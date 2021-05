APPENZELLER TICKER Ausserrhoder Gastronomie lanciert Genuss-Trilogie +++ «Unterdorf» Speicher stockt weiter +++ Neuer Leiter im Alterswohnheim Almendsberg Stets aktuell informiert über die Geschehnisse im Appenzellerland: In unserem Appenzeller Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

Mittwoch, 26. Mai - 14:37 Uhr

Gastronominnen und Gastronomen im Appenzellerland spannen zusammen

(pd) Mit dem aktuellen Bundesratsbeschluss dürfen die Gastrobetriebe unter Einhaltung der Schutzmassnahmen ihre Gäste auch im Innenbereich wieder bewirten. Für diesen nächsten Öffnungsschritt spannen verschiedene Restaurants zusammen und präsentieren gemeinsam die Appenzeller Genuss-Trilogie. Weitere Informationen: www.appenzeller-genusstrilogie.ch

Die Zeit des Lockdowns genutzt: Chläus Dörig von der «Waldegg» führte Renovationsarbeiten gleich in Eigenregie aus. Bild: PD

Viele Gastronominnen und Gastronomen werden aber nicht erst mit der Öffnung der Betriebe wieder aktiv. Dies zeigt ein Rückblick auf die vergangenen Monate. Diverse Restaurants blieben trotz oder gerade wegen der Einschränkungen kreativ und erfinderisch und boten besondere Take-Aways an, lancierten gemeinsam attraktive Aktionen für ihre Gäste oder nutzen die Zeit für Renovationen.



Mittwoch, 26. Mai - 11:39 Uhr

Zahlreiche Einsprachen gegen Überbauungsplan Unterdorf Speicher

So soll das fertig umgesetzte Projekt Unterdorf einmal aussehen. Bild: PD

(gk) Der Überbauungsplan Unterdorf lag während dreissig Tagen, vom 1. März bis 30. März, öffentlich auf. Während der Auflagefrist gingen zwölf Einsprachen und zwei Sammeleinsprachen ein, teilt die Gemeinde Speicher mit. Der Gemeinderat prüft sämtliche Einsprachen und leitet das Einspracheverfahren ein. Die Visierung des Überbauungsplans ist im Gelände angebracht und verbleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid.

Mittwoch, 26. Mai - 8:38 Uhr

Remo Jucker wird neuer Institutionsleiter im «Almendsberg»

(gk) Der Gemeinderat von Walzenhausen hat Remo Jucker aus Rorschacherberg als neuen Heimleiter des Alterswohnheims Almendsberg gewählt. Remo Jucker bringe eine breite Erfahrung als Institutionsleiter in einem Alters- und Pflegeheim im Kanton Appenzell Innerrhoden mit, heisst es in einer Mitteilung.

Remo Jucker wird mit einem Pensum von 100 Stellenprozent angestellt. Per 1. September wird er seine Stelle antreten. Der aktuelle Stelleninhaber legt seine Aufgabe als Heimleiter in Walzenhausen per Ende September nieder.

Dienstag, 25. Mai - 16:16 Uhr

Unbekannte steigen in ein Firmengebäude in Bühler ein und erbeuten Geld

An Pfingsten verübten Unbekannte einen Einbruch in eine Geschäftsliegenschaft in Bühler. Thinkstock / Aargauer Zeitung

(KapoAR) Im Verlaufe der Pfingstfeiertage verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in Bühler Zutritt in ein Geschäfts- und Lagergebäude. Im Gebäudeinnern durchsuchte die Täterschaft die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie behändigte Bargeld von mehreren Tausend Franken aus einer Kasse, wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt.

Dienstag, 25. Mai - 14:56 Uhr

Zwischen Altstätten Stadt und Gais verkehrt ein Bahnersatz

Rund 140’000 Fahrgäste reisen jährlich mit den AB von Altstätten nach Gais und umgekehrt. Bild: PD

(pd) Vom 31. Mai bis am 2. Juli führen die Appenzeller Bahnen (AB) diverse Streckenerneuerungsarbeiten zwischen Altstätten und Gais durch. Während dieser Zeit ist die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehrt ein Ersatzbus. Die Abfahrtszeiten weichen teilweise vom regulären Fahrplan ab. Die AB bitten die Fahrgäste, vor der Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Die Anschlussverbindungen in Gais und Altstätten Stadt bleiben gewährleistet. Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse im Bahnersatzbus können während der Streckensperrung keine Fahrräder transportiert werden. Gruppenreisen sind in dieser Zeit nur beschränkt und auf Voranmeldung möglich.

Informationen zur Streckensperrung sind zu finden unter:

www.appenzellerbahnen.ch/streckensperrung-altstaetten-gais

Dienstag, 25. Mai - 14:44 Uhr

Der WWF Appenzell begrüsst die beiden Agrar-Initiativen

(pd) Die Initiativen zeigen Wege auf, wie den grossen Herausforderungen der heutigen Landwirtschaft begegnet werden kann, schreibt der WWF in einer Mitteilung. Die Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide und die Trinkwasserinitiative haben gemeinsame Ziele mit unterschiedlichen Herangehensweisen: die Umwelt schonen, die Insekten- und Artenvielfalt fördern und die Produktion von gesunden Lebensmitteln heute und in Zukunft sichern.

Der WWF will Böden und Gewässer auch für kommende Generationen erhalten. Christian Beutler / KEYSTONE

Übermässiger Pestizid- und Nährstoffeinsatz belastet Böden, Gewässer und Trinkwasser. Dadurch leidet die Natur, die Artenvielfalt und unsere Gesundheit. Langfristig lassen sich Lebensmittel nur auf gesunden Böden mit sauberem Wasser produzieren. Eine umweltverträgliche Landwirtschaft ist für unsere Ernährungssicherheit nötig. Viele Bäuerinnen und Bauern beweisen schon heute, dass genügend Lebensmittel so produziert werden können, dass Böden und Gewässer auch für kommende Generationen erhalten bleiben.

Die Politik blockiert angemessene Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft, gesunde Lebensmittel und den Schutz unserer Gesundheit, schreibt der WWF. Mit einem JA würden die Milliarden an Subventionen in eine nachhaltige Lebensmittelproduktion gelenkt, die pestizidfrei ist, aus eigenem Boden produziert und in eine Tierhaltung ohne prophylaktischen Antibiotikaeinsatz. Bäuerinnen und Bauern werden nebst den Subventionen mit Bildung, Forschung und Investitionshilfen unterstützt und erhalten eine ausreichende Umstellungsfrist.

Dienstag, 25. Mai - 10:42 Uhr

Der Ausserrhoder Regierungsrat empfiehlt JA zum Covid-19-Gesetz

(kk) Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden empfiehlt den Stimmberechtigten, am 13. Juni an der Urne ein JA zum Covid-19-Gesetz einzulegen. Dank dem entschlossenen Handeln von Bund und Kantonen meistere die Eidgenossenschaft die Corona-Pandemie, heisst es in der Mitteilung der Kantonskanzlei. Weil schnelles Handeln gefragt war, griff der Bund zu Notrecht, so, wie es die Verfassung der Eidgenossenschaft vorsieht. Dieses Notrecht blieb jedoch nur kurzzeitig in Kraft. Sehr schnell wurden die Massnahmen des Bundesrates durch das Parlament auf eine formelle gesetzliche Grundlage gestellt. National- und Ständerat erklärten das Covid-19-Gesetz mit grosser Mehrheit für dringlich, damit in den verschiedensten Bereichen Hilfen geleistet werden konnte. Dank dessen haben Unternehmen, Gewerbe, Gastronomie, Sport, Kultur etc. die dringend nötigten Hilfen erhalten. Weil gegen das Covid-19-Gesetz das Referendum ergriffen wurde, stimmt das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni 2021 darüber ab.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden empfiehlt ein Ja zum Covid-19-Gesetz. Ralph Ribi

Menschen und Unternehmen in Not brauchen konkrete Finanzhilfen. Das Covid-19-Gesetz gibt dazu die gesetzliche Grundlage. Arbeitnehmenden und Unternehmen wird mit dem Gesetz effektiv geholfen. Dies zeigt sich anhand der Hilfen von Bund und Kanton für Appenzell Ausserrhoden: rund vier Millionen Franken wurden bis Ende Mai als Härtefallhilfe an Unternehmen ausbezahlt; seit März 2020 wurden über 50 Millionen Franken Kurzarbeit entschädigt; fast 15 Millionen Franken wurden als Taggelder an Ausserrhoder Unternehmen geleistet; Finanzhilfen in der Höhe von rund zwei Millionen Franken federten die bisherigen wirtschaftlichen Auswirkungen im Kulturbereich ab; die Folgen im professionellen Sport konnten mit Unterstützungsleistungen des Bundes entsprechend gemildert werden. Je nach Entwicklung der Pandemie werden auch künftig solche Hilfen von Bund und Kantonen nötig sein. Eine Ablehnung des Covid-19-Gesetzes würde diese Hilfe für Menschen und Unternehmen in Frage stellen. Zudem schafft das Gesetz Erleichterungen für die Ausübung der politischen Rechte unter den pandemiebedingten Einschränkungen. Dank diesen Erleichterungen konnten Referenden und Volksinitiativen weiterhin erfolgreich ergriffen werden. Auch für Unternehmen, Vereine und andere Organisationen ermöglicht das Gesetz die Durchführung von Generalversammlungen trotz der Einschränkung der Versammlungsfreiheit.

Das Gesetz regele nicht die Massnahmen zur Bekämpfung des Virus, weder Maskenpflicht noch Impfungen oder Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, so die Mitteilung weiter. Beim Covid-19-Gesetz geht es in erster Linie darum, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Gesellschaft aufzufangen. Das Covid-19-Gesetz hat bis jetzt weitgehend verhindert, Menschen in die Sozialhilfe zu schicken.

Dienstag, 25. Mai - 09:55 Uhr

Jahresweltbestleistung Für Andrin Huber, EM Limite für Antonia Gmünder

Antonia Gmünder schaffte die EM-Limite. Bild: PD

(hk) Am nationalen Mehrkampfmeeting in Landquart sorgten gleich zwei Teufner Mehrkämpfer für internationale Glanzlichter. Andrin Huber gewann überlegen den 10-Kampf mit aktueller Jahresweltbestleistung und Antonia Gmünder schafft die Limite für die U 20-Europameisterschaften in Tallinn, Estland.

Dienstag, 25. Mai - 09:21 Uhr

Auch dieses Jahr kann der Oldtimertreff des TCS AR nicht stattfinden

2019 herrschten am Oldtimertreff prächtige Bedingungen. Bild: PD

Wegen der Coronapandemie findet in diesem Jahr wie schon 2020 der Oldtimertreff des Touring Clubs Appenzell Ausserrhoden auf der Schwägalp nicht statt. «Der negative Entscheid ist uns schwergefallen», sagt Peter Aeschlimann, Präsident des Organisationskomitees und Vorstandsmitglied des TCS AR. Aber die Unsicherheiten seien zu gross, das Risiko und die Umtriebe für Veranstalter und Teilnehmende erheblich. Der traditionelle Oldtimertreff auf der Schwägalp war am Sonntag, 27. Juni, vorgesehen gewesen. Er wird nun zum zweiten Mal nach 2020 abgesagt. «Also freuen wir uns auf das nächste Jahr.» (pd)

Montag, 24. Mai - 15:00 Uhr

Selbstunfall mit Personenwagen in Hundwil

(kpar) Heute Montag, um 9.45 Uhr, ist es in Hundwil zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Eine 48-jährige Automobilistin fuhr auf der Hauptstrasse von Waldstatt in Richtung Appenzell. Mitten im Dorf Hundwil verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug und geriet über den rechten Fahrbahnrand. Das Auto kollidierte zuerst frontal mit einem Steinpoller und anschliessend mit der Stütze eines Hauses. Die Lenkerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung vom Montagmittag schreibt.

Das Fahrzeug an der Unfallstelle in Hundwil. Bild: PD

Da der Verdacht auf Fahrunfähigkeit bestand, verfügte die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden eine Blut- und Urinprobe. Ihren Führerausweis musste die Lenkerin auf der Stelle abgeben. Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Hundwil aufgeboten.

Montag, 24. Mai - 11:05 Uhr

Alkoholisiert Inselschutzpfosten in Herisau umgefahren

(kpar) Am Sonntag, 24. Mai 2021, ist es um 17.20 Uhr zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr bei der Cilanderstrasse 2 in Herisau rückwärts von einem Parkplatz auf die Strasse. Bei dem Fahrmanöver fuhr er in einen Inselschutzpfosten und riss diesen aus der Verankerung.

Der besagte Inselschutzpfosten, den der alkoholisierte Fahrer in Herisau aus der Verankerung riss. Bild: PD

Der Automobilist entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in ihrer Medienmitteilung schreibt. Kurze Zeit später konnte der Lenker eruiert und kontrolliert werden. Der durchgeführte Alkoholtest fiel positiv aus. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Montag, 24. Mai - 10:05 Uhr

FC Bühler: Fatale drei Minuten besiegeln die 5:3-Niederlage gegen Kloten

(RO) Gegenseitiges Abtasten und eine No-Risk-Strategie, prägte beidseits die Startphase. Anstatt schöne Ballstafetten, gab es eher Fehlpässe und Stockfehler. Bühler gelang gleich mit der ersten guten Chance die Führung. Melina Wild passte auf Sarina Fritsche und diese traf mit ihrem linken Fuss zum 0:1. Kloten konterte einige Male aus einer tiefstehenden Abwehr und gelangte gefährlich vor das FCB-Tor. Julia Zahner, erstmals Abwehrchefin neben Rahel Meier und die beiden gelernten Stürmerinnen Tzikas und Ferreira als Aussenverteidigerinnen, machten ihren Job aber grundsolid. Nach einem Eckball parierte d’Agostino einen Schuss aus nächster Nähe stark. Die Fliegerinnen reagierten aber schneller und verwandelten im Nachschuss. Jetzt waren die Zürcherinnen am Drücker. Gleich zweimal traf die schnelle Stürmerin das Aussennetz. Mösli scheiterte später an der Torhüterin von Kloten. Vor der Pause nutzte Kloten einen Fehler Bühlers aus und ging mit einem Weitschuss und via Innenpfosten in Führung. Schade, scheiterte Fritsche danach gleich zweimal an der überragenden Torfrau des FC Kloten.

Die Frauen des FC Bühler waren in Kloten zu Gast. Bild: PD

Kaum aus der Kabine stand es 5:1 für Kloten. Aber der Reihe nach. Bühler spielte an, verlor sofort den Ball und auch wenn es stark nach Abseits roch, zappelte der Ball hinter d’Agostino. Keine 45 Sekunden später. Anspiel Bühler. Rückpass auf Tzikas, diese zurück auf d’Agostino. Leider zu ungenau und der Ball kullerte ins eigene Tor. Kaum wieder angespielt marschierte eine Klotenerin ungestört durch die gesamte Abwehr und drosch den Ball zum 5:1 ins Tor des FC Bühler. Diese drei Tore, in nicht einmal drei Minuten, wenn es nicht Weltrekord ist, dann sicher nahe dran. Bühler zeigte aber Charakter und kam mit zwei Toren durch Wild und Mösli nochmals gefährlich nahe ran. Schlussendlich blieb es aber beim 5:3 und Bühler muss das Punkte sammeln auf kommenden Sonntag verschieben. Im letzten Heimspiel heisst der Gegner FC Altstetten. In der Vorrunde ging die Partie 2:2-Unentschieden aus. Bühler will die Heimstatistik noch aufbessern und gewinnen.

Sonntag, 23. Mai - 11:46 Uhr

Personenwagenlenker fährt in Herisau in Wechselblinkanlage der Bahn

(kapo/chs) Am Sonntag ist es in Herisau zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Es entstand Sachschaden.

Der Automobilist musste sich einer Atemalkoholprobe unterziehen. Bilder: Kapo AR

Kurz nach 2 Uhr fuhr ein 34-jähriger Automobilist auf der St.Gallerstrasse von Winkeln in Richtung Herisau. Wenige Meter vor dem Bahnübergang geriet er auf die linke Fahrbahnseite und auf den Grünstreifen. Dort kam es gemäss Polizeimeldung zu einer frontalen Kollision mit einer Wechselblinkanlage der Bahn. Der Lenker blieb unverletzt.

Der Schaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Am Fahrzeug und an der Wechselblinkanlage entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Automobilist musste sich einer Atemalkoholprobe unterziehen und seinen Führerausweis noch auf der Unfallstelle abgeben.

Sonntag, 23. Mai - 08:43 Uhr

Kollision zwischen Auto und Motorrad in Trogen

(kapo/chs) Am Samstag ist es in Trogen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Es entstand Sachschaden.

Bild: Kapo AR

Um 15.25 Uhr fuhr ein 19-jähriger Motorradlenker von Trogen in Richtung Ruppen. Wie es in der Polizeimeldung heisst, geriet er nach dem Ratholz in einer Rechtskurve auf die linke Seite und es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Personen wurden keine verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Samstag, 22. Mai - 10:52 Uhr

Autofahrer streift beim Überholen einen Velofahrer und entfernt sich von der Unfallstelle

(kapo/chs) Am Freitag, kurz nach 16.30 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer auf der Weissbadstrasse Richtung Steinegg. Dabei wurde er von einem Personenwagen überholt. Wie die Polizei mitteilt, kam es während des Vorgangs zu einer Streifkollision. In Folge stürzte der jugendliche Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Der Personenwagenlenker setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Zwecks Klärung des Unfallhergangs werden Personen die Angaben zum Unfall machen können, insbesondere der beteiligte Personenwagenlenker, gebeten, sich bei der Kantonspolizei Innerrhoden (071-788-95-00) zu melden.

Freitag, 21. Mai - 18:04 Uhr

Kollision zwischen zwei Personenwagen in Wienacht

Am Freitag ist es in Wienacht-Tobel zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden mitteilte, entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 27-jähriger Automobilist auf dem Unterwienachtsträsschen an die Hauptstrasse und bog nach links in die Rorschacherstrasse in Richtung Grub ein. Dabei kam es mit einem Personenwagen, welcher auf der Rorschacherstrasse aufwärts in Richtung Grub fuhr, zu einer Kollision. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (KapoAr)

Freitag, 21. Mai - 13:09 Uhr

Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim übernimmt per 1. Januar 2022 von der Stiftung Camenzind den in Grub (AR) beheimateten Reithof in der Rüti mit rund 20 Mitarbeitenden sowie 15 Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung. In einem ersten Schritt erfolgte kürzlich der Kauf aller betrieblichen Liegenschaften von der Gründerfamilie. Das teilte die Stiftung am Freitag mit.

Freuen sich über die Weichenstellung in die Zukunft: Die Stiftung Waldheim vertreten durch Stiftungsratspräsidentin Marianne Koller-Bohl und Geschäftsleiter Werner Brunner sowie Barbara Camenzind (Mitte), Tochter der beiden Reithof-Gründer Paul und Hildegard Camenzind. Bild: PD

Wie es in der Mitteilung heisst, beabsichtigte die Familie Camenzind schon seit einiger Zeit ihre Liegenschaften im Appenzellischen Grub an die Stiftung Camenzind, die Betreiberin des Reithofs in der Rüti, zu übertragen. Dies mit dem Ziel, den Pferdebetrieb langfristig abzusichern. Die Finanzierung für die naheliegende Lösung einer Integration in die Stiftung Camenzind war jedoch nicht möglich. Diese Tatsache gelangte unter anderem auch an Werner Brunner, den Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim. Nach einer gründlichen Überprüfung durch die Geschäftsleitung, überzeugte das Projekt den Stiftungsrat der Stiftung Waldheim aus strategischer – und die gesamte Geschäftsleitung aus operativer Sicht, was für eine Übernahme des Reithofs in der Rüti sprach. Es folgten mehrere Gespräche mit der Gründerfamilie, welche letztlich zu einer für beide Seiten idealen Lösung geführt haben. «Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir den Betrieb und damit auch das Lebenswerk meiner Familie in die Hände der Stiftung Waldheim legen können», sagt die frühere Reithof-Geschäftsführerin Barbara Camenzind. «Im Netzwerk einer renommierten Institution ist die nachhaltige Weiterentwicklung des Reithofs auf lange Sicht gewährleistet. Die Zusammenführung von spezifischem Fachwissen und vielfältigen Betreuungskompetenzen stellt für alle Beteiligten eine grosse Bereicherung dar», so Barbara Camenzind.

Auch der Stiftungsrat der Stiftung Camenzind, die derzeitige Betreiberin des Reithofes, hat der vollumfänglichen Übernahme zugestimmt. Somit wird der Reithof in der Rüti ab 1. Januar 2022 offiziell zum neuen Standort der Stiftung Waldheim. Die im Jahr 1943 gegründete Dienstleisterin für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung betreibt heute fünf Wohnheime in den Ausserrhoder Gemeinden Walzenhausen, Rehetobel und Teufen. (pd)

Freitag, 21. Mai - 11:17 Uhr

Neuer Bahnhof für Bühler

Der Bahnhof Bühler wird umgebaut. Entstehen wird gemäss der Mitteilung der Appenzeller Bahnen (AB) ein hindernisfreier Bahnzugang, welcher den Bedürfnissen der Fahrgäste und den neuesten Sicherheitsstandards entspreche. An der öffentlichen Orientierung der Gemeinde Bühler vom 28. Mai informieren die Appenzeller Bahnen sowie Vertreter von Gemeinde und Kanton über den geplanten Bahnhofumbau.

Gemeinsam mit der Gemeinde Bühler und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden haben die AB für den Bahnhof eine ortsbauliche Studie und ein gesamtheitliches Projekt erarbeitet. Dieses beinhaltet eine Begradigung der Strecke der AB auf Höhe Bahnhof. Damit entsteht Raum für eine ortsbauliche Zentrumsentwicklung auf der Südseite des Bahnhofareals. Möglich wird der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern. Die Gleise werden in Richtung Kantonsstrasse verlegt. Das bestehende Bahnhofgebäude wird rückgebaut. Geplant ist eine neue Perronanlage mit zwei Aussenperrons. Nur mit dieser Gleisstreckung können die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes eingehalten und allen Fahrgästen ein ebenerdiges Einsteigen in die Züge ermöglicht werden. Die baulichen Massnahmen werden frühestens ab dem Jahr 2025 umgesetzt. Mit dieser Entwicklung wird die Standortattraktivität der Gemeinde gesteigert und der Bevölkerung und den AB-Fahrgästen ein angenehmes Aufenthaltserlebnis ermöglicht.

Im Hinblick auf die geplante Nutzung südlich der Gleise sind wegen des Mehrverkehrs Massnahmen auf der Kantonsstrasse erforderlich. In der Planung ist der Umbau der Strasse berücksichtigt. Der Fussgängerübergang wird neu durch Verkehrsinseln unterteilt, um eine möglichst sichere Strassenüberquerung zu ermöglichen. Bei der Bushaltestelle wird das Queren der Strasse durch eine Insel und ein abgesenktes Trottoir erleichtert. Die breitere Strasse ermöglicht es Verkehrsteilnehmenden, über den neuen Mittelstreifen sicher in die umliegenden Strassen abzubiegen. Baulich umgesetzt werden diese Arbeiten voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt. (pd)



Donnerstag, 20. Mai - 16:42 Uhr

Innerrhoder Tourismus: Gratis ÖV-Ticket auch für Ferienwohnungen

Seit vergangenem Frühling erhalten Gäste bei einer Buchung von drei oder mehr Nächten in allen Hotels in Appenzell Innerrhoden die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr (2. Klasse) geschenkt, profitieren vom kostenlosen Gepäcktransport und kommen zugleich in dem Genuss der Appenzeller Ferienkarte. Neu ist dieses Angebot, welches 2020 als Pilotprojekt für einen nachhaltigen Tourismus lanciert wurde, gemäss der Mitteilung von Appenzellerland Tourismus AI auch in praktisch allen Ferienwohnungen und Bed & Breakfast (B&B) buch- und erlebbar.

Das Pilotprojekt war äusserst erfolgreich. «Unser Ziel war es, den Gästen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern und so einen aktiven ökologischen Beitrag zu leisten. Die Corona-Krise hatte uns vorerst bei der Lancierung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun sind wir aber von der Nachfrage überwältigt», schreibt Geschäftsführer Guido Buob. Er führt den Erfolg auf den Umstand zurück, dass die Schweizer ihre Ferien im eigenen Land verbringen. Die Auswertung des ersten Pilotjahres 2020 zeigte gemäss Communiqué zudem, dass Gäste durchschnittlich vier Tage in Appenzell verweilten. Dies sei ziemlich genau der doppelte Wert, gegenüber der durchschnittlichen Übernachtungsdauer von Gästen. Ebenfalls verdeutlichen die Auswertungen, dass sehr viele Gäste aus der Romandie anreisen. (pd)

Donnerstag, 20. Mai - 14:53 Uhr

FDP AR gegen Agrarinitiativen und für Co2-Gesetz

Die Delegierten der FDP Appenzell Ausserrhoden haben am Mittwochabend ihre Versammlung digital durchgeführt. Sie haben gemäss Medienmitteilung die Nein-Parole für die Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» und «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und die Ja-Parole für das Covid-19-Gesetz, für das CO2-Gesetz und für das PMT-Gesetz (Anti-Terror-Gesetz) gefasst.

Franziska Herren vom «Initiativkomitee» Pro und Nationalrat Manuel Strupler von der SVP TG Contra diskutierten kontrovers zur Trinkwasserinitiative. Schliesslich vermochte Manuel Strupler die Mehrheit der Delegierten zu überzeugen, dass die Auflagen für Direktzahlungen zu einer Verringerung der Produktion führen und dass der Lebensmittelimport zunehmen würde. Dominik Waser vom Initiativkomitee Pro und Nationalrat Manuel Strupler Contra brachten den Delegierten auch die Initiative zum Pestizidverbot näher. Auch bei diesem Thema überzeugte Manuel Strupler mit seinen Argumenten. Das Verbot gehe zu weit, es würde die Versorgung mit einheimischen und die Auswahl an importierten Lebensmitteln stark einschränken. Nationalrat David Zuberbühler (SVP AR) und Kantonsrat Matthias Tischhauser (FDP Gais) diskutierten das CO2-Gesetz kontrovers. Matthias Tischhauser gelang es die Delegierten zu überzeugen, dass das Gesetz liberal ist und auf das Verursacherprinzip mit Lenkung über Kosten statt über Verbote setzt.

Die Jungfreisinnigen Adrian Schmidli und Philipp Kessler kämpften mit viel Engagement für bzw. gegen das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT), wobei Schmidli die Mehrheit der Delegierten überzeugen konnte. Muriel Frei (Jungfreisinnige AR) stellte schliesslich das Covid-19-Gesetz vor. (pd)

Donnerstag, 20. Mai - 13:41 Uhr

Badiparkplatz wird ab Juni bewirtschaftet

Die baulichen Massnahmen zur Bewirtschaftung des Badi-Parkplatzes Sonnenberg in Herisau sind abgeschlossen. Kurz nach dem Start der Freibadsaison beginnt gemäss Mitteilung der Gemeindekanzlei per Anfang Juni die angekündigte Bewirtschaftung. Die gebührenpflichtige Parkzeit dauert von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr, wobei die erste halbe Stunde und die Mittagszeit von 12 bis 13.30 Uhr kostenlos sind. Im Sommerbetrieb von Juni bis August ist auch das Parkieren am Sonntag gebührenpflichtig.

Die Badi in Herisau. Bild: PD

Die neue Regelung bringe eine Angleichung an die übrigen öffentlichen Parkplätze auf dem Gemeindegebiet und insbesondere ans Sportzentrum, so die Gemeindekanzlei. Sie solle das Langzeitparkieren verhindern und damit die Verfügbarkeit von Parkplätzen für Badigäste, das Gewerbe und alle übrigen Nutzerinnen und Nutzer erhöhen. (gk)

Donnerstag, 20. Mai - 11:33 Uhr

Appenzeller Versicherungen: Fefi Sutter übernimmt

Die Generalversammlung der Appenzeller Versicherungen Genossenschaft fand infolge der Covid-19-Verordnung des Bundesrats erneut ohne Anwesenheit der Genossenschafter statt. Die Generalversammlung wurde durch den Vorstand, den Geschäftsführer, das designierte neue Vorstandsmitglied sowie der gewählten Revisionsstelle abgehalten. Von der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe machten gemäss Medienmitteilung 30.23 % der Genossenschafter Gebrauch.

Fefi Sutter Bild: APZ

Der Präsident Leo Sutter gab seine Demission auf die diesjährige Generalversammlung bekannt. Bevor er zur Abwicklung der Traktandenliste kam, blickte er zurück als er im Verwaltungsrat eintrat und diesen ab 2005 als Präsident führte. Dabei erwähnte er wegweisende Stationen sowie Zahlen, die zum heutigen erfolgreichen Unternehmen der Appenzeller Versicherungen führten. Zum Schluss dankte er allen von ganzem Herzen, die ihn auf dem langen Weg begleiteten.

Die Traktanden wurden bis zur Ersatzwahl des Präsidenten durch Leo Sutter geführt. Danach übernahm der Vizepräsident Markus Rusch für die übrigen Traktanden, da der neugewählte Präsident Fefi Sutter infolge Krankheit abwesend war. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates wurde brieflich zugestimmt. Die Generalversammlung 2022 findet am 11. Mai 2022 in Schwende statt. (pd)

Donnerstag, 20. Mai - 9:28 Uhr

Standpunkt Speicher für Hallenbadsanierung

Der Vorstand des Standpunkts Speicher hat sich an seiner letzten Sitzung mit der Abstimmungsvorlage zur Sanierung des Hallenbades Speicher befasst. Er befürwortet laut Medienmitteilung grossmehrheitlich die Sanierungsvariante 2 der Abstimmungsvorlage (Zusatznutzen Kinderplanschbecken und Cafeteria). Die geplante Investition mit entsprechendem Verpflichtungskredit bringe – aufgrund der neuen Abschreibungen – zwar einerseits höhere jährliche Kosten mit sich. Anderseits werde mit der Sanierung aber auch langfristig ein erheblicher Mehrwert für die Gemeinde und die Bevölkerung geschaffen. Für die Gemeinde Speicher sei dieses Sport- und Freizeitangebot sehr essenziell und es steigere darüber hinaus auch noch deren Attraktivität.

Denn ein Ja zum Hallenbad gewährleistet gemäss dem Standpunkt unter anderem den behindertengerechten Zugang für Menschen mit einer Beeinträchtigung und die Weiterführung des im Lehrplan 21 verankerten Schulschwimmens vor Ort. Nicht zuletzt soll das Hallenbad auch weiterhin als sozialer Treffpunkt für Familien, SeniorInnen und SportlerInnen genutzt werden können. Mit einer zusätzlichen Cafeteria kann die Bedeutung des Hallenbads als sozialer Treffpunkt noch gesteigert werden.(pd)

Mittwoch, 19. Mai - 15:17 Uhr

SP AI für Agrar-Initiativen

Die SP Appenzell Innerrhoden hat an ihrer Online-Parteiversammlung die Parolen zur Eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni gefasst. Sie unterstützt gemäss Mitteilung das CO2-Gesetz - «als wichtigen weiteren Schritt zur Reduktion des CO2-Ausstosses in unserem Land». Die Partei sagt auch Ja zum Covid-19-Gesetz. Kern dabei bilden die Not lindernden wirtschaftlichen Abfederungsmassnahmen aller von gesundheitspolizeilichen Massnahmen betroffenen Branchen. Die SP hält fest, die vom Bundesrat verordnete Einschränkungen, die zunehmend an öffentlichen Kundgebungen kritisiert werden, beruhen nicht auf dem Covid-19-Gesetz. Dafür bildet das Epidemiengesetz die rechtliche Grundlage, welches das Stimmvolk 2013 deutlich angenommen hat. Die SP sagt Ja zu beiden Agrarinitiativen. Dies als deutlicher Appell an die Landwirtschaftspolitik zum besseren Einklang von Mensch und Natur. Diese Zustimmung sei aber nicht gegen die Landwirte gerichtet. Die SP AI lehnt schliesslich das Antiterrorismusgesetz in der vorliegenden Form ab. Unschuldsvermutung und Grundrechte dürfen nicht für eine angebliche Terrorbekämpfung geopfert werden, so die SP. (pd)

Mittwoch, 19. Mai - 11:39 Uhr

50 Jahre Stiftung Pro Innerrhoden

Die Stiftung Pro Innerrhoden feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden gemäss Mitteilung der Ratskanzlei von Juni bis November eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt.

Seit 1971 fördert die Stiftung Pro Innerrhoden das hiesige Kulturschaffen in mannigfacher Weise. Sie unterstützt kulturelle Veranstaltungen und Projekte mit Bezug zum Kanton. Zudem führt sie das Museum Appenzell und ehrt mit dem Kultur- und dem Anerkennungspreis herausragende kulturelle Leistungen.

Die Dorfansicht von Schlatt.

Benjamin Manser

Das Jubiläumsjahr der Stiftung Pro Innerrhoden wird mit verschiedenen Anlässen gefeiert, zu welchen die Bevölkerung eingeladen ist:

- Der Startschuss für das Jubiläumsjahr fällt am 12. Juni. Dann erhält Simon Enzler den Innerrhoder Kulturpreis und wird damit für sein vielseitiges Schaffen in der Sparte Kabarett geehrt. Die Preisübergabe findet in der Aula Gringel statt und ist nicht öffentlich.

- Aus Anlass des Jubiläums lädt das Museum Appenzell am 30. Juni zur Eröffnung der kleinen Jubiläumsschau «50 Objekte aus der Sammlung des Museums Appenzell».

- Für die traditionell im Sommer stattfindenden Filmnächte der Kulturgruppe Appenzell ist dank der Unterstützung der Stiftung Pro Innerrhoden eine Verlängerung geplant. An den Abenden vom 10. bis 12. August werden drei von der Stiftung unterstützte Filme gezeigt, und zwar «Plötzlich Heimweh» von Yu Hao, «Ly-Ling und Herr Urgesi» von Giancarlo Moos sowie «Alpzyt» von Thomas Rickenmann.

- Das Museum Appenzell lädt zu drei Kurzführungen der Dauerausstellung «Vom Besonderen zum Alltäglichen», am 25. August, am 16. September sowie am 10. November. Weiter wird zu einer Führung durch das Sammlungsdepot am 6. Oktober eingeladen.

- Einen Höhepunkt bildet das Jubiläumsfest auf dem Kanzleiplatz am 18. September. Den ganzen Tag über werden auf dem Kanzleiplatz und in den angrenzenden Gebäuden Konzerte, Lesungen, Theater und Festwirtschaft geboten. Es wartet ein tolles Programm für Jung und Alt.

- Mit «Escape the library» erwartet Kinder viel Spiel, Spass und Spannung. Dazu lädt die Volksbibliothek Appenzell am 30. Oktober ein.

- Im Jubiläumsjahr wird auch ein Anerkennungspreis überreicht. Wer den Preis erhält, wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

- Schliesslich erscheint im «Innerrhoder Geschichtsfreund» des Historischen Vereins Appenzell ein Beitrag zur Entstehung und Entwicklung der Stiftung Pro Innerrhoden. Zudem werden die Wikipedia-Einträge aller Kulturpreisträgerinnen und preisträger aufgearbeitet und veröffentlicht. (rk)

Mittwoch, 19. Mai - 9:48 Uhr

CVP AI empfiehlt Clemens Fässler als stillstehender Hauptmann

Clemens Fässler Bild: PD

Die CVP AI empfiehlt Clemens Fässler als stillstehenden Hauptmann im Bezirk Gonten. Nach der Wahl von Urban Fässler zum regierenden Bezirkshauptmann ist dieses Amt vakant geworden. Clemens Fässler wurde 2019 in den Bezirksrat gewählt und amtet seither als Aktuar. Diese Tätigkeit würde er auch als stillstehender Hauptmann weiterhin ausführen. Dank seines Interesses am politischen Geschehen und seines Einblicks in die Arbeit des Bezirksrats bringe er gemäss der CVP gute Voraussetzungen für das Amt des stillstehenden Hauptmanns mit. Die Ersatzwahl für den stillstehenden Hauptmann findet am Sonntag, 27. Juni statt. (pd)

Mittwoch, 19. Mai - 8:19 Uhr

Mirena Küng Trainerin bei Swiss Ski

Mirena Küngs Karriere als Trainerin nimmt Fahrt auf. Die Innerrhoderin verstärkt laut «Blick» neu die Schweizer Weltcup-Equipe: Sie wird Assistenztrainerin im Technik-Team der Frauen unter Gruppenchef Alois Prenn. Die ehemalige Skirennfahrerin fühlt sich bereits gut aufgehoben. Sie komme in ein funktionierendes Team, in welchem sie die meisten Trainer und Athletinnen bereits gut kenne. «Ich spüre viel Vertrauen, das erleichtert mir den Einstieg», sagt sie dem «Blick».

Mirena Küng beendete 2018 ihre aktive Karriere. Zuletzt war sie Cheftrainerin der Junioren Liechtensteins.

Dienstag, 18. Mai - 15:05 Uhr

Neuer Wanderweg in Wienacht

Ein Teilstück des Wanderwegs Landegg – Seeblick – Kreienwald – Staad/Rorschacherberg weist seit kurzem eine neue Linienführung auf. Ausgelöst wurde die Weg-Verlegung durch die derzeitige Bautätigkeit auf dem Areal des ehemaligen Hotels «Seeblick». Der neue, oberhalb des Krennenbachs verlaufende Wegabschnitt wurde weiter hangaufwärts und damit ausserhalb der künftigen Seeblick-Wohnungen angelegt. (pe)

Dienstag, 18. Mai - 10:27 Uhr

FDP Speicher für Hallenbad-Vorlage

Am 13. Juni befinden die Stimmbürger von Speicher über das Sanierungsprojekt für das Hallenbad. In der ersten Abstimmungsfrage können die Bürger entscheiden, ob sie dem vorgelegten Projekt für eine umfassende Sanierung zustimmen wollen und in der zweiten Frage gilt es über den geplanten Zusatznutzen in Form eines Kinderplanschbeckens sowie einer attraktiveren Cafeteria zu befinden. Die FDP Speicher spricht sich gemäss Medienmitteilung nun für beide aus.

Hallenbad Buchen in Speicher. David Scarano

Die Partei hatte sich im Herbst 2020 noch gegen die Sanierung ausgesprochen. Sie machte geltend, dass das jährliche Defizit des Hallenbads der Gemeinderechnung übermässig stark belaste. Die deutliche Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zeigte allerdings, wie wichtig der Bevölkerung von Speicher das Hallenbad sei. Zudem schreibt die Partei, dass der Gemeinderat die finanzielle Planung über die nächsten Jahre plausibel darlegen und aufzeigen konnte, dass Speicher das Hallenbad und die Sanierung finanziell tragen könne und es deshalb zu keiner Erhöhung des Steuerfusses kommen werde. Auch die geplanten Zusatznutzen eines Kinderplanschbeckens und einer grösseren Cafeteria erachtet die FDP Speicher als vernünftig. (pd)

Dienstag, 18. Mai - 8:39 Uhr

SP Appenzeller Hinterland stellt sich neu auf

Die SP-Sektion Appenzeller Hinterland nahm einen Rücktritt zum Anlass, ihren Vorstand neu aufzustellen und zu vergrössern. Vier Personen aus den Gemeinden Schwellbrunn, Urnäsch und Stein stellten sich gemäss Medienmitteilung dafür neu zur Verfügung und wurden nach der Personenvorstellung an der Hauptversammlung 2021 einstimmig gewählt.

Der Vorstand der SP Hinterland. Bild: PD

Die neuen Mitglieder Irene Wittau, Vreni Wild, Severin Edelmann und Philippe Frei ergänzen mit ihrer Lebenserfahrung aus verschiedensten Lebensbereichen die verbleibenden Vorstandsmitglieder. «Der Vorstand deckt räumlich nun fast alle Gemeinden des Sektionsgebiets und erhält durch die Vergrösserung neuen Schwung und eine gute lokale Verankerung», hielt Co-Präsident Gallus Hess fest.

Die zurücktretende Gabriela Müller aus Schwellbrunn ist Gründungsmitglied der SP-Sektion und war Vorstandsmitglied und Kassierin. Co-Präsidentin Sonja Tobler verdankte an der Hauptversammlung ihre «unermüdliche und unverzichtbare Mitarbeit bei der lokalen SP über all die Jahre», wie es in der Mitteilung heisst. Weiter blickte Sonja Tobler zurück auf den 10-Jahres-Jubiläumsanlass der Sektion vom letzten Herbst, wo der Politologe und Umfragespezialist Claude Longchamp den Eingeladenen seine Sicht auf die ländliche Schweiz präsentierte und eine pointierte Analyse der Situation der Sozialdemokratie in Europa skizzierte. «Wir sind stolz, dass die SP Hinterland nach zehn Jahren ihren Platz in der Politiklandschaft gefunden hat und engagieren uns weiter für ein solidarisches Appenzellerland und eine solidarische Schweiz» so Tobler in ihren Abschlussworten zur Hauptversammlung. (pd)

08:39 Uhr

Auch Holmes, Monroe und Chaplin können Geheimnis des Appenzeller Käses nicht lüften

Die Werbespots des Appenzeller Käses sind fast genauso bekannt wie das Produkt selbst. Unter anderem hat Schauspieler Uwe Ochsenknecht vergeblich versucht, den drei Appenzeller Sennen in ihren Rotjacken das Käsegeheimnis zu entlocken.

Nun stellen sich drei neue Persönlichkeiten der unmöglichen Aufgabe, wie das Unternehmen am Montag mitteilte: Marilyn Monroe, Charlie Chaplin und Sherlock Holmes. Die neuste Markenkampagne ist ab dem 17.Mai zu sehen. (pd)

Montag, 15. Mai - 15:50 Uhr

FC Bühler schafft den Ligaerhalt

Die Vorgabe für die Erstligistinnen des FC Bühler vor dem Heimspiel gegen den FC Blue Stars ZH war klar: Mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. Dies gelang ihnen schliesslich auch, dank einer guten und geschlossenen Mannschaftsleistung und Wettkampfglück. Die trotz Regenwetter zahlreich erschienenen Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche Partie, die auch 5:5 hätte ausgehen können. Die Rot-Weissen vom Rotbach gewannen am Ende mit 3:1 dank der Tore von Sarina Fritsche, Leana Quarella und Natascha Frei. Das Heimteam begann stark und setzte mit guten Weitschüssen von Leana Quarella und Milena Tzikas gleich zwei Duftmarken. In der 14. Minute belohnten sich die Ausserrhoderinnen dann für ihre Anfangsanstrengungen. Selina Ramelli tankte sich über rechts durch und bediente mit der Fussspitze Fritsche, die nicht lange fackelte und den Ball unhaltbar in der nahen Ecke unterbrachte. Die Gäste aus Zürich reagierten prompt: Keine Minute später brauchte es das ganze Können von der routinierten Livia d’Agostino im Tor des FC Bühler. Dann machten es die Ausserrhoderinnen aber ganz clever. Einwurf Fritsche auf Belinda Bischof. Diese auf die aufgerückte Quarella, die den Ball aus 20 Metern über die Torfrau der Gäste zum 2:0 beförderte. Das Spiel ging in der Folge munter hin und her, beide Teams hatten gute Möglichkeiten. Eine davon verwerteten die Gäste nach einem Eckball und so stand es zur 2:1 aus Bühlerer Sicht. Es hätte bereits 3:1 stehen können, aber ein Freistoss von Bischof flog vom Querbalken zurück ins Feld. D’Agostino hält einen Elfmeter in letzter Minute Kurz nach Wiederbeginn waren es dann die Gäste, die an der Torumrandung scheiterten. Dies nach einer Unachtsamkeit von Michèle Wüst, die sich von einer Zürcherin den Ball abluchsen liess. In der Folge hatte Bühler eine starke Viertelstunde. Und diese widerspiegelte sich auch im Resultat: Natascha Frei köpfte einen Eckball zum erlösenden 3:1. Anschliessend hätten dann Fritsche, Karin Mösli und Melina Wild den Sack zumachen können, doch sie nutzten ihre Chancen nicht. Das Spiel blieb somit offen und die Gäste wurden wieder gefährlich. Simone Scherrer und Michèle Wüst retteten zweimal grandios. Kurz vor dem Schlusspfiff glänzte dann auch noch die FCB-Torhüterin d’Agostino. Zuerst lenkte sie einen Freistoss mit einem Superreflex an die Latte und dann, in der allerletzten Minute, hielt sie gar einen Penalty. Ein tolles Spiel auch von der «reaktivierten» und einer starken Ausstrahlung gesegneten Torfrau des FC Bühler. Mit dem Dreier gegen die Zürcherinnen ist der Klassenerhalt definitiv gesichert. Die letzten drei Spiele der Saison können die Bühlerinnen nun gelassener angehen. Am kommenden Samstag geht’s für die Ausserrhoderinnen an den Flughafen. Gegen Kloten verlor man in der Vorrunde mit 0:4, zeigte dabei eine der schwächsten Darbietungen. Es gilt diese Pleite wiedergutzumachen. (ro)

Montag, 17. Mai - 15:31 Uhr

Coronavirus: Regierungsrat erhöht Unterstützung im Kulturbereich

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erhöht die Höchstgrenzen für die Gewährung von À-fonds-perdu-Beiträgen für Kulturunternehmen von 100'000 auf 300'000 Franken. Das teilte die Kantonskanzlei am Montag mit. Zudem stellt er weitere 750‘000 Franken aus dem Lotteriefonds für Finanzhilfen im Kulturbereich zur Verfügung.

Viele Kulturakteure sind laut Communiqué aufgrund der coronabedingten Einschränkungen mit sehr hohen Ausfällen konfrontiert. Die kulturelle Vielfalt sei dadurch gefährdet. Um diese zu erhalten, stehen zwei Arten von Finanzhilfen zur Verfügung: Einerseits Ausfallentschädigungen und andererseits Beiträge an Transformationsprojekte. Bis anhin war der À-fonds-perdu-Beitrag pro Finanzhilfe auf maximal 100‘000 Franken limitiert.

Der Regierungsrat hat nun die Höchstgrenze der À-fonds-perdu-Beiträge für Kulturunternehmen (juristische Personen) auf maximal 300‘000 Franken erhöht und die entsprechende Prioritätenordnung für die Bewilligung von Gesuchen angepasst. Damit berücksichtigt der Regierungsrat einerseits die länger dauernden Einschränkungen im Kulturbereich und schafft andererseits eine bessere Gleichbehandlung von kleineren und grösseren Unternehmen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass einige Kulturunternehmen die Höchstgrenze von 100‘000 Franken bereits ausgeschöpft haben. Ziel gemäss Mitteilung ist es, mit den Massnahmen 95 Prozent der Gesuchsteller im nötigen Umfang zu unterstützen.

Montag, 17. Mai - 13:37 Uhr

Heftige Kollision in Appenzell

Am Sonntagabend fuhr ein 21-jähriger, wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilt, nicht ortskundiger Mann mit seinem Auto auf der Alten Eggerstandenstrasse in Richtung Appenzell. Bei der Überquerung der Entlastungsstrasse übersah er ein in Richtung Steinegg fahrendes Auto, weshalb es zu einer heftigen Kollision kam. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Autos beträchtlicher Sachschaden. (KapoAI)

Montag, 17. Mai - 10:13 Uhr

Vermisstensuche im Alpstein endet mit teurer Rechnung



Zwei als vermisst gemeldete Personen aus Deutschland wurden am Samstag wohlauf beim Biwakieren im Kronberggebiet aufgefunden. Das glückliche Ende der Vermisstensuche hat allerdings ein Nachspiel. Wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Innerrhoden heisst, werden die angefallenen Kosten von mehreren tausend Franken in Rechnung gestellt.

Laut Communiqué meldete am Samstag ein besorgter Vater bei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, dass sich sein 20-jähriger Sohn und dessen 21-jährige Freundin seit längerer Zeit nicht mehr gemeldet hätten. Die zwei jungen, in Deutschland wohnhaften Personen, seien irgendwo im Alpstein unterwegs und könnten nicht mehr kontaktiert werden. Sofort wurden laut Polizeibericht verschiedene technische Massnahmen eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Das Auto der beiden Vermissten wurde kurze Zeit später von einer Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf der Schwägalp gefunden. Die Rega und die Rettungsstation Appenzell der ARS (Alpine Rettung Schweiz) waren ebenfalls im Einsatz und suchten nach den zwei Vermissten. Kurz nach 19 Uhr meldeten sich die Vermissten bei Angehörigen und der Einsatzleitung. Das junge Paar biwakierte im Kronberggebiet und war telefonisch nicht erreichbar. Die angefallenen Kosten von mehreren tausend Franken werden in Rechnung gestellt. (KapoAI)

Montag, 17. Mai - 9:48 Uhr

Innerrhoden beteiligt sich an Innovationspark Ost

Auf Initiative des Kantons St.Gallen wird in den kommenden Jahren in St.Gallen ein weiterer Standort der Schweizer Innovationsparks errichtet. Zur Finanzierung ist die Gründung einer Aktiengesellschaft vorgesehen, deren Aktienkapital je zur Hälfte von der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen und Verbänden aus der Ostschweiz gezeichnet werden soll. Der Kanton Appenzell Innerrhoden will sich im Umfang von 100’000 Franken am Aktienkapital für den Innovationspark beteiligen und die Gründungsurkunde der Innovationspark Ost AG mitunterzeichnen. Das teilte die Ratskanzlei am Montag mit.

Im Jahr 2015 wurde der Innovationspark Schweiz gegründet, um Wirtschaft und Wissenschaft zu vernetzen und die Schweiz so für Firmenansiedlungen und Forschungsinvestitionen attraktiver zu machen. Der Innovationspark Schweiz verfügt aktuell über fünf Standorte, die unter dem Dach der Stiftung Switzerland Innovation als nationaler Trägerorganisation gemeinsam ein Netzwerk bilden.

In St.Gallen soll auf dem Campus Lerchenfeld der Innovationspark Ost als zusätzlicher Standort des Netzwerks des Innovationsparks Schweiz entstehen. Der Bundesrat hat auf Antrag der Stiftung Switzerland Innovation der Aufnahme des Innovationsparks Ost ins Netzwerk am 21. April 2021 zugestimmt.

Zur Finanzierung des Aufbaus und Betriebs des Innovationsparks soll bereits in den kommenden Wochen die Aktiengesellschaft Innovationspark Ost AG gegründet werden. (rk)

Montag, 17. Mai - 9:20 Uhr

Herisau: Vernehmlassung für neue Gemeindeordnung startet

Martina Basista

Der Gemeinderat Herisau unterstellt den Entwurf für eine neue Gemeindeordnung bis am 9. Juli der Vernehmlassung. Der Entwurf stützt sich gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei auf die Ergebnisse, welche eine nicht parlamentarische Kommission von November bis März erarbeitet und einstimmig verabschiedet hat. Der Gemeinderat hat den Vorschlag der Kommission eingehend beraten und wenige Anpassungen oder Aktualisierungen vorgenommen. Parteien, Verbände und die breite Bevölkerung können sich nun in die Diskussion einbringen. Die Unterlagen finden sich auf der Webseite der Gemeinde Herisau in der Rubrik Vernehmlassungen unter Verwaltung & Politik/Politische Rechte oder können bei der Gemeindekanzlei in Papierform angefordert werden.

Zu den wichtigsten Neuerungen gegenüber der aktuellen Gemeindeordnung gehören das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene, die Verpflichtung zum Schutz von und zum schonenden Umgang mit natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen, eine rechtliche Grundlage für die Beschlussfassung des Gemeinderats über Telefon- oder Videokonferenzen sowie die Schaffung einer Ombudsstelle. Diese soll Anlauf- und Beratungsstelle für Private im Kontakt mit dem Gemeinwesen sein und zwischen Privaten und der Gemeinde vermitteln. Massgeblicher Revisionsbedarf an der geltenden Gemeindeordnung aus dem Jahr 2000 ergab sich auch aus Änderungen in der kantonalen Gesetzgebung.

Nach allfälligen Anpassungen im Zuge der Vernehmlassung wird die revidierte Gemeindeordnung dem Einwohnerrat vorgelegt. Danach haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das letzte Wort.

Montag, 17. Mai - 8:44 Uhr

Gemeindepräsident Michael Litscher stellt sich den Fragen der SVP-Ortsgruppe

Die Zonenplanung beschäftigt aktuell die Gemeinde Walzenhausen, so auch die lokale SVP-Ortsgruppe. Um aus Sicht der Partei offene Punkte zu klären, traf sich die Ortsgruppe kürzlich mit Gemeindepräsident Michael Litscher. Speziell das Thema Entschädigungen bei Auszonungen und die Möglichkeiten der Gemeinde interessierte die Anwesenden gemäss Medienmitteilung der Partei stark. Die diesbezüglich eingeschränkten Kompetenzgrenzen der Gemeinde durch die kantonalen Richtlinien konnten verständlich dargelegt werden. Die Frage nach konkreten Entschädigungen werden Gerichte dann nach einem allfälligen in Kraft treten des Zonenplanes festlegen. Natürlich war die Situation um die BEG und um in dortige Geschäfte involvierte Gemeinderatsmitglieder ebenfalls Thema. Litscher legte die Vorgänge in Bezug auf die Landkäufe im Bereich der Holzkirche offen und erläuterte den Standpunkt des Gemeinderates. (pd)

Sonntag, 16. Mai - 17:50 Uhr

Ein neuer Hauptmann und eine neue Grossrätin in Gonten

Gonten hat einen neuen Bezirkshauptmann gewählt: Die Nachfolge von Walter Wetter tritt Urban Fässler an. Bild: Martina Basista

(lil) Gemäss dem Onlineportal appenzell24 wurde die Gontner Bezirksrechnung von 2020 mit 420 Ja- zu 7 Nein-Stimmen angenommen.

Auch der Steuerfuss, welcher unverändert bei 23 Prozent bleibt, wurde mit einer klaren Mehrheit von 411 Ja- zu 17 Nein-Stimmen von der Gontner Stimmbevölkerung gutgeheissen.



Die beiden Vakanzen - der Grossratssitz und der Bezirkshauptmann - wurden beide durch die Gontner Bezirksgemeinde neu besetzt. Neuer regierender Hauptmann ist Urban Fässler. Er wurde mit 359 Stimmen gewählt. 34 Stimmen fielen dabei auf diverse andere Kandidaten. Er tritt die Nachfolge von Walter Wetter an.

Mit 297 Stimmen wurde als Nachfolgerin für Grossrat Josef Koch Karin Brülisauer-Signer als neue Vertreterin des Bezirks Gonten in den Grossen Rat gewählt.

Sonntag, 16. Mai - 17:30 Uhr

Schlatt-Haslen lehnt Diskussion um Bezirksfusion mit Appenzell knapp ab

Bürgerin Regula Wild wollte, dass der Bezirksrat von Schlatt-Haslen eine Grundsatzdiskussion über eine Fusion mit Appenzell anstösst. Dieser Antrag wurde von der Stimmbevölkerung jedoch abgelehnt. Bild: APZ

(lil)Dem Onlineportal appenzell24 zufolge wurde knapp gegen die Fusionsanfrage zwischen den Bezirken Schlatt-Haslen und Appenzell gestimmt.

Mit nur 4 Gegenstimmen und einer überwiegenden Mehrheit von 346 Stimmen wurde die Bezirksrechnung 2020 genehmigt. Im gleichen Zuge wurde auch der Antrag zur Beibehaltung des Steuerfusses bei 22 Prozent mit 345 Ja- zu 4 Nein-Stimmen angenommen.

Auf Antrag der Rechnungsprüfungskommission stimmten die Hasler Stimmberechtigten über die Besoldung des Bezirksrates ab dem Amtsjahr 2021/2022 ab. Es gingen 290 Ja-Stimmen gegenüber 52 Nein-Stimmen für die Festlegung des Betrags auf 59'000 Franken ein.

Der stillstehende Hauptmann Dominik Brülisauer aus Haslen wurde mit 192 Stimmen von gesamthaft 222 gültigen Stimmen, zum neuen regierenden Hauptmann des Bezirks Schlatt-Haslen gewählt.

Die Schlatt-Hasler Stimmbevölkerung wählte mit 194 Stimmen, den ebenfalls in Halsen wohnhaften Stefan Neff als Bezirksvertreter in den Grossen Rat. Er löst den bisherigen Schlatt-Hasler Grossrat Sepp Neff ab.

Sonntag, 16. Mai - 16:20 Uhr

Auch der Bezirk Schwende stimmt der Fusion zu

Schwende hat der Fusion mit Rüte zugestimmt. Bild: APZ

(br) Die Abstimmung über die Fusion der Bezirke Schwende und Rüte fällt unter der Schwendner Stimmbevölkerung deutlicher aus als in Rüte. Bei einer Stimmbeteiligung von 46 Prozent stimmten 480 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einer Fusion zu, 252 waren dagegen.

Die Genehmigung der Rechnung des Bezirks Schwende für 2020 ist mit einem Stimmergebnis von 717 zu 5 fast einstimmig.

Auch der Steuerfuss wird mit einer eindeutigen Mehrheit von 700 Ja- zu nur 29 Nein-Stimmen gutgeheissen. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2021 auf 27 Prozent festgelegt.

Die Kreditgeschäfte der diesjährigen Schwendner Bezirksgemeinde weisen eine durchschnittliche Stimmbeteiligung von 45.4 Prozent auf. Der Kredit für die neue Haslerstegbrücke wird mit 544 zu 179 Stimmen vom Schwendner Stimmvolk angenommen.

Noch deutlicher fällt das Ergebnis der Abstimmung über den Kredit für die Abwassersanierung im Schäfler aus. Mit 645 Ja-, zu nur 84 Nein-Stimmen wird auch dieses Geschäft vom Stimmvolk angenommen.

Die Stimmvorlage für die Übernahme des Strassenstücks Tonimareies ins Schwendner Bezirksstrassennetz wird mit 613 Ja- zu 106 Gegenstimmen angenommen.

Bei der Wahl zum stillstehenden Bezirkshauptmann übertraf Sepp Inauen mit 249 Wählerstimmen das geforderte absolute Mehr von 150 Stimmen. Sein Gegenkandidat Raphaël Brunner konnte 14 Stimmen für sich gewinnen. Andere Wahlvorschläge erreichten 35 Stimmen insgesamt.

Die Wahl zum Schwendner Rechnungsrevisor gewann Tobias Koller bei einem absoluten Mehr von 154 Stimmen. Für ihn stimmten 253 der Stimmberechtigten. Seinen Gegenkandidaten wählten 21. Weitere Wahlvorschläge erreichten 32 Stimmen.

Sonntag, 16. Mai - 15:30 Uhr

Bezirk Rüte heisst Fusion knapp gut

Rüte hiess die Fusion mit Schwende knapp gut. Bild: APZ

(br) Die diesjährige Stimmbeteiligung im Bezirk Rüte fiel mit einer 50 prozentigen Partizipation höher aus als in den Jahren zuvor. Die zur Abstimmung stehende Fusion der Innerrhoder Bezirke Rüte und Schwende wurde gemäss einer Mitteilung von der Rütner Stimmbevölkerung mit einer knappen Mehrheit angenommen. Gerade einmal 746 Ja-Stimmen waren es, die im Vergleich zu den 676-Nein-Stimmen den Zusammenschluss forderten. Abzuwarten bleibt wie die Landsgemeinde 2022 über den Zusammenschluss befindet.

Weit weniger aufregend war das Ergebnis der Abstimmung über die Genehmigung der Jahresrechnung 2020. Sie wurde mit 1`415 zu nur 15 Gegenstimmen angenommen.

Auch der Antrag des Rütner Bezirksrates für die Festlegung des unveränderten Steuerfusses auf 20 Prozent wurde von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit 1`406 zu 28 Stimmen angenommen.

Die Wahl des Bezirksrates fiel mit einem deutlichen Mehr von 654 Stimmen auf den in Brülisau wohnhaften Albert Manser. Er ersetzt den abtretenden Bezirksrat Raphael Holenweger, der für das Amtsjahr 2021/2022 ein Gesuch um Entlassung aus dem Amtszwang stellte.



Die Rütner Stimmbevölkerung einigte sich im ersten Wahlgang für die Vertretung des Bezirks im Grossen Rat noch nicht. Bruno Streule aus Brülisau verfehlte das absolute Mehr mit 19 Stimmen nur knapp. Er erzielte 526 Stimmen, gefolgt von Esther Sutter-Manser, Weissbad, mit 431 Stimmen. Den zweiten Wahlgang hat die Standeskommission auf den 27. Juni festgelegt.

Sonntag, 16. Mai - 14:29 Uhr

In Appenzell wurden alle Vorlagen gutgeheissen

Das Stimmvolk in Appenzell hiess die Neugestaltung des Zielplatzes knapp gut. Bild: Lilli Schreiber

(br) In Appenzell wurde heute im Rahmen der Bezirksgemeinde über diverse Geschäfte abgestimmt. Und gemäss einer Mitteilung wurden alle Sachgeschäfte angenommen.

Die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung von 2020 wurde mit einer deutlichen Mehrheit von 1541 Ja- zu 23 Nein-Stimmen angenommen.

Nicht so eindeutig fiel das Stimmergebnis für die Genehmigung der Vorlage zum Rahmenkredit von 1`950`000 Franken für die Umnutzung und Neugestaltung des ehemaligen Fussballplatzes und Parkfeldes auf dem Zielareal aus. Bei einer Wahlbeteiligung von 41,8 Prozent, stimmten 796 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den Rahmenkredit, während die Gegenseite 780 Stimmen umfasste.

Ebenfalls am Sonntag, wurde über einen weiteren Rahmenkredit bezüglich des Zielareals abgestimmt: Der Kredit umfasst 750`000 Franken und soll für den Abbruch des bestehenden Klubhauses, das einst dem FC Appenzell diente, sowie für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes mit öffentlichem WC genutzt werden. Das Stimmvolk des Bezirks Appenzell sprach sich mit einer Mehrheit von 951 Ja zu 575 Nein-Stimmen deutlich für die Genehmigung des Rahmenkredits aus.

Den höchsten Rahmenkredit der diesjährigen Bezirksgemeinde umfasst die Sanierung und Instandstellung der Jugendunterkunft an der Umfahrungsstrasse in Appenzell. Trotz eines geforderten Budgets von 2,9 Millionen Franken sprach sich das Bezirksstimmvolk mit deutlichen 1`300 Ja-Stimmen zu nur 250 Nein-Stimmen für die Annahme des Rahmenkredits aus.

Noch deutlicher fiel das Ergebnis bei der Festsetzung des Steuerfusses 2021 von 18 Prozent, aus. 1`528 stimmten mit Ja, 46 waren dagegen.

Am schwächsten war die Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Vermittlerin oder des Vermittlers für den Bezirk Appenzell. Sie betrug nur 36,8 Prozent. Mit 529 Wählerstimmen wählte der Bezirk Appenzell, bei einem absoluten Mehr von 334 Wählerstimmen, Bettina Manser.

Unwesentlich höher fiel die Wahlbeteiligung bei der Wahl zur Bezirksrichterin oder zum Bezirksrichter aus. Hier beteiligten sich 39,1 Prozent aller Stimm- und Wahlberechtigten des Bezirks Appenzell. Mit einem weitem Abstand zu seiner Gegenkandidatin Judith Schönenberger, wurde Raphael Ebneter mit 1`368 Wählerstimmen zum Bezirksrichter gewählt. Judith Schönenberger verlor die Wahl mit 69 Stimmen.

Sonntag, 16. Mai - 12:22 Uhr

Mädchen bei Unfall in Speicher verletzt

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei noch abgeklärt. Bild: Daniel Ammann

(kpar) Am Freitag fuhr eine junge Frau mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse von Trogen in Richtung St. Gallen. Kurz nach dem Bahnhof Speicher wollte zur selben Zeit ein 9-jähriges Mädchen die Hauptstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren. Gemäss einer Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei kam es zum Zusammenstoss. Bei diesem verletzte sich das Mädchen leicht. Es wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei noch abgeklärt.

Freitag, 14. Mai - 15:44 Uhr

Das alte Schulhaus in Oberegg hat ausgedient

Der Bau des Schulhauses wurde durch Spenden finanziert. Bild: PE

Demnächst entsteht anstelle des markanten, 1878 erbauten Schulhauses am Oberegger Kirchplatz ein Neubau. Vor allem in ländlichen Gebieten wurde dem Schulbereich noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts wenig Bedeutung beigemessen. Meistens erteilten Pfarrherren Unterricht, oft dienten gemietete Stuben in einfachen Wohnhäusern als Schulzimmer. Einer der ersten nicht geistlichen Lehrer in Oberegg war Johann Nepomuk Georg Schmid (1769–1841), der in Oberegg und auf St.Anton als Pädagoge wirkte. Gleichzeitig bekleidete er das Organisten- und Schreiberamt. Lehrer war damals alles andere als ein angesehener Beruf. «Ich muss sogar die Schulstube einheizen und das Holz selbst kaufen», wird Schmid im Buch «Oberegger Geschichte» von David Hänggi-Aragai zitiert. 80 Kinder lernten auf engstem Raum In den ersten, vor rund 200 Jahren verfassten Visitationsberichten über die Oberegger Schule wird über Eltern geklagt, die ihre Kinder nur sporadisch in die Schule schickten. Bemängelt wurde auch das Schulzimmer. «Die Platzverhältnisse sind prekär: Bis zu 80 Kinder werden auf eine Fläche von knapp 25 Quadratmetern gepfercht. Viele finden nur ein Plätzchen entlang den Wänden und auf dem Boden», heisst es in einem Bericht. 1849 gab es deshalb einen Anbau ans kleine Schulhäuschen am Kirchplatz. Es dauerte dann fast 30 weitere Jahre, bis unmittelbar neben der Kirche ein grosszügiges Schulhaus entstand. Mittlerweile war auch die Bevölkerung einsichtig genug, den Wert eines geordneten Schulbetriebs anzuerkennen. Damit lässt sich die Spendenfreudigkeit erklären, die 1878 den Neubau ermöglichte. Nun ist die Zeit des Gebäudes abgelaufen, in dem Generationen von Kindern auf das Leben vorbereitet worden sind. (pe)



Freitag, 14. Mai - 14:05 Uhr

«Foodchat »in Gais

Der Gemeinderat Gais steht wohlwollend dem Projekt «Foodchat» gegenüber. Bei diesem Projekt stehen gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei nicht die finanziellen Aspekte im Vordergrund, sondern das Thema «Nachhaltigkeit und Natur» und der Begegnung von Food-Waste. Für die Ausgabe der bestellten Lebensmittel wird jeweils freitags von 17 bis 18 Uhr der Parkplatz Adler zur Verfügung gestellt. Food Waste steht für Verkauf von Früchten & Gemüse mit Handicap oder Überproduktion und Vermeidung von tonnenweise Lebensmittel, welche im Abfall landen. Dies beinhalte zu kleine Äpfel, unförmige Rüebli oder zu dünne Spargel.

Bekanntlich landen rund ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall und durch diesen Lebensmittelkonsum fallen im In- und Ausland total 2,8 Millionen Tonnen Food Waste pro Jahr an. Dies belaste nicht nur das Portemonnaie der einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen, sondern vor allem auch die Umwelt unnötig. Die Organisation «Foodchat | http://www.foodchat.ch» kauft bei Grosshändlern Früchte & Gemüse mit Handicap oder Überproduktion ein, über Chat-Kanal werde das Angebot verbreitet und danach werden die Lebensmittel günstiger in grösseren Mengen weitergegeben. (gk)

Freitag, 14. Mai - 11:05 Uhr

Nach Spitalschliessung: Gemeinderat Heiden stellt Forderungen

Dach der Bekanntgabe der baldigen Schliessung des Spitals Heiden hat der Gemeinderat Heiden eine Konferenz mit Teilnehmern aus Medizin, Politik, Gewerbe und den Betroffenen des Spitals einberufen. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, wurden an der Konferenz vom 6. Mai verschiedene Nachfolgelösungen besprochen und mögliche nächste Schritte skizziert. Auf Grundlage dieses Austausches hat der Gemeinderat Heiden konkrete Forderungen an den Regierungsrat und den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) gestellt. In erster Linie soll sichergestellt werden, dass die künftige Nutzung der Liegenschaft wie auch des Inventars nur in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen darf. Für den Erhalt der medizinischen Grundversorgung wird gemäss Mitteilung zudem eine aktive Unterstützung seitens der Regierung und der kantonalen Verwaltung eingefordert. Ebenfalls erwartet der Gemeinderat, dass geprüft wird, wie der Wegfall kantonaler Leistungen im Vorderland ausgeglichen werden kann. «Der Gemeinderat Heiden will ein gutes und breites Gesundheitsangebot verbunden mit dem Erhalt möglichst vielen Arbeitsplätzen», heisst es in der Mitteilung. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten geprüft. (gk)

Freitag, 14. Mai - 8:57 Uhr

Hoher Kasten mit ungewohntem Verlust

Nach einer Reihe erfolgreicher Geschäftsjahre resultiert bei der Kastenbahn für das vergangene Jahr «ein ungewohnter und hoher» Verlust, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Infolge der vorübergehenden Betriebsschliessung während der Bauphase auf dem Gipfel sowie eines Rückgangs der Gästezahlen im Coronajahr 2020 um über einen Drittel weist es einen Verlust von 335'616 Franken aus.

Wie die Kastenbahn mitteilt, sei das Gesamtergebnis allerdings nicht so schlecht, wie der ausgewiesene Verlust auf den ersten Blick vermuten lasse. Aussagekräftiger sei der EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Dieser beläuft sich auf positive 584'563 Franken (Vorjahr 1'415'217). Damit sank die EBITDA-Marge innert eines Jahres von 48,0 auf 32,5%. Der Verwaltungsrat hätte gemäss Mitteilung die Möglichkeit gehabt, die Abschreibungen zu reduzieren, damit unter dem Strich eine positive Zahl resultiert. Das war für die Verantwortlichen jedoch keine Option. Sie hielten an den betriebsnotwendigen Abschreibungen von 862’269 Franken und damit an ihrer langfristig orientierten Strategie fest. Das führte zum ausgewiesenen Verlust für das vergangene Jahr.

Dabei hatte das Jahr 2020 gut begonnen. Im Januar fuhren laut Mitteilung sogar doppelt so viele Gäste gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre auf den Ostschweizer Aussichtsberg. Mitten in der Revision kam am 14. März 2020 der Lockdown und die Schweizer Seilbahnen mussten ihren Betrieb einstellen. Die Kastenbahn machte das Beste aus der Situation und zog kurzerhand die Bauarbeiten am neuen Tunnel und Schräglift in der Bergstation vor. Dank kooperativer Arbeit der Behörden traf die Baubewilligung am 7. Mai 2020 ein. Die Bauarbeiten wurden noch am gleichen Tag aufgenommen und der Tagbau im oberen Teil des Tunnels konnte bis zum verspäteten Start der Sommersaison abgeschlossen werden. Begleitet von einem Schutzkonzept mit reduzierter Kabinenkapazität, wurde der Bahnbetrieb am 4. Juli 2020 wieder aufgenommen. Allerdings benutzten bedeutend weniger Gäste die Seilbahn. Mit Ausnahme des Septembers lagen die Frequenzen jeden Monat um 8–28% unter den Zahlen des Vorjahres. Insbesondere das attraktive Gruppengeschäft fiel vollständig weg. So ging bis zum vorgezogenen Saisonschluss am 1. November 2020 die Zahl der beförderten Gäste um über einen Drittel von 209’824 auf 128’397 zurück. (pd)

Freitag, 14. Mai - 8:19 Uhr

Schreinerwettbewerb an der Freizeitarbeiten-Ausstellung

Alle drei Jahre führt das BBZ Herisau in Zusammenarbeit mit dem Schreinermeisterverband beider Appenzell anlässlich der Freizeitarbeiten-Ausstellung einen Schreinerwettbewerb durch. Der Startschuss für die diesjährige Ausstellung war letzten Herbst, als Thema wurde «Schubladen-Variationen» vorgegeben. Ansonsten waren die Stifte völlig frei. Auch die ganze Arbeitsplanung mussten sie selbständig vornehmen, was auch eine Herausforderung darstellte. Nicht wenige waren sogar froh, dass die diesjährige Freizeitarbeiten-Ausstellung um rund einen Monat verschoben wurde. Am Ende haben sich 25 Schreinerlehrlinge am Wettbewerb beteiligt und in den beiden Kategorien 1./2.-Lehrjahr und 3./4.-Lehrjahr um einem Spitzenplatz und um ein hohes Preisgeld gekämpft.

Zeno Fässler aus Appenzell (Holzin AG, Appenzell; 3./4.-Lehrjahr, 3. Platz) mit seiner gewellten Kommode. Bild: PD

Am Mittwoch fand eine kleine Rangverkündigung mit den drei Bestplatzierten der beiden Kategorien statt. Daniel Ackermann, Präsident des Schreinermeisterverbandes, lobte das hochstehende Niveau der Arbeiten. Man spüre die Freude am Schreinerberuf, diese gelte es beizubehalten. Für die Jury sei die Aufgabe nicht einfach, aber sehr befriedigend gewesen. In der Tat ist der Ideenreichtum der jugendlichen Frauen und Männer beeindruckend. Grobes Eichenholz wurde ebenso verwendet, wie feines Nussbaumholz. Die Oberflächen sind verwinkelt und stehen schräg zueinander, was die Erstellung der Verbindungen höchst anspruchsvoll macht. Schliesslich sind viele Möbel so elegant gestaltet, dass man raten muss, wo sich eine Schublade öffnen könnte.

Überragender Sieger war Jann Diebold aus Walzenhausen. Der 3.-Lehrjahr-Stift der Anhorn AG kreierte eine Kommode mit vier Schubladen, deren blaue Deckflächen ins Auge springen. In aufwendiger Laubsägearbeit hat er eine Landschaft mit Tannen, Tieren und zwei Fallschirmspringer ausgeschnitten und aufgeleimt. Danach füllte er die restliche Fläche mit blauem Epoxidharz, wodurch der Eindruck eines eindunkelnden Himmels entsteht. Als ob das nicht schon genug aufwendig wäre, sind die Flächen entlang der Diagonalen zueinander angewinkelt. Das macht nicht nur die Verarbeitung anspruchsvoll, sondern sorgt auch für eine Leichtigkeit und einen lebendigen Eindruck des Bildes. Zahlreiche Abende und freie Tage investierte Jann Diebold in sein Möbel und in der vergangenen Woche kam es zu einigen Nachtschichten. Doch auf die Frage, was er mit dem Möbel machen möchte, antwortet er überraschend: «Am liebsten verkaufen.» (clf)

Mittwoch, 12. Mai - 16:19 Uhr

Falschinfos zum Witzweg beim Bahnhof Walzenhausen

(PE) Der Appenzeller Witzweg gehört zu den beliebtesten Wanderrouten der Schweiz. Leider sind die beim Bahnhof Walzenhausen vermittelten Informationen teilweise nicht mehr aktuell. So gibt es zwischen Heiden und Walzenhausen kein geöffnetes Restaurant mehr. Einzig die Bäckerei-Café «Hecht» in Wolfhalden hat eine Gartenwirtschaft eingerichtet, die aber am Samstagnachmittag, Sonntag und Montag geschlossen ist. Weiter wurde die Zahl der Witztafeln von 80 auf 40 reduziert, und auch das Hotel Walzenhausen und damit die touristische Auskunftsstelle existiert nicht mehr.

Mittwoch, 12. Mai - 16:25 Uhr

Systemumstellung bei Appenzeller Kantonalbank

(PD) An Pfingsten wechselt die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) gemäss Medienmitteilung mit vier weiteren Kantonalbanken auf eine neue IT-Plattform. Aus diesem Grund kommt es von Freitagabend, 21. Mai, bis Pfingstmontag, 24. Mai, zu Unterbrüchen und einzelne Services sind nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Mittwoch, 12. Mai - 15:11 Uhr

Gemeinderat Heiden hat sich konstituiert

(GK) An seiner Sitzung vom 11. Mai hat sich der Gemeinderat Heiden für das Amtsjahr 2021/2022 konstituiert. Aufgrund der Rücktritte von Vize-Gemeindepräsidentin Susann Metzger und Gemeinderat Martin Engler aus verschiedenen Funktionen mussten Ergänzungswahlen vorgenommen werden. Die Verteilung der Ressorts bei den bestehenden Gemeinderatsmitgliedern bleibt unverändert. Corina Nef übernimmt das Ressort Bildung, Jugend und Sport von Susann Metzger. Die Führung des Ressort Standort und Kultur geht von Martin Engler zu Stefan Züst über. Als neuer Vize-Gemeindepräsident wurde Hans-Peter Häderli gewählt.

Mittwoch, 12. Mai - 14:07 Uhr

Berggasthaus Aescher startet in neue Saison

Ralph Ribi

(PD) Das Berggasthaus Aescher startet am Auffahrtswochenende in die neue Saison. Im Gasthaus kann in diesem Jahr wieder übernachtet werden. Laut Medienmitteilung gibt es neben dem Zweisiedlerhotel neu auch ein 4-Bett- sowie ein Gruppenzimmer. Auch neue Events sind im Angebot, etwa «Supermond-Outdoor-Übernachtungen» auf der Aescher-Terrasse oder Yoga zum Sonnenaufgang.

Mittwoch, 12. Mai - 13:04 Uhr

Zwei neue Verwaltungsräte für Assekuranz AR

(KK) Hansueli Lüthi und Verwaltungsrätin Vreni Aemisegger haben beide per Ende Mai 2021 ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Assekuranz AR erklärt. Wie die Kantonskanzlei am Mittwoch mitteilt, wurden für die restliche Amtsdauer 2019-2023 daher zwei neue Verwaltungsrats-Mitglieder gesucht.

Annika Mauerhofer

Die Ausschreibung für die beiden Vakanzen wurde im Februar gestartet; das Prozedere begleitete eine Wahlkommission. Gesucht wurden Mitglieder mit vertiefen Kenntnissen und Erfahrung im Bereich Immobilien/Bauwesen und im Bereich Recht.

Gilgian Leuzinger

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat nun die Vorschläge der Wahlkommission und den Entscheid des Verwaltungsrates der Assekuranz AR bestätigt und Annika Mauerhofer aus Speicher (Gerichtsschreiberin Obergericht Trogen) sowie Gilgian Leuzinger aus Bühler (Bauingenieur ETH / Wirtschaftsingenieur) als neue Verwaltungsratsmitglieder der Assekuranz AR gewählt.

Mittwoch, 12. Mai - 11:12 Uhr

Drei Unfälle in Ausserrhoden

(KapoAR) Am Dienstag ereigneten sich auf den Ausserrhoder Strassen drei Unfälle. Unbestimmte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Personenwagen in Herisau zu. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hatte der 66-jähriger Lenker seinen Personenwagen parallel zu den Gleisen der Appenzeller Bahnen auf einem Parkplatz beim Bahnhofplatz abgestellt. Kurz vor 14.45 Uhr fuhr er in Richtung Güterstrasse und versuchte sein Fahrzeug zu wenden. Bei diesem Manöver übersah er einen vom Kreisel kommenden Lenker mit seinem Fahrrad und kollidierte in der Folge mit diesem. Am Personenwagen entstand geringer Schaden. Der Lenker des Fahrrades zog sich unbestimmte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital überführt werden.

Selbstunfall in Herisau: Am Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Bild: PD

Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken ist bei einem Selbstunfall mit einem Lieferwagen in Lutzenberg entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 33-jähriger Lenker fuhr um 14.50 Uhr mit seinem Lieferwagen von Thal kommend auf der Nebenstrasse in Richtung Lutzenberg. Im Bereich Hof verlor er in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem Beleuchtungskandelaber.

Zu einem Selbstunfall kam es auch in Herisau. Ein 43-jähriger Automobilist fuhr um 18.50 Uhr mit seinem Fahrzeug von Herisau kommend auf der Huebstrasse in Richtung Degersheim. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Zaun und einer ansteigenden Böschung. Am Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt.

Mittwoch, 12. Mai - 10:33 Uhr

Mitte AR für Ausbau der Volksrechte

Die Mitte AR hat ihre Vernehmlassung zur Kantonsverfassung mit einer Gruppe erarbeitet, in der Mitglieder aller Altersklassen, beider Geschlechter und verschiedener Regionen vertreten waren. Wie es in der Mitteilung heisst, plädiert die Partei «mit Überzeugung dafür, dass eine echte und tiefgreifende Totalrevision» durchgeführt wird, welche zukunftsgerichtet und identitätsstiftend wirkt. Sie begrüsst, dass alle aktuellen tagespolitischen Fragen im Entwurf Eingang gefunden haben. Die Mitte AR ruft aber zu weiteren Innovationen und mutigen Entscheiden auf.

Die Mitte AR spricht sich für das Stimmrechtsalter 16, das Ausländerstimmrecht, das Proporzverfahren für die Wahl des Kantonsrates und den Wechsel vom «Landammann» zu einem Regierungspräsidium aus. Sie ist auch für die Bekenntnisse zum Umwelt und Klimaschutz. Hinsichtlich der Volksrechte und der Mitwirkung an den politischen Meinungsbildungsprozessen beurteilt die Mitte AR die Vorlage aber als nicht zukunftsweisend und mangelhaft. Es fehlt etwa eine Verfassungsgrundlage für die Parteien, welche für die politische Willensbildung im Kanton unerlässlich sind. Das Regierungspräsidium soll neu nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem stillen Kämmerlein im Regierungsgebäude zugeteilt werden. Hier spricht sich die Mitte AR klar für eine Volkswahl aus. Das Regierungspräsidium soll auch nicht als simpler Automatismus bei allen Mitgliedern des Regierungsrates durchgereicht werden.

Die Behörden schöpfen ihre Legitimation nicht nur aus der Verfassung, sondern auch aus einer möglichst breiten Akzeptanz ihrer Entscheide. Diese Akzeptanz kann mit direktdemokratischen Instrumenten, mit politischen Parteien und mit einer aktiven Mitwirkung der Bevölkerung erreicht werden. Dafür könnten beispielsweise die Volksmotion mit einer Handvoll Unterschriften, aber auch die Einzelinitiative wie in Zürich oder andere innovative Ansätze näher geprüft werden. Nur wenn neben dem Petitions- und Stimmrecht mindestens ein anderes Instrument eingeführt wird, welches einer einzelnen Person das Gefühl gibt, im Kanton wahrgenommen zu werden, kann über die vom Regierungsrat gewollte Abschaffung der Volksdiskussion diskutiert werden.

Die Mitte AR spricht sich für die Variante der Präambel ohne Anrufung von Gott aus. Als Kompromiss kann sie sich die Berufung auf «eine höhere Macht» vorstellen. Mit Blick auf die Religionsfreiheit und auf die multikulturelle Gesellschaft erscheint die Anrufung von Gott nicht mehr gerechtfertigt.

Mittwoch, 12. Mai - 8:13 Uhr

«Experiment Nichtrauchen» verlost Preise für zwei Ausserrhoder Klassen

1‘880 Schulklassen aus der ganzen Schweiz haben am Wettbewerb «Experiment Nichtrauchen» teilgenommen; davon waren 30 Klassen aus Appenzell Ausserrhoden. Die 9. Sekundarklasse von Samuel Dürmüller der Oberstufe Herisau und die 8. Sekundarklasse von Hans Koller der Oberstufe Teufen haben einen Preis gewonnen. Das teilte die Kantonskanzlei am Mittwoch mit.

Das Ziel von Experiment Nichtrauchen ist es, Kinder- und Jugendliche für ein rauch- und nikotinfreies Leben zu begeistern. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verpflichten sich dazu, während 6 Monaten keine Tabak- und Nikotinprodukten zu konsumieren. Von den 1'880 Schulklassen blieben 1’468 blieben die ganze Zeit über rauch- und nikotinfrei. Damit liegt die Erfolgsquote bei 78 Prozent.

9. Sekundarklasse von Samuel Dürmüller, Schule Herisau Ebnet West

In Appenzell Ausserrhoden haben 27 Klassen das Experiment erfolgreich abgeschlossen. Die Klasse von Samuel Dürmüller der Oberstufenschule Herisau Ebnet West und die Klasse von Hans Koller der Oberstufenschule Hörli in Teufen hatten Losglück und gewannen einen der Reisegutscheine im Wert von 500 Franken.

8. Sekundarklasse von Hans Koller, Schulhaus Hörli Teufen

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Tabak und Nikotin ist in der Jugendphase besonders wichtig: 80 Prozent aller Raucherinnen und Raucher beginnen vor ihrem zwanzigsten Lebensjahr mit dem Konsum. Experiment Nichtrauchen und stop2drop haben das Ziel, zum Nachdenken anzuregen und für ein rauch- und nikotinfreies Leben zu werben.

«Die jährlich hohe Teilnahme der Klassen aus Appenzell Ausserrhoden zeigt uns, dass das Bedürfnis und der Wille zum Erhalt einer Nikotin-Abstinenz immer noch gross ist. Die Jugend ist bei den heutigen vielfältigen Produktangeboten und Konsumformen beim Verzicht besonders gefordert. Nicht zu unterschätzen ist auch der Gruppendruck, welcher oft zum ersten Konsumerlebnis führen kann. Unsere Präventionseinsätze an Schulen zeigen dies auf», so Markus Meitz, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung Appenzell Ausserrhoden. (kk)

Dienstag, 11. Mai - 14:30 Uhr

Bühlerer Jahresrechnung mit Punktlandung

Die Gemeinde Bühler hielt im Voranschlag ein Minus von 749'000 Franken fest. Tatsächlich geworden ist es ein Aufwandüberschuss von 745'000. Bild: Reto Martin

(gk) Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Bühler schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 744'315 Franken ab. Dies bei einem Gesamtaufwand von 11,9 Millionen und einem Gesamtertrag von 11,2 Millionen Franken. Dies entspricht ziemlich genau dem Budget. Der Gemeinderat genehmigte die Jahresrechnung gemäss einer Mitteilung in Anwesenheit von allen sieben Mitgliedern einstimmig.

Details zur Jahresrechnung 2020 werden an der öffentlichen Versammlung vom 28. Mai vorgestellt und sind vorgängig auf der Homepage www.buehlerar.ch zu finden. Die Abstimmung über die Jahresrechnung 2020 findet am 13. Juni statt.

Dienstag, 11. Mai - 11:55 Uhr

Arbeitslosenquote liegt neu bei 2,0 Prozent

Insgesamt konnten sich im Verlauf des Monats April in Appenzell Ausserrhoden 141 Personen von der Arbeitsvermittlung abmelden, währenddessen sich auf der andern Seite 95 Personen neu anmelden mussten. Bild: Severin Bigler / ©

(kk) In Appenzell Ausserrhoden waren gemäss einer Mitteilung Ende April 1'057 Personen auf Stellensuche. Das sind 46 weniger als im Vormonat. 631 sind hiervon ganz ohne Beschäftigung. Von den 426 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 109 in der Kündigungsfrist. Weitere 248 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 69 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt somit mit 2,0 Prozent um 0,1 Prozentpunkte tiefer als im Vormonat.

Dienstag, 11. Mai - 10:42 Uhr

Neue Leiterin der Abteilung Pflegeheime und Spitex in Appenzell Ausserrhoden

Claudia Baldegger tritt ihre Stelle am 1. August an. Bild: PD

(kk) Claudia Baldegger wird per 1. August die Leitung der Abteilung Pflegeheime und Spitex im kantonalen Amt für Soziales übernehmen. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Baldegger tritt die Nachfolge von Yvonne Blättler-Göldi an, die die kantonale Verwaltung nach sechseinhalb Jahren Ende Juni verlassen wird. Die Abteilung Pflegeheime und Spitex ist unter anderem zuständig für die Bewilligung und Aufsicht von Alters- und Pflegeheimen sowie Spitex-Organisationen. Auch obliegt ihr die Aufsicht über die Pflegefinanzierung.

Claudia Baldegger hat einen Master of Science in Pflegewissenschaften und verfügt über Berufserfahrung in Lehre und Forschung auf Tertiärstufe sowie Berufspraxis im Umfeld der Spitex. Die vergangenen zehn Jahre hat sie als Dozentin für Pflege und Pflegewissenschaft an der Fachhochschule Ost gearbeitet.

Dienstag, 11. Mai - 9:10 Uhr

Schweizer Mühlentag in Appenzell

Am Samstag kann die Wasserradanlage der Hofersäge in Appenzell besichtigt werden. Bild: PD

(pd) Immer am Samstag nach Auffahrt findet der Schweizer Mühlentag statt. Dieses Jahr öffnen rund 100 historische Wasserradanlagen ihre Türen. Dazu gehört als eine der wenigen Anlagen der Ostschweiz auch die Wasserradanlage der Hofersäge an der Weissbadstrasse 3a in Appenzell.

Die Hofersäge gehörte ursprünglich zur Dorfmühle, der wohl ältesten Mühle in Appenzell, die 1878 abgebrochen wurde. Das Wasser wird seit jeher ob dem «Wuhr» gefasst und in einem Kanal zur Hofersäge geführt. Das heute noch bestehende, 5,5 Meter Durchmesser aufweisende, mittelschlächtige Wasserrad aus Holz und Metall bildete den Antrieb der Sägerei, die 1515 erstmals Erwähnung fand und bis 1973 in Betrieb war. Seit 2001 treibt es über eine historische Transmissionsanlage einen 15 kW-Asynchrongenerator an und dient damit der Erzeugung von elektrischem Strom. Das Wasserrad ist gemäss einer Mitteilung am Samstag den ganzen Tag in Betrieb und kann frei besichtigt werden.

Der diesjährige Schweizer Mühlentag ist weiter dem Thema «Anbau von alten Getreidesorten» gewidmet. Das Kultivieren von alten Getreidesorten und deren Verarbeitung sind auch in Appenzell Innerrhoden wieder aktuell geworden. Die Grundlage dazu legte das 2016 von der Bäckerei «Böhli» lancierte Projekt «Appenzeller Dinkel». Im Sommer 2020 wurde die Interessensgemeinschaft Ackerbau Appenzellerland gegründet. Im Herbst 2020 wurden dann für die diesjährige Ernte auf rund 14 Hektaren Dinkel, Emmer, Roggen und auch Raps angesät. Die vom Landwirtschaftsamt zusammen mit der Bäckerei «Böhli» gestaltete Sonderausstellung findet im früheren Sägereigebäude statt und ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Montag, 10 Mai - 16:18 Uhr

FC Appenzell lässt Punkt liegen

Die Frauen des FC Appenzell verlieren in der 1.-Liga-Aufstiegsrunde zu Hause gegen Balerna mit 1:3. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit fallen sämtliche Treffer der Partie in den letzten 20 Minuten; drei davon in den letzten Spielminuten. Ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen. Aber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Appenzellerinnen in der 87. Minute durch Brigitte Koster leisten sich die Inner­rhoderinnen zwei individuelle Fehler und geben den Punkt­gewinn unnötig aus der Hand. Dank des Auswärtssieges stossen die Tessinerinnen in der Aufstiegsrunde auf Rang zwei vor. Die Appenzellerinnen der engagierten Trainer Juan und Bruno Isler belegen derweil weiterhin den fünften Platz. (mk)

Montag, 10 Mai - 15:33 Uhr

Bühler überzeugt beim Schlusslicht

Die Erstligistinnen des FC Bühler gewinnen auswärts gegen den FFC Südost ZH mit 6:0. Die Frauen vom Rotbach zeigen bei sommerlichen Temperaturen eine sehr gute Leistung in Witikon und sichern sich einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Aufgrund vieler Abwesenheiten hütete Feldspielerin Michèle Wüst das Tor und Regisseurin Simone Scherrer wurde in die Innenverteidigung zurückbeordert. An ihrer Stelle durfte dafür Natascha Frei im Mittelfeld die Fäden ziehen. Und ebendiese war es, die Bühler mit einem Weitschuss früh in Führung brachte. Der Einbahnfussball nahm in der Folge richtig Fahrt auf, Bühler kombinierte toll. Nach 17 Minuten vollendete erneut Natascha Frei eine dieser Kombinationen und erhöhte auf 2:0. Und in der 26. Minute machte Julia Zahner dann mit einem Schuss aus gut und gerne 25 Metern bereits den Deckel auf die Partie. Bühler liess anschliessend einige Möglichkeiten aus, liess aber hinten gar nichts zu. Zur Pause stand es schliesslich bereits 4:0. Als Torschützin durfte sich Selina Ramelli ins Skore eintragen. Kurz vor der Halbzeit konnte sich Bühler gar den Luxus erlauben, einen Handelfmeter zu verschiessen. Die sonst sehr sichere Schützin Simone Scherrer, scheiterte an der aufmerksamen Torfrau des Heimteams. Mösli und Tzikas treffen in der zweiten Halbzeit Die zweite Halbzeit verlief dann gemächlicher. Bühler hatte das Spiel aber jederzeit im Griff und erhöhte nach gut einer Stunde auf 5:0. Torschützin war Karin Mösli auf Vorlage von Ramelli. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzte schliesslich Melina Tzikas in der 73. Minute. Mit dem klaren und vor allem auch spielerisch überzeugenden Pflichtsieg verschaffen sich die Ausserrhoderinnen Luft am Tabellenende. Am Sonntag will man an die Leistung anknüpfen und gegen Blue Stars ZH weitere Punkte holen. Anpfiff auf der heimischen Göbsimühle ist um 14 Uhr. (ro)

Montag, 10 Mai - 14:05 Uhr

Mehr Geld für energetische Sanierungen in Ausserrhoden

Seit mehr als 20 Jahren fördert Appenzell Ausserrhoden Massnahmen, welche den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss im Gebäudebereich reduzieren. Aber noch nie sei die Nachfrage nach Fördermitteln so gross gewesen wie im vergangenen Jahr, teilt die Kantonskanzlei am Montag mit. In den ersten Monaten des laufenden Jahres sei der Trend unverändert. Der Regierungsrat hat nun zusätzliche Mittel genehmigt

Der Regierungsrat ist gemäss Communiqué erfreut über die Zunahme der energetischen Sanierungsaktivitäten im Kanton. Trotz der absehbaren Finanzierungslücke verzichtete er im Herbst 2020 auf einen Zusicherungsstopp, um die für Planer und Liegenschaftsbesitzer wichtige Kontinuität der Förderung nicht zu unterbrechen. Mit den seit Januar geltenden Vorgaben fokussiert das neue Förderprogramm 2021 Plus noch stärker auf Sanierungsmassnahmen, die bezüglich CO2-Reduktion und Energieeinsparung eine optimale Wirkung aufweisen, gleichzeitig aber volkswirtschaftlich günstige Auswirkungen in der Region haben. Dabei wird angestrebt, maximal von möglichen Bundesmitteln zu profitieren.

Der Regierungsrat hat nun weitere Finanzmittel im Umfang von 450‘000 Franken für die Überverpflichtungen 2020 sowie 460‘000 Franken für die voraussichtlich zusätzlich benötigten Mittel für das Jahr 2021 genehmigt. Damit können weitere Bundesgelder über insgesamt 920‘000 Franken ausgelöst werden. Für die beiden Jahre stehen damit gemäss Kantonskanzlei erstmalig Fördermittel von jeweils deutlich über 3 Millionen Franken für die energetische Sanierung von Gebäudehüllen, den Umstieg auf erneuerbare Heizenergie sowie die diesbezügliche Beratung von Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer zur Verfügung. Der Regierungsrat sieht im kantonalen Aufgaben- und Finanzplan für die kommenden Jahre eine weitere Zunahme der nötigen Fördermittel vor. (kk)

Montag, 10. Mai - 12:57 Uhr

Blockierte Wanderer beim Seealpsee gerettet

Am Sonntag stand die Rega-Crew der Basis St. Gallen für zwei Wanderer im Einsatz, die beim Seealpsee im Schnee blockiert waren. Mit Unterstützung eines Bergretters des Schweizer Alpen-Club SAC konnten sie gemäss Medienmitteilung unverletzt evakuiert werden. (pd)

Montag, 10. Mai 11:55 Uhr

66 Geschwindigkeitsübertretungen in 3,5 Stunden

Über das vergangene Wochenende führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf verschiedenen Strassenabschnitten Verkehrskontrollen durch. Dabei mussten laut Medienmitteilung mehrere Personen zur Rechenschaft gezogen werden.

Am Samstag wurden in Stein, Teufen und Urnäsch auf Ausserortsstrecken Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Innerhalb von rund 3,5 Stunden gab es insgesamt 66 Geschwindigkeitsübertretungen. Während 52 Fahrzeuglenker ihre Busse im Ordnungsbussenverfahren erledigen können, werden 14 Personen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Fünf von ihnen mussten ihren Führerausweis noch auf der Stelle abgeben. Sie waren mit Geschwindigkeiten zwischen 121 und 142 km/h unterwegs.

Am Sonntag führte die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit Experten des Strassenverkehrsamtes Appenzell Ausserrhoden in Gais und Urnäsch Motorradkontrollen durch. Dabei wurden rund 320 Töfffahrer zur Kontrolle angehalten. Im Verlauf der mehrstündigen Kontrolle mussten 48 Motorräder wegen technischer Mängel beanstandet werden, zwei erhalten ein Aufgebot zur Nachprüfung beim zuständigen Strassenverkehrsamt. Insgesamt wurden 3 Motorradlenker bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und 41 mussten mittels Ordnungsbussenverfahren gebüsst werden. (KapoAR)

10:24 Uhr

Beat Schlatter zu Gast im «Gespräch an der Kanzel»

Der Schweizer Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor Beat Schlatter diskutierte im Teufener Gespräch an der Kanzel mit Diakon und Pfarreileiter Stefan Staub über das Leben, die Gesellschaft und den Glauben an Gott.

Beat Schlatter mit Pfarreileiter Stefan Staub. Bild: Erich Gmünder

«Vom Punk zum Prediger» betitelte der «Blick »vor einer Woche einen Artikel über Beat Schlatter, der zum Anlass seines 60. Geburtstag entstanden war. Der Zürcher ist in vielseitigen Welten unterwegs: als Musiker, Comedian, Schauspieler und eben manchmal auch als Prediger an der Kanzel. Im Gespräch mit Stefan Staub stellte sich Schlatter offen und ehrlich Fragen über das Leben als Schauspieler, seine Rollen, das Rampenlicht und über seine Leidenschaft für Postkarten und den heiligen Antonius. Wie für die meisten Kulturschaffenden ist die aktuelle Situation auch für Schlatter eine Herausforderung. Er lebt von seinem Ersparten und kann es kaum erwarten, bis das Leben auf der Bühne wieder losgeht. 2020 hat Schlatter ein Buch über seine Postkartensammlung herausgebracht. Was hinter seiner Leidenschaft für Postkarten steckt? Für Schlatter sind Postkarten Stimmungs- und Emotionsträger. Sie werden mit Erinnerungen in Verbindung gebracht und lösen Emotionen aus. Das Sammeln von Erinnerungen gehört für Schlatter zu seinem Beruf als Schauspieler dazu, denn die Emotionen daraus fliessen später in seine Rollen ein. Spannend auch, dass der reformierte Schlatter eine Faszination für katholische Mystik und Heilige hat. Besonders der heilige Antonius hat es ihm, seit Dreharbeiten in Lissabon, angetan und ihm schon einige verloren geglaubte Dinge zurückgebracht. Angesprochen auf das Thema, was die Kirche besser machen könne, um wieder mehr Menschen anzusprechen meint Schlatter: «Die Kirche sollte mehr Kollaborationen machen, mit dem Sport, der Kultur, mit der Wirtschaft oder der Politik.» Durch solche Kollaborationen und einer neuen Gestaltung von Kirche könnten sich die Menschen wieder mehr für die Kirche interessieren und die Kirchenräume neu entdecken. Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt von stimmungsvollen Tönen des professionellen Klarinettisten Markus Egger und Alessandro Fiore an Piano und Orgel. (Natalie Fuchs)

Montag, 10. Mai - 8:16 Uhr

Wolfhalden mit zwei Gemeindeschreiberinnen

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich für eine Jobsharing Lösung für die Stelle der Gemeindeschreiberin ausgesprochen und Sandra Eichbaum als zweite Gemeindeschreiberin gewählt. Sie tritt die Stelle mit einem Pensum von 50 Prozent per 1. September 2021 an. Die bisherige Gemeindeschreiberin Sarah Niederer arbeitet ab 1. Juni 2021 im Teilzeitpensum weiter. Das teilte die Gemeinde am Montag mit.

Sandra Eichbaum Bild: PD

Sandra Eichbaum ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in St. Gallen. Ursprünglich Lehrerin, absolvierte sie ein Studium der Politikwissenschaft, des Staats- und des Völkerrechts an der Universität Zürich. Während sowie nach dem Studium war sie in verschiedenen Funktionen in der Verwaltung auf kommunaler, kantonaler sowie eidgenössischer Ebene tätig. Unter anderem arbeitete sie als Berufsbeiständin im Kanton Thurgau sowie als Gemeinderatsschreiberin in einer kleineren Einheitsgemeinde im Kanton St. Gallen.

Der Gemeinderat ist gemäss Mitteilung überzeugt, mit dieser Konstellation eine ideale und zukunftsweisende Lösung gefunden zu haben. Während der Übergangsphase wird Claudius Platzer, Leiter Erbschaftsamt Heiden, Sarah Niederer im Bereich Erbschaftsamt und Notariat unterstützen. (gk)

Sonntag, 9. Mai - 18:34 Uhr

Innerrhoder Stimmvolk sagt Ja zu zehn Sachgeschäften

Die Innerrhoder Stimmbevölkerung sagte Ja zu allen Sachgeschäften. Bild: Hannes Thalmann

(mc) Die Stimmberechtigten von Appenzell Innerrhoden hatten am Sonntag über insgesamt zehn kantonale Sachgeschäfte an der Urne zu entscheiden. Sämtliche Vorlagen wurden angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug je nach Geschäft zwischen 55,6 und 57,5 Prozent.

Das Resultat zur umstrittenen Vorlage über den Verzicht auf die Fortsetzung des Spitalprojekts AVZ+ fiel deutlich aus: 4422 Personen stimmten für den Stopp des Projekts, 2131 sprachen sich dagegen aus.

Der Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Initiative «Pro Windenergie» wurde deutlich angenommen. 4410 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne. 1969 Personen lehnten das Geschäft ab. Damit kommt es zu einer Anpassung des Energiegesetzes.

Einen relativen hohen Nein-Anteil (2742 Nein, 3688 Ja) gab es für den Kredit für die Erstellung eines Kreisels an der Entlastungsstrasse im Raum Schmittenbach. Vorgesehen ist ein Kantonsbeitrag in der Höhe von 2,71 Millionen Franken.

Mit der Zustimmung zum Beitrag an die Breitbanderschliessung (5244 Ja, 1166 Nein), ist der Weg offen für schnelleres Internet in Appenzell Innerrhoden.

Umstrittener war die Vorlage zur Revision des Strassengesetzes. Diese wurde mit 4177 Ja zu 2034 Nein angenommen.

Das Bibliotheksgesetz fand eine Zustimmung von 5388:927.

5482 Stimmberechtigte sprachen sich für die Ausarbeitung einer neuen Kantonsverfassung, aus, deren 843 waren dagegen.

Die Revision der Gerichtsorganisation (Zwangsmassnahmengericht und Vermittlerämter) wurde mit 5523 Ja- zu 730 Nein-Stimmen angenommen. Die weiteren Erlasse wurden mit 5514:718 angenommen.

Das Gesetz über Ausbildungsbeiträge fand eine Zustimmung von 5664:708.

Sonntag, 9. Mai - 15:54 Uhr

Miryam Mazenhauer schafft EM-Limite im ersten Anlauf

Miryam Mazenauer ist beim Saisonstart in Form Bild: PD

(hk) Was für ein Einstand in die Freiluftsaison für Kugelstösserin Miryam Mazenauer: Gleich in ihrem ersten Wettkampf erfüllte die Athletin des TV Teufen die Limite für die U23-Europameisterschaften in Bergen (NOR) von 14.50 m. National kennt die Kugelstösserin aus Bühler aktuell kaum Konkurrenz. Umso wichtiger für die Absolventin der Sportlerschule Appenzellerland, internationale Ziele angehen zu können.

Der Wettkampf in Alle diente einem ersten Formtest nach intensiven Trainingswochen. Gleich zweimal übertraf die angehende Primarlehrerin die geforderte Limite von 14.50 m. Sie gewann mit 14.78 m. Damit ist der Einstand in die Saison mehr als geglückt und man darf gespannt dem weiteren Saisonverlauf entgegensehen. Mit dieser Leistung ist Mazenauer zufrieden, denn athletisch ist sie schon gut in Form. Zudem ist sie überzeugt, mit exaktem Techniktraining ihre Weiten deutlich verbessern zu können.

Samstag, 8. Mai - 13:39 Uhr

Kontrolle über Motorrad verloren: 16-Jähriger holt sich Oberschenkelbruch bei Selbstunfall

Der 16-Jährige verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in einen Kandelaber. Bild: Kapo AR

(kapo AR/nat) In der Nacht auf Samstag ist es in Heiden zu einem Selbstunfall eines Motorradlenkers gekommen. Der 16-Jährige verlor kurz vor der Kreuzung beim Kohlplatz die Kontrolle über seinen Töff, kam von der Strasse ab und prallte in einen Kandelaber.

Beim Sturz hat sich der junge Mann einen Bruch des Oberschenkels zugezogen und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Samstag, 8. Mai - 11:03 Uhr

Verstoss gegen Covid-19-Verordnung: Jugendliche erhalten Busse wegen Party in Garage

(kapo AR/nat) Am späten Freitagabend erhielt die Kantonspolizei Ausserrhoden eine Meldung über eine private Veranstaltung in Schwellbrunn. Gemäss Mitteilung bestand der Verdacht, dass gegen die geltende Personenregelung im Zusammenhang mit der Covid-19-Verordnung verstossen wird.

Die ausgerückten Polizisten trafen in einer Garage auf 17 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Alle Teilnehmenden wurden gebüsst.

Freitag, 7. Mai - 16:37 Uhr

Mitte-Partei Vorderland gegründet

12 Mitglieder und Sympathisanten gründeten kürzlich im Dunant Plaza in Heiden die Partei «Die Mitte Vorderland AR». Wie es in der Mitteilung heisst, würden Wählerinnen und Wähler eine politische Heimat bekommen, welche eine lösungsorientierte Politik extremen Positionen vorziehen.

In den Vorstand der Mitte Vorderland AR wurden Mitglieder aus drei verschiedenen Gemeinden im Vorderland gewählt. Parteipräsident ist Werner Rüegg, Kantonsrat, Heiden, weiter wirken im Vorstand Michel Bawidammann, Schulleiter, Walzenhausen, Silvia Büchel, Gemeinderätin, Heiden, Trudi Langenegger, Schachen b. Reute und Norbert Näf, früherer Gemeindepräsident und Kantonsrat, Heiden, mit.

Claudia Frischknecht, Parteipräsidentin der Kantonalpartei Mitte Appenzell Ausserrhoden gab in ihrem Grusswort der Freude Ausdruck, dass nun in allen drei Regionen des Kantons Appenzell Ausserrhoden eine Mitte-Partei besteht. Bei der Wahl von Werner Rüegg als Präsident lobte Norbert Näf dessen grosses Engagement im Kantonsrat, insbesondere für den Einsatz für ein griffiges Energiegesetz, welches der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden einen aktiven Beitrag gegen den Klimawandel ermöglicht. Ein starker öffentlicher Verkehr und eine bessere Wahrnehmung und Vertretung im Kanton mit dem reinen Hinterländer Männer-Gremium im Regierungsrat seien weitere Ziele der Mitte Vorderland AR. Die Mitte Vorderland AR wird sich bei Bedarf mit Ortszusammenkünften auch der lokalen Politik in den Dörfern des Vorderlandes annehmen.

Auch die beschlossene Schliessung des Spital Heiden war Thema an der Gründungsversammlung. Die Schliessung wurde bedauert und vom Kanton und dem Spitalverbund sozial verträgliche und zukunftsträchtige Lösungen für die betroffenen Mitarbeitenden verlangt. Bei der künftigen Entwicklung des Spitalareals solle der Kanton offen sein gegenüber jeglichen Lösungen, die wieder Arbeitsplätze im Zentrum von Heiden ermöglichen. Die Mitte spricht sich in der Mitteilung für Entwicklungen mit einem wirtschaftlichen Fokus und nicht für eine simple Wohnüberbauung aus. Das Appenzeller Vorderland brauche rasch Perspektiven für das Spitalareal. (pd)

Freitag, 7. Mai - 15:26 Uhr

Hoher Kasten: Bergbahn und Gastronomie nehmen Betrieb auf

Der Schräglift auf dem Gipfel des Hohen Kasten wird im Sommer eröffnet. Visualisierung: PD

(pd) Die Kastenbahn eröffnet nach einer sechsmonatigen Bauphase am Samstag die Saison. Die Seilbahn wie auch die Gastronomie auf dem Gipfel starten laut einer Medienmitteilung mit einem eingeschränkten Angebot. Die Baustelle im neu erweiterten Tunnel ist fast fertig. Aufgrund von Lieferverzögerungen infolge des Lockdowns wird der neue Schräglift jedoch erst im Sommer installiert.

Rund 2,7 Millionen Franken wurden von der Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG für die Tunnelverbreiterung und eine neue Inszenierung der Bergstation investiert. Um das letzte Hindernis für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu beheben, wurde der Tunnel verbreitert und Platz gemacht für einen neuen Schräglift. Trotz aufwendiger Arbeiten und unerwartet hartem Fels sei alles daran gesetzt worden, den geplanten Eröffnungstermin einzuhalten. Die Baustelle im Tunnel ist noch nicht ganz abgeschlossen. Insbesondere fährt anstelle des neuen Schräglifts erst eine provisorische Kabine von der Bergstation ins Untergeschoss des Berggasthauses. Wesentliche Bestandteile der neuen Liftkabine kommen aus dem Ausland. Wegen des Lockdowns im Herkunftsland verzögert sich der Liefertermin um mehrere Monate. Die Inbetriebnahme und die feierliche Einweihung sind für Sommer vorgesehen. Der Tunnel ist allerdings schon heute ohne Einschränkung und gefahrlos begehbar.

Die Sonnenterrasse auf dem Hohen Kasten ist ab dem 8. Mai während der Öffnungszeiten der Seilbahn mit begrenzter Platzanzahl und einem eingeschränkten Angebot geöffnet. Auch das Gasthaus Rössli in Brülisau öffnet seinen Betrieb schrittweise. Aktuell ist die Sonnenterrasse von Freitag bis Sonntag bei schönem Wetter geöffnet.

Freitag, 7. Mai - 15:10 Uhr

Neuer Stellvertreter für Innerrhoder Kantonsarzt

Markus Schmidli, designierter Kantonsarzt-Stellverteter AI. Bild: PD

(rk) Nach dem Rücktritt von Markus Köppel als Kantonsarzt-Stellvertreter hat die Standeskommission Markus Schmidli aus Schwellbrunn auf den 1. Juli 2021 unbefristet als neuen Kantonsarzt-Stellvertreter gewählt. Der Schwerpunkt der Arbeit wird gemäss Communiqué wie bereits für Markus Köppel in der Bewältigung der Corona-Pandemie auf kantonaler Ebene liegen.

Freitag, 7. Mai - 12:03 Uhr

Feierlicher Gottesdienst für Konfirmanden in Wald

(pd) In der Kirche Wald wurden kürzlich Enya Brunetta, Reto Hohl, Lara Sprecher und Dario Steiner konfirmiert. Den Gottesdienst gestalteten die Konfirmanden mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Freitag, 7. Mai - 10:44 Uhr

Standeskommission will Wolfbestände stärker regulieren können

Die Schadensschwelle für die Regulierung des Wolfbestandes ist in den Augen der Standeskommission zu hoch.





Bild: Benjamin Manser

(rk) Der Bundesrat will den Abschuss schadenstiftender Einzelwölfe erleichtern und den Schutz von Nutztierherden verstärken. Er schlägt eine entsprechende Änderung der Jagdverordnung vor. Der Standeskommission gehen die Vorschläge für eine Erleichterung der Regulierung der Wolfsbestände gemäss einer Mitteilung zwar in die richtige Richtung, insgesamt aber zu wenig weit. Sie beantragt eine weitere Senkung der Schadensschwelle für eine Regulierung des Wolfbestands.

Mit der Revision der Jagdverordnung strebt der Bund eine Erleichterung der Regulierung von Wolfsbeständen sowie des Abschusses schadenstiftender Einzelwölfe durch Senkung der entsprechenden Schadenschwellen an. Zudem soll der Schutz der Nutztierherden mit weiteren Massnahmen und teilweise höheren Finanzhilfebeiträgen des Bundes für den Herdenschutz verstärkt werden. Die vorgeschlagene Revision der Jagdverordnung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Schweizer Stimmvolk am 27. September 2020 eine Revision des Jagdgesetzes knapp ablehnte, mit welcher die Kantone die Möglichkeiten einer Regulierung der Wolfsbestände erhalten hätten.

Freitag, 7. Mai - 8:42 Uhr

Regierungsrat kritisiert Revision des Sexualstrafrechts

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden begrüsst im Rahmen der Vernehmlassung über eine Revision des Sexualstrafrechts das Ziel der Vorlage, alle sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Person unter Strafe zu stellen. Der Regierungsrat kritisiert aber gemäss Mitteilung der Kantonskanzlei, dass mit der Schaffung des neuen Straftatbestands des sexuellen Übergriffs eine Art der «unechten Vergewaltigung» eingeführt würde.

Mit der überfälligen Revision des Sexualstrafrechts soll die Schweiz unter anderem die Vorgaben der von ihr unterzeichneten Istanbul-Konvention erfüllen. Der Regierungsrat begrüsst in seiner Stellungnahme aus diesem Grund die Bestrebungen auf Bundesebene, das Sexualstrafrecht zu reformieren. Alle sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Person – egal welchen Geschlechts – sollen unter Strafe gestellt werden.

Nicht nachvollziehbar ist für den Regierungsrat die Kritik an der Revision, wonach es vermehrt zu Falschanschuldigungen kommen werde, da auch das neue Gesetz nichts an der grundlegenden Problematik ändert, dass die Beweisbarkeit im Einzelfall schwierig sein kann. Im Detail schlägt der Regierungsrat verschiedene Änderungen an der Vorlage vor. So lehnt er den neuen Straftatbestand des sexuellen Übergriffs ab und befürwortet stattdessen einen stufenweisen Aufbau der Tatbestände der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung. Der Regierungsrat begrüsst im Weiteren den Vorschlag eines neuen Straftatbestands des Groomings (gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht) und die Ausgestaltung der sexuellen Belästigung als Offizialdelikt beim Kinder- und Jugendschutz. (kk)

Freitag, 7. Mai - 8:01 Uhr

Einweihung Landsgemeindeplatz auf August 2022 verschoben

Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit wegen den Corona-Schutzmassnahmen wird die Einweihung des neugestalteten Landsgemeindeplatzes in Trogen auf den 26. bis 28. August 2022 verschoben. Das teilte die Gemeindekanzlei mit.

Mit viel Engagement habe das Organisationskomitee auf das letzte Juni-Wochenende 2021 ein abwechslungsreiches Festwochenende geplant. Leider macht die aktuelle Pandemielage dem OK einen Strich durch diese Pläne. Der Bundesrat hat frühestens auf Ende Mai 2021 weitere Lockerungen in Aussicht gestellt.

Der neue Landsgemeindeplatz in Trogen Bild: Hanspeter Schiess Fotografie

Das Landsgemeindeplatzfest baut bei der Verpflegung auf die Zusammenarbeit mit den örtlichen Gastrobetriebe auf und verzichtet auf eine eigene Festwirtschaft. Inbesondere für die vollständige Öffnung der Gastronomie gibt es jedoch keinerlei Zusagen. Auch in bezug auf die Anzahl Teilnehmer und mögliche Vorschriften für Schutzmassnahmen sind Einschätzungen nicht möglich. Das OK hat sich gemäss Mitteilung deshalb schweren Herzens für eine Verschiebung des Festes um ein Jahr entschieden. Es wird lediglich im kleinen Kreis eine offizielle Einweihung mit Setzen des noch fehlenden Schachtdeckels geben.

Donnerstag, 6. Mai - 15:38 Uhr

FDP fordert nach Spitalschliessung Ausgleich fürs Vorderland

(pd) Nun äussert sich auch die FDP Vorderland zum Aus des Spitals in Heiden. In einer Medienmitteilung bedauert der Vorstand die Schliessung, obwohl der Entscheid seit längerem zu erwarten war. Die Partei äussert in der Mitteilung aber auch Kritik. Die Verantwortlichen hätten es erneut versäumt, die Zahlen der einzelnen Häuser zu präsentieren. In Anbetracht der Bedeutung und Folgen für das Vorderland wäre eine grössere Transparenz umso wichtiger gewesen. Zudem schreibt die Partei, dass eine Strategieänderung oder alternative Szenarien zum Erhalt des Spitals in den vergangenen Jahren nie erkennbar gewesen sei.

Die Partei stellt auch mehrere Forderungen. Sie verlangt die Sicherstellung eines medizinischen Notfalldienstes sowie die Gründung einer Projektgruppe unter Leitung des Kantons und unter Beteiligung von Gemeinde sowie Handwerker- und Gewerbeverein, um mögliche Nutzungsvarianten für das Areal zu erarbeiten. Ziel dabei müsse sein, möglichst viele der verlorenen Arbeitsplätze sinnvoll zu ersetzen sowie insbesondere die Gesundheitsversorgung im Vorderland im Bereich ambulanter Behandlungen und präventiver Vorsorge wirtschaftlich nachhaltig zu sichern.

Die FDP äussert sich zudem zur Gesamtsituation des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (Svar). Es dürfe davon ausgegangen werden, dass nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Vorder- und Mittelland nach Herisau gehen würden, da St.Gallen näher ist und eine bessere Infrastruktur wie auch ein qualitativ hochstehendes Angebot biete. Das Einzugsgebiet dürfte mit Herisau, dem Hinterland und einem Teil von Innerrhoden nicht ausreichen, um den Spitalstandort Herisau nachhaltig wirtschaftlich zu betreiben zu können, schreibt die FDP. Der Svar müsse bis Ende 2022 beweisen, dass die beiden verbleibenden Standorte wirtschaftlich nachhaltig betrieben werden können. «Wenn nicht, müssen auch diese beiden verbleibenden Standorte in Frage gestellt werden – alles andere wäre inkonsequent», so die FDP.

Die Partei will zudem einen finanziellen regionalen Ausgleich für etwaige Unterstützungsbeiträge für Herisau. In der Mitteilung heisst es, beschliesse der Kanton ab 2022 finanzielle Zuschüsse an den Svar, die über die geltenden gesetzlichen Abgeltungen hinausgehen, sei der gleiche Betrag an die Vorder- und Mittelländer Gemeinden nach einem vordefinierten Schlüssel als Struktur-Erhalt-Ausgleichszahlung zu verteilen.

Donnerstag, 6. Mai - 15:00 Uhr

Speicher: Konfirmation unter dem Motto «Freiheit»

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Speicher sowie Pfarrerin Sigrun Holz. Bild: PD

(pd) Elf Jugendliche sind in Speicher konfirmiert worden. Die Feier stand unter dem Motto «Freiheit». Die Konfirmanden und Pfarrerin Sigrun Holz gestalteten einen stimmungsvollen Festgottesdienst.

Donnerstag, 6. Mai - 14:46 Uhr

Trachtenchor Heiden: Kein Beizli am Häädler Frühlingsmarkt

(pd) Kommende Woche findet der Häädler Frühlingsmarkt statt. In der Vergangenheit durfte der Trachtenchor die Gäste an diesem Anlass kulinarisch und musikalisch verwöhnen und führte ein Trachtenchor-Beizli. Die diesjährigen Auflagen des Veranstalters lassen eine solche Form der Gastronomie nicht zu. Daher wird der Chor gemäss einer Mitteilung nicht am Frühlingsmarkt vertreten sein. Die Mitglieder des Chors hoffen auf das nächste Jahr und freuen sich, Gönner, Gäste und Freunde dannzumal wieder bewirten zu dürfen. Nun bleibt dem Chor nur die Hoffnung auf Verständnis und insbesondere Gesundheit.

Donnerstag, 6. Mai - 14:18 Uhr

Erlass der Tourismusabgabe hilft nur kurzfristig

(pd) Der Ausserrhoder Gewerbeverband AR begrüsst gemäss einer Mitteilung, dass der Regierungsrat den Erlass der Tourismusabgabe 2021 beschlossen hat. Dies sei eine hilfreiche kurzfristige Massnahme für die Betriebe. Zur Erhaltung der Branche brauche es aber die Lockerung des bestehenden teilweisen Berufsverbots.

Der Gewerbeverband AR vereinigt einen grossen Teil der lokalen Wirtschaft in Ausserrhoden. Diese sorge für Wertschöpfung, für Arbeits- und Ausbildungsplätze und noch für viel mehr. Die KMU stünden für ein gutes Zusammenleben, für gesellschaftlichen Austausch sowie für Lebensqualität. Für Hotelbetriebe, Parahotelbetriebe, Restaurationsbetriebe sowie Anbietende von gewinnorientierten touristischen oder auf Freizeit ausgerichteten Aktivitäten sei der Erlass der Abgaben für das gesamte Jahr angemessen und von hoher Wichtigkeit.

Die Tourismusabgaben, die jährlich um die 200'000 Franken Einnahmen in die Kantonskasse ausmachen, sind zweckgebunden und werden via Apenzellerland Tourismus AG für Tourismusförderungsmassnahmen eingesetzt. Aufgrund dieser Tatsache versteht der kantonale Gewerbeverband die Massnahme des Regierungsrates zwar als akute Hilfemassnahme für die durch die Coronamassnahmen gebeutelten Betriebe, mittelfristig werde diese Massnahme aber zum Nachteil für die betroffenen Betriebe verkommen, da unter anderem wichtige Marketingarbeit nicht mehr in gewünschtem Ausmass verrichte werden könnte. Einen deutlich höheren Nutzen für die Betriebe, den Ausserrhoder Tourismus und letztlich auch für den Kanton brächte eine baldige Aufhebung der einschneidenden Corona-Massnahmen.

Donnerstag, 6. Mai - 11:14 Uhr

Jahresrechnung von Heiden besser als budgetiert

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Heiden schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 68‘000 Franken ab. Dies entspricht einer Besserstellung um 903‘000 Franken gegenüber dem Voranschlag. Dieser hatte laut Medienmitteilung der Gemeindekanzlei mit einem Aufwandüberschuss von 835‘000 Franken gerechnet. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu 4.7 Millionen Franken beträgt.

Der Grund für den Besserabschluss ist der Buchgewinn aufgrund der Entwidmung des Grundstücks Nr. 458, Langmoos. Auch mit diesem Sondereffekt bleibe das operative Ergebnis mit 33‘000 Franken negativ, teilt der Gemeinderat mit. Das ebenfalls negative Betriebsergebnis von 1.3 Millionen Franken unterstreiche die Wichtigkeit der laufenden Bestrebungen für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt, die mit zu erwartenden Mindereinnahmen aus der anhaltenden Corona-Pandemie noch verstärkt wird.

Mit 15.4 Millionen Franken sind die Fiskalerträge um 1.2 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr ausgefallen. Die Einnahmen bei den juristischen Personen gingen um 400'000 Franken auf 1.25 Millionen Franken zurück. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von rund 25 Prozent, welcher auf die Folgen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Bei den natürlichen Personen steigerte sich der Ertrag auf 11.7 Millionen Franken bzw. eine Erhöhung um 3.5 Prozent zum Vorjahr. Bei den Sondersteuern wurden insgesamt 368'000 Franken weniger eingenommen als im Vorjahr.

Die Steuerertragsentwicklung ist aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen rund um die Covid19-Pandemie weiterhin schwierig einzuschätzen, wobei bei den juristischen Personen mit einer deutlichen Erholung gerechnet werden darf, so der Gemeinderat

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von 6.7 Millionen Franken; budgetiert war ein Betrag von 13.6 Millionen Franken. Die Differenz von rund 7 Millionen Franken ist auf die Verschiebung des Baustarts der geplanten Mehrzweckhalle Gerbe zurückzuführen, der neu auf Sommer 2022 vorgesehen ist. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. Die Referendumsfrist läuft vom 10. Mai bis 8. Juni. (pd)

Donnerstag, 6. Mai - 8:27 Uhr

Primarschule in Trogen ausgezeichnet

Unter dem Titel «Biodiversität macht Schule» zeichnet der WWF das Schulhaus Niederen in Trogen für seinen kinder- und naturgerechte Pausenplatz aus.

«Dieser Naturspielplatz öffnet meine Sinne und meine Seele. Er ergänzt den Schulbetrieb ideal. Eine Schule muss schön sein, ein Ort, an dem sich die Kinder gerne aufhalten». Das Statement der Schulleiterin Maria Etter zeigt deutlich, worauf bei den Primarschülerinnen und -schüler in Trogen Wert gelegt wird, nämlich auf eine Umgebung, die die Kreativität fördert, die aber auch entspannend wirkt, die den manchmal strengen Schulalltag unterbricht. Die Auszeichnung mit einer attraktiven Emaille-Tafel und ein Beratungsangebot soll weitere Schulen und Lehrer animieren, es Trogen gleichzutun. Martin Zimmermann, Geschäftsführer beim WWF Appenzell und im Regiobüro des WWF verantwortlich für terrestrische Biodiversität, fasst das Projektziel „Biodiversität macht Schule“ so zusammen: „Eine naturnahe und bewegungsfreundliche Schulhaus- oder Kindergartenumgebung tut den Kindern gut. Der Pausenplatz kann ein faszinierender Begegnungsort für die Schülerinnen und Schüler mit der Natur sein.» Die WWF-Sektionen der Kantone St. Gallen, beider Appenzell, sowie dem Thurgau machte sich deshalb zusammen mit Bioterra, der Liechsteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) der Unterstützung weiterer Stiftungen und Gartenbauexperten in der Nordostschweiz auf die Suche nach naturnahen, kindgerechten Schulhausumschwüngen. 40 Schulen und Kindergärten wurden in einer ersten Phase für ihre naturnahen und bewegungsfreundlichen Spiel- und Pausenplätze ausgezeichnet. (pd)

Mittwoch, 5. Mai - 17:58 Uhr

Erweiterung Machbarkeitsstudie Schwimmbad Ledi

Im Mai 2019 hat der Gemeinderat Walzenhausen die Machbarkeitsstudie zum Projekt zur Erweiterung und Sanierung des Schwimmbads Ledi genehmigt und die Anpassung des Teilzonenplans Ledi in Auftrag gegeben. Mit Beschluss vom 30. März hat der Regierungsrat den entsprechenden Teilzonenplan genehmigt. Der Gemeinderat hat gemäss Medienmitteilung nun bei der Bodenrechtskommission des Departements Bau und Volkswirtschaft das Gesuch um Abparzellierung eingereicht, damit anschliessend der Erwerb des Grundstücks durch die Gemeinde erfolgen kann.

Aufgrund der aktuell vorgenommenen Abklärungen bezüglich der Technik des Schwimmbads hat sich laut Gemeinderat herausgestellt, dass diese ebenfalls zu sanieren ist, weil die Anlage nicht mehr den technischen, elektrischen, räumlichen, chemischen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Richtlinien entspricht. In den letzten Jahren konnte die veraltete Anlage mit Einzelmassnahmen, welche die dringend notwendigen Funktionen sicherstellten, betrieben werden. Eine Erneuerung sei unumgänglich und habe zur Folge, dass ein entsprechend grösserer Platzbedarf benötigt wird, als dies der aktuelle Technikraum bietet, heisst im Schreiben. Der Gemeinderat hat beschlossen, die vorhandene Machbarkeitsstudie mit dem Inhalt der Erweiterung der Räumlichkeiten in Abhängigkeit mit dem Flächen- und Raumbedarf der Wassertechnikanlage inkl. zusätzlicher Massnahmen für eine bessere Bewirtschaftung und einen zukünftigen Betrieb zu erweitern. Hierfür wurde ein Zusatzkredit in der Höhe von rund 16'500 Franken gesprochen. Zusammen mit den bereits vorhandenen Grundlagen bilden die neu gewonnenen Erkenntnisse aus der ergänzenden Machbarkeitsstudie die Basis für die Ausarbeitung des Vorprojektes. (pd)

Mittwoch, 5. Mai - 17:25 Uhr

Urnäsch führt Beratungsangebot Haus-Analyse weiter

Die Gemeinde Urnäsch hat sich bereits im Rahmen des Regierungsprogrammes 2007 bis 2011 und 2012 bis 2015 sowie 2016 bis 2019 am Programm Haus-Analyse beteiligt. Das Angebot hat sich gemäss Mitteilung der Gemeindekanzlei in den letzten Jahren gut etabliert und seit dem Start dieses Projekts haben im Kanton bald 200 und in Urnäsch fünf Liegenschaftsbesitzer vom Haus-Analysen Angebot Gebrauch gemacht. Das Beratungsangebot wird nun mit einer unbefristeten, jährlich kündbaren Leistungsvereinbarung weitergeführt. Mit der Haus-Analyse wird Hauseigentümern von älteren, dorfbildprägenden Liegenschaften in der Bauzone ein bewährtes Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um die baulichen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Diese dienen als Entscheidungsgrundlage um die Sanierung der alten Häuser sinnvoll an die Hand zu nehmen. Die Kosten pro Haus-Analyse werden wie bisher im Rahmen von 4‘500 bis 6‘000 Franken liegen und zu je einem Drittel getragen durch den Kanton, den Hauseigentümer und die Gemeinde. Diese stellt auch die erforderlichen Grundbuchdaten kostenlos zur Verfügung. (pd)

Mittwoch, 5. Mai - 10:45 Uhr

Ortsplanung-Mitwirkung in Wolfhalden verlängert

Seit Beginn der Volksdiskussion am 6. April sind viele Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden mit ihren Fragen an die Ortsplanungskommission herangetreten. Das Interesse ist gemäss Mitteilung der Gemeinde gross und der Diskussions- und Klärungsbedarf vorhanden. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat auf Antrag der Ortsplanungskommission dazu entschieden, den laufenden Mitwirkungsprozess zum kommunalen Richtplan bis zum 30. Juni zu verlängern.

Der Gemeindepräsident, Gino Pauletti, wird an einer Informationsveranstaltung nochmals die Ausgangslage und den Prozess der Richtplanrevision erläutern. Des Weiteren wird ein Überblick über die verschiedenen Dokumente des Richtplans gegeben und deren Zweck erklärt. Aufgrund der aktuellen Situation und der Vorgaben bezüglich Abstandsregeln wird die Veranstaltung an zwei Abenden abgehalten. Die erste Durchführung findet am Montag, 10. Mai und die zweite am Donnerstag, 27. Mai jeweils um 18.30 Uhr im Kronensaal Wolfhalden statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Veranstaltung beschränkt. Anmeldungen nimmt die Gemeindeschreiberin Sarah Niederer (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch oder telefonisch 071 898 82 70) entgegen. Für die bilaterale Klärung von Fragen werden zwei Fragestunden im Beisein des Raumplanungsbüros ERR angeboten. Termine für die Fragestunden am Donnerstag, 3. Juni 2021 und Dienstag, 8. Juni ab 14 Uhr können via Webseite www.mitwirkung-wolfhalden.ch oder telefonisch bei der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer gebucht werden.

Unterlagen und Informationen zur Ortsplanung sind seit 6. April auf der eigens eingerichteten Homepage (www.mitwirkung-wolfhalden.ch) aufgeschaltet. Zudem sind die Unterlagen im Gemeindehaus, Dorf 36, aufgelegt. Stellungnahmen und Anregungen können auch schriftlich innerhalb des Mitwirkungsprozesses bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Nach der Prüfung aller Eingaben wird einzeln oder gesamthaft Stellung genommen.

Mittwoch, 5. Mai - 8:34 Uhr

Impfzentrum in Heiden zügelt

Ab Montag, 17. Mai, ist das kantonale Impfzentrum in Heiden neu im Untergeschoss der Turnhalle an der Asylstrasse zu finden. Der neue Standort liegt gemäss Mitteilung der Kantonskanzlei etwa 100 Meter vom bisherigen entfernt.

Noch bis und mit Auffahrt, 13. Mai, wird in der unterirdischen Sanitätshilfsstelle beim Spital Heiden geimpft. Das Impfzentrum ist seit Beginn des Impfprogramms am 18. Januar aktiv, und bis Auffahrt werden hier rund 6000 Impfungen verabreicht worden sein. Der Betrieb ist eingespielt und läuft rund, teilt die Kantonskanzlei mit. Nun bietet sich die Möglichkeit, mit diesem Betrieb unter die nahegelegene Turnhalle an der Asylstrasse 24 umzuziehen. Die Gründe: Damit werde es ab dem 17. Mai mehr Platz für die Warte- und Ruheräume geben. Tageslicht und bessere Heizmöglichkeiten werden zudem für Besuchende wie Mitarbeitende ein angenehmeres Ambiente bieten. «An der Leistungsfähigkeit des kantonalen Impfzentrums wird sich nichts ändern, es ist vorbereitet für den in Bälde erwarteten Zuwachs an Impfkontingenten», teilt der Kanton mit. Pro Woche können im Impfzentrum Heiden fast 1400 Impfungen verabreicht werden. Der Umzug an den neuen und der Rückbau am alten Ort werden vom Zivilschutz durchgeführt, der auch aktiv den Betrieb der Impfzentren in Heiden und Herisau unterstützt.

Dienstag, 4. Mai - 18:09 Uhr

Beat Schlatter zu Gast in Teufen

Beat Schlatter Bild: PD

(pd) Am kommenden Sonntag ist Beat Schlatter in der katholischen Kirche Teufen als Gast im «Gespräch an der Kanzel». Der 60-Jährige hat ein bewegtes Leben. Der ehemalige Musiker einer Punk-Band steht seit den 80er-Jahren auf der Bühne. Er war Gründungsmitglied und Koautor des Kabaretts Götterspass, mit dem er national und im weiteren deutschsprachigen Raum bekannt wurde.

Schlatter ist nicht nur Kabarettist und Schauspieler, sondern mittlerweile auch ein viel beachteter Drehbuchautor. Der Mann mit dem trockenen Humor und mit den geradezu klischee-behafteten Rollen hat auch eine spirituelle Ader. Wie oder was denkt ein schauspielerisches Original über Liebe, Verlust, Erfolg und Misserfolg - das Leben, den Tod und über den Glauben an Gott? Im Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, spricht Beat Schlatter mit Diakon und Pfarreileiter Stefan Staub über sein Leben, das er nach dem Erlöschen der Bühnenbeleuchtung lebt und gibt einen Einblick in seine Gedankenwelt und sein Menschsein.

Dienstag, 4. Mai - 16:15 Uhr

Öffentliche Dorfführungen in Appenzell finden wieder statt

Bild: PD

(pd) Nach einer saison- und coronabedingten Pause können per Anfang Mai die Dorfführungen in Appenzell wieder stattfinden. Jeden Dienstag und Donnerstag werden interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf einem geführten Rundgang die farbigen Fassaden, die kunstvollen «Tafeen», die prächtige Pfarrkirche und auch vermeintlich unscheinbare Winkel und Häuser samt den spannenden Geschichten dahinter gezeigt.

Dazu gibt es Ausführungen zu den Bräuchen im Jahreslauf, Erklärungen zur Landsgemeinde und Anekdoten aus der Geschichte und Gegenwart des kleinsten Kantonshauptortes der Schweiz. Die Teilnahme ist gratis, es besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske. Die Gruppengrösse ist auf 14 Personen beschränkt, sodass die momentan geltenden Vorgaben für Veranstaltungen im Freien eingehalten werden können.

Nachdem im vergangenen Sommer das Interesse an den Führungen rege und das Echo positiv waren, hat sich Appenzellerland Tourismus AI entsprechend vorbereitet und es werden nach Bedarf zwei Gruppen gebildet. Treffpunkt ist jeweils dienstags und donnerstags um 10.15 Uhr vor der Tourist Info Appenzell.

Dienstag, 4. Mai - 10:31 Uhr

Oberegg: Versuch einer Verkehrsanordnung gescheitert

(Kapo AI) Die Rüteggstrasse in Oberegg ist eine Privatstrasse und darf von den Anstössern und zur Bewirtschaftung des Waldes befahren werden. Der private Strasseneigentümer bezahlt den Unterhalt für die Strasse aus eigener Tasche und sorgt für den Winterdienst. Der Holzlagerplatz im Bereich der Verzweigung Rüteggstrasse / Naturstrasse Holzerswald wurde bereits vor Jahren immer mehr als Parkplatz entdeckt und benutzt. Vor allem in den Wintermonaten kam es öfter zu Problemen mit parkierten Autos, die den Weg versperren, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung.

Die Rüteggstrasse wurde mit einem Fahrverbot belegt, die entsprechende Verkehrsanordnung wurde am 12. September 2017 im amtlichen Publikationsorgan, dem Appenzeller Volksfreund, publiziert und nicht angefochten. Daraufhin erfolgte die rechtmässige Signalisation des Fahrverbots für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder mit der Zusatztafel «Zubringerdienst gestattet» an der Rüteggstrasse ab Zufahrt zu den Objekten Ebenaustrasse 88 und 90.

Das Verbotssignal an der Rüteggstrasse in Oberegg. Bild: Kapo AI

Im Mai 2019 wurde eine Petition mit 58 Unterschriften an den Landesfähnrich eingereicht. Sie verlangte die Aufhebung der Verkehrsanordnung mit dem Ziel, dass Autos wieder zum Holzlagerplatz fahren können, um dort zu parkieren. Im August 2019 einigten sich der Strasseneigentümer und Vertreter von Bezirk und kantonaler Signalisationskommission auf einen einjährigen Versuchsbetrieb. In dieser Zeit sollte das Fahrverbotssignal nur während der Wintermonate am verfügten Standort stehen. Während der übrigen Zeit, also während der schneefreien Monate, sollte das Signal rund 150 Meter in Richtung Rütegg verschoben werden, damit die Zufahrt zum Holzlagerplatz möglich bleibt.

Weil der Winter 2019/20 recht schneearm war, wurde der Versuch um ein Jahr verlängert. Der Winter 2020/21 war äusserst schneereich und der Versuch konnte unter reellen Bedingungen durchgeführt werden.

Im April 2021 wurde der Versuchsbetrieb auf Einladung von Landesfähnrich Jakob Signer hin durch den Strasseneigentümer und Vertreter von Bezirk und kantonaler Signalisationskommission ausgewertet. Im Sommerhalbjahr 2020 wurde der Holzlagerplatz sehr rege als Parkplatz benutzt, Autos mit AI-Kontrollschildern waren aber eher die Ausnahme. Im schneereichen Winter 2020/21, als das Verbotssignal unten an der Rüteggstrasse montiert war, wurde trotz Fahrverbot ebenfalls häufig parkiert, wiederum vorwiegend ausserkantonale Fahrzeuge. Anlässlich mehrerer Polizeikontrollen wurden diverse Bussen ausgestellt.

«Leider ist der Versuch gescheitert» – so die einhellige Erkenntnis. Offenbar haben sich die Nutzer dermassen an die Signalisation «oben» im Sommerhalbjahr gewöhnt, dass sie die Signalisation «unten» im Winterhalbjahr nicht mehr wahrnehmen (wollen). Diese saisonale Differenzierung, die Grundidee des knapp zweijährigen Versuchs, hat nicht funktioniert.

Auf das Wiedererwägungsgesuch der Petitionäre wird nicht weiter eingegangen. Das ordentlich verfügte Fahrverbot vom 12. September 2017 bleibt bestehen.

Dienstag, 4. Mai - 8:36 Uhr

Herisau: «Usegstuehlet» noch in der Schwebe

Ob «Usegstuehlet», das vergnügliche Zusammensein im Dorfzentrum Herisau, dieses Jahr stattfinden wird, ist noch offen. Die Organisatoren haben laut Medienmitteilung den Entscheid über eine definitive Durchführung am Samstag, 28. August, verschoben. Grund dafür ist die unsichere Situation im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

«Wegen der aktuellen Corona-Situation entscheiden wir – unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) – kurzfristig über die Durchführung von ‚Usegstuehlet‘», sagt OK-Präsident Raphael Froidevaux. Die Idee von «Usegstuehlet» lebe vom Kontakt unter den Menschen und zurzeit sei noch nicht klar, ob dies am 28. August möglich sein werde. Sobald bekannt ist, welche Corona-Massnahmen Ende August gelten, wird das Organisationskomitee Usegstuehlet in Absprache mit den Verantwortlichen für das gleichzeitig stattfindende Rosengarten-Fest den Entscheid über die Durchführung fällen und darüber aktuell informieren

«Usegstuehlet» hat im Zentrum von Herisau 2015 erstmals stattgefunden. Auch in den folgenden zwei Jahren herrschte jeweils am letzten August-Samstag auf den Gassen und Plätzen bis weit in den Abend hinein eine gute Stimmung und viel Betrieb in südländischer Atmosphäre. Im Jahre 2018 musste der Anlass wetterbedingt abgesagt werden und 2019 klappte es dann wieder mit der Durchführung. Letztes Jahr verhinderte Corona den Anlass und dieses Jahr hoffen alle Beteiligten, dass «Usegstuehlet» und das Rosengartenfest stattfinden können. (pd)

Montag, 3. Mai - 16:29 Uhr

Frühlingsmarkt Heiden findet in kleinerer Ausführung statt

(gk) Nach einem marktlosen Jahr 2020 hat sich die Gemeinde Heiden dazu entschieden, den Frühlingsmarkt, wenn auch in kleinerer Ausführung, durchzuführen. Er findet am Samstag, 15. Mai, statt. Wegen Covid-19 gilt ein Schutzkonzept. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich an die Massnahmen zu halten. Auf der ganzen Marktstrasse muss eine Maske getragen werden, es gilt Einbahnprinzip und Speisen und Getränke dürfen nur ausserhalb der Marktstrasse konsumiert werden.

Montag, 3. Mai - 15:56 Uhr

Kantonsrat wählt Walter Kobler zum neuen Präsidenten des Obergerichts

Nachdem der Präsident des Obergerichts, Ernst Zingg, seinen Rücktritt per 31. Mai 2021 bekannt gegeben hatte, hat der Kantonsrat am Montag seine Nachfolge für den Rest der Amtsdauer 2019 bis 2023 bestimmt. Der Rat hat einstimmig bei einer Enthaltung den bisherigen Vizepräsidenten des Obergerichts, Walter Kobler aus Heiden, gewählt.

Manuel Hüsser, neuer Vizepräsident des Obergerichts. Bild: David Scarano

Als neuer Vizepräsident wurde ebenfalls einstimmig bei einer Enthaltung Manuel Hüsser gewählt. Hüsser war am 7. März 2021 vom Stimmvolk als vollamtlicher Oberrichter gewählt worden. Zuvor war er als Vizepräsident am Kantonsgericht tätig. Manuel Hüsser ist 45-jährig. Nach Tätigkeiten am Bezirksgericht Bülach und am Obergericht Zürich fand er 2011 den Weg ins Appenzellerland. Kobler wie auch Hüsser waren die einzigen Anwärter für das jeweilige Amt.

Montag, 3. Mai - 15:18 Uhr

SC Herisau kann weitere Eigengewächse halten

Das Team nimmt für die Saison 2021/2022 immer mehr seine endgültige Form an. Der 24-jährige Samuel Grüter wird auch in der Saison 2021/2022 für den SC Herisau auflaufen. Er hat gemäss Mitteilung alle Juniorenstufen bei den Appenzellern durchlaufen und geht bereits in seine 5. Saison mit der 1. Mannschaft. Joel Bohlhalder hat letztes Jahr nach guten Leistungen den Schritt aus dem 3.- ins 1.-Liga-Team geschafft. Verteidiger Yanneck Hofstetter verlängert seinen Vertrag ebenfalls. (pd)

Montag, 3. Mai - 11:13 Uhr

Unbekannter bedient sich aus Ladenkasse – Täterschaft ermittelt

Die Täterschaft, die am Freitagabend, in einem Lebensmittelgeschäft in Wolfhalden einen grösseren Geldbetrag erbeutet hatte, konnte ermittelt und verhaftet werden. Dies teilte die Ausserrhoder Kantonspolizei am Montag mit.

Es handelt sich um einen 21-jährigen Schweizer. Er ist gemäss Medienmitteilung geständig und wird sich für sein Handeln vor der Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden verantworten müssen.

Der unbekannte Täter betrat um 20.40 Uhr das Geschäft in Wolfhalden und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld bzw. griff in der Folge in die Kasse und entnahm aus dieser einen Geldbetrag von rund 2'000 Franken in Noten. Anschliessend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss. Personen wurden nicht verletzt. Der Täter war unbewaffnet. (KapoAR)

Montag, 3. Mai - 8:36 Uhr

Ausserrhoden: Impfen für alle ab 19. Mai

Zurzeit werden in Ausserrhoden noch Personen aus den Prioritätengruppen gemäss Bundesvorgaben geimpft. Ab dem 19. Mai ist gemäss Mitteilung der Kantonskanzlei die Impfung gegen Covid-19 für alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner (älter als 16 Jahre) möglich. Die Impftermine werden abgestuft nach Prioritätengruppe und danach gemäss Zeitpunkt der Anmeldung vergeben. Aktuell sind rund 7100 Personen angemeldet. «Von den Impfwilligen ist noch etwas Geduld gefragt. Eine frühzeitige Anmeldung verbessert jedoch die Planungen des Kantons», heisst es in der Mitteilung.

Bis anhin wurden die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder entsprechend der Priorisierung des Bundesamtes für Gesundheit geimpft. Zurzeit werden noch Personen über 65 Jahren, Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Erwachsene aus betreuten Gemeinschaftseinrichtungen sowie Nachzügler aus den früheren Prioritätengruppen geimpft. Bis jetzt sind gemäss Kanton 20,1 % (11‘116 Personen) der Ausserrhoder Bevölkerung (55‘363) einmal geimpft, 12,8 % (7‘065 Personen) haben auch die Zweitimpfung erhalten.

Voraussetzung für die Impfung ist eine Anmeldung, die online unter https://ar.impfung-covid.ch/ gemacht werden kann. Die Anmeldung ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden seit Jahresbeginn offen. Der Regierungsrat ruft alle auf, sich und ihre Familien, Freunde sowie Arbeitskolleginnen und -kollegen durch eine Impfung zu schützen. Personen ohne Internetanschluss können sich auch über die Hotline des Kantons unter 071 353 67 97 oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt anmelden. Nach der Anmeldung erfolgt das Aufgebot zum Impftermin in der Regel per SMS.

Bis anhin haben sich rund 40 % der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden für eine Impfung angemeldet. Ziel ist, dass sich ein möglichst grosser Teil der Bevölkerung impfen lässt. Deshalb hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erneut eine Kampagne gestartet und ruft alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons zur Impfung auf. Alle Ausserrhoder Haushalte erhalten in den nächsten Tagen ein Flugblatt mit den Informationen zur Anmeldung. Zudem schaltet der Kanton Online-Inserate, die direkt zum Anmeldeportal für die Impfung führen. Bei der Anmeldung für die Impfung kann das Impfzentrum ausgewählt werden. Das Impfzentrum Heiden ist dabei weniger stark ausgelastet als das Impfzentrum Herisau. Impfungen werden auch in vielen hausärztlichen Praxen durchgeführt. (KK)

Montag, 3. Mai - 8:15 Uhr

FC Bühler: Trotz guter Leistung keine Punkte gegen Tabellenführer

(RO) Gegen einen grundsoliden und abgezockten Tabellenführer Winterthur zeigte Bühler die geforderte Steigerung zur Vorwoche. Dennoch erfolgte die Heimreise bei der 0:3-Niederlage ohne Punkte. Das Team erspielte sich einige Möglichkeiten. So konnte Melina Tzikas in der 25. Minute gut lanciert, alleine auf die Torhüterin ziehen und abschliessen. In diesem Duell obsiegte die Schlussfrau vom Team der Schützenwiese. Die Formkurve Bühlers zeigt wieder nach oben, was nun, mit der am kommenden Wochenende beginnenden Abstiegsrunde von Nöten ist.

Aufgrund der aktuellen Lage, wird die Saison nun nach Abschluss der Vorrunde verkürzt und ein neuer Modus angewendet. Die Tabelle wird zweigeteilt. Dabei spielen die ersten sechs den Aufstieg in die NLB, die letzten sechs um den Abstieg in die zweite Liga aus. Bühler findet sich in der zweiten Tabellenhälfte. Da nur der Tabellenletzte und zusätzlich er schlechtere der beiden Zweitletzten aus der Gruppe Ost und West absteigen, ist die Chance durchaus da, dass auch in der kommenden Spielzeit 1. Liga-Frauenfussball auf der Göbsimühle gespielt und geschaut werden kann. Bühler derzeit auf dem rettenden drittletzten Platz. Mindestens diesen zu halten, ist das Ziel für die nächsten fünf Spiele.

Sonntag, 2. Mai - 12:30 Uhr

Andreas Pargätzi und Raouf Selmi schaffen in Grub die Wahl

Andreas Pargätzi ist neuer Gruber Gemeindepräsident. Bild: PD

Der neue Gruber Gemeindepräsident heisst Andreas Pargätzi. Der 37-Jährige holte 176 Stimmen. 154 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wählten seinen Herausforderer Christian Zürcher. Pargätzi ist seit 2020 Gemeinderat und löst nun Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker ab, die Ende Monat aufhört. Bereits im ersten Wahlgang erzielte der 37-Jährige das beste Ergebnis und verpasste das absolute Mehr nur um vier Stimmen.

Raouf Selmi wurde als Gemeinderat gewählt. Bild: PD

In Grub gibt es zudem ein neues Gemeinderatsmitglied. Gewählt wurde Raouf Selmi. Mit 185 Stimmen setzte sich Selmi deutlich gegen Yves Schläpfer durch, der 141 Stimmen holte. Die Gesamtstimmbeteiligung lag bei 52,5 Prozent.

Urs Freund (SVP) ersetzt in Bühler Gilgian Leuzinger (FDP)

Die FDP Bühler kann ihren Kantonsratssitz nicht verteidigen. Nachfolger von Gilgian Leuzinger wird Urs Freund von der SVP. 211 Stimmberechtigte wählten Freund. Knapp dahinter folgt SP-Kandidatin Camille Kappeler mit 203 Stimmen. Dritte wurde die von der FDP unterstütze parteilose Sandra Rechsteiner mit 165 Stimmen. Die Wahlen lockten viele Bühlerinnen und Bühler an die Urnen. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 54,3 Prozent.

Urs Freund (SVP) ist neuer Bühler Kantonsrat. Bild: PD

Bereits im ersten Wahlgang konnte Freund am meisten Stimmen für sich verbuchen. Auf den weiteren Rängen folgten Rechsteiner, Kappeler und Brauchli (Die Mitte Mittelland AR). Brauchli verzichtete auf den zweiten Wahlgang.

Sonntag, 2. Mai - 11:43 Uhr

Heiden rutscht nach links

(CAL) Silvan Graf ist neuer Heidler Kantonsrat. Der 27-jährige SP-Kandidat erhielt im 2. Wahlgang 613 Stimmen. Graf setzte sich gegen Sven Gerig von der SVP klar durch. Gerig bekam 359 Stimmen. Graf ersetzt Kantonsrat Alexander Rohner (SVP), der per Ende Mai zurücktritt. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,6 Prozent.

Silvan Graf ist in Heiden als Kantonsrat gewählt worden. Bild: PD

Im ersten Wahlgang schaffte niemand das absolute Mehr. Bereits am 11. April erzielte allerdings Graf mit Abstand das beste Resultat. Der parteilose Peter Niedermayer lag damals hinter Gerig auf dem dritten Rang und verzichtete auf den zweiten Wahlgang. Die FDP unterstütze deshalb im 2. Wahlgang den SVP-Bewerber. Nach den Wahlen vom Sonntag steht fest: In Heiden stellt die SP mit Silvan Graf, Annegret Wigger und Hannes Friedli künftig drei der fünf Kantonsrätinnen und Kantonsräte. Dazu kommen Werner Rüegg (Die Mitte Vorderland AR) und Susann Metzger (PU).

Samstag, 1. Mai - 7:27 Uhr

Unbekannter bedient sich aus Ladenkasse

(kapo/dwa) Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend in einem Lebensmittelgeschäft in Wolfhalden Geld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter um 20.40 Uhr den Laden und forderte von der Angestellten Bargeld. In der Folge griff er in die Kasse und stahl daraus einen grösseren Geldbetrag in Noten. Anschliessend flüchtete er zu Fuss. Personen wurden nicht verletzt.

Symbolbild: Keystone

Nach ersten Erkenntnissen war der Täter unbewaffnet. Er trug eine Hygienemaske und wird des Weiteren wie folgt beschrieben:

rund 20 Jahre alt

etwa 190 Zentimeter gross

schlank

schwarze Kleidung, schwarze Wollmütze

blonde Haare

sprach Ostschweizer Dialekt

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bittet Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Telefon 071-343-66-66 zu melden.

Freitag, 30. April - 15:45 Uhr

In Innerrhoden können sich alle über 16 Jahren für Impfung anmelden

Nach zwei Impfungen ist man gegen Covid-19 geschützt. Bild: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild

(kk) Das Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement bittet alle Personen über 16 Jahren, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, sich zeitnah anzumelden. Wer vor den Sommerferien im Juli vollständig geimpft sein möchte, müsse bereits im Mai die erste Impfdosis erhalten, so die Mitteilung. Die zweite Impfdosis wird vier Wochen nach der ersten Impfdosis verabreicht. 15 Tage nach der zweiten Impfdosis gilt man als vollständig geimpft.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden. erwartet für die Monate Mai und Juni grössere Lieferungen an Impfdosen. Aus diesem Grund wurde die Anmeldung für die Covid-19-Impfung für alle Personen im Kanton über 16-Jahren Anfang April geöffnet. Die Onlineanmeldung unter ai.impfung-covid.ch ist einfach gehalten und beansprucht nur wenige Minuten. Weitere Informationen zur Impfung finden sich unter www.ai.ch/coronavirus/impfung. Telefonische Anfragen beantwortet die Impf-Hotline unter 071 788 99 66 während der Bürozeiten.

Freitag, 30. April - 15:27 Uhr

Noemi Graf wird Gemeindeschreiberin in Walzenhausen

Noemi Graf wird in Walzenhausen Gemeindeschreiberin sowie Leiterin der Finanzverwaltung. Bild: PD

(gk) Der Gemeinderat Walzenhausen hat Noemi Graf aus Lutzenberg als Gemeindeschreiberin und Leiterin der Finanzverwaltung gewählt. Noemi Graf bringt gemäss Mitteilung der Gemeindekanzlei breite Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung mit. Aktuell ist sie Leiterin eines regionalen Betreibungsamtes. Graf wird mit einem Pensum von 100 Stellenprozenten angestellt. Per 1. August wird sie die Aufgaben als Gemeindeschreiberin übernehmen, da die aktuelle Stelleninhaberin Ende August Nachwuchs erwartet. Bis Ende des Jahres wird sich Graf zudem in die Aufgaben der Finanzverwaltung einarbeiten, um per 1. Januar 2022 zusätzlich die Leitung der Finanzverwaltung zu übernehmen. Der aktuelle Stelleninhaber geht Ende 2021 in den Ruhestand.

Die Gemeindekanzlei und die Finanzverwaltung werden somit künftig durch eine Person geleitet, die durch eine Sachbearbeitungsstelle unterstützt wird. Das Pensum in der Gemeindekanzlei und Finanzverwaltung beläuft sich nach wie vor auf total 150 Stellenprozente.

Freitag, 30. April - 15:09 Uhr

Frühlingsmarkt mit Eintopfservice

Am Frühlingsmarkt wird ein Eintopfservice angeboten.

Bild: Pius Amrein

(pd) Der traditionelle Frühlingsmarkt im Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden in Herisau findet dieses Jahr am Samstag, 8. Mai von 9 bis 16 Uhr statt. Im Angebot sind Balkon- und Blumenbeetpflanzen, Gemüse sowie Blumen- und Gemüsesetzlinge. Zum Verkauf kommen Qualitätspflanzen, die in den eigenen Anlagen und Gewächshäusern kultiviert worden sind. Auch der Eintopfservice für mitgebrachte Blumenkisten, wird angeboten.

Diesjähriger Gast ist die Regionalgruppe Appenzell von Bioterra, die Schweizer Organisation für Garten und Umwelt. Der Frühlingsmarkt im Psychiatrischen Zentrum hat Tradition und ist gemäss Veranstaltern für Patientinnen und Patienten, Bewohner und Bewohnerinnen sowie für Angehörige und Mitarbeitende ein Höhepunkt im Klinikalltag. Menschen mit psychischen Behinderungen und Patientinnen/Patienten, die sich in einer momentanen Krise befinden, finden in der Feldgruppe und der Gärtnerei des PZA eine sinnvolle Beschäftigung unter Anleitung von qualifiziertem Fachpersonal. Produkte aus der Gärtnerei sowie aus dem Holz- und Textilatelier können jederzeit im E-Shop unter www.spitalverbund.ch/shop bestellt werden.

Freitag, 30. April - 14:36 Uhr

Elf «Rondom»-Wege in Innerrhoden eröffnet

Eine von elf neuen Routen in Appenzell Innerrhoden: «Rondom Schlatt». Bild: PD

(pd) Auf elf neuen «Rondom»-Wegen können seit diesem Frühling die Innerrhoder Dörfer erwandert und entdeckt werden. Appenzellerland Tourismus AI erschliesst mit diesen neuen Routen gemäss einem Communiqué Möglichkeiten für abwechslungsreiche Spaziergänge mit ungewohnten Ein- und Ausblicken. Die elf Rundwege laden zu spannenden Spaziergängen um die unterschiedlichen Innerrhoder Dörfer ein. Mit einer Marschzeit zwischen 45 Minuten («Rondom Kau», «Rondom Eggestande») und zwei Stunden («Rondom Appezöll») sind die konditionell und technisch sehr einfachen Wege für jedermann geeinet.

Die elf Routen sind weiss signalisiert. Die weissen Wegweiser sind sogenannten wandernahen Angeboten» vorbehalten, eine Art Sammelkategorie, die gerade auch einfache Spazierwege und Wege durch Quartiere mit dieser Signalisationsfarbe abdeckt.

Ziel der Initianten war es, jeden «Rondom»-Weg auch mit einem Regenschirm in der Hand begehen zu können. Denn gerade bei garstigem Wetter oder in der Nebensaison vergrössert sich so die Auswahl an Wandervorschlägen. Wer sich auf eine der Routen begibt, entdeckt die unterschiedlichen «Charaktere» der vermeintlich ähnlichen Dörfer. Das Projekt ist ein Beispiel der Zusammenarbeit zwischen den Standortbezirken, die sich in den Bereichen Streckenführung und Finanzierung stark engagierten und der lokalen Tourismusorganisation. Die elf Rondom-Wege sind ein Produkt aus dem Projekt «Appenzell 2020» unter dem Dach der Neuen Regionalpolitik (NRP). Sie werden in der komplett überarbeiteten und Ende Mai neu herausgegebenen Wanderbroschüre erscheinen und sind auch unter www.appenzell.ch/wandervorschlaege samt Beschrieb, Kartenausschnitt und Routendetails zu finden.

Freitag, 30. April - 11:06 Uhr

Stosswallfahrt verschoben

Weil die derzeitigen Corona-Regelungen die Durchführung einer Wallfahrt mit einer erheblichen Anzahl Beteiligter ausschliessen, wird die auf den 9. Mai angesetzte Stosswallfahrt auf den 13. Juni 2021 verschoben. Das teilte die Ratskanzlei am Freitag mit.

Gemäss den Corona-Regelungen des Bundesrats sind Veranstaltungen nur sehr eingeschränkt erlaubt. Grundsätzlich gilt eine Grenze von 15 Personen. Zwar dürfen seit kurzem wieder Publikumsveranstaltungen im Freien mit 100 Personen durchgeführt werden, dabei gilt jedoch eine Sitzpflicht. Grössere Wallfahrten wie die Stosswallfahrt sind weiterhin nicht erlaubt.

Die Standeskommission hat beschlossen, die Stosswallfahrt auf den 13. Juni zu verschieben. Das ist der Sonntag vor dem eigentlichen Schlachtdatum vom 17. Juni. Sie hofft gemäss Mitteilung, dass der Bundesrat bis dann weitere Öffnungsschritte beschliesst, die es möglich machen, dass in diesem Jahr doch noch eine würdige Wallfahrt durchgeführt werden kann. (rk)

Freitag, 30. April - 8:51 Uhr

Italienischer Wolf in Innerrhoden

(RK) Am 5. März wurde in Innerrhoden eine Geiss durch einen Wolf gerissen. Wie die Ratskanzlei mitteilt, hat die Wildhut hat DNS-Spuren entnommen und zur Individualbestimmung eingeschickt. Das Ergebnis liegt nun vor. Der genetisch nachgewiesene Wolf M169 stammt gemäss Medienmitteilung aus Italien und wurde am 20. Februar in der Valle Maggia im Tessin ebenfalls genetisch nachgewiesen. In der Zwischenzeit wurde in Innerrhoden im Gebiet Sonnenhalb auch eine durch einen Wolf gerissene Hirschkuh gefunden.







Bild: PD

«Dies alles zeigt, dass zurzeit Alpenweit sehr viel Dynamik in der Wolfspopulation vorherrscht», heisst es in der Mitteilung. Wölfe wandern sehr weite Strecken an und ab. Die Tatsache, dass bereits zwei gerissene Hirschkühe aufgefunden werden konnten, deute darauf hin, dass der Wolf seinen natürlichen Platz im Ökosystem einnimmt und seinen Einfluss auf wildlebende Paarhufer ausübe. Inwiefern sich die Wolfsanwesenheit auf die Entwicklung der Rotwildbestände abzeichnen wird, kann gemäss Mitteilung noch nicht gesagt werden. Die Jagdverwaltung beobachte die Entwicklung und werde regelmässig dazu informieren.

Donnerstag, 29. April - 15:31 Uhr

Neue Rehetobler Finanzverwalterin nimmt Tätigkeit im August auf

(GK) Der Gemeinderat von Rehetobel hat Umesha Perera aus Lutzenberg zur neuen Finanzverwalterin der Gemeinde gewählt. Perera wird gemäss einer Mitteilung ihre Verwaltungsausbildung im Juni/Juli auf einer grösseren Stadtverwaltung im Kanton St.Gallen abschliessend und am 2. August ihre Stelle im Rahmen eines Vollpensums auf der Gemeindeverwaltung antreten. Für die Ausführung der Arbeiten in der Finanzverwaltung bis anfangs August und für die Sicherstellung der anschliessenden Einführung der neuen Mitarbeiterin, wurde Roger Keller, eine externe Fachperson aus dem Treuhand/Finanzbereich, zeitlich befristet im Rahmen eines 60-Prozent-Arbeitspensums an drei Tagen pro Woche angestellt.

Die Gemeinde Rehetobel hat ab dem 2. August einen neue Finanzverwalterin. Bild: PD

Donnerstag, 29. April - 14:02 Uhr

James Bommeli, Dario Eigenmann und Sandro Gartmann verbleiben beim SC Herisau

Dario Eigenmann Bild: PD

(PD) Der SC Herisau gibt drei weitere Vertragsverlängerungen bekannt. Wie es in einer Mitteilung heisst läuft Dario Eigenmann auch in der Saison 2021/2022 mit dem Bären auf der Brust auf. Der Stürmer mit überragenden Skorerwerten ist eine Bank im Team von Trainer René Stüssi. Der 26-Jährige wird gemäss des Schlittschuhclubs Jahr für Jahr stark von anderen Vereinen umworben. Seine Erfahrung und Persönlichkeit werden im Team enorm geschätzt.

James Bommeli Bild: PD

Ebenfalls ein weiteres Jahr beim SC Herisau bleibt James Bommeli. Der 26-jährige Ex-Junioren-Internationale ist ein Herisauer Urgestein und seine Hartnäckigkeit auf dem Eis sei unbezahlbar. Er wird von seinen Gegnern in der 1. Liga nicht umsonst als der «nervigste» Spieler in den Herisauer Reihen bezeichnet. Bommeli geht bereits in die 8. Saison mit dem Fanionteam des SC Herisau.

Der 31-jährige Bündner Verteidiger Sandro Gartmann spielt in der Saison 2021/2022 ebenfalls im Herisauer Team. Nachdem der ehemalige NLB-Spieler bereits in der letzten, verkürzten Saison einige Spiele gemacht hat, wird er nun fixer Bestandteil der 1. Mannschaft. Der Bruder von Dario Gartmann wird mit seiner routinierten Spielweise und seinen Leaderqualitäten vom Team geschätzt.

Donnerstag, 29. April - 11:38 Uhr

Im Dorfkern von Trogen wird einheitliches Temporegime eingeführt

(KK) Im Jahre 2010 startete der Kanton den Versuch einer Tempo-30-Zone rund um die Kreuzung am Landsgemeindeplatz Trogen. Diese habe sich bewährt und soll jetzt ausgedehnt und definitiv umgesetzt werden, wie die Kantonskanzlei am Donnerstag mitteilt. Demnach wird die angrenzende Begegnungszone auf dem Gemeindestrassennetz aufgehoben und in die Tempo-30-Zone integriert. Mit wenigen Verkehrsschildern kann so gemäss Mitteilung ein einheitliches Verkehrsregime im ganzen Dorfkern geschaffen werden.

Aktuell gelten im Zentrum von Trogen drei verschiedene Geschwindigkeitsregimes. Nebst der ordentlichen Innerortsgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde auf Teilen der Kantonsstrasse sind im engeren Dorfkern eine Tempo-30-Zone und eine Begegnungszone mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern pro Stunde signalisiert. Für die Verkehrsteilnehmenden ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Zudem sind viele Verkehrstafeln für eine korrekte Signalisation nötig. Die Bauarbeiten rund um den historischen Landsgemeindeplatz im national geschützten Ortszentrum von Trogen sind nahezu abgeschlossen. Die Vereinheitlichung des Verkehrsregimes soll der letzte Mosaikstein werden. Beschlossen haben die Massnahme die Kantonspolizei, der Gemeinderat und das kantonale Tiefbauamt.

Die Aufhebung der Begegnungszone wurde sorgfältig abgewogen. Für alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere auch für die Kinder, führt die Zonenänderung zu einer Vereinheitlichung der zu beachtenden Verkehrsregeln. Die unterschiedlichen Vortrittsberechtigungen entfallen. Weil die Strassen der Begegnungszone sehr schmal und unübersichtlich seien, werde keine markante Tempoveränderung erwartet, heisst es weiter.

Die Unterlagen zur Verkehrsanordnung liegen während der Auflagefrist im Bausekretariat der Gemeinde Trogen oder im kantonalen Tiefbauamt zur Einsicht bereit oder können unter www.ar.ch/tba eingesehen werden. Die Auflagefrist startet am 12. Mai.

Donnerstag, 29. April - 11:01 Uhr

Kollision zwischen Auto und Rennvelo

(KPAR) Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, hat sich am Mittwoch in Heiden ein Velofahrer bei einer Kollision mit einem Auto unbestimmte Verletzungen zugezogen. Ein 26-Jähriger beabsichtigte gemäss Mitteilung mit seinem Auto von einer Liegenschaft auf die Obereggerstrasse einzufahren. Zum selben Zeitpunkt befuhr der 43-jähriger Rennradfahrer den Strassenbereich von Oberegg herkommend. In der Folge kam es zur Kollision und der Velofahrer kam zu Fall. Er wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst an Unfallort betreut und anschliessend ins Spital überführt. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Beim Einbiegen kam es zur Kollision mit dem Velofahrer. Bild: PD

Donnerstag, 29. April - 10:51 Uhr

Verbesserungen für Radfahrende in Teufen

(KK) Auf der Kantonsstrasse Stein – Teufen muss im Abschnitt von der Abwasserreinigungsanlage bis zum Ende des Klösterliwalds der Deckbelag ersetzt werden. Gleichzeitig soll der Radstreifen aufwärts verbreitert werden. Wie die Kantonskanzlei am Donnerstagmorgen mitteilt, ist die talseitige Böschung instabil und es kommt immer wieder zu Rutschungen, weshalb Stützmauern nötig sind. Der Einlenker in die Battenhausstrasse wird ebenso aufgewertet und mit einer Abbiegehilfe für Radfahrende ergänzt. Im Abschnitt vom Klösterliwald bis zum Knoten Hinterbüel wird durch die Reduktion der Trottoirbreite eine Verbesserung für Radfahrende ermöglicht.

Die Planauflage ist gemäss Mitteilung erfolgt. Einsprachen sind keine eingegangen. Die Bauarbeiten starten demnächst und dauern bis voraussichtlich Ende Oktober. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Franken. Die Gemeinde übernimmt 170‘000 Franken. Der Bund hat zudem einen Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm gesprochen.

Die Böschung auf der Steinerstrasse in Teufen ist teilweise instabil, weshalb Stützmauern nötig sind. Bild: PD

Mittwoch, 28. April - 17:03 Uhr

Gemeinderat Heiden kritisiert fortschreitende Verschiebung von kantonalen Leistungen nach Herisau

(PD) Der Gemeinderat Heiden nimmt «mit grosser Betroffenheit» den regierungsrätlichen Entscheid zur Schliessung des Spitalstandorts Heiden zur Kenntnis. Wie er am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, verliere die Gemeinde einen ihrer grössten Arbeitgeber sowie einen bedeutenden Auftraggeber für das Gewerbe. Für Heiden und das gesamte Vorderland bedeute dies einen grossen Verlust an Standortattraktivität.

Mit dem Verlust von 180 Arbeitsplätzen sind rund 130 Kündigungen verbunden. Der Gemeinderat Heiden spricht im Communiqué den betroffenen Mitarbeitenden sein Mitgefühl aus. Er nimmt dabei den Spitalverbund in die Pflicht. Dieser stehe in einer besonderen Verantwortung, die Mitarbeitenden professionell und umfassend zu unterstützen.

Angesichts der wirtschaftlichen Situation des Svar zeigt der Gemeinderat ein «gewisses Verständnis» für den drastischen Entscheid des Regierungsrats. Der Gemeinderat sieht jedoch – im Gegensatz zum Regierungsrat – die Grundversorgung des Vorderlands gefährdet. Für ambulante Behandlungen, für die bis anhin die Notfallstation aufgesucht werden konnte, fehle ein alternatives Angebot, hält der Gemeinderat fest. Für kleinere Verletzungen sei eine regionale Versorgung äusserst wichtig und eine Weiterleitung an die Spitäler in St.Gallen oder Herisau unverhältnismässig. Auch der Wegfall der ambulanten Sprechstunden oder der Röntgenmöglichkeiten müsse zum Beispiel durch ein Ärztehaus kompensiert werden.

Der Gemeinderat Heiden plant nun die Einberufung eines Gremiums, welches in übergreifender Zusammenarbeit nach neuen Möglichkeiten sucht. Vom Svar und vom Regierungsrat erwartet er gemäss Mitteilung dafür Unterstützung und ein breites Entgegenkommen. Ebenfalls kritisiert der Gemeinderat «die immer weiter fortschreitende Verschiebung von kantonalen Leistungen nach Herisau». Im Sinne einer angemessenen Berücksichtigung sämtlicher Regionen fordert der Gemeinderat, dass der Wegfall der Leistungen im Gesundheitsbereich in anderen Bereichen kompensiert werden müsse.

Mittwoch, 28. April - 16:42 Uhr

Ralph Nessensohn neu Verwaltungsrat bei der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland

Aufgrund der Coronasituation haben sich Verwaltungsrat und Bankleitung der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland entschieden, die geplante Generalversammlung abzusagen und dafür eine schriftliche Abstimmung durchzuführen. Die Auszählung der Stimmen erfolgte am 26. April. 2‘837 Genossenschafter nutzten laut Medienmitteilung die Möglichkeit, an der Abstimmung teilzunehmen. Die Stimmbeteiligung war somit um einiges höher als an einer Generalversammlung. Die Traktanden über die Genehmigung der Bilanz- und Erfolgsrechnung, der Verzinsung der Anteilscheine zu 3 Prozent und der Entlastung der Organe wurden gutgeheissen. Ralph Nessensohn wurde als neuer Verwaltungsrat und Ernst & Young AG (EY) als neue Revisionsstelle gewählt.

Wie die Bank weiter mitteilt, wurden die beiden Geschäftsstellen in Urnäsch und Waldstatt im April nach der Umgestaltung in neuem Gewand eröffnet. Zukünftig wird die Beratung in Urnäsch personell ausgebaut. Karl Meier ist auch in Zukunft für Firmenkunden sowie für finanzielle Belange rund um die Landwirtschaft zuständig. Neu wird ab diesem Sommer Individualkundenberaterin Sina Lanter für die Beratungsthemen Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen für Privatkunden auf der Geschäftsstelle in Urnäsch präsent sein.

Mittwoch, 28. April - 15:35 Uhr

Neue Geschäftsführerin im Alterszentrum Gontenbad

(PD) Der langjährige Institutionsleiter des Alterszentrums Gontenbad, Eric Weiss, wird am 30. September in Pension gehen. Der Stiftungsrat hat nun Barbara Schärli als neue Geschäftsführerin gewählt.

Barbara Schärli Bild: PD

Barbara Schärli hat gemäss Medienmitteilung ihre ersten beruflichen Sporen als Pflegefachfrau im Kantonsspital St. Gallen sowie in der Klinik am Rosenberg in Heiden absolviert. Nach verschiedensten Aus- und Weiterbildungen ist sie bis zu ihrem Stellenantritt im Alterszentrum Gontenbad bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden tätig. Sie baute dort den Fachbereich Jugend auf, ist seit vielen Jahren für Belange von Frauen und Kindern im Bereich Opferhilfegesetz eingesetzt und ist heute verantwortlich für die Koordinationsstelle und die Fachstelle gegen Häusliche Gewalt. Frau Schärli ist Stv. Dienstchefin. Zudem ist sie Rechtsfachfrau HF und Rechtsagentin des Kantons St.Gallen. Barbara Schärli wohnt in Appenzell und wird die Funktion am 1. September 2021 übernehmen.

Mittwoch, 28. April - 13:26 Uhr

SP fordert eine volkswirtschaftliche Perspektive für das Vorderland

(PD) Die SP Vorderland zeigt Verständnis für die Schliessung des Spitals Heiden, sie fordert nun aber eine volkswirtschaftliche Perspektive für das Vorderland. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, scheine die Schliessung unumgänglich zu sein. Die in der Gesundheitspolitik eingeführten marktwirtschaftlichen Instrumente lassen den kleinen Spitälern keine ökonomische Chance, obwohl dort – wie auch in Heiden – gute Arbeit geleistet werde. Trotzdem sei dieser Entscheid bitter für das Personal, so die SP. 180 Angestellte mit ihren Angehörigen müssten sich neu orientieren, einen anderen Arbeitsplatz und möglicherweise auch einen neuen Wohnort suchen. In dieser schwierigen Situation ist der Svar gemäss der SP, aber auch der Regierungsrat als Aufsichtsorgan gefordert, einen grosszügigen Sozialplan zu finanzieren und individuelle Unterstützung zu leisten.

Die Schliessung des Spitals stellt laut der Partei jedoch auch einen volkswirtschaftlichen Verlust für Heiden und die Region Vorderland dar. So seien verschiedenste Zulieferbetriebe von der Schliessung betroffen. Ausserdem muss die Region damit rechnen, dass ein Teil der Angestellten ihren Wohnsitz verlegen wird. «Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass sich die Vorderländer gegenüber Herisau zunehmend benachteiligt fühlen», heisst es in der Mitteilung. Aus Sicht der SP-Vorderland müssen deshalb Regierungs- und Kantonsrat ein klares politisches Zeichen setzen und Gegensteuer geben. Möglichkeiten, das Vorderland volkswirtschaftlich zu unterstützen, seien überall da gegeben, wo es um kantonale Unterstützung geht, sei das im öffentlichen Verkehr, bei der Tourismus- und Kulturförderung oder im Bereich der Arealentwicklung, insbesondere bei der Umnutzung des jetzigen Spitalstandortes. «In diesen schwierigen Zeiten braucht nicht nur das Personal, sondern auch das Vorderland eine verlässliche volkswirtschaftliche Perspektive», so die SP

Mittwoch, 28. April - 11:54 Uhr

FDP Heiden unterstützt Sven Gerig

(PD) Die FDP Heiden empfiehlt Sven Gerig von der SVP für den Kantonsrat. Er verfüge gemäss Mitteilung der Partei über die notwendige politische Erfahrung, eine solide Berufs- und Lebenserfahrung und habe sein Fachwissen erfolgreich in der Finanzkommission sowie in Projektgruppen eingebracht. Mit den verbleibenden Kantonsrätinnen und Kantonsräten Annegret Wigger (SP), Susann Metzger (PU), Hannes Friedli (SP) und Werner Rüegg (Die Mitte) seien die Vertreterinnen und Vertreter von Heiden deutlich links ausgerichtet.

SVP-Kantonsratskandidat Sven Gerig Bild: pd

Das politische System funktioniere nur gut mit einer ausgewogenen Vertretung der Bevölkerung, so die FDP. Deshalb zähle in der Legislative Kantonsrat anders als im Gemeinderat nicht nur die Person, sondern auch die Parteizugehörigkeit. «Wählen wir also Sven Gerig als Nachfolger von Alexander Rohner (beide SVP) und sichern damit eine bürgerliche Vertretung von Heiden im Kantonsrat», schreibt die Partei abschliessend.

Mittwoch, 28. April - 8:13 Uhr

Dominik Brülisauer als regierender Hauptmann in Schlatt-Haslen

(PD) Die Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA) unterstützt die Kandidatur von Dominik Brülisauer als regierender Hauptmann von Schlatt-Haslen. Wie die Vereinigung in der Mitteilung schreibt, biete der aktuell stillstehende Hauptmann mit seiner Erfahrung und seiner gradlinigen und zuvorkommenden Art Gewähr für eine gute Führung des Bezirks.

Dominik Brülisauer Bild: PD

Dominik Brülisauer ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er arbeitet als Zimmermann. Seit 2016 ist er Mitglied im Bezirksrat Schlatt-Haslen und amtet seit drei Jahren als stillstehender Hauptmann. Dominik Brülisauer sei sehr gut vernetzt, kenne Land und Leute bestens und habe die nötige Erfahrung, um als regierender Hauptmann den Bezirk Schlatt-Haslen zu führen.

Dienstag, 27. April - 16:59 Uhr

So beeinflusst Corona den Hospiz- und Entlastungsdienst AR

(PD) «Alles wie immer»: schreibt Sigrun Holz, Präsidentin des Hospiz- und Entlastungsdienst AR in ihren einleitenden Worten zum Jahresbericht 2020. Sie ergänzt «So dachten wir, als wir die Jahresplanung für 2020 erstellten: Hauptversammlung, Weiterbildungen für die Freiwilligen in der Begleitung von schwer erkrankten und sterbenden Menschen». Nichts mehr wie immer. Als im März der Lockdown verhängt wurde, bedeutete dies einen grossen Einschnitt. Von März bis Mitte Juni mussten alle Einsätze abgesagt werden, sowohl im Spital Herisau und in den Heimen, aber auch bei den Kranken und Sterbenden zu Hause. Ab Mitte Juni konnten dann Einsätze wieder aufgenommen werden, unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen.

Werner Krüsi löst als Kassier des Hospiz- und Entlastungsdienst AR Peter Baer ab. Bild: PD

Trotz der Einschränkungen konnten im Jahr 2020 insgesamt total 1176 Einsatzstunden von 28 Freiwilligen in den 10 angeschlossenen Gemeinden leisten. Dies entspricht 28 vollen Arbeitswochen pro Jahr, die die Freiwilligen im Einsatz waren. Auf die diesjährige Hauptversammlung hin hat der Kassier Peter Baer, Trogen, seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Peter Baer war seit der Gründung des Vereins 2014 und der Erweiterung 2017 mit den sieben Hinterländer Gemeinden mit ausserordentlich grossem Engagement für die Finanzen engagiert. Auch die Personalentwicklung sowie die Förderung und Anerkennung für die Freiwilligen, lag ihm sehr am Herzen. Einstimmig gewählt wurde Werner Krüsi aus Speicher für das Amt des Kassiers. Vorgängig war Krüsi seit 2014 für die Revision der Kasse zuständig. Als neuer Revisor konnte Markus Schefer, Speicher, gewonnen werden. Alle weiteren Vorstandsmitglieder aus dem Hinterland (Annekäthi Daberkow, Esther Furrer, Cornelia Kühnis, Iris Schmid Hochreutener) sowie diejenigen aus Speicher und Trogen (Präsidentin Sigrun Holz, Thomas Sonderegger, Marco Süess) wurden einstimmig bestätigt.Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Hauptversammlung als auch zum Verein finden sich auf der Homepage www.hospiz-ar.ch . Einsatzleitung: Angela Koller, 077 537 20 36, für Herisau, Hundwil, Schönengrund, Schwellbrunn, Stein, Urnäsch, Waldstatt und Tamara Spycher, 079 942 64 39 für Speicher, Trogen, Wald.

Dienstag, 27. April - 13:54 Uhr

Neues Kivo-Mitglied in Schönengrund

(PD) Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Schönengrund haben am letzten Sonntag beschlossen, dass über künftige Geschäfte nur noch an der Urne abgestimmt wird. Damit wird es eine Zusammenkunft in dieser Form nicht mehr geben. Die Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt arbeiten auf eine mögliche Fusion hin, worüber aber noch in jeder dieser Kirchgemeinden 2022 separat abgestimmt werden muss. Die Rechnung und das Budget wurden von den 18 Stimmberechtigten einstimmig genehmigt. Die Stimmbeteiligung betrug 7,1 Prozent. Andrea Zweifel wurde für 15 Jahre Sonntagschule, Walter Allmendinger für 15 Jahre Geschäftsprüfungskommission, Vreni Knaus für 15 Jahre als Mesmerin, Susanna Suhner für 10 Jahre als Religionslehrerin geehrt.

Sandra Wickli wurde als neue Synodale und Erika Rechsteiner als neues Mitglied der Kirchenvorsteherschaft Schönengrund gewählt. Vreni Knaus ist seit 15 Jahren als Mesmerin tätig und wurde dafür geehrt. Bild: PD

Für die scheidende Brigitte Knaus wurde Erika Rechsteiner in die Kirchenvorsteherschaft gewählt und für die zurückgetretene Lydia Engler wurde Sandra Wickli als Synodale gewählt. Pfarrer Harald Greve hat das ordentliche Pensionsalter erreicht, bleibt aber noch solange im Dienst, bis alles Fusionsverhandlungen soweit getätigt sind, dass er sein Amt in jüngere Hände übergeben kann.

Dienstag, 27. April - 11:01 Uhr

Hand in Hand - ein Stück Himmel auf die Erde bringen

(PD) Kürzlich veranstaltete die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Herisau wie im vergangenen Frühjahr eine breit angelegte Gartenaktion. Tatkräftige Helferinnen und Helfer betonierten die Fundamente für sieben grosse Sonnenschirme und legten einen Weidentunnel für die Kinder an. Nach ökologischen Kriterien erfolgte die Bepflanzung des Steingartens am Südhang mit Wildstauden, welche Nahrung bieten für Bienen und Insekten. Zusätzliche Sträucher sorgen für mehr Geborgenheit und erhalten gleichzeitig die Aussicht. So soll der Aufenthalt nicht nur für Kinder und Erwachsene sondern auch für die belebte Umgebung angenehmer und attraktiver sein.

Die Helferinnen und Helfer betonierten am Gartenbautag die Fundamente für sieben grosse Sonnenschirme. Bild: PD

Über zwanzig motivierte Mitwirkende aus ganz verschiedenen Altersgruppen folgten dem Aufruf von Kirchenvorsteher Gerold Schurter, der «tolle Gemeinschaft», einen «anspruchsvollen Fitnesspark mit Training an der frischen Luft» und «praktische Fitnessgeräte» versprach. So war es. In kleinen Teams machten sich die Beteiligten an die Arbeit, bei bester Verpflegung durch eine Küchengruppe. Obwohl die Betonmischmaschine nicht mit der Begeisterung der Bauarbeiter mithalten konnte, was zusätzliche Handarbeit erforderlich machte, hiess es am Ende: «Gemeinsam so etwas ganz Praktisches zu machen, tut einfach gut. Man lernt sich anders kennen, und am Ende hat man etwas Sichtbares für die Menschen geschaffen, das bestehen bleibt.» Die reformierte Kirchgemeinde Herisau setzt sich aktiv dafür ein, dass Menschen in Herisau die Gastfreundlichkeit Gottes erleben. In der Tat fand der Gartensommer mit einem wöchentlichen Treff im Jahre 2020 einen grossen Zuspruch. Im Garten und im Kirchgemeindehaus gibt es ab dem 27. Mai bis September 2021 erneut an zehn Donnerstagen einen Gartensommertag mit Kaffee und Kuchen von 14 Uhr bis 17 Uhr, anschliessend einen Apero mit musikalischem Auftakt und Grillieren (Nähere Informationen unter www.ref-herisau.ch).

Dienstag, 27. April - 08:58 Uhr

SC Herisau verlängert mit weiteren Leadern

(PD) Kevin Homberger verlängert seinen Vertrag für die Saison 2021/2022. Leider fiel der 31-jährige Verteidiger letzte Saison fast komplett wegen einer Verletzung aus. Jetzt ist er wieder fit und steigt mit beinahe 200 Spielen für den SC Herisau in seine 14. Saison, wie der Club mitteilt.

Verteidiger Gianni Olbrecht bleibt ebenfalls ein weiteres Jahr bei den Appenzellern. Der gebürtige Thurgauer steigt somit auch bereits in seine 8. Saison.

Mit Marc Pace bleibt ein weiterer Leitwolf dem SC Herisau treu. Marc absolviert bereits seine 12. Saison beim Schlittschuh-Club und trägt Jahr für Jahr mit seinen Leistungen dazu bei, dass der SC Herisau seit dem Aufstieg 2017 immer die Playoffs erreicht hat.

17:17 Uhr

Der Appenzeller Badmintonnachwuchs überzeugt an den Schweizer Meisterschaften

Elf Jugendliche des Badmintonclubs Trogen-Speicher und der Sportlerschule Appenzellerland standen am Wochenende in Arlesheim an den Schweizer Juniorenmeisterschaften im Einsatz, neun von ihnen kehrten mit Medaillen nach Hause.

Dreimal Silber für Timo Baldegger Bild: PD

Herausragend war insbesondere die Leistung von Timo Baldegger. In seinem ersten U19-Jahr gleich der Sprung in alle drei Disziplinenfinals. Im Herreneinzel war er im Endspiel auf dem besten Weg zum Titel, in Führung liegend musste er mit eintretenden Krampferscheinungen aber den Sieg schliesslich seinem Gegner überlassen. Im gemischten Doppel gewann er mit Adina Panza von der Sportlerschule ebenso Silber wie im Herrendoppel mit Adrian Joliat vom BC Courrendlin. Ein persönliches Glanzresultat erreichte auch Andri Niedermann. Der Sportlerschüler gewann im Herrendoppel in seinem ersten U19-Jahr die Bronzemedaille und im Einzel wurde er starker Fünfter. In der Kategorie U15 nahmen gleich sechs Klubspielerinnen und -spieler teil. Bis in den Final schaffte es Leander Züst zusammen mit Keishin Rimmer vom BC Adliswil. Sie gewannen Silber. Mit Lian Ubieto und Zeno Baldegger erreichte in dieser Disziplin ein weiteres Klubduo die Halbfinals, wo sie im vereinsinternen Duell knapp verloren. Drei weitere Bronzemedaillen gingen in dieser Altersklasse auf das Konto von Vivien Schläpfer, Julia Cecchinato und Anic Metzger. Cecchinato und Metzger gewannen die Medaille im Damendoppel. Vivien Schläpfter gewann die bronzene Auszeichnung im Einzel. Zudem sicherte sie sich mit ihrer Partnerin Fux (BC Brig) Silber im Damendoppel. Alissa Rüegg und Melia Ubieto schieden trotz starker Leistungen in der ersten Runde aus. (che)