem Engagement das Parteisekretariat der Mitte Appenzell Ausserrhoden und nahm zwischenzeitlich Einsitz in die Parteivorstände der Kantonal-, Regional- und Jungpartei. Zudem arbeitete er in diversen überparteilichen Komitees und Arbeitsgruppen mit und befasste sich dabei eingehend mit vielen Themen auf der politischen Agenda. Indermaur wohnt in der Oberwaldstatt. Er ist Sozialversicherungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis und arbeitet als stellvertretender Teamleiter bei der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen. Ausserdem ist er gelernter Koch und geht seiner Leidenschaft der Gastronomie in der Freizeit nach. (pd)

11:57 Uhr

Wegen Schnee ins Schleudern geraten und parkiertes Auto gerammt

Am späten Dienstagabend fuhr ein 19-jährigen Mann mit ihrem Auto von Heiden her in Richtung Dorfzentrum Oberegg. In der Verzweigung beim «Drei Könige» geriet das Auto auf der leicht mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kam es gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Innerrhoden zur Kollision mit einem parkierten Auto. Es entstand Sachschaden von rund 10’000 Franken. (kpai)

09:33 Uhr

Auffahrfahrkollision am Fussgängerstreifen

Am Mittwoch ist es in Teufen zu einer Auffahrkollision mit zwei Personenwagen gekommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Wie Kantonspolizei mitteilt, fuhr um 18.05 Uhr ein 27-jähriger Automobilist auf der Hauptstrasse von Speicher in Richtung Teufen. Beim Fussgängerstreifen Höhe Speicherstrasse 44 bemerkte er zu spät, dass das voranfahrende Auto beim Fussgängerstreifen angehalten hatte, um einem Fussgänger den Vortritt zu gewähren. Es kam zu einer Auffahrfahrkollision. Verletzte wurde niemand. (kpar)

Donnerstag, 3. Februar - 8:37 Uhr

EDU-Präsident Graber kandidiert in Gais für den Kantonsrat

In Gais kommt es zu einer Kampfwahl bei der Nachfolge von Kantonsrat Beat Landolt. Die EDU hat nun ihren Präsidenten Daniel Graber nominiert. Anfang Jahr war bekannt geworden, dass sich Ernst Zingg, alt Obergerichtspräsident, für das Amt zur Verfügung stellt.

Daniel Graber

Daniel Graber präsidiert seit fast zehn Jahren die EDU Appenzellerland. Er habe dank seines Engagements die Partei vermehrt ins öffentliche Bewusstsein rücken können, heisst es in der Mitteilung. In dieser Zeit konnte Graber viele Erfahrungen sammeln, Kontakte zu anderen Politikern knüpfen und sich mit den politischen Begebenheiten Ausserrhodens vertraut machen. Er sei ein Mensch, der ganze Sachen mache, viel Herzblut investiere, weitsichtig denke und zukunftsorientierte Lösungen suche, so die EDU. Aus diesem Grund arbeite Daniel Graber auch in der Infrastruktur-Kommission und der Überarbeitung der Gemeindeordnung mit.

Daniel Graber lebt mit seiner Frau Judith seit bald 30 Jahren in Gais. Sie haben drei erwachsene Kinder. Er arbeitet als Zahntechniker in einem KMU-Betrieb in Altstätten, wobei er immer mit dem Velo und dem ÖV unterwegs sei. Nebst der Stärkung der Familie ist laut EDU ihm der Naturschutz besonders wichtig. So hat er sich in den letzten Jahren stark mit der Ökologie auseinandergesetzt und ist Mitglied von «Energie AR/AI». Daniel Graber verbringe gerne Zeit in der Natur, mit Vorliebe im Wald. Entsprechend gehöre zu seinen Hobbies die Schönheiten der Natur fotografisch mit der Kamera festzuhalten. «Daniel Graber lebt mit Begeisterung in Gais und schätzt die vielen Innovationen, welche Gais zu einem attraktiven Dorf gemacht haben», schreibt die Partei. (pd)

14:56 Uhr

Spielturm im Herisau Generationenspielplatz beschädigt

Am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, wurde die Feuerwehr Herisau zum Generationenspielplatz beim Heinrichsbad gerufen, da ein Feuer im Spielturm festgestellt wurde. Durch das schnelle Handeln der Meldeerstatter und dem raschen eingreifen der Feuerwehr entstand gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei nur ein geringer Sachschaden. Im Spielturm hatte eine unbekannte Täterschaft mit offenem Feuer hantiert, sodass Holzteile in Brand gerieten. Für die Ermittlung der unbekannten Täterschaft wurden Mitarbeiter des Regionalpolizeiposten Herisau aufgeboten. (kpar)

11:23 Uhr

Zwei Autos kollidieren in Herisau

Am Dienstag ist es in Herisau zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, fuhr um 12.15 Uhr eine 56-jährige Automobilistin von einem Firmenareal auf die Industriestrasse und beabsichtigte nach links in Richtung Gossau in die Hauptstrasse einzufahren. Dabei kam es mit einem Personenwagen eines 55-jährigen Mannes, welcher von Waldstatt kommend heranfuhr, zu einer Kollision. Der Wagen, welcher auf der Hauptstrasse fuhr, wurde an den rechten Strassenrand abgewiesen und stiess schliesslich gegen eine Mauer. Personen wurden keine verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar)

10:36 Uhr

Ausserrhoden setzt auf bleifreie Jagdkugelmunition

Der Regierungsrat hat kürzlich die Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung erlassen. Neben verschiedenen jagdtechnischen Anpassungen wurde als wichtige Neuerung ein Verbot von bleihaltiger Kugelmunition in die Jagdverordnung aufgenommen.

Mit der Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung erfolgten gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei zahlreiche Anpassungen, welche beispielsweise den Einsatz und die Ausbildung von Jagdhunden oder den Zeitpunkt des Jagdbeginns regeln. Im Rahmen dieser gesetzlichen Anpassungen wurde auch die Beschränkung bleihaltiger Jagdmunition geprüft. Blei ist ein starkes Umweltgift. Bei einer Anreicherung entlang der Nahrungskette führt Blei zu Folgeschäden, wovon insbesondere Greifvögel betroffen sein können. Der Einsatz von bleifreien Kugelgeschossen auf der Jagd ist erprobt und bereits in anderen Kantonen umgesetzt. Anders sieht die Situation bei der Schrotmunition aus, für welche bis anhin keine tauglichen, bleifreien Alternativen bestehen. In Absprache mit dem kantonalen Patentjägerverein wurde deshalb ein Verbot bleihaltiger Kugelmunition in die Jagdverordnung aufgenommen.

Um den Ausserrhoder Jägerinnen und Jägern genügend Zeit für die Umstellung auf die neue Geschossart einzuräumen, bleiben bleihaltige Geschosse während einer Übergangsfrist von zwei Jahren erlaubt. In dieser Übergangszeit unterstützt der Patentjägerverein die Jägerschaft aktiv bei der Umstellung auf bleifreie Kugelmunition. Entsprechende Kurse wurden vom Patentjägerverein A.Rh. vorbereitet und werden in der kommenden Ausbildungssaison der Jägerschaft angeboten. Die revidierte Jagdverordnung ist am 1. Februar 2022 in Kraft getreten. (kk)

Mittwoch, 2. Februar - 08:47 Uhr

Head Coach René Stüssi verlängert seinen Vertrag

Der Headcoach René Stüssi bleibt dem Schlittschuh-Club Herisau erhalten. Der in Uttwil wohnhafte Stüssi verlängert seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

René Stüssi

Die Mannschaft des 43-jährigen zeigt bis anhin eine sehr solide Saison und konnte sich für die Playoffs qualifizieren. Somit wurde das erste Saisonziel unter diesen schwierigen Umständen bereits erreicht, heisst es in der Mitteilung. «René Stüssi versteht es sehr gut, die Spieler zu motivieren und vorwärtszubringen. Er passt sprichwörtlich wie die Faust aufs Auge für den SC Herisau, weshalb es eines unserer Hauptziele war, ihn eine weitere Saison zu halten. Das ist uns nun zum Glück gelungen ist» sagt Sportchef Matthias Popp. Der Coach werde weiterhin junge Talente ins Team einbauen, von seiner Spielidee überzeugen und weiterentwickeln. Nun gilt es für die Mannschaft aber zuerst, die Vorrunde am nächsten Samstag noch erfolgreich abzuschliessen und anschliessend mit viel Elan in die Playoff-Viertelfinals zu ziehen. Bekanntlich beginnt die Saison in den Playoffs nochmals von neuem und mit dem richtigen Teamspirit ist gemäss Communiqué sehr vieles möglich. (pd)

16:55 Uhr

Gemeinderat spricht 10'000 Franken für Neuuniformierung

Die Musikgesellschaft Gais will sich neu uniformieren. Bild: pd

Die Musikgesellschaft Gais (MMG) will sich neu präsentieren. Der Auftritt der MGG soll moderner, frischer und ansprechender werden, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Von einem neuen Logo, über eine neue Uniform bis hin zu einer neuen Fahne soll sich einiges ändern.

Um diese Neuausrichtung zu finanzieren, wird die MGG verschiedene Events durchführen. Trotzdem ist man auf die Unterstützung von Firmen, Institutionen und Privaten angewiesen. Der Mitgliederbestand konnte in den letzten Jahren wesentlich erhöht werden und dies trotz der Corona-Pandemie.

Der Gemeinderat Gais nimmt wohlwollend vom Gesuch der Musikgesellschaft Gais Kenntnis. Da die Musikgesellschaft ein wichtiger kultureller Verein für das Dorfleben ist und die Gemeinde durch sie auch überregional repräsentiert wird, hat der Gemeinderat für die Neuuniformierung als Anerkennung des Engagements einen einmaligen Betrag von 10’000 Franken gesprochen.

12:15 Uhr

Herisau baut günstiger als veranschlagt

Bei der Instandstellung der Kanäle an der Oberdorfstrasse wurden 61,8 Prozent des Verpflichtungskredits nicht benötigt. Bild: rak

Der Herisauer Gemeinderat hat laut einer Mitteilung die Abrechnungen verschiedener Projekte und einer Beschaffung genehmigt, welche die Abteilung Tiefbau/Umweltschutz im Jahr 2021 abgeschlossen hat. In acht von neun Fällen wurden die gesprochenen Verpflichtungskredite nicht ausgeschöpft. Die Gesamtsumme der Verpflichtungskredite von 3,46 Millionen Franken wurde um gut 787’000 Franken oder 22,7 Prozent unterschritten.

Die grössten Minderausgaben gab es bei der Instandstellung des Regenklärbeckens Tobelacker der ARA Bachwis, bei welcher der Verpflichtungskredit von gut einer Million Franken um 245’000 Franken unterschritten wurde. Prozentual am grössten war die Abweichung bei der Instandstellung der Kanäle auf der Oberdorfstrasse. 53’000 Franken oder 61,8 Prozent des Verpflichtungskredits wurden infolge der optimierten Ausführung und der günstigen Vergabe nicht benötigt. Überschritten wurde der gesprochene Verpflichtungskredit einzig bei der Instandstellung der Kanäle an Industrie- und Cilanderstrasse, und zwar um knapp 2’100 Franken oder 1,4 Prozent.

11:30 Uhr

Lohngleichheit in der kantonalen Verwaltung eingehalten

Unter anderem wurden die Löhne am Gymnasium in Appenzell verglichen. Bild: Archiv

Die vom Gleichstellungsgesetz verlangte Lohngleichheitsanalyse wurde für die kantonale Verwaltung Appenzell Innerrhoden durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass die bundesrechtlichen Vorgaben zur Lohngleichheit eingehalten werden. Noch bestehende Ungleichheiten werden aktiv angegangen. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Das Gleichstellungsgesetz des Bundes verlangt, dass alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mehr als 100 Mitarbeitenden eine Lohngleichheitsanalyse durchführen. Liegt der nicht erklärbare Teil der Lohnabweichung im Toleranzbereich von 5 Prozent, gilt die Lohngleichheit als eingehalten.

Für die kantonale Verwaltung Appenzell Innerrhoden wurde die vom Gleichstellungsgesetz verlangte Lohngleichheitsanalyse im Frühling 2021 vorgenommen. Basis bildete die Lohnsituation im Dezember 2020. Für die Analyse wurde das vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Mann und Frau empfohlene Tool Logib verwendet. Im Nachgang zur Analyse fand die vorgeschriebene Überprüfung durch die Finanzkontrolle des Kantons statt. In die Untersuchung einbezogen wurden die Löhne der Angestellten der kantonalen Verwaltung und des Gymnasiums Appenzell.

Die Analyse hat ergeben, dass der Unterschied zwischen den Löhnen von Frauen und Männern, welcher nicht auf Erfahrungsjahre, Alter, berufliche Stellung, betriebliches Anforderungsniveau und Ausbildung zurückgeführt werden kann, 3.7 Prozent beträgt. Die Lohngleichheit gilt damit grundsätzlich als gewährleistet.

Die Standeskommission will bestehende Differenzen abbauen. Bereits mit den in den letzten beiden Jahren vorgenommenen strukturellen Lohnmassnahmen, welche der Grosse Rat im Zusammenhang mit dem neuen Besoldungssystem bewilligt hat, wurde an diesem Ziel gearbeitet. Die Standeskommission wird in den nächsten Jahren weiterhin darauf achten, dass es möglichst keine Differenzen zwischen den Löhnen von Frauen und Männern gibt.

Dienstag, 10:06 Uhr

SVP Herisau verlangt das fakultative Referendum in der neuen Gemeindeordnung für das Budget und Steuerfuss

An der letzten Einwohnerratssitzung vom 26. Januar stand die Gemeindeordnung, die alle 20 Jahre überarbeitet wird, auf der Traktandenliste.

Die SVP Herisau beantragte zum einen die Streichung des Ausländerstimmrechts, zum anderen plädierte sie dafür, dass das Budget und der Steuerfuss dem fakultativen Referendum unterstellt wird.

Die SVP Herisau hätte laut einem Communiqué kein Problem damit, wenn das fakultative Referendum für den Steuerfuss und das Budget in der Gemeindeordnung verankert würde. Die Fraktion habe in den vergangenen Jahren immer wieder den Mahnfinger erhoben, was das Budget auf der Ausgabenseite betrifft. Dies sei jedoch immer wieder ignoriert worden. Die SVP wünscht sich, dass man diese Mahnfinger ernster genommen hätte. Dann wäre man laut der Fraktion, heute nicht in der Situation, dass von der Bevölkerung in einer Vernehmlassungsantwort mit 250 Unterschriften ein fakultatives Referendum gewünscht wird. Genügt hätten bereits 100 Unterschriften.

An der Einwohnerratssitzung vom 8. Dezember 2021 hat die Partei ebenfalls klar definiert, was am kommenden Budget 2022 nicht stimmt. Das Budget wurde mit 12 Ja- zu 15 Nein-Stimmen trotzdem angenommen. Die SVP ignoriert die eingereichten Unterschriften von den Bürgerinnen und Bürgern nicht. Aus den fundierten Voten der Partei ging unter anderem hervor, dass, wenn die Bevölkerung ein fakultatives Referendum wünscht, etwas nicht mehr stimmen kann. Der Wunsch sei ein Zeichen dafür, dass in der Finanzpolitik eine Kehrtwende eintreten müsse und das Ausgabenwachstum sowie die Verschuldenspolitik zu stoppen, beziehungsweise zu korrigieren, seien.

Wenn mehrheitlich im Parlament der Fokus auf andere Ressourcen gesetzt wird und der Bevölkerung zu wenig Beachtung geschenkt wird, so soll als letzte Instanz die Bevölkerung mit dem fakultativen Referendum die Notbremse ziehen können, schreibt die SVP. Die Partei hat gegenüber dem Rat den Vorschlag gebracht, beim fakultativen Referendum genau zu definieren, wie eine solche Einsprache eingereicht werden müsste. Es soll klar sein, was bemängelt würde und in welchem Umfang man korrigieren möchte. Ebenfalls zu regeln wäre noch die erforderlichen Unterschriftenzahl für die Einreichung eines fakultativen Referendums innert 30 Tagen. Somit hätte die Parlamentarische Kommission den Auftrag erhalten können, auf die 2. Lesung hin dem Rat ein genau definiertes Konzept für das Referendum Budget und Steuerfuss vorzulegen. Mit 13 ja zu 17 nein wurde der Antrag der SVP abgelehnt. Die Partei hält fest, dass in diesem Begehren das letzte Wort noch nicht gesprochen sein dürfte.

13:30 Uhr

UHA legt in der Serie vor

Monika Schmid Fotographie

Den NLB-Frauen des UH Appenzell glückt der Start in die NLB-Playoffs. Die Innerrhoderinnen gewinnen die ersten beiden Spiele gegen die Nesslau Sharks und benötigen nur noch einen Sieg, um in den Halbfinal zu ziehen. Die Appenzellerinnen waren sich bewusst, dass ein guter Start in die erste Partei vom Samstag in vielerlei Hinsicht von Vorteil ist. Entsprechend starteten sie mit viel Tempo und gaben das Spieldiktat an. Nach nur zwei Spielminuten konnten sie bereits den ersten Treffer von Alina Fritsche bejubeln. Dann erhöhte Nicole Fässler mit einem satten Schuss ins weite Eck zum 2:0. Die Nesslau Sharks spielten immer wieder gefährliche Bälle vor das Tor der Einheimischen und verkürzten in der 14. Minute. Nach der Pause benötigten die UHA-Damen nur eine Minute, ehe Nicole Fässler auf Zuspiel von Melanie Born zum 3:1 einnetzte. Diesen Zwei-Tore-Vorsprung gaben sie im zweiten Drittel nicht mehr aus der Hand. Auch im Schlussdrittel waren es die Appenzellerinnen, die den ersten Treffer bejubeln durften. Laura Inauen legte auf Svenja Manser auf, die den Ball eiskalt im Tor unterbrachte. Doch der Sieg war noch nicht im Trockenen. Ein präziser Freistoss führte zum 2:4-Anschlusstreffer und beflügelte die Sharks Die Appenzellerinnen hielten dem Druck jedoch stand und mit dem Schuss von Karin Fässler ins Empty-Net in der 59. Minute sicherten sie sich den ersten Sieg. Auswärtsspiel entscheidet sich in der Verlängerung Am Sonntag ging es Schlag auf Schlag mit dem Auswärtsspiel weiter. Dass es kein Selbstläufer würde, war den Spielerinnen des UHA bewusst. Trotzdem gelang Appenzell das erste Tor in dieser Partie. Frida Svensson zeigte sich im Slot aktiv und erwischte die Torhüterin in der nahen Ecke. Noch im ersten Spielabschnitt erzielten die Nesslau Sharks aber den Ausgleich. Die Appenzellerinnen agierten grösstenteils abgeklärt und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor der Toggenburgerinnen auf. Diese liessen in ihrer Zone nicht viel Platz und sonst hielt sie die stark aufspielende Torhüterin im Spiel. Die Chance auf ein Powerplay-Tor verspielten die Appenzellerinnen und mussten kurz nach Ablauf der Strafe ein Tor hinnehmen. Mit einem knappen Rückstand ging es ins letzte Drittel. In diesem versuchten die Appenzellerinen, das Tempo mit zwei Linien zu erhöhen. Es dauerte bis zur 57. Spielminute, bis die sie den Rückstand wettmachen konnten. Bei einem Freistoss direkt vor dem gegnerischen Tor sah Nicole Fässler die freistehende Corina Zwingli, die einnetzte. In der regulären Spielzeit gab es keine Entscheidung, weshalb es in die Verlängerung ging. Obwohl Appenzell vermehrt zu Torchancen kam, dauerte es beinahe die vollen zehn Minuten, bis Frida Svensson die Erlösung brachte. Das nächste Spiel steht am morgigen Mittwoch auf dem Programm. Der Anpfiff erfolgt um 20 Uhr in der Sporthalle Gringel. Es gelten 2G-Vorschriften plus Maskenpflicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. (nfä)

11:31 Uhr

Sirenentest für 69 Anlagen in Ausserrhoden

Die Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit betriebsbereit sein. Am Mittwoch, 2. Februar, wird diese Bereitschaft zwischen 13.30 und 14 Uhr getestet. In Appenzell Ausserrhoden stehen gemäss Medienmitteilung 31 stationäre und 38 mobile Sirenen auf dem Prüfstand.

Nana Do Carmo ,nana Do Carmo

In Appenzell Ausserrhoden werden am Mittwoch zwischen 13.30 und 14 Uhr mehrere Auslösungen der Sirenen zu hören sein. Die kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei löst per Mausklick alle stationären Sirenen im Kanton aus. Eine weitere Auslösung erfolgt von einem zweiten, geschützten Fernsteuerungs-Standort aus. Einsatzequipen der Feuerwehren werden ergänzend dazu alle Alarmierungsrouten im Kanton mit den mobilen Sirenen abfahren. In den meisten Gemeinden sind mehrere Routen festgelegt. Auch der Zivilschutz überprüft die in seinen Stützpunkten bereitgehaltenen mobilen Reserve-Sirenen.

Das Alarmierungszeichen ist bei allen stationären Ausserrhoder Sirenen gleich: Es erschallt ein auf- und abschwellender Heulton von jeweils einer Minute Dauer. Die mobilen Sirenen sind in besiedelten Gebieten auf Dauerton geschaltet. Dieser wird in regelmässigen Abständen von einer Sprechdurchsage unterbrochen. Auf diesem Weg wird die Bevölkerung rasch mit Verhaltungsanweisungen versorgt.

Alle Alarmierungssirenen funktionieren auch bei einem flächendeckenden Stromausfall. Im Fall des Sirenentests vom kommenden Mittwoch muss nichts unternommen werden. (kk)

11:01 Uhr

Leitung Alterszentrum Rotenwies: Michaela Silvestri definitiv gewählt

In einem intensiven Rekrutierungsprozess konnte der Gemeinderat Gais mehrere valable Bewerbungen für die Zentrumsleitung ab 1. Januar 2022 prüfen. Nach eingehender Evaluation hat er entschieden, Michaela Silvestri definitiv als Leiterin des Alterszentrums Rotenwies einzustellen. Gemeinderat und Kommission fürs Alter sind gemäss Medienmitteilung überzeugt, dass Michaela Silvestri das Alterszentrum Rotenwies erfolgreich in die Zukunft führen wird. «Michaela Silvestri ist für uns ein Glücksfall», erklärt Gemeinderätin Doris Oetiker, Präsidentin der Kommission fürs Alter. «Wie schon in den letzten drei Monaten mit ihrer Arbeit, hat sie auch im Rekrutierungsprozess fachlich und menschlich überzeugt.» Mit ihrer fundierten Ausbildung und Erfahrung in Führung, Coaching, Kommunikation und Projektleitung erfüllt Michaela Silvestri die hohen Erwartungen des Gemeinderates wie auch – gemäss dem kantonalen Gesundheitsdepartement – die generellen Anforderungen zur Führung eines Alterszentrums. «Wir haben Michaela Silvestri als kompetente Führungsperson kennen gelernt. Sie hat sich rasch und gut bei uns eingelebt und mit viel Engagement, Empathie und Ruhe einen reibungslosen Betrieb gewährleistet.» Michaela Silvestri war kurzfristig im Auftrag des Gemeinderates als Leiterin ad interim eingesprungen. Rasch zog es ihr aber vollends «den Ärmel rein», und sie bewarb sich wie zahlreiche weitere qualifizierte Personen auf die breite Ausschreibung der Stelle. «Manchmal kommt es anders, als man denkt – sagt man. Mir ist es nun so gegangen», blickt sie zurück. «Die letzten Wochen waren intensiv, herausfordernd und vor allem voll von unzähligen bereichernden Begegnungen. Rasch habe ich gemerkt: Hier kommen für mich alle Wege zusammen, hier kann ich alle meine fachlichen und sozialen Kompetenzen einbringen, die ich mir im Lauf meiner beruflichen Laufbahn angeeignet habe. Und so habe ich mich um eine Chance beworben, von der ich bis vor einigen Wochen noch nicht wusste, dass ich sie suchte.» (pd)

08:52 Uhr

Nach Überholmanöver mit Röhrenzaun kollidiert

Am Sonntagabend ist es in Urnäsch zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Ein Fahrzeuginsasse musste mit eher leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert werden. Am Auto entstand gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei Totalschaden.

Ein 19-Jähriger lenkte am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr sein Auto auf der Schwägalpstrasse talwärts in Richtung Urnäsch. Nach einem Überholmanöver kam der Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve im Bereich Steinflue über die Gegenfahrbahn und stiess gegen den linksseitigen, eisernen Röhrenzaun. Durch die Kollision erlitt ein 17-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen im Brustbereich. Er wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst am Unfallort betreut und anschliessend ins Spital überführt. Der Fahrzeuglenker und zwei weitere Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste durch die aufgebotene Pikettgarage abtransportiert werden. Der Schaden am Röhrenzaun wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt. (kpar)

Montag, 31. Januar - 8:42 Uhr

Neue Geschäftsführerin bei der Spitex Vorderland

Nach 36 Jahren verlässt die jetzige Geschäftsführerin Monika Niederer die Spitex Vorderland infolge Pensionierung. «Wir durften eine starke, wohlwollende Persönlichkeit erleben, die die Spitex in den vielen Jahren sehr geprägt hat», schreibt die Organisation in ihrer Mitteilung. Nachfolgerin wird Brigitte Bühler-Kälin aus Teufen hat der Vorstand. Bühler-Kälin kennt laut Mitteilung die Anforderungen an eine zeitgemässe Angebotspalette im Bereich Spitex bestens. Zusammen mit den heutigen Mitgliedern aus der Geschäftsleitung könne das Angebot somit im Vorderland und in Oberegg weiterhin angeboten werden. (pd)

16:11 Uhr

Neues Bestattungsreglement in Bühler

Der Gemeinderat hat die Totalrevision des Reglements über das Bestattungs- und Friedhofwesens der Gemeinde Bühler zuhanden der Volksdiskussion verabschiedet. Das Reglement über das Bestattungswesen stammt laut Mitteilung aus dem Jahr 2004 und wurde inzwischen durch die Arbeitsgruppe Revision Friedhofreglement den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die wichtigsten Änderungen betreffen neue Bestattungsmöglichkeiten, das Exhumierungsverbot sowie die Anpassungen an die heutigen Gegebenheiten. Der Gemeinderat lädt nun die Einwohnerinnen und Einwohner ein, von diesem Mitwirkungsrecht Gebrauch zu machen. Der Entwurf der Totalrevision kann bei der Gemeindekanzlei bestellt oder auf der Webseite www.buehlerar.ch eingesehen werden. Stellungnahmen sind bis spätestens 4. März schriftlich bei der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates, Postfach, 9055 Bühler) einzureichen. (gk)

14:01 Uhr

Speicher erhöht Abwassergebühren

Seit einigen Jahren entwickelt sich die Rechnung des Abwassers defizitär. Der Gemeinderat Speicher hat per 1. Januar 2020 bereits eine erste Erhöhung der Abwassergebühren von CHF 2.80 auf CHF 3.80/m3 beschliessen müssen. Nun zeige sich, dass diese Gebührenerhöhung zwar ihre Wirkung zeigt, jedoch das Ziel, das Spezialfinanzierungskonto ausgeglichen zu gestalten, noch immer verfehle, wie die Gemeinde mitteilt. Die Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes verlangen, dass Spezialfinanzierungen ausgeglichen sein müssen. Im Konto der Spezialfinanzierung Abwasser fehlen aktuell jährlich rund 130’000 Franken, welche durch Einnahmen mittels Abwassergebühren zu decken sind. Auf Empfehlung der Kommission für Bau und Umwelt und der Finanzkommission, legte der Gemeinderat nach Anhörung der Preisüberwachung Schweiz fest, dass die Abwassergebühren ein zweites Mal per 1. Januar 2022 um 0.60 auf 4.40/m3 Franken erhöht werden, damit den Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes entsprochen wird. Zudem sind weitere neue Abgaben bekannt, welche in naher Zukunft ebenfalls über das Konto Spezialfinanzierung «Abwasser» zu decken sind. Das heisst, es ist weiter mit einem Anstieg der Gebühren zu rechnen. Die Überarbeitung der rechtlichen Grundlage wird angegangen, sobald es die Ressourcen im Bereich zulassen. Die Revision des Abwasserreglements sieht auch eine Einführung einer Grundgebühr, wie sie andere Gemeinden bereits kennen, vor. Dies führt dann zu einer anderen Preisgestaltung und würde mit einem entsprechend angepassten m3-Preis für Abwasser, die Kosten der Spezialfinanzierung wiederum decken müssen. (gk)

13:59 Uhr

5000 Franken für Innerrhoder Altersheime

Die Emil und Viktoria Barell-Stiftung bezweckt die Unterstützung von Organisationen, die sich mit der Erziehung von Kindern und der Betreuung von alten Menschen befassen. Die Stiftung stellt dem Kanton Appenzell Innerrhoden seit Jahren einen jährlichen Betrag für eine zweckgemässe Verwendung zur Verfügung. Für das Jahr 2021 beläuft sich der Betrag auf 5‘000 Franken. Die Standeskommission hat gemäss Mitteilung nu beschlossen, diesen Betrag im Verhältnis der Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner an die vier im Kanton betriebenen Alters- und Pflegeheime weiter zu verteilen

11:42 Uhr

Beim Überholen ins Schleudern geraten

Am Freitagmorgen fuhr eine 30-jährige Frau von Teufen in Richtung Haslen. Die Strasse war teilweise mit leichtem Schneematsch bedeckt. Die Frau überholte gemäss Mitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei ein vor ihr fahrendes Auto und bog wieder auf die rechte Fahrspur ein. Dabei geriet das Auto ins Schlittern, über die Gegenfahrbahn und den linksseitigen Fussweg. Schliesslich kollidierte das Fahrzeugheck mit der dortigen Stützmauer. Es entstand lediglich Sachschaden. (KpAI)

10:25 Uhr

Covid-Zertifikate sind nun 270 Tage gültig

Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ab Montag, 31. Januar, sind die Covid-Zertifikate von geimpften oder genesenen Personen nur noch 270 statt wie bisher 365 Tage gültig. Damit passt die Schweiz die Gültigkeitsdauer der entsprechenden Zertifikate der EU an. Die Zertifikate mit Ausstellungsdatum vor dem 7. Mai 2021 sind ab Anfang Februar 2022 also nicht mehr gültig – sofern seither keine Auffrischimpfung («Booster») oder Corona-Infektion stattfand, wie die Ausserrhoder Kantonskanzlei mitteilt. Die verkürzte Gültigkeit der Covid-Zertifikate wird in der «Covid Certificate»-App automatisch angepasst. Die Covid-Zertifikate, die als PDF (digital und in Papierform) vorliegen, müssen nicht neu ausgestellt werden, weil darin lediglich das Impfdatum, aber kein Gültigkeitsdatum vermerkt ist.

Anmeldungen für die dringend empfohlenen Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfungen in einem Ausserrhoder Impfzentrum sind online möglich unter https://covid19.impf-check.ch/ oder über die Hotline 071 353 67 97. Zudem werden in den Impfzentren Herisau und Heiden bis Ende Februar an jedem Samstag zwischen 8 und 16 Uhr Walk In-Impfungen angeboten. Personen können dann ohne Terminvereinbarung zur Impfung erscheinen. An diesen Walk In-Tagen kann es zu Wartezeiten kommen.Auffrischimpfungen in Innerrhoden können im Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell oder in den Hausarztpraxen durchgeführt werden.

Neue Impfcodierung nach EU-Vorgaben

In bestimmten Fällen ist in der Codierung eines Zertifikats nicht ersichtlich, ob eine Person eine Covid-Auffrischimpfung («Booster») erhalten hat oder nicht. Mit der neuen Codierung nach EU-Vorgaben kann ab dem 31. Januar 2022 der «Booster» in allen Fällen in den Covid-Zertifikaten angezeigt werden. Auf die Gültigkeit und die Verwendung der Zertifikate in der Schweiz hat die Änderung der Codierung keinen Einfluss. Sowohl das alte wie auch das neucodierte Zertifikat kann in der Schweiz weiterhin für den Zugang zu zertifikatspflichtigen Bereichen benutzt werden. Das neucodierte Zertifikat kann aber die Einreise in Länder erleichtern, die einen «Booster»- oder Genesungsnachweis verlangen.

Im Ausserrhoden und Innerrhoden erhalten Betroffene ihr neucodiertes Zertifikat im Verlauf der ersten Februarwoche automatisch per Post.

Wer zwischen dem 1. und 4. Februar wegen einer Auslandreise ein neucodiertes Zertifikat benötigt, kann sich in Ausserrhoden an die Zertifikatsstelle per Mail unter zertifizierung@ar.ch oder per Telefon unter 071 353 62 32 wenden. Weitere Informationen rund um Covid-19 sind auf der Homepage des Kantons unter www.ar.ch/corona zu finden. (kk/rk)

Freitag, 28. Januar - 8:41 Uhr

Auf vereister Strasse mit Betonleitpfählen kollidiert

Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 42-jähriger mit seinem Personenwagen auf der Enggenhüttenstrasse von Appenzell in Richtung Hundwil. Nach der SOS-Kurve verlor er aufgrund der vereisten Fahrbahn die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte mit den Betonleitpfählen auf der rechten Fahrbahnseite. Glücklicherweise blieb der Lenker gemäss Medienmitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. (Kpai)

Donnerstag, 27. Januar – 13:22 Uhr

Ausserrhoder Regierung verlängert Unterstützung bei Härtefällen

Die behördlichen Corona-Massnahmen, die schrittweise ab Oktober 2021 erlassen wurden, führten in gewissen Branchen zu erneuten Umsatzeinbrüchen. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat deshalb beschlossen, das im Juni 2021 ausgelaufene Härtefallprogramm nochmals aufzunehmen und rückwirkend bis Ende Dezember 2021 zu verlängern. Damit anerkennt die Regierung gemäss Mitteilung die schwierige Situation, in der sich zahlreiche Unternehmen im Kanton aufgrund der vierten Corona-Welle befinden.

Unternehmen, die in der zweiten Jahreshälfte von Covid-Massnahmen betroffen waren, können Gesuche für Härtefallgelder einreichen. Bild. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Bundesversammlung hat am 17. Dezember 2021 die gesetzliche Grundlage für die kantonalen Härtefallprogramme bis Ende 2022 verlängert. Damit sollen von behördlichen Covid-Massnahmen betroffene Unternehmen auch dieses Jahr unterstützt werden können. Eine entsprechende Härtefallverordnung 2022 ist in Bearbeitung und soll voraussichtlich im Februar rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden wird sich an diesem Programm beteiligen.

Da das letzte Unterstützungspaket im Juni 2021 ausgelaufen ist und das neue Härtefallprogramm 2022 auf den 1. Januar dieses Jahres in Kraft treten soll, besteht eine Lücke für die zweite Jahreshälfte 2021. Mit dem Aufkommen der vierten Welle mussten aber wieder behördliche Massnahmen eingeleitet werden, die gerade im vierten Quartal des vergangenen Jahres bei zahlreichen Unternehmen zu existenziellen Umsatzeinbrüchen führten. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat entschieden, das bisherige Härtefallprogramm 2020/21 bis Ende Dezember 2021 zu verlängern. Damit soll Unternehmen geholfen werden, denen in der zweiten Jahreshälfte 2021 durch den Umsatzrückgang ungedeckte Fixkosten entstanden sind.

Berechtigt sind Unternehmen, welche einen Jahresumsatz von mehr als 50’000 Franken in den Jahren 2018 und 2019 erwirtschaftet haben. Als Härtefall gelten sie, wenn ihr Umsatz während einer Periode von zwölf Monaten in den Jahren 2020 und 2021 gegenüber dem durchschnittlichen Jahresumsatz 2018 und 2019 um mehr als 40 Prozent eingebrochen ist oder aber seit dem 1. November 2020 für mehr als 40 Tage behördlich geschlossen wurden. Entschädigt werden ungedeckte und liquiditätswirksame Fixkosten. Es findet keine Entschädigung von Umsatzrückgängen statt. Die Beurteilung der Gesuche erfolgt durch ein Expertengremium, das die Betriebe einzeln betrachtet. Unternehmen, die eine Vergütung der ungedeckten Fixkosten bis Ende Juni 2021 erhalten haben, steht es gemäss Communiqé frei, eine Wiedererwägung für die Verlängerungsperiode bis Dezember 2021 einzureichen.

Die Gesuche für eine Entschädigung von ungedeckten Fixkosten in der zweiten Jahreshälfte 2021 können beim Amt für Wirtschaft und Arbeit bis Ende März 2022 eingereicht werden. Die für die Gesuche notwendigen Unterlagen sind ab sofort auf der Homepage unter www.ar.ch/awa aufgeschaltet.

Die Regierung anerkennt mit der Verlängerung des Härtefallprogramms die schwierige wirtschaftliche Lage in bestimmten Branchen aufgrund der Covid-19-Massnahmen. Gleichzeitig hält der Kanton Appenzell Ausserrhoden an der Strategie des Bundes zur Normalisierung und Erholung der Wirtschaft fest und erwartet von den Unternehmen mittelfristig eine Anpassung auf die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. (kk)

Donnerstag, 27. Januar – 10:23 Uhr

IG Starkes Ausserrhoden: Gegenvorschlag nicht zurückweisen

Die IG Starkes Ausserrhoden hat die Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» zur Kenntnis genommen und sich ebenfalls mit der Empfehlung der Gemeindepräsidienkonferenz befasst. Die IG erachtet die beiden Anliegen gemäss einer Mitteilung als legitimen Beitrag zur bevorstehenden Volksdiskussion betreffend die Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden», ist aber entschieden gegen eine Rückweisung des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden», die in 2. Lesung an der Kantonsratssitzung vom 21. Februar 2022 behandelt wird.

In Ausserrhoden wird eine allfällige Fusion der Gemeinden diskutiert. Grafik: APZ

Im Februar 2019 wurde die Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» vom Kantonsrat einstimmig für gültig erklärt. Die Verfassungskommission hat den Inhalt im Rahmen ihrer Arbeiten zur Totalrevision der Kantonsverfassung im Grundsatz übernommen. Im August 2020 präsentierte der Regierungsrat den vom Kantonsrat gewünschten Gegenvorschlag. Der politische Prozess bis zur geplanten Abstimmung im Frühjahr 2023 steht fest. Eine weitere Verzögerung kommt für die IG laut Communiqué nicht infrage.

Mit der Auswertung der Volksdiskussion zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» bekomme die Regierung alsdann Gelegenheit, ihren Gegenvorschlag konkreter auszuführen, auf Beiträge einzugehen und dem Kantonsrat auf die 3. Lesung zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» bzw. die 2. Lesung zum Gegenvorschlag hin ihre Argumente darzulegen, so die IG Starkes Ausserrhoden. Wie bereits kommuniziert, wünscht sich die IG eine aufschlussreiche Volksdiskussion und ruft die Bevölkerung auf, aktiv daran teilzunehmen. (pd)

Donnerstag, 27. Januar – 09:55 Uhr

Meisterschaft geht weiter: SC Herisau empfängt den Leader

Die Covid-Task Force der Regio League und das Nachwuchs- und Amateursport Committee (NAC) von Swiss Ice Hockey haben entschieden, dass alle derzeit unterbrochenen Meisterschaften im Nachwuchs- und Amateurbereich ab 28. Januar wieder aufgenommen werden.

Der SC Herisau nimmt am Samstag den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Bild: APZ

Eine grosse Mehrheit der Clubs hätten sich im Rahmen einer konsultativen Umfrage für eine Wiederaufnahme ausgesprochen, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Aufgrund einer Genesung oder Impfung der Spieler in den vergangenen Wochen seien deutlich mehr Clubs fähig, unter den aktuell gültigen Massnahmen Spiele zu bestreiten als zum Zeitpunkt des Saisonunterbruchs am 20. Dezember.

Für den Erstligisten SC Herisau bedeutet das konkret, dass er am Samstag, 29. Januar, um 17.30 Uhr, den souveränen Tabellenleader Pikes Oberthurgau im Sportzentrum Herisau empfangen wird (Zutritt mit 2G+). Da die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele bestritten haben, erfolgt die Rangierung anhand von Punktequotienten. Das sechstplatzierte Herisau schliesst die Qualifikation am 5. Februar mit dem Heimspiel gegen den viertplatzierten EC Wil ab.

Spiele der Qualifikation können gemäss Weisung des Verbandes verschoben werden. In den Playoffs ist dies nicht möglich. Sollte eine Mannschaft nicht antreten können, verliert sie das Spiel 0:1 forfait. (pd/mc)

16:18 Uhr

Internationales Energie-Kids-Fussballturnier in Herisau findet statt

Obwohl allerorts Turniere abgesagt werden, findet das traditionelle Energie-Kids Fussballturnier in Herisau am 18./19./20.Februar definitiv statt. «Die Kids mussten in den vergangenen Pandemiejahren schon auf so vieles verzichten, mit dem bevorstehenden Turnier wollen wir diesbezüglich Abhilfe schaffen», teilen die Veranstalter am Mittwoch mit.

Das Turnier mit rund 400 Schülern wird in der Dreifachhalle im Sportzentrum Herisau, auf dem Kunstrasenplatz Kreckel in Herisau, dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Rüti in Henau und auf dem Kunstrasenplatz Gründenmoos in St.Gallen durchgeführt. Es wird in der Halle und draussen im Leistungsvergleich gegeneinander gespielt. Auch dieses Jahr nehmen Mannschaften aus vier Ländern teil. Daneben sind auch die stärksten nationalen Teams mit von der Partie sowie diverse Mannschaften aus der Region. Die nationalen und internationalen Mannschaften reisen für dieses Turnierwochenende nach Herisau und übernachten in der Region. Der Eintritt ist gratis. Es gilt die 2G-Regel für über 16-jährige. (pd)

15:11 Uhr

Erfolgreiche Wunschzettelaktion

Gut drei Wochen dauerte die Christbaum-Wunschzettelaktion der Raiffeisenbank Appenzell. Wie das Institut mitteilt, kamen über 10'000 Franken an Barspenden zusammen, ein Rekord. Das Spendengeld wurde an Fredy Bihler, Leiter Arbeitsstelle Kirche und Soziales, übergeben.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, der Pfarrei St. Mauritius Appenzell und der Especita Lebensmittelabgabestelle hat die Raiffeisenbank Appenzell eine Spendenplattform für sozial benachteilige Familien geschaffen. Über 70 Haushalte und mehr als 140 Personen bedient die Lebensmittelabgabestelle mit kostenlosen Früchten und Gemüsen. Viele weitere Grundnahrungsmittel wie Olivenöl, Teigwaren, Reis oder auch viele Non-Food-Artikel müssen aber käuflich erworben werden. Dies sorgt bei vielen sozial benachteiligten Familien für angespannte Situationen. Durch die Christbaum-Weihnachtsaktion und den grosszügigen Spenden wurde diesen Familien ein wenig Freiheit im Haushaltsbudget ermöglicht, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Schalterhallen der Raiffeisenbank in Appenzell, Teufen und Gonten verwandelten sich zudem in ein Geschenksammelplatz. Die vielen Geschenke wurden ebenfalls an die Pfarrei St. Mauritis übergeben, damit diese an die entsprechenden Kinder und Familien weiter verteilt werden. (pd)

Mittwoch, 26. November - 08:38 Uhr

Waldstatt: Stefan Roth kandidiert für den Kantonsrat

Als Ersatz für die zurücktretende Kantonsrätin Monika Bodenmann stellt sich der in Waldstatt aufgewachsene Stefan Roth als Kandidat zur Verfügung. Das teilte die FDP am Mittwoch mit.

Stefan Roth

Roth wohnt gemäss Medienmitteilung mit seiner Familie in der Oberschwendi 15 in Waldstatt. Er ist 51-jährig, verheiratet und hat mit seiner Frau Priska drei Kinder im Alter von 14 bis 18 Jahren. Er erlernte den Beruf Zimmermann, bildete sich laufend weiter bis zum eidg. Zimmermeister und führte den elterlichen Holzbaubetrieb zusammen mit einem Partner. Nach 17 Jahren absolvierte er an der pädagogischen Hochschule die Ausbildung zum Primarlehrer und ist seither Lehrer in der Mittelstufe. Nebenberuflich setzte er sich in hohem Masse für die turnerischen Betätigung der Jugend ein. Unter anderem führte er 30 Jahre lang die von ihm gegründete Geräte- und Rhönradriege. Nun hat er diese Aufgabe weitergegeben. Seit 14 Jahren ist er Mitglied der Kommission Infrastruktur. Seine weiteren Hobbys sind die Familie, das Wandern und Haustiere.

Stefan Roth hat sich seit seiner Jugend für Politik interessiert. Sie blieb aber, bedingt durch seine Jugendarbeit, stets im Hintergrund. «Nun möchte ich die Kenntnisse und Erfahrungen aus meinen beiden Berufen, der Kommissionsarbeit sowie der Tätigkeit mit der Jugend, auf der politischen Ebene einbringen» meint Stefan Roth. Seine politischen Interessensgebiete sind Bildung, Bau, Energie, Umwelt und Gemeindestrukturen. Mit diesem breiten «Rucksack» sei er gut gerüstet für die Aufgabe als Kantonsrat, schreibt die FDP Waldstatt.

Dienstag, 25. Januar - 14:11 Uhr

Sutter wird stellvertretender Betriebsleiter des Forstbetriebs am Säntis

Auf Antrag der Forstkommission hat der Gemeinderat Urnäsch Förster Simon Sutter zum stellvertretenden Leiter Werkhof und stellvertretenden Betriebsleiter Forstbetrieb am Säntis gewählt. Dies teilt die Gemeindekanzlei mit.

Simon Sutter übernimmt eine Funktion. Bild: PD

Förster Simon Sutter ist seit Anfang 2020 im Forstbetrieb am Säntis und vor allem verantwortlich für die Beförsterung der Wälder in den Hinterländer Gemeinden Schwellbrunn, Schönengrund und Waldstatt. Sutter habe sich in diesen zwei Jahren bestens in seine Aufgabenbereiche eingearbeitet, heisst es in der Mitteilung. Mit seiner Wahl zum stellvertretenden Leiter Werkhof und stellvertretenden Betriebsleiter Forstbetrieb am Säntis könne eine wichtige Lücke geschlossen und Alex Plaschy bei der Leitung des Forstbetriebes Hinterland eine geeignete Person als Stellvertreter zur Seite gestellt werden. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit Simon Sutter die bisher fehlende Regelung der Stellvertretung von Alex Plaschy im Forstbetrieb am Säntis optimal gelöst werden kann. (gk)

Dienstag, 25. Januar - 10:55 Uhr

Trainingsgemeinschaft Appenzell mit Doppelsieg im Ruestel

Am letzten Sonntag wurden im Ruestel-Alt St. Johann für die Jahrgänge 2006 bis 2010 zwei Riesenslalomrennen durchgeführt. Nico Sutter (SC Brülisau-Weissbad) und Tim Neff (SC Brülisau-Weissbad) fuhren im ersten Rennen auf die vordersten zwei Plätze. Im zweiten Rennen konnte Nico gleich erneut überzeugen und gewann auch den zweiten Lauf. Tim Neff schied im zweiten Rennen leider aus. Da der zweite Lauf allerdings sehr schwer ausgesteckt war, blühte dies einigen Athletinnen und Athleten. Bei den Mädchen wussten vor allem Elenie Rempfler (SC Steinegg) und Elodie Tichy (SC Brülisau-Weissbad) gleich in beiden Rennen zu überzeugen. Sie fuhren im ersten Lauf auf die Ränge vier und fünf und im Zweiten auf die Plätze vier und sechs. Sehr schön war neben den sportlichen Leistungen auch, dass Lorena Manser am Sonntag ihre ersten beiden Rennen nach der Verletzungspause bestreiten konnte.

Neben den aktiven TGA Athletinnen und Athleten war in der letzten Woche auch die ehemalige TGA-Fahrerin Stefanie Grob (SC Brülisau-Weissbad) im Renneinsatz. Die TGA gratuliert Stefanie recht herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen an den Schweizer Junioren-Meisterschaften. Wie die TGA schreibt, dienen solche Resultate immer als Motivationsspritzen und zeigen auf, wie der Weg nach der JO Zeit weitergehen kann. (pd)

Dienstag, 25. Januar - 09:59 Uhr

SVP AR empfiehlt einmal Ja und dreimal Nein

Die Delegierten der SVP AR haben die Parolen für die Abstimmungen vom 13. Februar gefasst. Zudem wählten sie mit Severina Gross eine neue Sekretärin für das Parteisekretariat. Sie übernimmt die Funktion gemäss Mitteilung per 1.Februar.

Severina Gross übernimmt das Sekretariat der SVP AR per 1. Februar. Bild: PD

Beim Thema Stempelabgabe haben die Delegierten gemäss der Mitteilung einstimmig die Ja-Parole gefasst. Diese Vorlage erlaubt es der Schweiz, insbesondere mittlere und sogenannte Startups, steuerlich zu entlasten und somit dringend benötigtes Eigenkapital in den Unternehmen zu belassen. Bereits jetzt ist absehbar, dass der Schweiz von aussen sprich von der OECD ein neues Steuerregime für Unternehmen, aufgezwungen wird. Somit ist diese Vorlage ein wichtiges Puzzleteil, um dieses OECD-Regime zu kompensieren.

Die Partei empfiehlt das Massnahmenpaket zugunsten der Medien einstimmig zur Ablehnung. Den Delegierten ist eine gute und vor allem auch in den Randregionen, verfügbare Medienvielfalt wichtig. Jedoch ist das vorliegende Massnahmenpaket eine Mogelpackung und einmal mehr eine Förderung nach dem Giesskannenprinzip. So fliessen beachtliche Mittel eben auch zu den bekannten drei Medienmilliardären statt zu den kleinen Verlagen in den Randregionen. Im Weiteren würden Onlineportale mit Gratisangeboten von den Massnahmen ausgeschlossen, womit klar die bestehenden Strukturen (Printausgaben) bevorzugt werden und somit innovative Angebote verhindert werden, so die Mitteilung.

Sehr deutlich und diskussionslos wird die Initiative Tier- und Menschenversuchsverbote abgelehnt. Man ist sich unisono einig, dass solche Versuche stark reglementiert und auf das absolute Minimum reduziert werden müssen. Die Vorlage sei radikal und gefährlich, da nicht nur der Forschungsstandort gefährdet wird, sondern auch die medizinische Versorgung, wären doch sämtliche Mittel in Zusammenhang mit Versuchen künftig verboten.

Die Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung empfiehlt die Partei grossmehrheitlich zur Ablehnung. Die Initiative ist auf Grund der Tatsache, dass die Werbebudgets stark rückläufig sind und der Gegenvorschlag vom Bund bereits wesentliche Argumente der Initiative aufnimmt, überflüssig. Die Partei setzt hier auf Eigenverantwortung und möchte die Wirtschaft nicht weiter durch überflüssige Gesetze einschränken, so die Mitteilung weiter. (pd)

16:33 Uhr

Gemeinderat Heiden setzt Projektgruppe für Hasenbühlweiher ein

Mitglieder von Pro Natura überreichten im September Gemeindepräsident Gallus Pfister die Petition. Bild: APZ

Der Gemeinderat Heiden hat die am 10. September mit 609 Unterschriften eingereichte Petition zum Erhalt und zur Aufwertung des Hasenbühlweihers behandelt. Er hat gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei eine Projektgruppe bestimmt, welche die Evaluierung von verschiedenen Varianten für den Weiher prüfen soll. Die Pro Natura Lokalgruppe Heiden wird als Petitionärin aktiv eingebunden. (gk)

14:46 Uhr

Mitte AI erteilt Stimmfreigabe beim Medienpaket

Die Mitglieder der Mitte AI haben online die Parolen für die eidgenössische Volksabstimmung vom 13. Februar gefasst. Die Partei empfiehlt ein klares Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer. Die Initiativen zum Tier- und Menschenversuchsverbot sowie jene zum Tabakwerbeverbot gehen der Partei gemäss Mitteilung zu weit und sind folglich abzulehnen. Beim Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien wurde Stimmfreigabe beschlossen. Insbesondere junge und wachstumsstarke Unternehmen besitzen noch keine Reserven und sind darum auf genügend Eigenkapital angewiesen. Von der Abschaffung der Stempelsteuer würden gemäss Mitte AI gerade diese Unternehmen profitieren, deshalb empfiehlt die Partei die Abschaffung der Steuer. Die Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» stellt gemäss Partei zu radikale Forderungen. Für den Forschungsstandort Schweiz wäre die Annahme der Initiative verheerend. Aus diesem Grund wird die Vorlage abgelehnt. Auch die Tabakwerbeverbotinitiaitive geht der Mitte AI zu weit. Entsprechend lehnt sie diese ab. Die Partei unterstützt hingegen den Gegenvorschlag. Das Anliegen des Bundesrats und des Parlaments, die regionalen Medien zu stärken, wird auch von der Mitte AI getragen. Deren Überleben sei für das gesellschaftliche Zusammenleben von grosser Bedeutung und die finanzielle Unterstützung damit sinnvoll. Von der Vorlage profitierten allerdings auch die grossen Medienkonzerne, was für die Partei unverständlich ist. Deshalb wurde die Stimmfreigabe beschlossen. (pd)

10:16 Uhr

SP AR sagt Ja zum Medienpaket

Der Parteitag der SP AR fasste am Samstag die Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 13. Februar. Die Ja-Parole wurde für das Medienpaket und den Jugendschutz bei Tabakwerbung gefasst. Trotz den offensichtlichen Schwächen des Medienpaketes wurde der parlamentarische Kompromissvorschlag vom Parteitag gutgeheissen. Ausschlaggebend waren gemäss Medienmitteilung die deutlich sichtbaren Spuren, im Sinne von Qualitätsverlust und Mangel an Vielfalt in der Ostschweizer Medienlandschaft, in den letzten Jahrzehnten. Die grossen gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Schäden sowie das hohe Suchtpotential des Tabakkonsums prägten den Entscheid zur Ja-Parole zur Volksinitiative zum Schutz der Jugend vor Tabakwerbung. Bei der Volksinitiative gegen Tier- und Menschenversuche sowie bei der Abschaffung der Stempelsteuer wurden die Nein-Parole gefasst. Zum einen sollte die öffentliche Gesundheit nicht gefährdet werden, zum anderen, muss der Trend, die Mittel des Staates einseitig zugunsten von mehrheitlich grossen Unternehmen zu minimieren, bekämpft werden.

Das Jahr 2021 der SP AR wurde vom historischen Wahlsieg von Max Eugster als Gemeindepräsident sowie vom zusätzlichen Sitz im Kantonsrat durch Silvan Graf in Heiden geprägt. Am gut besuchten digitalen Parteitag wurde der Vorstand durch die Bühlerin Camille Kappeler erweitert. In einer moderierten Diskussion stand Regierungsrat Yves Noël Balmer zum Thema Gemeindefusionen Red und Antwort. (pd)

Montag, 24. Januar - 08:55 Uhr

GLP überreicht Regierung offenen Brief

Die GLP Appenzellerland hat Roger Nobs, Ratsschreiber der Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden, einen offenen Brief an den Regierungsrat überreicht. Die Grünliberalen fordern darin eine schnellere Umsetzung der Massnahmen für eine nachhaltige Energiegewinnung im Appenzellerland.

Im Brief heisst es, das Appenzellerland bewege sich aktuell noch mit zu kleinen Schritten auf dem Weg in eine effiziente, erneuerbare und unabhängige Energiezukunft. Das gesamte Potenzial für Wärme aus regional verfügbaren, erneuerbaren Energiequellen sei im Appenzellerland grösser als der aktuelle Wärmeenergiebedarf, womit man in der Lage wären, den Wärmeenergiebedarf zu 100 Prozent erneuerbar zu decken. Auch beim erneuerbaren Strom gebe es vor allem bei den Appenzeller Hausdächern noch viel Potenzial. So könnte die Sonnenenergie jährlich 60 Prozent an den Ausserrhoder Strombedarf beitragen, schreibt die Partie, die mehrere Forderungen stellt. Sie verlangt unter anderem, eine verstärkte Förderung von Fotovoltaik- und Windanlagen als Hauptpfeiler der zukünftigen Energieversorgung. Zudem will die GLP eine Renovationsoffensive für den alten Gebäudepark im Appenzellerland mit konkreten CO2-Maximalwerten. Und sie fordert schliesslich, dass die Appenzeller Gemeinden und Kantone eine Vorbildrolle übernehmen und alle öffentlichen Gebäude - wo sinnvoll nach Baujahr und Sanierungsstand - bis 2040 klimaneutral seien. (pd)

Sonntag, 23. Januar – 14:22 Uhr

Parteispitzen und Gewerbevertreter diskutieren Coronasituation

Gesundheitsdirektor Regierungsrat Yves Noël Balmer erläutert, wie die Pandemie die Ausserrhoder Regierung fordert. Bild: PD

Alljährlich treffen sich die Präsidentinnen oder Präsidenten der politischen Parteien und der Wirtschaftsverbände von Appenzell Ausserrhoden. Nachdem das Treffen im Vorjahr nicht durchgeführt wurde, war bei der jüngsten Ausgabe auch das Co-Präsidium der neu gegründeten GLP Appenzellerland dabei.

Am Treffendrehte sich gemäss Medienmitteilung des Ausserrhoder Gewerbeverbandes vieles um Corona und die damit verbundene Pandemie. Der Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer blickte als Gastreferent auf die vergangenen Jahre der Pandemie zurück und zeigte auf, welche Szenarien die Regierung zu welchem Zeitpunkt beschäftigten und welche Möglichkeiten in naher Zukunft eintreten könnten. Auch er sei gesättigt von den Massnahmen, führte der Gesundheitsdirektor aus. Es sei zwar das Virus, welches verantwortlich sei für die Pandemie, aber das Virus weitertragen würde die Gesellschaft, so Regierungsrat Balmer. Und deshalb seien die Schutzmassnahmen weiterhin einzuhalten, auch wenn das Ende der Pandemie von allen Seiten herbeigewünscht werde.

Regierung unterstützt Härtefallentschädigung

Daniel Lehmann, Leiter des Ausserrhoder Amtes für Wirtschaft und Arbeit, zeigte den ­versammelten Partei- und Wirtschaftspräsidien auf, wie sich die Pandemie auf die Wirtschaft ausgewirkt hat. Lehmann verwies darauf, dass der Regierungsrat eine ­weitere Phase der Härtefallentschädigungen unterstütze. Ebenso zeigte der Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit auf, dass die Arbeitslosenquote in Ausserrhoden nach zwischenzeitlichem Anstieg ­wieder auf das gleiche Niveau wie zu Beginn der Pandemie gesunken sei.

Der kantonale Gewerbeverband als Initiant und Organisator beabsichtigt mit diesem alljährlichen Treffen verschiedene Themen zu diskutieren, welche die Gesellschaft, die Verbände und die Politik gleichermassen betreffen. Das nächste Treffen findet im Januar 2023 statt. (pd)

Sonntag, 23. Januar – 13:18 Uhr

VBC Herisau verliert gegen Volley Goldach 0:3

Die Drittligistinnen des VBC Herisau haben am Freitag das Heimspiel gegen Volley Goldach 2 0:3 verloren.

Die Drittligistinnen des VBC Herisau haben erst ein Spiel gewonnen. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Unterstützt durch einige Fans startete Herisau im Sportzentrum in den ersten Satz. Richtig in Fahrt kam das Heimteam aber nicht. Während Herisau mehrmals nach nur einem Punkt den Service abgeben musste, konnte Goldach mit starken Angriffen mehrere Punkte in Folge erzielen. Goldach gewann den ersten Satz 25:16.

Zweiter Satz, zweiter Versuch für Herisau, eine bessere Leistung zu zeigen, denn so überlegen war Goldach nicht. Doch Herisau produzierte auch in dieser Partie viele Eigenfehler. Es lag vor allem an den Abnahmen, die zu ungenau waren. Da halfen auch die zwei Time-outs und die zwei Spielerwechsel des Coachs nicht. Die Herisauerinnen verloren den zweiten Satz deutlich mit 15:25.

Auch im dritten Satz war Goldach von Anfang an dominanter. Zwei Service-Serien mit je fünf Punkten brachten die Gegnerinnen früh in Führung. Herisau hingegen machte vorne keine Punkte und spielte einfache Gratisbälle übers Netz. Nach einer knappen Viertelstunde endete der dritte und letzte Satz mit 25:9 für Goldach. Die Herisauerinnen enttäuschten und bleiben am Tabellenende. Das nächste Spiel findet am 5. Februar in Heerbrugg statt. (bib)

15:32 Uhr

Gidio Hosestoss ist abgesagt

Der Gidio-Hosestoss-Umzug in Herisau kann in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Die Leckerlikommission teilte dies am Freitag mit. «Im Namen von Gidio Hosestoss und seinen Eltern Silvester und Eulalia Hosestoos-Chuefödle sowie den Buchensträsslern müssen wir leider mitteilen, dass unser geliebte Brauch des Gidio Hosestoss Umzuges auch dieses Jahr nicht stattfinden kann», heisst es in der Mitteilung. Aufgrund der Corona-Situation sei eine Vorbereitung und Durchführung nicht möglich. Zusammen mit der Herisauer Kinderschar freue man sich nun auf die nächste freudige Durchführung am Aschermittwoch 22. Februar 2023. (pd)

13:51 Uhr

Alkoholisiert in Zaun geschleudert - Ausweis weg

Am Freitag ist es in Trogen zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Führerausweis wurde gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei eingezogen.

Um 1 Uhr fuhr eine 26-jähriger Automobilist auf der Wäldlerstrassse von Wald in Richtung Trogen. Im Waldstück nach der Örtlichkeit Bleichi verlor er auf der schneebedeckten Strasse die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Röhrenzaun auf der rechten Strassenseite. Der Lenker blieb unverletzt, musste sich aber einem Atemalkoholtest unterziehen. Sein Führerausweis wurde ihm noch auf der Unfallstelle abgenommen. Am Auto und eisernen Röhrenzaun entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

12:02 Uhr

Kollision zwischen zwei Personenwagen

Am Donnerstag ist es in Speicher zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Es entstand gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Ausserrhoden Sachschaden.

Um 16.40 Uhr fuhr eine 56-jährige Automobilistin von Teufen kommend an die Verzweigung bei der Trogenerstrasse. Die Frau beabsichtigte die Hauptstrasse zu überqueren und mit ihrem Auto in Richtung Speicherschwendi zu fahren. Zum selben Zeitpunkt kam ein 50-Jähriger mit seinem Auto von Trogen her und war im Begriff, nach rechts in die Speicherstrasse abzubiegen. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision zwischen den Fahrzeugen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar)

Freitag, 21. Januar - 10:38 Uhr

Testzentrum Heiden zieht um

Patrick Hürlimann

Das Covid-Testzentrum in Heiden heisst Kundinnen und Kunden ab kommendem Montag, 24. Januar, in einer neuen Lokalität willkommen. Diese befindet sich gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei in der Liegenschaft «Braui» an der Asylstrasse 4 und ist nur einen Steinwurf vom jetzigen Standort entfernt. Die Öffnungszeiten bleiben die gleichen: Montag bis Mittwoch 11 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11 bis 14 und 15 bis 20 Uhr. Es sind spontane Besuche möglich, jedoch werden Personen mit Terminen vorgezogen. Die Anmeldung kann online unter www.ar.ch/corona vorgenommen werden.

Das im Auftrag des Kantons von Hirslanden betriebene Testzentrum in Heiden ist seit Oktober des vergangenen Jahres in Betrieb. Es war bisher im Dunant-Haus eingemietet. Dort beginnen nun Umbauarbeiten, welche den Umzug in die «Braui» notwendig machten. Weitere Covid-Testzentren sind in Teufen und Herisau in Betrieb.

Das Testen ist neben dem Impfen ein zentrales Instrument zur Covid-Bekämpfung. Mit der erneuten Verschärfung der Massnahmen im vergangenen Herbst sind die Testzahlen stetig angestiegen: In Heiden wurden im vergangenen Dezember 2097 Tests durchgeführt, im Januar sind es bis anhin rund 1160. (kk)

14:51 Uhr

Ausserrhoder FDP-DV fasst die Parolen zu den eidgenössischen Vorlagen

Die Ausserrhoder FDP lehnt das Medienpaket ab. Dies hat die Delegiertenversammlung am Mittwochabend beschlossen. Sie folgte damit den Argumenten von alt FDP-Nationalrat Peter Weigelt, der an der virtuell durchgeführten Versammlung als Präsident des Referendumskomitees für ein Nein warb. Die Vorlage kommt am 13. Februar an die Urne. Gemäss Weigelt ist der geplante Ausbau der Medienförderung staats- und demokratiepolitisch schädlich. Zudem werde der freie Wettbewerb eingeschränkt. Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid versuchte vergebens, die Ausserrhoder Freisinnigen von einem «pragmatischen Ja» zum Medienpaket zu überzeugen. Die zusätzliche finanzielle Unterstützung würde den Medien helfen, den Transformationsprozess zu meistern. Vor allem Regionalzeitungen in ländlichen Gebieten wie dem Appenzellerland könnten davon profitieren, sagte Schmid. Mit 13 zu 21 Stimmen wurde die Nein-Parole gefasst.

Die FDP AR fasste die Nein-Parole zum Medienpaket. Bild: Keystone

Noch deutlicher fiel das Verdikt der FDP-Delegierten zur Initiative für ein Tierversuchsverbot aus. Philipp Kessler, Präsident der Jungfreisinnigen AR, bezeichnete das Volksbegehren als «realitätsfern» und als Gefahr für die Gesundheit sowie den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz. Die FDPler sahen dies gleich und lehnten die Initiative mit nur einer Enthaltung ab. Umstrittener war dagegen das Tabakwerbeverbot bei Kindern und Jugendlichen. Für die Initiative plädierte Markus Dick, Leiter des regionalen Komitees «Ja zu Kindern ohne Tabak». Der Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner setzte sich mit Erfolg für die Ablehnung der Initiative ein. In diesem Fall kommt automatisch der Gegenvorschlag zu Anwendung.

Einfaches Spiel hatte die St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, welche die Vorlage zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital vorstellte. Mit 29 Ja- und 2 Nein-Stimmen wurde die Ja-Parole beschlossen. (cal)

11:35 Uhr

Schaukäserei wurde ausgezeichnet

Am 18. Januar fand in St. Gallen der Regio-Tag des Trägervereins Culinarium statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch die Königstitel 2022 verliehen. Die Appenzeller Schaukäserei AG wurde im Bereich Gastronomie ausgezeichnet.

Adrian Agner (Leitung Gastronomie) und Ralph Böse (Geschäftsführer) freuen sich über die Gastro-Königskrone für die Appenzeller Schaukäserei. Bild: PD

Seit 2006 ist die Appenzeller Schaukäserei Mitglied beim Trägerverein Culinarium. Sie pflegt gemäss Medienmitteilung in seinem Spezialitätengeschäft ein regionales Sortiment. In der Gastronomie wird vornehmlich der Käse aus eigener Produktion verarbeitet. Die Schaukäserei tischt aber nicht nur Käse auf. Das Gastroteam setzt nicht nur auf traditionelle regionale Gerichte, sondern auch stark auf regionale Rohstoffe und Lieferanten. «Denn aus diesen hochwertigen Produkten aus der Ostschweizer Land- und Lebensmittelwirtschaft lassen sich auch kreative Gerichte ohne Käse zaubern», schreibt das Unternehmen. Darum habe sich die Appenzeller Schaukäserei für den Culinarium Gastro-König beworben. «Dank vielen guten Ideen und zuverlässig hoher Qualität bietet die Appenzeller Schaukäserei an 364 Tagen im Jahr überzeugende Erlebnisgastronomie und eine touristisch wertvolle Attraktion für das Appenzellerland», sagt der Trägerverein Culinarium in seiner Medienmitteilung zum Regio-Tag.

In einer Zeit, in der die Gastronomie- und Tourismuswirtschaft schwer mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen hat, schenke diese Anerkennung Hoffnung auf weitere 40 Jahre mit vielen Gästen aus der Region, der Schweiz und der Welt, schreibt die Schaukäserei. Und wie Ralph Böse, Geschäftsführer der Appenzeller Schaukäserei am Anlass sagte: «Danke an den Trägerverein Culinarium, dass er den Mut und die Zuversicht hatte, den regio-tag 2022 durchzuführen. Wir wünschen uns sehnlich, dass viele Anlässe bald wieder stattfinden werden und wir auch wieder viele Gruppen sowie Gäste aus aller Welt in der Appenzeller Schaukäserei begrüssen dürfen.» (pd)

09:27 Uhr

Der perfekte Baum

Der markante Baum am Wanderweg zum Gupf ist ein staunenswertes Kunstwerk der Natur, das ohne jedes menschliche Zutun auf eindrückliche Weise Symmetrie dokumentiert. (pe)

Mittwoch, 19. Januar – 17:21 Uhr

Familienergänzende Kinderbetreuung: Kostenbeteiligung des Kantons gefordert

Das Ausserrhoder Regierungsprogramm will attraktive Rahmenbedingungen für Familien und Kinder schaffen. Bis 2023 sollen die gesetzlichen Grundlagen und ein Finanzierungsmodell für erwerbskompatible Tagesstrukturen in den Gemeinden vorliegen.

Der Kanton soll sich hälftig an den Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung beteiligen. Dies fordern die Ausserrhoder Gemeindepräsidien. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Regierungsrat legt nach Abschluss der Vernehmlassung das Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (KibeG) dem Kantonsrat im Februar zur 2. Lesung vor. Die Gemeindepräsidienkonferenz Appenzell Ausserrhoden unterstützt laut einer am Mittwoch versandten Medienmitteilung den gesetzgeberischen Handlungsbedarf, kann der Vorlage aber nur zustimmen, wenn sich der Kanton massgeblich an den Kosten beteiligt.

Die Stossrichtung des Regierungsprogramms liege in hohem Masse in der Standort- und damit auch in der Wirtschaftsförderung des Kantons. Durch ein attraktives Angebot in der familienergänzenden Kinderbetreuung sollen - insbesondere auch beruflich höher qualifizierte - Männer und Frauen im Erwerbsleben bleiben und damit dem Arbeitsmarkt erhalten werden. Gleichzeitig wird damit auch der Schutz von Teilzeitarbeitnehmenden verbessert und dem Anliegen der Gleichstellung wie auch der Gleichbehandlung Rechnung getragen. Insbesondere soll jedoch auch ein höheres Steuersubstrat generiert werden. Ein Service Public Angebot in diesem Sinne komme auch dem Kanton zugute und liege in dessen ureigenem Interesse. Das müsse sich auch in der Mitfinanzierung ausdrücken, heisst es im Communiqué.

Der Gesetzesentwurf fokussiert aus Sicht der Gemeindepräsidien einseitig auf den sozialen Aspekt und vernachlässige den Aspekt der Standortattraktivität gemäss Regierungsprogramm. Dies habe zur Folge, dass insbesondere die finanziellen Lasten einseitig die Gemeinden tragen sollen. Eine «Rückerstattung des Kantons an die Gemeinden von 25 Prozent» entspriche nicht dem kantonalen Nutzen. Ein Kostenteiler 1/4 Kanton und 3/4 zu Lasten der Gemeinden wird von der Gemeindepräsidienkonferenz daher abgelehnt.

Mit der Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung werden sowohl wirtschafts- als auch sozialpolitische Ziele verfolgt. Dies liege gleichermassen im Interesse von Kanton und Gemeinden. Entsprechend fordert die Gemeindepräsidienkonferenz eine hälftige Kostentragung.

Mittwoch, 19. Januar – 16:30 Uhr

Überparteiliche IG «Ja zugunsten unserer Medien» gebildet

Mit den Geldern aus dem Medienpaket wird unter anderem die Zustellung von Zeitungen finanziell unterstützt. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Am 13. Februar finde die Abstimmung über das Medienpaket statt. Um auf die grosse Bedeutung des Medienpakets für das Appenzellerland hinzuweisen, hat sich laut einer Mitteilung eine breit abgestützte überparteiliche IG «Ja zugunsten unserer Medien» formiert. Sie empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen. Die IG ist überzeugt, dass das Appenzellerland vom befristeten Ausbau der Medienförderung überdurchschnittlich profitieren würde. Gestärkt würden unter anderem Medientitel wie die Appenzeller Zeitung, der Appenzeller Volksfreund, das Anzeige-Blatt Gais, Bühler und Umgebung. Diese Titel seien unersetzliche Foren für den demokratischen Diskurs, so die IG.

Die journalistische Grundversorgung steht unter Druck. Die Zeitungsauflagen sinken leicht, die Werbeeinnahmen von Zeitungen und privaten Radio- und Fernseh-Stationen haben markant abgenommen. Es wird deshalb immer schwieriger, eine qualitativ hochstehende Berichterstattung insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene sicherzustellen. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind ländlich geprägte Gebiete wie das Appenzellerland. Der Abbau erfolgte in den vergangenen Jahren schleichend, hat aber deutliche Auswirkungen. Die IG schreibt: «Es ist immer schwieriger geworden, unabhängig, überparteilich und vielfältig über das gesellschaftliche Zusammenleben, das Gewerbe, die Kultur und das Vereinsleben in der Region zu berichten. Weil dadurch auch auf nationaler Ebene weniger über die verschiedenen Regionen der Schweiz berichtet wird, verliert das Appenzellerland gegenüber den wirtschaftlichen und politischen Zentren an Aufmerksamkeit und damit an Bedeutung.»

Um die Rahmenbedingungen zu verbessern und ein vielfältiges Medienangebot gerade auch in den Regionen sicherzustellen, hat das Parlament das Medienpaket verabschiedet. Mit dem Paket werden unter anderem bestehende Fördermittel (zum Beispiel vergünstigte Zustelltarife) für die kommenden sieben Jahre ausgebaut und so lokale, regionale und nationale Online- und Printmedien sowie private Radio- und Fernseh-Stationen unterstützt. Medientitel wie die Appenzeller Zeitung, der Volksfreund, das Anzeige-Blatt («Gääser Blättli») sowie viele weitere Titel im Bereich der Mitgliederpresse profitieren ganz direkt von dieser Vorlage. Mit dem zusätzlichen finanziellen Spielraum haben sie die Chance, sich den Strukturveränderungen im Medienbereich zu stellen und sich für die Zukunft weiterzuentwickeln.

Die IG empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen. Zugleich ruft sie weitere Interessierte dazu auf, sich der IG anzuschliessen und ihre Unterstützung für die Vorlage auf der Website www.ja-zu-unseren-medien.ch kundzutun.

Zusammensetzung der IG Jennifer Abderhalden, Speicher, Consultant; Parteileitungsmitglied FDP AR; Nina Cramer, Speicher, Co-Präsidentin Junge Grüne Appenzellerland; Samuel Fitzi, Bühler, Vorstand GLP Appenzellerland; Hannes Friedli, Heiden, Kantonsrat und Grafiker; Werner Frischknecht, Herisau, dipl. Ing. ETH; Maeddel Fuchs, Speicher, Fotograf; Nicole Graf, Schönengrund, Gemeinde- und Kantonsrätin, Steuerkommissärin; Peter Gut, Walzenhausen, Kantonsrat und Geschäftsführer; Hans-Peter Häderli, Heiden, Vize-Gemeindepräsident und Grafiker; Nicolai Kozakievicz, Trogen, Dozent PHSG; Patrik Louis, Stein, Dr. iur.; Parteileitungsmitglied FDP AR; Peter Meier, Gais, alt Kantonsrat; Parteileitungsmitglied FDP AR; Markus Rusch, Appenzell, Geschäftsführer Druckerei Appenzeller Volksfreund; Arlette Schläpfer, Reute, alt Kantonsrätin; Präsidentin PU AR; Hanswalter Schmid, Gais, alt Regierungsrat; Rechtsanwalt; Hanspeter Spörri, Teufen, Journalist; Mathias Steinhauer, Herisau, Kantonsrat, Organisationsberater und Supervisor; Matthias Weishaupt, Teufen, alt Landammann; Coach/Mediator.

Mitwwoch, 19. Januar – 11:11 Uhr

Herisau: Zwei kranke Kastanien beim Schulhaus Landhaus werden gefällt

Zwei der vier Kastanien vor dem Schulhaus Landhaus in Herisau sind krank. Bild: APZ

(gk) Zwei der vier Rosskastanien beim Schulhaus Landhaus stellen aufgrund von Fäulnis ein Sicherheitsrisiko dar und müssen deswegen ersetzt werden. Dies teilt die Gemeinde Herisau mit. Vor dem Schulhaus Landhaus steht entlang der Kasernenstrasse eine Baumreihe bestehend aus vier Rosskastanien. Die beiden älteren, äusseren Exemplare weisen gemäss Mitteilung Faulstellen auf und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Sie werden durch Nussbäume ersetzt, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten sind. Die Fällung erfolgt während der Sportferien.

Mittwoch, 19. Januar - 9:39 Uhr

Abwasserverband Trogen-Wald definitiv aufgelöst

Nach dem Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein (AVA) für die Entsorgung des Abwassers aus den Gemeinden Trogen und Wald hat gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei der Abwasserverband Trogen-Wald (AVTW) seine Funktion und Aufgaben verloren. Die Gemeinderäte von Trogen und Wald haben deshalb auf Antrag der Delegiertenversammlung des AVTW dem Auflösungsvertrag zugestimmt. Die Rechnung des AVTW wurde per 30. Juni 2021 abgeschlossen, revidiert und schliesslich von den Gemeinderäten genehmigt. Weiterhin gemeinsam genutzt wird die bestehende Transportleitung für Schmutzwasser ab Friedhof Trogen bis zum AVA-Gebäude bei der ehemaligen Kläranlage Brändli. Die Leitung wird von den Gemeinden Trogen und Wald gemeinsam unterhalten. (gk)

Dienstag, 18. Januar - 17:15 Uhr

Einwohnerratssitzung unter Ausschluss des Publikums

Die Sitzung des Herisauer Gemeindeparlaments wird ohne Besucher stattfinden. Bild: APZ

An seiner Sitzung vom 26. Januar berät der Herisauer Einwohnerrat die Totalrevision der Gemeindeordnung. Aufgrund der epidemischen Lage sind im Sitzungssaal keine Zuschauenden zugelassen. Über das Newsportal www.appenzell24.ch sowie über die Gemeindewebseite www.herisau.ch kann die Sitzung des Einwohnerrates, die um 17 Uhr beginnt, jedoch im Livestream verfolgt werden. Die Unterlagen sind unter www.herisau.ch/sitzungen zu finden. (gk)

Dienstag, 19. Januar - 11:14 Uhr

Mutmasslicher Einbrecher gefasst

Am frühen Montagabend wurde der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ein Einbruch in ein Wohnhaus in Meistersrüte gemeldet. Sofort wurde gemäss Medienmitteilung eine Nahfahndung eingeleitet. Knapp zwei Stunden später konnte ein 52-jähriger Nordmazedonier beim Bahnhof Gais von einer Polizeipatrouille angehalten und festgenommen werden. Nach einem zweiten verdächtigen Mann wird nach wie vor gefahndet. Im Einsatz waren mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, der Stadtpolizei St. Gallen sowie zwei Diensthundeteams. (KapoAI)

Dienstag, 19. Januar - 09:59 Uhr

Kantonale Verwaltung in Innerrhoden bereitet sich auf Omikron vor

Mit der Virus-Variante Omikron drohen gehäuft Ansteckungen in der Bevölkerung. Damit wächst auch die Gefahr, dass in der Verwaltung Dienststellen oder Ämter in ihren Funktionen massgeblich eingeschränkt werden und Leistungen nur noch reduziert oder vorübergehend überhaupt nicht anbieten können. Die Standeskommission hat deshalb eine Weisung für die Zentralverwaltung erlassen.

Bild: SGT

Mit der Einhaltung verschiedener Massnahmen soll gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei die Verbreitung des Coronavirus vermieden werden. Alle Mitarbeitenden der Verwaltung seien verpflichtet, die bekannten und bewährten Massnahmen wie die Maskentragpflicht strikte zu befolgen sowie die Hände regelmässig zu waschen und zu desinfizieren. Auch die aktuelle Home-Office-Pflicht wird konsequent umgesetzt. «Die Standeskommission setzt alles daran, dass Dienstleistungen der Ämter zugunsten der Öffentlichkeit möglichst lange und vollwertig angeboten werden können», heisst es in der Mitteilung. Sollte es infolge personeller Ausfälle trotzdem zu Einschränkungen oder Wegfällen von Dienstleistungen kommen, werde eine Liste der betroffenen Ämter und Leistungen auf der Website des Kantons unter www.ai.ch/einschraenkungen-verwaltung geführt. Bei Ausfällen von wichtigen Dienstleistungen etwa beim Handelsregisteramt, beim Grundbuchamt, beim Zivilstandsamt, beim Strassenverkehrsamt oder bei der Einwohnerkontrolle werde dies mittels Inserat mitgeteilt. Sobald Dienstleistungen wieder im üblichen Umfang angeboten werden, wird die Öffentlichkeit wiederum via Liste auf der Homepage oder per Inserat informiert. (rk)

16:14 Uhr

Neue Kirchenratspräsidentin ins Amt eingesetzt

Die neue Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux (mitte) flankiert von Sigrun Holz (links) und Esther Johnson. Bild: PD

Die neue Kirchenratspräsidentin der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, Martina Tapernoux-Tanner, ist am Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes in Trogen in ihr Amt eingesetzt worden. Ebenfalls in ihre Ämter eingesetzt wurden Esther Johnson, Gais, und Sigrun Holz, Speicher, als neue Mitglieder des Büros der Synode. Die Amtseinsetzung gestalteten Synodepräsidentin Sibylle Blumer, Urnäsch, und Vreni Lutz, Schwellbrunn, Mitglied des Synodebüros. Der abtretende Kirchenratspräsident Koni Bruderer überreichte seiner Nachfolgerin jenen Wanderstock, den er selbst bei seiner Amtseinsetzung von seinem Vorgänger erhalten hatte. Dabei gab er Martina Tapernoux ein paar humorvolle Ratschläge mit auf den Weg.

Zuvor hatten die Trogener Pfarrerin Susanne Schewe und die in Trogen wohnende und in Heiden als Pfarrerin arbeitende Martina Tapernoux einen Dialog-Gottesdienst gestaltet. Dieser wurde von Hermann Hohl an der Orgel und Stephan Schläpfer an der Trompete musikalisch umrahmt. (pd)

14:52 Uhr

SP begrüsst Erweiterung der Blockzeiten

Die SP AI begrüsst den Entscheid der Landesschulkommission zur Erweiterung der Blockzeiten an der Primarschule und im Kindergarten auf das kommende Schuljahr. Dies sei ein weiterer Beitrag zur verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden, schreibt die Partei. Solche Betreuungsangebote würden den Wiedereinstieg im Berufsleben nach Unterbrüchen erleichtern. «Damit können auch Bemessungslücken in der Altersvorsorge möglichst klein gehalten oder vermieden werden, was sich positiv auf die Höhe der Altersrente der Betroffenen auswirkt», so die SP. (pd)

13:40 Uhr

Mitte AR sagt Ja zum Medienpaket

Die Mitglieder der Mitte AR haben die Parolen für die Abstimmung vom 13.Februar gefasst. Sie sagen gemäss Medienmitteilung Nein zur Tier- und Menschenversuchsverbot-Initiative, Nein zur Tabakwerbung-Initiative, Ja zur Änderung des Gesetzes über die Stempelabgaben und Ja zum Gesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Menschenversuchsverbot-Initiative setze die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel und gefährdet die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten, obwohl bereits heute strenge Regeln gelten und Tierversuche auf ein Minimum beschränkt werden. Bei der Tabakwerbung-Initiative spricht sich die Mitte für den Gegenvorschlag aus. Weitergehende Einschränkungen stünden nicht mehr im Gleichgewicht zwischen der öffentlichen Gesundheit und den Interessen der Wirtschaft. Das Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer begründet die Partei mit der positiven Wirkung auf den Wirtschaftsstandort Schweiz, dies auch im Hinblick auf internationale Steuerreformen. Die Mitte spricht sich zudem knapp für das Massnahmenpaket zugunsten der Medien aus. Für die direkte Demokratie und den Föderalismus der Schweiz sei eine vielfältige Berichterstattung aus verschiedenen Regionen wesentlich und der Zugang zu Printmedien für einen grossen Teil der Bevölkerung nach wie vor zentral. Vom Staat unterstützte Medien könnten aber eine gewisse Gefahr für den unabhängigen Journalismus sein. (pd)

11:14 Uhr

Hallenturnier des FC Bühler abgesagt

Die aktuelle Covid-19-Situation, verbunden mit vielen Planungsunsicherheiten, lässt eine Durchführung des 26.Hallenfussballturniers des FC Bühler, das vom 11. bis 20. Februar hätte stattfinden sollen, nicht zu. «Nach 2021 nochmals zu pausieren, trifft uns hart», lässt sich der Vorstand des FC Bühler in der Medienmitteilung zitieren. Neben den hohen und nicht kompensierbaren finanziellen Einbussen schmerze «das Fussballerherz sehr», weil man mit den abgesagten Anlass vielen Kindern und fussballbegeisterten Personen eine willkommene Abwechslung im derzeit tristen Alltag nehme, heisst es weiter. Theoretisch könnte der grösster Vereinsanlass auch mit den geltenden Covid-Massnahmen durchgeführt werden, so FCB-Präsident Ivan Val. Aber man habe auch eine gesellschafts- und sozialpolitische Verantwortung. Mit den grossen Menschenansammlungen im Innenbereich des Gemeindesaals und der Turnhalle setze man aktuell nicht das richtige Zeichen. (pd)

11:01 Uhr

Eidgenössisches Grundbuch für Hundwil in Kraft

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat für die Gemeinde Hundwil das eidgenössische Grundbuch per 1. Januar in Kraft gesetzt.

Nachdem in der Gemeinde Hundwil die Bereinigung der dinglichen Rechte für die Einführung des eidgenössischen Grundbuchs abgeschlossen werden konnte, hat der Regierungsrat gemäss Medienmitteilung dieses mit voller Rechtswirkung als anwendbar erklärt. Damit können eintragungsbedürftige Rechte, die bei den betroffenen Grundstücken nicht im Grundbuch Hundwil eingetragen sind, gegenüber Dritten nicht mehr geltend gemacht werden. Mit dieser Inkraftsetzung ist das eidgenössische Grundbuch nunmehr in allen Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden in Kraft.

Ebenfalls per 1. Januar 2022 hat das Departement Inneres und Sicherheit dem Grundbuchamt Hundwil die Grundbuchführung mittels Informatik bewilligt. Damit erfolgt jetzt die entsprechende Grundbuchführung in allen Ausserrhoder Gemeinden einheitlich. (kk)

Montag, 17. Januar - 8:44 Uhr

Vom Gelegenheits-Kassierer zum Supermarkt-Leiter

Sandro Riedener leitet seit dem 1. Januar den Coop Waldstatt. Der 30-Jährige blickt gemäss Medienmitteilung auf einen bemerkenswerten beruflichen Werdegang zurück. Nach der abgeschlossenen Maurerausbildung absolvierte Riedener als Durchdiener den Militärdienst und begann ein Praktikum als Kleinkind-Erzieher. Während dieser Zeit arbeitete er jeweils samstags als Kassierer im Coop Gallus Markt in St.Gallen. «Dieser Einblick in die Welt des Detailhandels hat mich fasziniert und so wechselte ich 2015 in den Coop Rheineck», erzählt Riedener. Dort konnte er neue Erfahrungen sammeln und übernahm – unter anderem als Rayonleiter Brot/Backwaren – auch mehr Verantwortung.

Im Frühjahr 2019 begann Riedener im Coop Waldstatt das betriebsinterne Aspirantenprogramm und wurde nach erfolgreichem Abschluss stellvertretender Geschäftsführer. Mit viel Zuversicht blickt er nun der neuen Herausforderung entgegen. «Ich kenne das kleine sechsköpfige Team, das schon zuvor bestens harmoniert hat. Wir leben im Supermarkt das Motto: ‹Einer für alle und alle für einen›», betont der neue Geschäftsführer. Er freut sich darauf, seine Erfahrungen im Team einbringen zu können. Zudem schätzt er den engen Kundenkontakt im Dorfladen sehr. «Die Atmosphäre im Supermarkt in Waldstatt ist äusserst familiär. Wir kennen die allermeisten Kundinnen und Kunden mit Namen und oft ergeben sich während des Einkaufs herzliche kurze Gespräche. Das gefällt mir.»

Sandro Riedeners Vorgängerin in Waldstatt, die bisherige Geschäftsführerin Anja Kuster, tritt beruflich etwas kürzer und bleibt stellvertretende Geschäftsführerin. (pd)

Sonntag, 16. Januar - 13:00 Uhr

Nach Sekundenschlaf in Gais mit dem Auto auf Gleis gelandet

Ein 22-jähriger Lenker geriet in Gais auf der Höhe Strahlholz 561 infolge eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab und kam auf dem Gleis der Appenzeller Bahnen zum Stillstand.

Das Auto des Lenkers blieb nach einem Sekundenschlaf auf dem Gleis der Appenzeller Bahn stehen. Symbolbild: Urs Bucher

Am Samstag, kurz nach 4 Uhr, fuhr ein PW-Lenker mit seinem Fahrzeug von Gais in Richtung Bühler. Wie es in der Polizeimeldung heisst kam er infolge eines Sekundenschlafes über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Röhrenhag. Danach lenkte er nach links und fuhr auf das Bahngleis, wo er zum Stillstand kam. Der Führerausweis wurde eingezogen, weil die Alkoholprobe positiv war. Verletzt wurde niemand hingegen ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. (kapo/chs)

Samstag, 15. Januar - 10:56 Uhr

Wertsachen bei Einbruch in Einfamilienhaus in Appenzell gestohlen

Am Freitagabend wurde an der Immstrasse in Appenzell ein Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gemäss Mitteilung der Polizei mittels Werkzeuggewalt durch das Wohnzimmerfenster Zutritt ins Haus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Es wurden Wertsachen in unbestimmter Höhe gestohlen.

Die Täterschaft verschaffte sich mittels Werkzeugen Zutritt ins Haus. Symbolbild

Ebenso versuchte am gleichen Abend eine unbekannte Täterschaft in Steinegg, im Schönenbüel-Quartier, durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus zu steigen. Wie es in der Polizeimeldung heisst, wurde die unbekannte Täterschaft beim Versuch jedoch mutmasslich gestört und verliess die Örtlichkeit. Es entstand ebenfalls Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Personen, welche verdächtige Feststellungen (Personen und/oder Fahrzeuge) gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zu melden, Telefon: 071-788-95-00. (kapo/chs)

Samstag, 15. Januar - 08:47 Uhr

Auf vereister Fahrbahn ins Rutschen geraten und verunfallt

Der Fahrer blieb beim Selbstunfall unverletzt. Bild: Kapo AI

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 30-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Personenwagen von Appenzell in Richtung Enggenhütten. Aufgrund der vereisten Fahrbahn verlor der Mann in der SOS-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in die rechte Leitplanke und kam zum Stillstand. Das Auto musste anschliessend durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Lenker blieb gemäss Mitteilung der Polizei unverletzt. (kapo/chs)

15:01 Uhr

Ins Heck geprallt

Unbestimmte Verletzungen haben sich am Donnerstagmittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Herisau zugezogen.

Eine 25-jährige Lenkerin fuhr gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mit ihrem Personenwagen kurz vor 13.15 Uhr auf der St.Gallerstrasse in Richtung St. Gallen. Dabei realisierte sie zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr aufgrund des Verkehrsaufkommens angehalten hatten und prallte gegen den vor ihr stehenden Personenwagen. Durch die Wucht des Aufpralles zogen sich der Lenker des stehenden Fahrzeuges und die auffahrende Lenkerin unbestimmte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. (KapoAR)

10:27 Uhr

Beim Einbiegen Auto übersehen

Am Donnerstag stiessen in Trogen zwei Autos zusammen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilt, fuhr ein 86-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen kurz nach 12 Uhr von Bergstrasse kommend in Richtung Bühlerstrasse. Dort wollte er nach links in Richtung Trogen einbiegen, übersah dabei einen in Richtung Bühler fahrenden Personenwagen und kollidierte schliesslich mit diesem. (Kpar)

08:50 Uhr

Kathrin Dörig wird neue Geschäftsleiterin im Appenzeller Volkskunde-Museum

Die Verwaltung der Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum hat an ihrer Sitzung vom 5. Januar die Nachfolgerin für die bisherige Geschäftsführerin Sandra Nater gewählt. Auf die Herisauerin folgt nun Kathrin Dörig. Das teilte die Genossenschaft am Freitag mit. «Eine Funktion zu übernehmen, um zusammen mit einem Team die Entwicklung eines wichtigen Museums im Appenzellerland mitzugestalten, hat mich schon immer gereizt. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Kathrin Dörig Bild: PD

Bis zum Eintritt der neuen Geschäftsleiterin führt Jolanda Höhener als stellvertretende Geschäftsführerin interimsweise das Museum. Sie behält nachher die Funktion der Stellvertreterin der Geschäftsleitung und führt das Frontteam mit Sekretariat.

In der Mitteilung schreibt die Genossenschaft: «Wir sind glücklich, mit Kathrin Dörig, Jahrgang 1981, eine sehr gute Persönlichkeit für diese Führungsposition gefunden zu haben.» Von ihrer Ausbildung und ihren bisherigen Tätigkeiten bringe sie viel Know-how und auch Erfahrung mit, um das Appenzeller Volkskunde-Museum erfolgreich zu führen. Sie hat ein Masterstudium in Kulturmanagement erfolgreich absolviert und verschiedene Erfahrungen in Museen, Galerien und in der Kulturförderung gesammelt. Unter anderem war sie gut sieben Jahre für die Stadt Wil als Kulturbeauftragte tätig. Sie hatte diese Stelle aufgebaut und verschiedene Formate in der Förderung und Vernetzung entwickelt. Seit 2019 engagiert sie sich in ihrer Wohngemeinde Teufen als Gemeinderätin. Sie ist Leiterin des Ressorts Betriebe und Sicherheit sowie Kultur. Auch ist sie Stiftungsrätin der Stiftung Grubenmann-Sammlung und Präsidentin der Kulturkommission Teufen. Sie ist zudem Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee.

Kathrin Dörig wird ihre Tätigkeit am 1. März aufnehmen. Sie ist im Appenzeller Volkskunde-Museum verantwortlich für das Marketing, die Öffentlichkeitsarbeit und die gesamte Administration. Sie arbeitet in einer Co-Leitung sehr eng zusammen mit Nathalie Büsser, die die Verantwortung für das Kuratorium und somit für die Inhalte der Dauer- und Sonderausstellungen trägt. Mit diesem Schritt der neuen Führungsform stärke das Museum die inhaltliche Ausrichtung und freue sich, mit den beiden kompetenten Geschäftsführerinnen das Museum weiterzuentwickeln, heisst es im Communiqué. Die Mutter von drei Kindern lebt mit ihrem Mann seit 2014 in Teufen. Nebst Familie, Haus und Garten findet sie ihren Ausgleich zum beruflichen Alltag in der der Natur beim Bergsteigen sowie beim Yoga. (pd)

Donnerstag, 13. Januar - 17:50 Uhr

Mit Clowns schmunzeln und herzhaft lachen

Die Stiftung Lebensfreude machte es möglich. Die Clowns Elsi und Sissi unterhielten die Bewohnerinnen und Bewohner das Alterswohnheims Walzenhausen aufs Beste. Bereits die farbenfrohen Kostüme und die liebevollen Accessoires wie Blumen begeisterten die Bewohnenden, welche sich erwartungsvoll versammelt hatten. Die Stiftung Lebensfreude mit Präsidentin Christine Lienhard hatte auf ihrer Homepage nicht zu viel versprochen, als sie schrieb, die Stiftung verfolge das Ziel, Kraftquelle zu werden. Elsi und Sissi sprühten vor Fröhlichkeit, nahmen sich Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner, gingen auf sie ein, sangen gemeinsam auch alte, bekannte Weisen und taten der Seele rundum gut. Gerne hätten die Gruppe die Beiden noch lange im Almendsberg behalten, aber dann galt es nach einigen Zugaben Abschied zu nehmen. Elsi uns Sissi aber hatten alle zum Schmunzeln und immer wieder zum herzhaften Lachen gebracht. (pd)

13:41 Uhr

Herisauer Sporttage verschoben

Vom 31. Januar bis am 4. Februar 2022 hätten nach einem Jahr Unterbruch die Herisauer Sporttage wieder stattfinden sollen. Aufgrund diverser Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Pandemie hat sich das Organisationskomitee der Herisauer Sporttage entschieden, den Anlass auf 2023 zu verschieben. «Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen. Doch das mit der Durchführung verbundene Risiko erscheint uns aktuell zu gross», sagt Dölf Alpiger, Projektverantwortlicher der Herisauer Sporttage. Auch habe man einen plötzlichen Abbruch der Sporttage vermeiden wollen. Für Dölf Alpiger wären es dieses Jahr die letzten Herisauer Sporttage gewesen, welche unter seiner Leitung stattgefunden hätten. (pd)

10:51 Uhr

«Nacht des Fuchses»

In der Fuchspopulation sind die Räude und Staupe weitverbreitete Krankheiten. Vor allem letztere erweist sich als hochansteckend gegenüber Katzen und Hunden. Die Jägerschaft im Appenzellerland ist bemüht, kranke und schwache Tiere zu erlegen. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2022 fand im Rahmen eines Hegeeinsatzes die sogenannte «Nacht des Fuchses» statt. Dreizehn Jäger versuchten in dieser Nacht, Beute zu machen. Am frühen Samstagmorgen kamen sie in Teufen zusammen. Im leichten Schneegestöber wurden die neun erlegten Füchse ausgelegt. Ein Trio aus Trogen spielte mit ihrem Jagdhorn das Lied Halali und verblaste so die Strecke. Jagdhornbläser sind unerlässliche Botschafter für die Jagd. Sie erweisen den Tieren die letzte Ehre und bilden eine Kommunikationsmöglichkeit zur Nicht-jagenden Bevölkerung. Mit dieser Art der Hege wird das Ziel verfolgt, der gesamten Artenvielfalt einen Lebensraum zu erhalten und die artgerechte Entwicklung und Verbreitung von Fauna und Flora zu ermöglichen. (pd)

Donnerstag, 13. Dezember - 9:30 Uhr

Caroni übernimmt SGP-Präsidium

Ständerat Andrea Caroni während der Wintersession. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni hat in der Wintersession turnusgemäss die Präsidien der Staatspolitischen sowie der Gerichtskommission abgeben und wurde neu ins ständerätliche Büro gewählt. Nun hat der FDP-Politiker ein weiteres neues Amt übernommen. Er wird Nachfolger von alt Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen (SGP). Die Wahl des Ausserrhoders erfolgte kürzlich an der Hauptversammlung in Luzern. Die SGP wurde 1997 gegründet. In der Gesellschaft sind die Bundesversammlung, die Kantons- sowie zahlreiche Gemeindeparlamente vertreten. Auch der Ausserrhoder Kantonsrat und der Innerrhoder Grosse Rat sind Mitglieder. Die SGP hat unter anderem zum Ziel, die wissenschaftliche Forschung zu Parlamentsfragen und den Austausch unter den zahlreichen Parlamenten zu fördern. In diesem Jahr feiert die Gesellschaft ihr 25-Jahr-Jubiläum. (red)

16:55 Uhr

Gutes Jahresergebnis für die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland

Das Jahresergebnis 2021 der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland fällt positiv aus. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die Kundeneinlagen um 7,5 Prozent auf 884,2 Millionen Franken zugenommen. Die Refinanzierung der Ausleihungen über Kundeneinlagen erreichte mit 102,11 Prozent einen sehr hohen Stand. Ebenfalls deutlich angestiegen seien die Depotvermögen. Per 31. Dezember beträgt der Depotbestand 211,4 Millionen Franken.

Die Ertragspositionen entwickelten sich im vergangenen Geschäftsjahr gemäss Medienmitteilung positiv. Der Geschäftsertrag ist dank des hohen Geschäftsvolumens um 2 Prozent auf 12,26 Millionen Franken (Vorjahr 12 Millionen Franken) gestiegen. «Der Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung sowie das Vertrauen in die Anlagekompetenz von Raiffeisen führte zu höheren Transaktionsvolumen der Anlegerinnen und Anleger», schreibt die Bank. Die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland konnte gemäss Mitteilung zudem ihren Marktanteil im Hypothekargeschäft halten und das Hypothekarvolumen um 2,5 Prozent auf 849,9 Millionen Franken steigern. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden seien leicht, um 0,7 Millionen Franken auf 16,1 Millionen Franken, gesunken. Darin enthalten seien auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen, die im Vorjahr im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Ein Teil der Covid-19-Kredite sei inzwischen bereits zurückbezahlt worden. Insgesamt weist die Raiffeisenbank für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresgewinn von 0,898 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Zunahme von 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit dem erwirtschafteten Gewinn stärke die Raiffeisenbank ihre stabile Eigenkapitalbasis erneut und sei somit für die kommenden Jahre gut aufgestellt.

Da aufgrund der aktuellen Zertifikatsregeln und der Corona-Situation nicht allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter eine Teilnahme an der Generalversammlung ermöglicht werden kann, hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland entschieden, wieder von der Möglichkeit der schriftlichen Abstimmung Gebrauch zu machen. Die Mitglieder-Anlässe am 30. April (Comedy-Obet in Hundwil mit Peach Weber) und 1. Mai (Zmorge in Waldstatt) sollen aber wie geplant, unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Regeln, stattfinden. (pd)

13:37 Uhr

Urnäsch: Kinder unter 15 Jahren von Kurtaxe befreit

Das revidierte Kurtaxenreglement ist per 1. Januar in Urnäsch in Kraft gesetzt worden. Wesentlichste Änderungen ist gemäss Medienmitteilung die Kurtaxenbefreiung der Kinder bis 15 Jahre.

Die Urnäscher Stimmbevölkerung hat mit dem unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist am 22. Oktober dem Kurtaxenreglement zugestimmt, der Regierungsrat hat das neue Kurtaxenreglement am 7. Dezember genehmigt. Gestützt darauf hat der Gemeinderat beschlossen, das revidierte Kurtaxenreglement per 1. Januar in Kraft zu setzen.

Die Kurtaxe beläuft sich in Urnäsch schon über ein Jahrzehnt auf 1 Franken pro Gast und Logiernacht und bleibt unverändert. Ebenfalls unverändert bleibt die Jahrespauschale für Eigentümer sowie Dauermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen bei 100 Franken.

Nebst der Anpassungen von Zuständigkeiten und Begriffen ist folgende Änderung hervorzuheben: Bisher waren Kinder unter 12 Jahren von der Entrichtung der Kurtaxe befreit; neu sind Kinder unter 15 Jahren sind von der Kurtaxe befreit. Dies werde Eltern sowie auch Schulen entgegenkommen, welche in Urnäsch Ferien verbringen, so die Gemeindekanzlei. (gk)

11:56 Uhr

Prüfungserfolge für ARA-Leitungsteam

ARA-Betriebsleiter Patrick Holderegger und sein Stellvertreter Marcel Weiss haben die Prüfung zum eidgenössisch diplomierten Klärwerkfachmann bestanden.

Eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) ist ein komplexes Gebilde, bei dessen Betrieb physikalische, biologische und chemische Prozesse genau im Auge behalten werden müssen. Darum habe die Ausbildung des Personals einen hohen Stellenwert, wie die Gemeinde Herisau mitteilt.

Den schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen ging eine mehrjährige Vorbereitung mit insgesamt neuen Wochen Blockunterricht voran. ARA-Betriebsleiter Patrick Holderegger hatte gemäss Communiqué 2020 das Pech, dass seine Prüfung zwei Wochen vor der Durchführung pandemiebedingt abgesagt wurde. «Dafür konnte ich mich zusammen mit Marcel Weiss auf die Prüfung Ende 2021 vorbereiten.»

Patrick Holderegger, Betriebsleiter ARA Herisau, und Marcel Weiss, stv. Betriebsleiter ARA Herisau (v.l.) Bild: PD

Das eidgenössische Diplom für Klärwerkfachleute ist Voraussetzung für die Leitung von Abwasserreinigungsanlagen mit einem Einzugsgebiet von 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern oder mehr. Die ARA Herisau ist auf 34’000 Einwohnergleichwerte ausgelegt und versorgt die Gemeinden Herisau und Teilgebiete von Schwellbrunn. Ausserdem ist ihr Team für den Betrieb der Abwasserreinigungsanlagen Waldstatt, Urnäsch, Bömmeli und Schwägalp sowie der zugehörigen Pumpstationen zuständig. (gk)

11:13 Uhr

Livia Schlesinger als Leiterin Sozialamt in Wolfhalden gewählt

Ende Januar 2022 verlässt Stefanie Rohner nach rund zwei Jahren das Sozialamt Wolfhalden, um eine neue berufliche Herausforderung anzutreten. Als neue Leiterin Sozialamt wurde nun Livia Schlesinger gewählt,wie die Gemeinde mitteilt. Schlesinger tritt die Stelle per 1. April mit einem Pensum von 40 Prozent an.

Livia Schlesinger ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie im Appenzeller Vorderland. Nach der kaufmännischen Grundausbildung hat sie sich stetig weitergebildet und im Sozialbereich spezialisiert. Aktuell arbeitet sie bei den Sozialen Diensten Vorderland und ist für das Alimentenwesen zuständig. Für die Überbrückung der Vakanz konnte Christian Hug gewonnen werden. Während rund 23 Jahren war er Leiter des Polyvalenten Sozialdienstes der Stadt Romanshorn – während der letzten 10 Jahre zudem Vormundschaftssekretär. (gk)

Mittwoch, 12. Januar - 9:57 Uhr

Personalgesetz wirft für PU Fragen auf

Herisau - Regierungsgebäude Appenzell Ausserrhoden am Obstmarkt in Herisau Appenzell Ralph Ribi

Die Parteiunabhängigen Appenzell Ausserrhoden (PU AR) nehmen Stellung zum teilrevidierten Personalgesetz. Der Handlungsbedarf zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten sei unbestritten, teilt die Gruppierung in der Medienmitteilung zur Vernehmlassung mit. Wegen verschiedenen Änderungen des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz und des Obligationenrechts sei der Kanton angehalten, das Personalgesetz (PG) anzupassen. Zudem habe das Stimmvolk die Gesetzesvorlage «Ehe für alle» im September 2021 angenommen. Damit gebe es eine Änderung der Bestimmung über die Entstehung des Kindesverhältnisses bzw. die Begründung der Elternschaft.

Die PU AR begrüssen in der Medienmitteilung grundsätzlich, dass im neuen PG die im Personalrecht verankerten Urlaubsansprüche auf das Anspruchsniveau des Obligationenrechts angehoben werden. Ebenso begrüssen die PU AR, dass dort wo die Erwerbsersatzordnung 80 Prozent ausrichtet, die Betroffenen 100 Prozent des Lohnes ausbezahlt bekommen. Diesbezüglich schätzt die PU auch, dass in den Erläuterungen auch auf das Regierungsprogramm 2020-2023 verwiesen wird. Der Kanton solle als ein fortschrittlicher und kompetitiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Die PU vermissen in den Erläuterungen hingegen eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen der Anpassung des PG. Zwar werde darauf hingewiesen, dass Referenzgrössen bezüglich Häufigkeit von Mutterschaft, Vaterschaft, Adoption und Betreuungsbedarf fehlen. Es werde aber geschätzt, dass mit ca. 15 Vaterschaften pro Jahr gerechnet werden könne.

Betreffend Mutterschaftsurlaub wird erwähnt, dass der Arbeitgeber für den Teil der Lohnfortzahlung, welcher die Leistungen nach EOG übersteigt, eine Versicherung abschliesst. «Ist dies nur für den Mutterschaftsurlaub vorgesehen oder für alle im PG verankerten Urlaube (Mutterschafts-, Vaterschafts-, Adoptions- und Betreuungsurlaub)?», so die PU.

Zu grösseren Diskussionen bei den PU AR führte der Betreuungs- und Adoptionsurlaub. Hier gehe der Kanton deutlich weiter als vorgeschrieben. Eine geringe Minderheit der PU AR lehnt diese Ausdehnung ab. Die PU fragt sich dabei, was die Begründung sei, dass der Kanton so grosszügig beiden Elternteile den vollen Urlaub zugestehe. Im Weiteren wird definiert, dass im Krankheitsfall ein Rückfall erst als neues Ereignis anerkannt wird, wenn er nach längerer beschwerdefreier Zeit eintritt. Dies ist für die PU ein zu ungenau definierter Zeitraum. Es sollte genau definiert werden, was unter «längerer beschwerdefreier Zeit» verstanden wird, sonst dürften Rekurse an der Tagesordnung sein, so die Gruppierung. (pd)

Dienstag, 18:15 Uhr

Nordostschweizer Jodlerfest sucht Sponsoren

Das Organisationskomitee (OK) ist seit Längerem mit den Vorbereitungen des Festes beschäftigt. Bild: PD

(pd) Die Vorbereitungen für das Nordostschweizer Jodlerfest vom 1.- 3. Juli 2022 in Appenzell laufen auf Hochtouren. Für eine erfolgreiche Durchführung zählt das Organisationskomitee aber auch auf die Unterstützung aus der Region. Das örtliche Gewerbe und Private können sich gemäss einer Mitteilung als Gönner, Sponsoren oder Inserenten für das Jodlerfest engagieren und so einen Beitrag zum Grossanlass im kommenden Sommer leisten.

Mit Inseraten im Festführer oder auf den Tombola-Losen kann das grosse Jodlerfest-Publikum direkt erreicht werden. Zudem werden Gönnerbeiträge ab 500 Franken im Internet und im Festführer publiziert. Auch ein Engagement als Sponsor sei weiterhin möglich, heisst es im Schreiben weiter. Alle Details finden sich auf www.jodlerfest-appenzell.ch/sponsoren

Dienstag, 14:20 Uhr

Parkplatzgebühren auf dem Zeughausplatz in Teufen

Bislang war das Parkieren auf dem Zeughausplatz kostenlos. Bild: Trix Niederau

(gk) Die Kommission Betriebe und Sicherheit hat sich gemäss einer Mitteilung im Auftrag des Teufner Gemeinderates mit der Thematik der Parkplatzbewirtschaftung auf dem Gemeindegebiet auseinandergesetzt. Infolgedessen unterbreitete sie dem Gemeinderat einen Antrag zur Einführung der aktiven Parkplatzbewirtschaftung an der Landhausstrasse und dem Zeughausplatz. Mit diesem Schritt soll das Parkplatzregime im Dorfzentrum vereinheitlicht werden und den Langzeitparkierenden (Lastwagen, Baumaschinen, Wohnwagen etc.) entgegengewirkt werden. Der Gemeinderat habe den Überlegungen und den Anträgen der Kommission zugestimmt.

Folglich ergibt sich folgende Gebührenregelung für die beiden Parkplätze: Zeughausplatz: Ganztägig von 00.00 – 24.00 Uhr:

3 h gratis Parkzeit

bis 6 h 1.-

bis 12 h 3.-

bis 24 h 5.-

Landhausstrasse: Montag - Freitag 08.00 -19.00 Uhr, Samstag 08.00 - 16.00 Uhr

3 h gratis Parkzeit

bis 6 h 1.-

bis 12 h 3.-

bis 24 h 5.-

Als zusätzliche Begleitmassnahme werde zudem die freie Parkdauer in der Tiefgarage Landhaus von 4 auf 3h reduziert und an die übrigen Parkplätze angeglichen. Die aktuell gültigen Tarife der Tiefgarage würden keine Anpassung erfahren, heisst es im Schreiben weiter.

Dienstag, 10:50 Uhr

Erfolgreicher Saisonstart für den TGA

3. Rang Laura Potocnik (SC Bühler), 4. Rang Leonie Fuster (SC Brülisau-Weissbad) und 5. Rang Xenia Fuster (SC Brülisau-Weissbad). Bild: PD

(pd) Mit zwei Podestplätzen und neun Top-Rangierungen starteten die jüngsten Athletinnen und Athleten der Trainingsgemeinschaft Appenzell (TGA) vergangenes Wochenende in die neue Saison. Die beiden Combi-Race fanden in Grüsch-Danusa statt. Mit abwechselnden Slalom- und Riesenslalomabschnitten sei dieses Rennformat gemäss einer Mitteilung für die Kinder «etwas sehr Spezielles». Das Schwierige dabei sei, dass man auf die sich ändernden Torabstände schnell reagieren muss. Weiter wird bei einem solchen Rennen auch die Wahl des Skis immer heiss diskutiert. Es stellt sich nämlich die Frage, ob man sich eher für den kürzeren Slalomski entscheidet, und damit perfekt auf die Slalomabschnitte vorbereitet ist, oder nimmt man lieber den längeren Riesenslalomski, damit man das Tempo aus den Riesenslalomabschnitten mitnehmen kann.

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf reisten die Rennfahrerinnen und Rennfahrer zusammen mit ihren Trainern Irina Schefer und Remo Blatter nach Grüsch. Im ersten der beiden Rennen waren die Kinder dann auch schon stark gefordert, da der Lauf schwierig gesteckt wurde. Laura Potocnik (SC Bühler), Leonie Fuster (SC Brülisau-Weissbad) und Xenia Fuster (SC Brülisau-Weissbad) kamen mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht und platzierten sich gleich alle hintereinander auf den Plätzen drei bis fünf. Dieses Rennen war dann für viele TGA-Fahrerinnen auch gleich das erste Rennen der neuen Saison. Laura konnte im zweiten Lauf ihre Leistung bestätigen und fuhr erneut auf den dritten Platz. Gleich hinter ihr platzierte sich Gianna Lippuner (SC Appenzell), die sich im Vergleich zum ersten Rennen um drei Plätze verbessern konnte. Mit zwei Podestplätzen und den vielen Top-Ten-Rangierungen zeigte das junge Team einen guten Saisonstart und verspricht einiges für die nächsten Rennen.

Dienstag, 9:25 Uhr

Schwägalp-Schwinget mit neuer Website

Tausende Besucherinnen und Besucher zählt der Schwägalp-Schwinget bei jeder Durchführung. Bild: Urs Bucher

(pd) Die Coronazeit hat das Organisationskomitee (OK) Schwägalp-Schwinget genutzt um ihre, in die Jahre gekommene Website www.schwaegalp-schwinget.ch neu zu gestalten. Aufgeschaltet wird sie gemäss einer Mitteilung zum alten Silvester, den 13. Januar, hin. Die Nutzerinnen und Nutzer werden auf der neu gestalteten Seite Informationen zum Schwingfest selber, zur Anreise, zum Ticketing, zur Übernachtung, Aus- und Rückblick sowie Wissenswertes über den Verein, dass OK und die Geschichte finden. Die ganze Website wurde mit grossformatigen Bildern sowie Bildergalerien bestückt. Ebenso sind Filmsequenzen vom Schwägalp-Schwinget anzuschauen. Auch das Thema Tradition wird auf der neuen Website grossgeschrieben: So finden die Besucherinnen und Besucher Interessantes über die verschiedenen Bräuche und Traditionen rund um den Säntis.

16:54 Uhr

UHA gewinnt beim Schlusslicht im Wallis

Für die NLB-Frauen des UH Appenzell stand nach der Weihnachtspause eigentlich eine Doppelrunde auf dem Programm. Die Partie gegen die Hot Chilis wurde aufgrund von positiv getesteten Spielerinnen jedoch kurzfristig abgesagt. Am Sonntag ging die Reise dann nach Visp, um gegen das Tabellenschlusslicht anzutreten. Die Innerrhoderinnen fuhren einen 6:0-Auswärtssieg ein. In den ersten Spielminuten war der UH Appenzell grösstenteils im Ballbesitz. Die Visper Lions lauerten auf Konter und probierten die Auslösungen der Appenzellerinnen zu stören und unruhige Situationen auszunutzen. So wurden unzählige Chancen der Innerrhoderinnen zunichtegemacht. Erst in der letzten Spielminute des ersten Drittels fand der Ball dann den Weg ins Tor des Heimteams. Nicole Fässler lancierte mit einem weiten Ball Lea Fritsche, die mit einer Volleyabnahme ins nahe Eck die Torhüterin der Lions bezwang. Zweiter Treffer kurz vor Ende des Mitteldrittels Die Appenzellerinnen waren sich in der Pause bewusst, dass sie ihre Chancen besser nutzen müssen, und kehrten nach der Traineransprache gestärkt auf das Spielfeld zurück. Doch es dauerte wiederum beinahe 20 Spielminuten, bis das nächste Tor fiel. Nach einem schönen Spielzug versenkte Ronja Graf am weiten Pfosten das Zuspiel von Ladina Moser. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung verabschiedeten sich die beiden Teams in die Pause. Für das letzte Drittel nahmen sich die Appenzellerinnen vor, den Vorsprung weiter auszubauen und in der Defensive abgeklärt aufzutreten. Die Walliserinnen versuchten hingegen mehr Druck auszuüben, weshalb sich für die Innerrhoderinnen Räume öffneten. Svenja Manser nutzte dies, zog alleine auf die Torhüterin und netzte mit einem satten Schuss zum 3:0 ein. Die Torlaune der UHA-Frauen stieg und so erhöhten sie innert weniger Minuten das Skore weiter. Svenja Manser brachte den Ball kurz nach dem 3:0 erneut im Tor unter. Anschliessend folgte ein Tor durch Livia Heller auf Pass von Corinne Knellwolf. Die Unparteiischen sprachen danach eine Strafe gegen Visp aufgrund Bodenspiels aus. Die Appenzellerinnen liessen auch diese Chance nicht ungenutzt und erhöhten auf das Schlussresultat von 6:0. (pd)

14:06 Uhr

Standortbestimmung für Ü40

Mit der Initiative Viamia wollen Bund und Kantone die Berufschancen von älteren Arbeitskräften erhöhen. Per Anfang Januar wird das Angebot schweizweit eingeführt. So auch in Appenzell Ausserrhoden, wie die Kantonskanzlei mitteilt.

Themenbilder Homeoffice, aufgenommen am 25.01.2021 Britta Gut

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat gemeinsam mit den Kantonen den Auftrag, ein kostenloses Angebot für die berufliche Standortbestimmung und Laufbahnberatung von Arbeitnehmenden über 40 Jahre zu schaffen. Dieser Auftrag ist eine von sieben Massnahmen, welche der Bundesrat 2019 zur Stärkung des inländischen Arbeitskräftepotenzials beschlossen hat. Viamia ist ein einheitliches Beratungsangebot. Elf Pilotkantone haben dieses im Jahr 2021 erfolgreich getestet.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können sich Interessierte Personen nun für das Viamia-Beratungsangebot anmelden. Das Angebot besteht aus einer kostenlosen beruflichen Standortbestimmung. Weiter zeigt es den Teilnehmenden Chancen für ihre berufliche Weiterentwicklung auf. Teilnehmen können alle Personen über 40 Jahre, welche im Kanton wohnhaft sind und keine vergleichbaren Beratungsangebote von ALV, IV oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Am Anfang des Prozesses wird anhand der Berufsbiografie sowie einer schriftlichen Befragung eine Standortbestimmung durchgeführt. Die Ergebnisse bespricht eine Fachperson aus der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung mit der teilnehmenden Person im Rahmen einer Beratung. Daraus resultiert eine Einschätzung über die persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Einschätzung basiert nicht nur auf den persönlichen Komponenten, sondern berücksichtigt auch aktuelle, branchenspezifische Trends auf dem Arbeitsmarkt. Die Beratungspersonen finden gemeinsam mit der teilnehmenden Person Wege, wie diese ihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten und stärken kann. Am Ende des Beratungsprozesses wird ein Ergebnisbericht erstellt. Interessierte Personen finden auf www.ar.ch/viamia weitere Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit für das Beratungsangebot. (kk)

11:35 Uhr

Auch am Alten Silvester gilt: Touristen unerwünscht

Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Zum Jahreswechsel wurde dem Appell des Ausserrhoder Regierungsrates, auf einen Besuch des Silvesterchlausens zu verzichten, weitgehend Folge geleistet. Wie die Kantonskanzlei mitteilt, blieben viele auswärtige Gäste dem Anlass fern. Die zahlreichen Chlausenschuppel in den Gemeinden des Hinter- und Mittellandes verlegten ihre «Striche» (Routen) ausserhalb der Dörfer und trugen so aktiv zur Vermeidung von Menschenansammlungen in den Zentren bei.

Für die Durchführung des Silvesterchlausens vom 13. Januar gelten wieder dieselben Regeln und Schutzmassnahmen. Die Schuppel werden unterwegs sein können – das auswärtige Publikum und die Touristinnen und Touristen werden dringend aufgefordert, dem Anlass fernzubleiben, heisst es im Communiqué. «Zur aktiven Bekämpfung der Pandemie müssen alle Personen, Einheimische und Silvesterchläuse, sich strikte an die Schutzregeln halten.»

Nur wenn sich die Schuppel an die geltenden Regeln halten und die üblicherweise zahlreichen Gäste ausbleiben, könne der alte Silvester ohne Folgen gefeiert werden. Alle Personen müssen sich angesichts der aktuellen Situation und der neuen, hochansteckenden Virusvariante an die Regeln halten. Touristen werden aufgefordert, das Silvesterchlausen aus der Ferne zu beobachten, zum Beispiel mit dem Film «Silvesterchlausen», welcher auf der Homepage von Appenzellerland Tourismus am 13. Januar verfügbar ist.

Neben den bereits bekannten Impfmöglichkeiten und Teststationen in Herisau und Teufen wird im Vorfeld des Silvesterchlausens am 12. Januar eine zusätzliche Teststation für Silvesterchläuse in Urnäsch, Schulanlage, Unterdorfstrasse 36, von 15 bis 20 Uhr eingerichtet. Die Öffnungszeiten der anderen Testzentren und weitere Informationen sind unter www.ar.ch/corona abrufbar. (kk)

11:22 Uhr

Christbäume − trotz Ungewissheit wegen Corona − für den Funkensonntag gesammelt

Es ist inzwischen eine Tradition, dass der Waldstätter Gidio Hosestoss auf einem Funken verbrannt wird, der aus eingesammelten Christbäumen gebaut wird. Ob dieses Jahr die «Kremation» am Funkensonntag, aber auch der Gidio-Umzug überhaupt stattfinden kann, ist noch ungewiss. Trotzdem entschied Gidio-Pfarrer Gian Mattïa Gantenbein (rechts auf dem Bild) nach Rücksprache mit dem Gemeindepräsidenten, dass die Christbäume durch seine Klassenkameradinnen und -kameraden eingesammelt und im Betriebsgebäude des ehemaligen Armee-Tanklagers im Winkfeld zwischengelagert werden. Dies geschah am Samstag. So waren ab acht Uhr 13 Mädchen und neun Knaben während gegen drei Stunden damit beschäftigt, im ganzen Gemeindegebiet die an den Strassenränder deponierten Zweige, Tännchen und Tannen einzusammeln. Unterstützt wurden sie von Tobias Blumer, Stefan Roth Marcel Rüegg und Gemeindemitarbeiter Hans-Jürg Nufer mit Fahrzeugen.

Der Gidio-Hosestoss-Umzug in der Gemeinde Waldstatt musste letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die Christbäume wurden trotzdem eingesammelt, jedoch sogleich beim MZG gehäckselt. Gian Mattïa Gantenbein hofft, dass sich die Lage bis in rund acht Wochen soweit verbessert, dass schliesslich doch noch ein Funken aufgebaut werden kann. Ansonsten gibt es erneut eine «Christbaum-Häckselte». Ob der Gidio-Umzug am 2. März 2022 stattfinden kann, ist ungewiss. Nachdem aber bekannt wurde, dass Schulskilager durchgeführt werden dürfen, trafen beim 111. Waldstätter Gidio-Pfarrer sogleich Anmeldungen für Themenwagen ein. (H9)

09:56 Uhr

Weitere Modernisierungsetappe im Coop Herisau

Der Coop Herisau wird derzeit modernisiert. Am Montag, 24. Januar, beginnen die Umbauarbeiten im Innern des Supermarkts, wie das Unternehmen mitteilt. Diese werden etappenweise vorgenommen, sodass die Kundinnen und Kunden wie gewohnt einkaufen können. Die Öffnungszeiten bleiben während des gesamten Umbaus unverändert. Die Gestaltung erfolgt nach neuem Ladenkonzept: Mit viel Holz, echten Backsteinmauern und einem Granitboden mit Steinplatten aus dem Tessiner Onsernonetal. Zudem werde das Angebot noch stärker auf Frische ausgerichtet. Die Eröffnung ist im Herbst dieses Jahres geplant. (pd)

Montag, 10. Januar - 08:51 Uhr

Gebührend entsorgen – gestern, heute und morgen

Abfälle gehören zu unserem Leben. Der korrekte und nachhaltige Umgang damit ist daher von zentraler Bedeutung. Wie wurden Abfälle gestern und heute bewirtschaftet; was ändert sich für die Zukunft? Ist «zero waste» eine Vision oder Illusion? Fragen, auf deren mögliche Antworten im Referat eingegangen wird und im Anschluss daran diskutiert werden darf. Die Appenzellische Naturwissenschaftliche Gesellschaft lädt am Montag, 10. Januar 2022, 19.30 Uhr zum öffentlichen, unentgeltlichen Vortrag am Bildschirm zuhause (Zugangsdaten auf der Internetseite ang-appenzell.ch).

Samstag, 8. Januar - 18:10 Uhr

Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein

Während den letzten Tagen drang eine bisher nicht bekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Brülisauerstrasse in Steinegg ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde und wie viel, ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Appenzell innerrhoden bittet unter der Telefonnummer 071 788 95 00 um sachdienliche Hinweise. (kapo/vat)

Samstag, 8. Januar - 11:11 Uhr

Selbstunfall in Urnäsch

Kurz nach 2 Uhr ist am Samstag eine 20-jährige Autofahrerin von der Schwägalp in Richtung Urnäsch gefahren. Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden rutschte das Fahrzeug im Bereich Grossgarten in einer Linkskurve gerade aus und kollidierte mit dem Wiesenbord, sowie einem Eisenpfahl. Die Fahrzeuginsassen seien unverletzt geblieben. An dem Personenwagen sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden. (kapo/evw)

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden