APPENZELLER TICKER Steuerkraft: Teufen Spitzenreiter, Hundwil Schlusslicht +++ Reutegger präsidiert ORK +++ Alder Transport und Kranarbeiten AG: Söhne übernehmen Was passiert gerade im Appenzellerland? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der für Schlagzeilen sorgt: Hier lesen Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten.

Steuerkraft: Teufen Spitzenreiter, Hundwil Schlusslicht Die Steuerkraft der Ausserrhoder Gemeinden ist um 7 Prozent gestiegen. Teufen weist gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei unverändert die höchste und Hundwil die tiefste Steuerkraft aus. Der Regierungsrat hat die Steuerkraft 2021 der Ausserrhoder Gemeinden zur Kenntnis genommen. Im Mittel aller Ausserrhoder Gemeinden beträgt die Steuerkraft 1’095 Franken. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um 7 Prozent zugenommen. Diese Zunahme liegt laut Communiqué in erster Linie an der trotz Corona-Pandemie sehr positiven Entwicklung der Steuererträge sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen. Die Steuerkraft variiert in einem Bereich zwischen 1’890 Franken (Teufen) und 510 Franken (Hundwil). Heiden legte mit einer Zunahme von 22.6 Prozent bei der Steuerkraft am stärksten zu. Schönengrund musste mit einem Minus von 16 Prozent den grössten Rückgang hinnehmen. Die einwohnerstärkste Gemeinde Herisau (1’002 Franken) verzeichnete eine Zunahme von 13.5 Prozent. Die Steuerfüsse der Gemeinden lagen 2021 zwischen dem Minimum von 2,8 Einheiten in Teufen und dem Maximum von 4,7 Einheiten in Hundwil. Die Steuerkraft dient der Festlegung der Beiträge im kantonalen Finanzausgleich. Die publizierte Steuerkraft 2021 beinhaltet nebst den ordentlichen Steuern auch die Spezialsteuern. Deshalb sei die Vergleichbarkeit mit den in den Vorjahren publizierten Zahlen nur eingeschränkt möglich. Diese beinhalteten jeweils lediglich die ordentlichen Steuern. Aus diesem Grund wurden in der oben eingefügten Grafik die Vorjahreswerte um die Erträge aus den Spezialsteuern ergänzt. (kk)

Reutegger präsidiert ORK Hansueli Reutegger Benjamin Manser Die Ostschweizer Kantonsregierungen (ORK) sind nicht einverstanden mit dem Vernehmlassungsbericht zum Step Nationalstrassen. Das teilte die ORK am Donnerstag mit. Mehrere Ostschweizer Vorhaben seien nicht einmal mit Realisierungshorizont 2040 erwähnt. Aus Sicht der ORK gehöre etwa der Zubringer Appenzellerland mit Umfahrung Herisau in die strategische Planung des Bundes. Im Weiteren gab die ORK bekannt, dass der Ausserrhoder Regierungsrat Hansueli Reutegger an der Plenarkonferenz zum neuen Präsidenten für die Amtsdauer 2022 –2024 gewählt wurde. Er übernimmt damit das Amt von Regierungsrat Jon Domenic Parolini (Graubünden), welcher der ORK zwei Jahre vorstand. Turnusgemäss übernimmt alle zwei Jahre ein Regierungsrat bzw. eine Regierungsrätin eines anderen Kantons das Präsidium. Der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) gehören die Kantone Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Graubünden und Thurgau an. Der Kanton Zürich und das Fürstentum Liechtenstein sind assoziierte Mitglieder. (pd)

Alder Transport + Kranarbeiten AG: Söhne übernehmen Heinz Alder übergibt die Alder Transport + Kranarbeiten AG in Heiden an seine Söhne Ronny und Philipp Alder. Die Alder Transport + Kranarbeiten AG wurde 1985 von Heinz Alder gegründet. Sie entstand gemäss Medienmitteilung aufgrund der Bedürfnisse des damaligen eigenen Dachdeckerbetriebs, die Baustoffe möglichst effizient zu den Baustellen und auf die Dächer zu manövrieren. Mit seinem Pioniergeist entwickelte Heinz Alder die Transportunternehmung stetig weiter. Heute beschäftigt die Alder Transport + Kranarbeiten AG 15 Mitarbeitende und verfügt über eine breitgefächerte Fahrzeugflotte, welche sich auf Spezialkranarbeiten bis 59m Höhe und 45m Ausladung sowie Transporte von übergrossen und zerbrechlichen Gütern wie Fenster, Holzkonstruktionen, Fertighausteilen und Metallbauten spezialisiert hat. Im Zuge seiner Nachfolgeregelung übergibt nun Heinz Alder die Transportunternehmung an die Söhne Ronny und Philipp Alder, die den Betrieb schon seit Kindsbeinen kennen und beide seit mehr als zehn Jahren für die Transportunternehmung arbeiten. Ronny Alder wird als Geschäftsführer agieren und Philipp Alder übernimmt die Verantwortung für den Bereich Werkstatt/Fahrzeuge. Die beiden haben zudem mit ihrem Schwager Urs Niederer (Geschäftsführer Alder Treuhand AG, Heiden) einen ausgewiesenen Finanzexperten als Verwaltungsratsmitglied ins Boot geholt, welcher das Führungsteam ergänzt. Heinz Alder ist gemäss Mitteilung stolz, die Transportunternehmung familienintern weitergeben zu können: «Es ist toll, dass die Geschichte der Alder Transport + Kranarbeiten AG weitergeschrieben wird und mein Lebenswerk somit Bestand hat. Ich bin überzeugt, dass meine Söhne den Betrieb weiterhin mit viel Engagement und Fachkenntnissen führen werden. Unseren Kunden danke ich für das jahrelange Vertrauen in unsere Firma und die angenehme Zusammenarbeit». (pd)

Dank an einen Pfarrer von Format Unübersehbar wird an der Strasse Heiden – Oberegg dem scheidenden Pfarrer von Oberegg gedankt. Mit Seelsorger Johann Kühnis tritt eine Persönlichkeit von Format zurück. «Hätten wir einen solchen Pfarrer, würde ich ohne weiteres zum Katholizismus konvertieren!» Oft war im reformierten Vorderland diese Aussage zu hören. Verständlich, zeichnet sich doch der Oberegger Geistliche durch ein einzigartiges Charisma aus. Kühnis wirkte bodenständig, volksnah und liebevoll, sprach aber bei Ungereimtheiten durchaus auch deutlichen Klartext. Vierzig Jahre lang wirkte er mit Herzblut in Oberegg. Aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet sich nun der 85-jährige von seiner Gemeinde und wird nach Oberriet übersiedeln. In Oberegg aber hinterlässt der liebevoll «Pfarrer Johann» genannte Priester bleibende Spuren und bleibt unvergessen. (pe)

Wolfhalden passt Haltestellennamen an Die Postauto AG hat im Zuge der regelmässigen Überprüfung dem Gemeinderat Wolfhalden Anpassungen bei fünf Haltestellen auf dem Gemeindegebiet zur Stellungnahme unterbreitet. Wie die Gemeinde mitteilt, soll die Haltestelle «Brüggmühle AR» neu die Bezeichnung «Wolfhalden, Bruggmühle» erhalten. Ein Haltestellenname besteht immer aus dem Namen der Ortschaft und einer Beifügung – in diesem Fall Bruggmühle. Alle Haltestellen mit der bisherigen Ortsbezeichnung «Zelg (Wolfhalden)» sollen nur noch die Ortsbezeichnung der Gemeinde erhalten. Beispielsweise soll die Haltestellenbezeichnung «Zelg (Wolfhalden), Mühltobel» nur noch «Wolfhalden, Mühltobel» lauten. Zudem sollen bei den Haltestellen «Zelg (Wolfhalden), Zelg» und «Zelg (Wolfhalden), Gemsli» die Bezeichnungen dahingehend angepasst werden, dass nur noch geografische Namen bei der Beifügung verwendet werden. Da sich das Zentrum von Zelg eher beim ehemaligen Restaurant Gemsli als bei der jetzigen Haltestelle «Zelg (Wolfhalden), Zelg» befindet, soll die Haltestelle beim Gemsli neu «Wolfhalden, Zelg» lauten. Die bisherige Haltestelle «Zelg (Wolfhalden), Zelg» soll in «Wolfhalden, Hinterbühle» umbenannt werden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat diesen Vorschlägen zugestimmt. Die Änderungen werden voraussichtlich auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 aktiv. (gk)

20'000 Franken für Ukraine-Hilfe Der Ausserrhoder Regierungsrat hat 20‘000 Franken aus dem Lotteriefonds für die Unterstützung der notleidenden Personen aus der Ukraine gesprochen. Die von Russland erfolgte Offensive gegen die Ukraine treibt Hunderttausende von Menschen in die Flucht. Um die vor Ort tätigen Institutionen zu unterstützen und die Menschen mit dem Allernötigsten versorgen zu können, unterstützt Appenzell Ausserrhoden gemäss Medienmitteilung die Stiftung Glückskette Schweiz. Der Regierungsrat behält sich vor, künftig weitere Beiträge an die Soforthilfe zu sprechen. (kk)

Entwurf neuer Innerrhoder Kantonsverfassung soll im Sommer vorliegen Das Innerrhoder Stimmvolk hat mit Entscheid vom 9. Mai 2021 die Standeskommission beauftragt, eine neue Kantonsverfassung auszuarbeiten. Die Vorbereitungsarbeiten laufen gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei schon seit geraumer Zeit. Auf der Grundlage dieser ersten Vorarbeiten sei geplant, bis Sommer 2022 einen Entwurf der neuen Kantonsverfassung zu erstellen, der dann in ein breites Vernehmlassungsverfahren gegeben werden könne. Parallel dazu ist gemäss Communiqué vorgesehen, den Entwurf einer ausgiebigen öffentlichen Diskussion zu unterziehen. Im Frühjahr 2023 soll der Gesetzesentwurf an den Grossen Rat gehen, damit die Landsgemeinde diesen möglichst im April 2024 behandeln kann.« Bei allfälligen Verzögerungen, die bei einem so komplexen Projekt immer möglich sind, wäre eine Verschiebung auf die Landsgemeinde 2025 vorzunehmen. Über eine solche Verschiebung müsste die Landsgemeinde 2023 befinden», so die Standeskommission. In der Zwischenzeit konnte ein Begleitgremium eingesetzt werden, welches im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs mitdiskutieren und Impulse geben kann. Das Gremium setzt sich aus einer Delegation der Standeskommission sowie Vertreterinnen und Vertretern der Bezirke, der Feuerschaugemeinde, der Schulgemeinden, der Kirchgemeinden, der im Kanton aktiven Parteien, des kantonalen Gewerbeverbands, des Bauernverbands, der Arbeitnehmervereinigung sowie der Gerichte zusammen. Es steht unter der Leitung von Landammann Roland Dähler. Das Begleitgremium wird seine Arbeiten am 16. März 2022 aufnehmen. (rk)

Fünf aussergewöhnliche Appenzellerinnen vorgestellt Anlässlich des Frauentags hat Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, im Obergerichtssaal in Trogen von fünf aussergewöhnlichen Appenzellerinnen erzählt. Und sie rief die Frauen dazu auf, sich mehr zu trauen: «Wir können es.» Heidi Eisenhut im Obergerichtssaal Bild: PD «Der Obergerichtssaal ist der schönste Saal im Kanton», sagte Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut. «Und er wurde mitgeprägt von einer Frau – von Anna Barbara Zellweger-Zuberbühler.» In ihrem Referat an der Feier des Frauentags, welche die Frauenzentrale Appenzellerland organisiert hatte, erinnerte Eisenhut an die gebildete Frau aus der Oberschicht, die auch die engste Beraterin ihres Mannes war. Im Saal hängt ein Originalporträt der Trognerin. «Sie hat bestimmt, dass der Festsaal gegen das Land gerichtet ist und eine Galerie hat, damit die Fenster nicht so hoch sind.» Die Frau starb 1815 im Alter von 40 Jahren bei der Geburt ihres 17. Kindes. «Ihre Geschichte berührt mich sehr», sagte Eisenhut. «Sie ist ein Vorbild für mich.» Weiter stellte sie auch Sophie Taeuber-Arp, Elisabeth Pletscher, Gertrud Kurz-Hohl sowie ihre Urgrossmutter Anna Knellwolf-Suhner vor. «Frauen sind nur dank Briefen und Tagebucheinträgen sichtbar», sagte die Leiterin der Kantonsbibliothek. «In offiziellen Berichten sind sie nicht vorhanden.» In den letzten 40 Jahren sei viel passiert. «Wir müssen aber dranbleiben. Frauen trauen sich immer noch weniger zu.» Allerdings gab sie auch zu bedenken, dass die Rolle der Männer unklar sei. «Unsicherheiten sind immer ein Risiko.» Heidi Eisenhut ermunterte die Anwesenden – 49 Frauen und ein Mann – die unterschiedlichen Fähigkeiten für die Gemeinschaft zu nutzen. «Vielfalt und Buntheit sind wichtig.» Und sie appellierte an die Frauen: «Haben wir den Mut, uns politisch viel zuzutrauen. Wir können es.» (pd)

Halbhartkäse aus Gais überzeugt die Jury Der Blochkäse aus der Berg-Käserei Gais hat am World Championship Cheese Contest, der vom 1. bis 3. März in Madison/Wisconsin (USA) stattfand, den dritten Platz erreicht. In der hart umkämpften Kategorie der Halbhartkäse (über vier Monate gereift), überzeugte der cremig-würzige Halbhartkäse gemäss einer Medienmitteilung die Juroren und wurde mit dem bronzenen Edelmetall ausgezeichnet. Andreas HInterberger von der Berg-Käserei in Gais holte am internationalen Wettbewerb in den USA den dritten Platz. In derselben Klasse kam der BIO Senner Extra auf den 5. Rang. Der Säntis Bergkäse wurde in der Kategorie der Bergkäse in die Top 10 bewertet und erzielte eine sehr gute Bewertung. An den Käseweltmeisterschaften in Madison, Wisconsin USA, werden alle zwei Jahre Käsespezialitäten aus aller Welt beurteilt. 2022 waren es über 2900 verschiedene Käseproben, In den verschiedenen Kategorien werden Gold, Silber – und Bronzemedaillen vergeben. Die Kategoriensieger werden in der Finalrunde nochmals degustiert und ein Gesamtsieger erkoren. Dieses Jahr war es zum 2. Mal in Folge der Gruyère von Michael Spycher aus dem bernischen Wasen im Emmental. (pd)

Probst löst Graf als Präsident der Feldschützengesellschaft ab An der diesjährigen Hauptversammlung der Feldschützengesellschaft Heiden wurde Richard Probst einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er übernimmt das Amt von Bernhard Graf, der den Verein während 19 Jahren geführt hat. Sowohl Graf wie auch Probst wohnen in Heiden. Sie standen an der HV der Feldschützengesellschaft Heiden im Mittelpunkt: Silvano Kobler, Richard Probst, Bernhard Graf. Bild: PD Auch die Ämter des Schützenmeisters, Aktuars und der Schützenwirtin wurden neu besetzt. Saison mit einigen Höhepunkten In seinem Jahresbericht blickte Bernhard Graf auf die vergangene Saison, die pandemiebedingt wiederum aussergewöhnlich verlief, zurück. Auch in diesem Jahr sind die Feldschützen Heiden durch diverse Schützen an kantonalen und nationalen Wettkämpfen mit sehr guten Resultaten in Erscheinung getreten. Besonders erwähnte er die Qualifikation dreier Häädler Schützen zum Schützenkönigsausstich am Eidenössischen Schützenfest in Luzern. Darunter qualifizierte sich mit Simona Künzler sogar eine Jungschützin bei der Elite. Der 8. Rang der Gruppe im Feld A der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft sowie der 5. Rang am Schweizerischen U21/Elite+ Final sind ebenfalls erwähnenswerte Erfolge, die nur durch fleissiges Training erreicht werden. Silvano Kobler wird Ehrenmitglied Mit grossem Applaus genehmigten die Mitglieder den Jahresbericht. Danach würdigten sie den abtretenden Präsidenten mit der Ehrenpräsidentschaft für seine mit grossem Engagement ausgeführte Tätigkeit. Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied bedankte sich die Versammlung auch bei Silvano Kobler für dessen 16-jährige Vorstandszugehörigkeit. Der abtretende Schützenmeister war auch mehrere Jahre Jungschützenleiter und übergibt nun sein Amt in jüngere Hände. Auch die Schützenwirtin Regula Graf wurde mit einem Geschenk gebührend verabschiedet. Sie hat während acht Jahren stets vorzüglich für das leibliche Wohl der Schützen gesorgt. Am Schluss wünschte Bernhard Graf dem neuen Vorstand gutes Gelingen, viel Spass und Erfolg für die Zukunft. (pd)

80-Jährige landet mit Auto in Kreiselinsel Eine Automobilistin fuhr am Montagnachmittag in Appenzell von der Feldstrasse her in Richtung Zielstrasse und beabsichtigte beim dortigen Kreisel Richtung Dorfzentrum abzubiegen. Gemäss Polizeimeldung fuhr sie aus noch nicht geklärten Gründen geradeaus auf die Mittelinsel des Kreisels, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die 80-jährige Lenkerin blieb unverletzt. (KapoAI)

Arbeitslosenquote in Ausserrhoden beträgt 1,5 Prozent In Appenzell Ausserrhoden waren Ende Februar 2022 gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei 843 Personen auf Stellensuche. Das sind 7 mehr als im Vormonat. 461 sind ganz ohne Beschäftigung . Von den 382 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 99 in der Kündigungsfrist. Weitere 225 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 58 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind unter anderem in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt unverändert bei 1,5 Prozent. Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 460 Männer und 383 Frauen. 346 Stellensuchende (Vormonat 342) sind über 50-jährig. 16,7 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen. In der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 68 Personen beim RAV gemeldet, zwei mehr als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 1,2 Prozent um 0,3 Prozentpunkte tiefer als die allgemeine Quote über alle Altersklassen. Der Bedarf an Kurzarbeit hat im Verlauf der letzten Monate stark abgenommen. Im Berichtsmonat hat die Kantonale Arbeitslosenkasse noch an 31 Betriebe Zahlungen ausgerichtet und damit ein Total von 8’715 wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden entschädigt. (kk)

Regierungsrat Balmer besuchte Long-Covid-Betroffene in der Klinik Gais Am «Tag der Kranken» am Sonntag besuchte Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher des Departementes Gesundheit und Soziales Appenzell Ausserrhoden, die Klinik Gais. Er machte sich gemäss Medienmitteilung ein Bild von der inzwischen bereits bewährten Long-Covid-Rehabilitation und informierte sich beim ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Behandlungsteam über die Therapiemöglichkeiten. Was es bedeutet, sich mit Long Covid auf den Weg zurück in den Alltag zu machen, erfuhr er aus erster Hand von den Patientinnen und Patienten. (kk)

Gemeinde Herisau übernimmt Blochfiguren vom Cinétreff Zum Blochmontag verschönert die Figurengruppe, die begleitend zum Film «s Bloch» im Cinétreff gezeigt wurde, den Eingangsbereich des Gemeindehauses. Sie geht gemäss Medienmitteilung in das Eigentum der Gemeinde über und repräsentiert künftig bei festlichen Anlässen das gelebte Brauchtum. Gemeinderat Glen Aggeler, Gemeinderätin Irene Hagmann, Walter Strässle, Präsident Verein Cinétreff, und Marco Forrer, Abteilungsleiter Volkswirtschaft (von links) mit einem Teil der Blochfiguren. Bild: PD Am frühen Montagmorgen machte das Herisauer Bloch zehn Jahre nach seiner Wiederbelebung Halt beim Gemeindehaus. Neben Mitgliedern des Gemeinderates trafen die Teilnehmer des Umzugs dort auch auf ihre Ebenbilder aus Holz: ein Herold mit Ross, die Zugmannschaft, ein Kässelibueb sowie den Wildhüter mit Bär. Die Figuren im Massstab 1:2 stammen von Weissküfer Josef Dähler. Sie machten 2018 im ganzen Kanton auf den vom Verein Cinétreff initiierten Film «s Bloch» aufmerksam und wurden an der Premiere im Cinétreff ausgestellt. Die Gemeinde Herisau konnte sie vom Cinétreff übernehmen, der schon länger auf der Suche nach einer geeigneten Abnehmerin für das Ensemble war. (gk)

TVA verliert knapp Fortitudo Gossau II war der erwartet zähe Gegner für den TVA. Die Appenzeller Erstligisten boten den St.Gallern vor 200 Zuschauern in der Sporthalle Wühre zwar bis zum Schluss Paroli, verloren aber dennoch knapp 22:23 (14:13). Dabei sah es zu Beginn nach einem Erfolg der Innerrhoder aus. Nach sieben Minuten führten die Einheimischen mit vier Treffern Differenz und nach 20 Minuten gar mit sechs. Nach dieser guten Startphase mit wenigen technischen Fehlern liess Appenzell nach. Die Gäste fanden besser ins Spiel. Bald kam Gossau bis auf einen Treffer heran, wobei die Innerrhoder auch noch zur Pause mit einem Treffer Differenz in Front lagen. Nach dem Ausgleich führten dann in Hälfte zwei fast immer die Gäste, aber nur mit maximal drei Längen Vorsprung. Die Platzherren kamen wieder heran, und nach 50 Minuten stand es nochmals Unentschieden. Aber Gossau reagierte und führte wieder mit zwei Toren und so fehlte Appenzell am Ende ein Treffer zum Ausgleich. Christian Hamm bemängelte in der zweiten Hälfte die Verwertung der Chancen, lobte aber die gute Deckung. (mk)

Mit Zaun kollidiert Bei einem Selbstunfall in Haslen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Sonntagnachmittag ein 83-jähriger Mann von Teufen her in Richtung Haslen. Kurz nach dem Ortseingang verlor er aus noch nicht vollständig geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug. Es kam zu einer heftigen Kollision mit dem rechtsseitigen Zaun, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Lenker blieb unverletzt. (kpai)

Deltasegler- und Gleitschirmpiloten stürzen in Wasserauen ab Bild: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden Am Wochenende kam es im Alpstein zu zwei Unfällen. Am Samstag missglückte gemäss Medienmitteilung der Innerrhoder Kantonspolizei einem 34-jährigen Deltaseglerpiloten ein Flugmanöver, weshalb er den Notschirm auslösen musste. Kurz vor der Landung in Wasserauen geriet das Fluggerät samt Piloten in eine Baumkrone. Dort konnte der unverletzte Mann von Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz geborgen werden. Am Sonntag trudelte ein 41-jähriger Gleitschirmpilot aus noch nicht geklärten Gründen beim Landeanflug unkontrolliert Richtung Wasserauen. Beim Aufprall auf die Wiese zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit der Rega in ein Zentrumsspital geflogen werden. Über beide Fälle wurde die für Flugunfälle zuständige Bundesanwaltschaft informiert. (kpai)

Funkensonntag in Herisau und Waldstatt Corona- statt Hosestoss-Verbrennung in Herisau. Bilder: PD In Herisau wurde für einmal nicht Gidio Hosenstoss, sondern symbolisch das Coronavirus verbrannt. Entsprechend stand auf der Tafel auf dem Scheiterhaufen auch nicht wie in anderen Jahren «Auf Wiedersehen im 2023», sondern «Und Tschüss». Der organisierende Feuerwehrverein Herisau kommunizierte bereits im Vorfeld, dass Gidio nicht verbrannt werden könne, wenn es keinen Trauerumzug für ihn gäbe. Der Anlass am Sonntagabend wurde musikalisch wie üblich von den vier Herisauer Guggenmusiken umrahmt. In Waldstatt hingegen fand Gidio Hosestoss sein natürliches Ende. Der Trauerzug spazierte mit über Hundert Teilnehmern von der Hydremag in die Unterwaldstatt. Angeführt von der Trauerfamilie mit Fackeln, direkt gefolgt von den Mehrweck Blaari, wollten alle an der Kremierung von Gidio Hosenstoss dabei sein. Der Funken aus alten Christbäumen fing rasch Feuer. Die Flammen züngelten an diesem praktisch windstillen Abend in den Himmel. So fing Gidio nach rund fünf Minuten schon vollständig Feuer. Ob das nun etwas für oder gegen gutes Sommerwetter spricht, darüber kann frei spekuliert werden. Die Feuerwehr, bereit für alle Fälle, schaufelte danach die Glut für die hungrigen Wurstbrätler frei. Auch Getränke und Kuchen waren auf der Funkenwiese erhältlich. (pd) Gidio Hosestoss in Waldstatt brachte lichterloh.

SVP Urnäsch unterstützt Kantonsratskandidatur von Jörg Schmid Jörg Schmid Bild. PD Die SVP Urnäsch unterstützt die Kandidatur von Jörg Schmid als Kantonalrat. SVP-Mitglied Jörg Schmid engagiert sich gemäss Medienmitteilung seit vielen Jahren in der Gemeinde. Er ist selbstständig, betreibt Teilzeit eine Schmiede in Urnäsch und ist Teilzeit Dozent an der Höheren Fachschule ZbW in St. Gallen. Die SVP schreibt, es fehle zunehmend an unternehmerischem und gewerblichen Denken und Handeln in der Politik. Schmid stehe für Freiheit, Eigenverantwortung und weniger Staat ein. Die SVP Urnäsch freue sich aber vor allem, dass die Wähler eine Wahl haben. (pd)

Mehrere zehntausend Franken Sachschaden bei Verkehrsunfall Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo AR Am Samstagmorgen ist es in Wolfhalden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 26-jähriger Mann fuhr um 09.35 Uhr auf der Hauptstrasse von Wolfhalden in Richtung Lutzenberg. Nach der Klusbachbrücke, ausgangs der Linkskurve, überholte er einen voranfahrenden Personenwagen. Nach dem Überholvorgang geriet das Auto im Bereich der Verzweigung nach Walzenhausen ins Schleudern. Es kollidierte mit der Böschung auf der rechten Seite. Das Auto kippte zur Seite und auf das Dach. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der 26-jährige Mann wurde verletzt und mit der Rettungsflugwacht ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Für die Strassensperrung und die Fahrzeugbergung wurde die Regiwehr aufgeboten. (kapo/lw)

Schul- und Kirchgemeinden finden statt Der Bundesrat hat die Corona-Massnahmen weitestgehend aufgehoben. Aufgrund dieser neuen Situation hat die Innerrhoder Standeskommission nun entschieden, dass die Versammlungen der Schul- und Kirchgemeinden sowie der Feuerschaugemeinde Appenzell aus heutiger Sicht ohne Einschränkungen an den ordentlichen Daten im März und April durchgeführt werden können. Die Standeskommission empfiehlt gemäss Mitteilung aber, verschiedene Massnahmen zu beachten. So sollen an den Eingängen weiterhin Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Weiter soll, wo dies möglich ist und wo dies von Stimmberechtigten gewünscht wird, auf genügende Abstände geachtet werden. (rk)

Neuer Finanzverwalter in Bühler Marcel Müller Bild: PD Nach dem Ausscheiden von Monika Erzinger im Januar 2022 war die Gemeindeverwaltung Bühler auf der Suche nach einer neuen Leitung Finanzverwaltung. Als Übergangslösung konnte Sonja Merz für die Aufgabe gewonnen werden. Nun konnte Marcel Müller gemäss Mitteilung als neuer Finanzverwalter gewählt werden. Müller ist 30 Jahren für die Gemeinde Teufen tätig. Er begann seine Arbeit als Verwaltungsleiter beim Krankenhaus Teufen. Anschliessend war er 15 Jahre lang Finanzverwalter der Gemeinde Teufen, bevor er 2016 diese Leitung abgab und seither als Stellvertreter fungierte. Er wird seine Anstellung per 1. Juni 2022 antreten. (gk)

Sanierung historische Holzbrücke in der Lank Das Schindeldach der historischen Holzbrücke in der Lank in Appenzell hat seine Lebensdauer erreicht. Durch einen heftigen Hagelschlag im Jahr 2021 wurde es zusätzlich beschädigt. Das Innerrhoder Landesbauamt hat gemäss Medienmitteilung eine Begutachtung der gesamten Brücke durch ein Ingenieur- und Planungsbüro für Holzbau erstellen lassen. In der Folge hat das Landesbauamt entschieden, das Schindeldach zu erneuern. Zusätzlich werden die Widerlager, Auffahrten und Stützmauern des schützenswerten Objekts soweit notwendig instand gestellt und ausgebessert. Sowohl die Fachkommission Heimatschutz als auch die Fachkommission Denkmalpflege sind in das Sanierungsprojekt involviert. Die Arbeiten sollten bis Ende Mai fertig gestellt sein. Während dieser Zeit ist die Brücke beschränkt begeh und befahrbar. Für den Austausch der Dachschindeln wird die Brücke eingerüstet. Die Gesamtkosten betragen rund 100’000 Franken, wovon der Anteil für die Dachunterkonstruktion und die Deckungen rund die Hälfte ausmacht. (rk)

Ausserrhoden für Ernstfall gewappnet

Appenzell Ausserrhoden sei für einen Ernstfall gewappnet. Das teilte die Kantonskanzlei am Freitag mit. In der aktuellen Situation seien aber für die Bevölkerung keine besonderen Massnahmen nötig.

Der Kanton hat die Verteilung von Jod-Tabletten an die Bevölkerung überprüft Bild: Patrick Luethy

Angesichts der Auseinandersetzungen in der Ukraine hat Appenzell Ausserrhoden geprüft, ob der Schutz der Bevölkerung vor einer Bedrohung gewährleistet ist. Dabei wurde die Zuweisung der Bevölkerung in Schutzräume sowie die Verteilung von Jod-Tabletten an die Bevölkerung überprüft. Die Umsetzung allfälliger Massnahmen erfolgt erst, wenn der Bundesrat eine entsprechende Weisung an die Kantone erlässt, so der Kanton.

Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz sei in der Lage, innerhalb kurzer Frist die Zuteilung für die Einwohnerinnen und Einwohner zu den Schutzräumen zu erstellen. Sollte der Bund entscheiden, dass die Zuteilung erfolgen müsse, werde die Bevölkerung mittels persönlichem Schreiben informiert. Ebenfalls sei eine Webplattform vorbereitet, die zeitgleich mit dem Versand der Schreiben aufgeschaltet würde. Auf dieser Plattform könnte die Zuteilung zu den Schutzräumen elektronisch abgefragt werden. Ebenso ist gemäss Mitteilung die allfällige Versorgung der Bevölkerung mit Jod-Tabletten gewährleistet. Diese werden zentral gelagert und könnten innert Kürze über die Gemeindeführungsstäbe an die Bevölkerung verteilt werden. Der Bevölkerungsschutz baut auf der bewährten und vielfach geübten Zusammenarbeit zwischen den kantonalen und kommunalen Führungsorganisationen auf.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz unter https://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/home.detail.nsb.html/87444.html zu finden. (kk)

Migros Herisau öffnet am 24. November

Wie die Migros Ostschweiz mitteilt, geht es auf der Baustelle des Migros Neubaus in Herisau es mit grossen Schritten in Richtung Innenausbau. Aktuell werden die Dächer abgedichtet und gedämmt, Fenster eingebaut und die Fassadenverkleidungen montiert. Damit können die Bauarbeiten nun detailliert geplant und auch ein Eröffnungstermin festgelegt werden. Gemäss Mitteilung öffnen die Geschäfte in der neuen Migros Herisau am 24. November erstmals ihre Türen, also rechtzeitig für die Weihnachtseinkäufe. Die Medbase Apotheke Herisau ergänzt als neue Mieterin das bereits feststehende Einkaufs- und Dienstleistungsangebot. Neben dem Migros-Supermarkt und -Restaurant gehören dazu eine Denner-Filiale, die Valora AG mit einem k Kiosk, die Müller Drogerie, der Ostschweizer Telekommunikationsanbieter AlpTel und das Activ Fitness-Studio. Mit Abschluss des Mietvertrags mit der Medbase Apotheke ist die letzte freie Gewerbefläche besetzt und das Angebot komplett. Die Apotheke Herisau wird auch Dienstleistungen wie Impfungen, Gesundheitschecks und Beratungen anbieten. Für den neuen Standort werde aktuell ein Team von Apothekerinnen und Pharma-Assistenten aufgebaut, so die Migros. Der Neubau sieht auch die insgesamt 45 Mietwohnungen vor. Ein Drittel wurde bereits laut Communiqué ab Plan vermietet. (pd)

Innerrhoden bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Der Kanton Appenzell Innerrhoden bereitet sich auf die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine vor. Derzeit bestehen gemäss Medienmitteilung der Ratskanzlei ausreichend Kapazitäten in den Asylunterkünften.

Die Solidarität mit Ukraine ist weltweit gross. Bild: KEY

Das Asylzentrum Mettlen bereitet sich darauf vor, in den nächsten Tagen und Wochen ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Es steht in engem Austausch mit Stellen des Bundes, der Ostschweizer Kantone und der Zivilgesellschaft in Appenzell. Der Kanton Appenzell Innerrhoden befürworte ein koordiniertes Vorgehen, heisst es im Communiqué. Mit den bestehenden Unterkünften in Mettlen, im Kapuzinerkloster und den angegliederten Häusern könne die Kapazität innert kürzester Zeit stark erhöht werden.

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität der Bevölkerung im Kanton seien zudem gross. Auch die mögliche Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen gehöre dazu. «Das Asylzentrum bittet die Bevölkerung indessen, mit ihren Hilfsangeboten noch zuzuwarten, bis sich abzeichnet, was effektiv gebraucht wird», schreibt die Ratskanzlei. Der Kanton kläre derzeit ab, wie viele Schutzsuchende wann und in welcher Weise nach Appenzell kommen werden. Danach werden die Behörden umgehend kommunizieren, welche Art der Unterstützung besonders sinnvoll sei. (rk)

Wyder wird defintiv Schulleiter in Walzenhausen

Daniel Wyder Bild: PD

Der Walzenhauser Schulleiter der Volksschule, Daniel Dütsch, fällt seit Juni 2021 krankheitsbedingt aus. Sein Gesundheitszustand lässt es gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei nicht zu, seiner Tätigkeit im notwendigen Umfang nachzukommen. Im gegenseitigen Einverständnis wurde das Arbeitsverhältnis auf Ende des Schuljahres 2021/2022 nun aufgelöst. «Der Gemeinderat bedauert diese Entwicklung. Schulkommission, Schulteam und der Gemeinderat wünschen Daniel Dütsch weiterhin beste Genesung und der ganzen Familie alles Gute», heisst es in der Mitteilung. Als Schulleiter ad interim nimmt Daniel Wyder seit Juli 2021 die operative Führung der Schule Walzenhausen mit einem Pensum von 80 Prozent wahr. Wyder war in der Zeit von 2013 bis 2020 als hauptamtlicher Schulratspräsident und zuvor als Gemeinderat in Uzwil tätig. Die Wiederwahl zum Schulpräsidenten verpasste er um 38 Stimmen.

Seit Dezember 2021 bildet sich Wyder laut Mitteilung zum Schulleiter an der Pädagogischen Hochschule Zürich weiter. Im Rahmen der interimistischen Lösung habe sich gezeigt, dass die Schulkommission wie auch Daniel Wyder an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert seien. Der Gemeinderat hat nun Wyder per sofort als Schulleiter der Schule Walzenhausen gewählt. (gk)

Marius Bear kommt nach Herisau

Der Appenzeller Musiker Marius Bear kommt nach zwei Jahren mit seinem neuen Album «Boys Do Cry» zurück ins Casino Herisau. Das Konzert findet am 24. März statt.

Marius Bear, der 28-jährige Appenzeller mit der unverwechselbaren Stimme, ist in unseren Breitengraden längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mit weit über 11 Millionen Streams seiner Songs hat er gemäss Medienmitteilung in den letzten drei Jahren eine stetig wachsende Fangemeinde aufgebaut. Bear hat in Berlin sein neues Album «Boys Do Cry» aufgenommen, das am 25. März veröffentlicht und anschliessend via «Music For Millions» von der RTL Mediengruppe während Monaten unterstützt wird. Die erste Single Evergreen erschien bereits Ende September 2021. Vorverkauf und weitere Informationen bei Ticketcorner, See Tickets, Coop City, Manor sowie dominoevent.ch. (pd)

Büro will Grundlage für Zutrittsbeschränkungen schaffen

Seit 2020 wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf die Durchführung von Kantonsratssitzungen aus. Das Büro bringt ein Schutzkonzept zur Anwendung, das insbesondere die Einhaltung grösserer Abstände zwischen den Sitzplätzen der Ratsmitglieder vorsieht und diese zeitweise verpflichtete, eine Gesichtsmaske zu tragen.

Der Zutritt in den Kantonsratssaal soll künftig an Auflagen geknüpft werden können. Bild: CAL

Derzeit fehlt gemäss einer Medienmitteilung der Kantonskanzlei eine explizite rechtliche Bestimmung, um den Zugang zum Tagungsort von solchen zusätzlichen Auflagen abhängig zu machen, heisst es in der Medienmitteilung. Denkbar wären mit der neuen Regelung eine Pflicht zur Auflage eines Gesundheitszertifikats oder eines negativen Testergebnisses zum Schutz der Gesundheit der Ratsmitglieder, der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden.

Kantonsrat behandelt die Vorlage am 28. März

Das Büro des Kantonsrates beantragt dem Plenum eine Änderung der Geschäftsordnung, um verschiedenen Gefährdungslagen für den Ratsbetrieb begegnen zu können. Die Bestimmung ist also nicht allein auf den Umgang mit der Covid-19-Pandemie ausgerichtet. Die Ergänzung würde auch eine explizite rechtliche Grundlage für weitere Sicherheitsvorkehrungen bieten (wie zum Beispiel Sicherheitskontrollen mittels Metalldetektoren).

Das Geschäft wird an der Kantonsratssitzung vom 28. März behandelt. Die Sitzung wird in einem Live-Stream auf dem youtube-Kanal des Kantons übertragen, erreichbar unter www.ar.ch.

Ferienhaus brennt lichterloh

In Jakobsbad hat ein Ferienhaus mit zusätzlichem Weidestall gebrannt. Wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilt, kamen keine Personen und Tiere zu Schaden.

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, ging die Meldung eines Brandes an der Laufteggstrasse 40 in Jakobsbad ein. Die Feuerwehr Gonten und Appenzell rückten mit 60 Mann aus und trafen einen Vollbrand eines leerstehenden Ferienhauses und zusätzlich freistehenden Weidestalles an. Die Brandursache ist noch unklar und wird mit dem Fachdienst der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. Zur Schadenhöhe können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr das Amt für Umwelt, der Rettungsdienst Appenzell, der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.

Rücktritt von Grossrat Franz Fässler-Räss

Franz Fässler Bild: PD

Franz Fässler-Räss hat auf die kommende Bezirksgemeinde hin seine Demission als Grossrat eingereicht. Dies teilte der Bezirk Appenzell am Mittwoch mit. Fässler war an der Bezirksgemeinde 2007 zum Grossrat gewählt worden. (bk)

Lernfahrer verunfallt mit Motorrad

Am Dienstag ist es in Herisau zu einem Selbstunfall eines Motorradlenkers gekommen. Der Mann verletzte sich und musste in Spitalpflege gebracht werden. Gemäss Polizeiangaben stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Lernfahrer ohne gültige Fahrberechtigung unterwegs gewesen war.

Um die Mittagszeit fuhr der 19-jährige Lernfahrer mit seinem Motorrad der Waisenhausstrasse entlang Richtung Dorfzentrum. Kurz nach dem Berufsbildungszentrum verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam seitlich zu Fall. Beim Sturz zog sich der Mann Schürfungen und Prellungen zu und musste mit dem aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Töff entstand Sachschaden von einigen Hundert Franken. (kpar)

Herisauer Gidio Hosestoss starb doch

Der Gidioumzug auf Gemeindeebene fiel bekanntlich aus. Die Schuleinheit Waisenhaus erfreute am Mittwochvormittag sich und die Öffentlichkeit mit einem «eigenen» Umzug.

Es war frühzeitig bekannt gegeben worden, dass der traditionelle Gidioumzug wegen der Pandemie nicht stattfinden würde. Die Schuleinheit Waisenhaus entschloss sich zu einem Ersatzanlass. In kurzer Zeit wurden die Ideen farbenfroh umgesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler – vom Kindergarten bis zur 6. Klasse – trafen sich vorgängig in der Turnhalle. Dort fand die vom Waisenhaus-Schülerrat initiierte Maskenprämierung statt. Eine stimmungsvolle Polonaise leitete zum Umzug über. Dieser führte vom Schulhaus rund ums Ebnet. Erfreulich viele Familienangehörige, Anwohner und Anwohnerinnen hielten sich am Strassenrand auf und freuten sich an der Schar der Kinder, Lehrpersonen und ihren Verkleidungen - an Stopp-Corona-Sujets, an Waschmaschinen, Friedensparolen oder einer Pippi-Langstrumpf-Gruppe. Gidio Hosestoss wurde selbstverständlich auf einem Wagen mitgezogen. Die Guggenmusik «Herischrenzer» überraschte mit einem Konzert auf dem Schulhausplatz, und wie nach einem «richtigen» Gidioumzug erhielten die Schülerinnen und Schüler ein Leckerli. (pd)

Zwei Orientierungsversammlungen der Gemeinde Teufen

Nachdem die Massnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitestgehend aufgehoben sind, können auch wieder Orientierungsversammlungen im gewohnten Rahmen abgehalten werden. «Angesichts des Umstandes, dass aktuell mit dem Richtplanentwurf ein bedeuten-des Steuerungselement für die Entwicklung der Gemeinde zur Mitwirkung aufgelegt ist, kommt der Zeitpunkt mehr als gelegen», schreibt nun der Gemeinderat Teufen. Im Weiteren stehen kommunale Abstimmungen und Referenden an. Am Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr, Lindensaal Teufen, findet eine Orientierungsversammlungen den Themen Information des kantonalen Tiefbauamtes zur Pförtneranlage Liebegg und Richtplanentwurf. Am Donnerstag, 28. April, 19.30 Uhr, Lindensaal Teufen: zur Jahresrechnung 2021 und der Volksinitiative für eine Abstimmung über einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel (gk)

Ausserrhoder Regierungsrat verurteilt Angriff Russlands auf Ukraine scharf

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden verurteilt die kriegerische Aggression von Russland gegen die Ukraine scharf. Sowohl die eklatante Verletzung des Völkerrechts wie auch das Leid der Bevölkerung dürfen in keiner Art und Weise hingenommen werden, heisst es in der Mitteilung der Kantonskanzlei.

Weltweit wird gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Eriko Noguchi / AP

Aus diesem Grund werde der Regierungsrat in Kürze Mittel zur Soforthilfe zur Verfügung stellen, um die humanitäre Notlage der Zivilbevölkerung zu lindern. Ebenso seien Vorbereitungen im Gange, um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnehmen zu können. Diese Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den zuständigen Bundesstellen.

Am Mittwochabend wird um 18 Uhr die Friedensglocke beim Dunant-Museum in Heiden geläutet. Diese «Peace Bell» ist Symbol für den Frieden und gegen den Einsatz von Atomwaffen. Regierungsrat Alfred Stricker und Ratschreiber Roger Nobs werden am Anlass teilnehmen. Ebenso laden an diesem Abend ab 18.30 Uhr evangelisch-reformierte und katholische Kirchgemeinden im Appenzellerland zu einem Friedensgebet ein. (kk)

Der Traum vom Meistertitel ist geplatzt

Monika Schmid Fotographie

Für die UHA-Damen hiess es am Wochenende in der NLB-Halbfinalserie gegen Aergera Giffers alles oder nichts. Ein Sieg musste her, um das Saisonende zu verhindern und die Chancen auf den Meistertitel zu wahren. Leider gelang es den Appenzellerinnen nicht, die Serie zu wenden. Die Gegnerinnen aus dem Kanton Freiburg setzten sich in Appenzell 7:3 durch und schickten die Innerrhoderinnen frühzeitig in die Trainingspause. Der UH Appenzell trat voller Überzeugung und Siegeswille auf. Die ersten Minuten gehörten klar dem Heimteam. Der Ball lief in den eigenen Reihen. Obwohl es sich zahlreiche Chancen herausspielte, zeigte sich die Defensive der Fribourgerinnen aber makellos. Bis der erste Treffer fiel, dauerte es 17 Spielminuten. Ein Abpraller ging zu Ungunsten der Appenzellerinnen aus, was die Fribourgerinnen ausnutzten. Mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Drittelpause. Ausgleich und Shorthander zur erneuten Führung Das zweite Drittel begann ähnlich wie das erste. Der UH Appenzell belohnte sich nicht für seinen Aufwand. In der 32. Spielminute war es schliesslich Ronja Graf, die den 1:1-Ausgleich erzielte. Doch nur zwei Minuten später stellte Aergera Giffers den Vorsprung mit einem Shorthander wieder her. Der Pausenstand nach 40 Minuten lautete somit 1:2 aus Appenzeller Sicht. Ins letzte Drittel starteten die Appenzellerinnen in Überzahl. Diese liessen sie jedoch ungenutzt, stattdessen tankte sich im Anschluss an die Strafe eine Gegnerin durch und erzielte das 1:3. Die Innerrhoderinnen liessen dies aber nicht auf sich sitzen und zeigten eine Reaktion. Nicole Fässler legte Svenja Manser zum 2:3 auf. Die Freude währte jedoch nicht lange, kurz nach dem Anschlusstreffer stellten die Fribourgerinnen den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Als dann fünf Minuten vor Schluss das 2:5 für das Auswärtsteam fiel, mussten die Appenzellerinnen alles auf eine Karte setzen. Die Gegnerinnen wurden bereits beim Spielaufbau gestört, um sie zu Fehlern zu zwingen. Die UHA-Torfrau wurde durch eine sechste Feldspielerin ersetzt. In der 58. Spielminute verkürzte Nicole Fässler zwar zum 3:5, doch die Zeit rannte den Appenzellerinnen davon und die Gäste konnten noch zwei Empty-Netter verbuchen. Mit der 3:7-Niederlage stand fest, dass die UHA-Damen die Halbfinalserie 0:3 verloren hatten und die Saison für sie somit beendet ist. Der UH Appenzell zeigte über weite Strecken eine souveräne Saison. Die Damen schlossen die Vorrunde mit nur vier Niederlagen aus total 18 Spielen auf dem 2. Tabellenrang ab. Umso bitterer ist das 0:3-Aus im Halbfinal gegen Giffers. Über alle drei Partien konnten die Inner­rhoderinnen nie ihr wahres Können zeigen. Dies gelang hingegen den Fribourgerinnen, die Bestleistungen mit einer soliden Defensivarbeit und vor allem effizienten Abschlüssen zeigten. Der Traum im Kampf um den NLB-Meistertitel ist für Appenzell somit Geschichte. Die Enttäuschung der Frauen ist entsprechend gross. Samira Eberle verlässt das Team Am Saisonbeginn hatte der UHA gewichtige Abgänge mit viel Erfahrung zu verzeichnen. Diese wurden aber durch die Integration von Juniorinnen gut kompensiert. Sie übernahmen teilweise grosse Verantwortung. Zudem blieb das Team dieses Jahr nicht von Verletzungen verschont. Die Appenzellerinnen mussten gleich auf drei Spielerinnen verzichten. Auch nun müssen sich die UHA-Damen wieder von einer langjährigen Mitspielerin verabschieden. Samira Eberle hängt aus beruflichen Gründen nach acht Saisons den Stock an den Nagel. Das ganze Team wünscht ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Zudem bedanken sich die Damen bei allen Helferinnen und Helfer für ihre Einsatzbereitschaft. Auch die Unterstützung der Fans darf nicht ausser Acht gelassen werden. Appenzell verzeichnete diese Saison den höchsten Zuschauerschnitt in der NLB. (nfä)

Jugend+Sport feiert

Jugend+Sport wird 50 Jahre alt. Seit der Gründung 1972 entwickelte sich J+S zum grössten Sportförderprogramm des Bundes und zählt heute gemäss der Medienmitteilung der Innerrhoder Ratskanzlei über 600’000 aktive Kinder und Jugendliche. Diesen Sommer treffen sich vom 31. Juli bis 6. August rund 700 Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung aus der ganzen Schweiz in Tenero. Aus jedem Kanton und dem Fürstentum Liechtenstein wird eine Delegation von je 26 Jugendlichen erwartet. Neben Sport erwartet die Jugendlichen auch ein interessantes Rahmenprogramm. Jugendliche mit Jahrgang zwischen 2007 und 2010 sind eingeladen, beim Sport und bei anderen Lageraktivitäten Jugendliche aus der ganzen Schweiz kennenzulernen. Anmeldungen sind bis 31. März möglich. Weitere Informationen dazu unter www.ai.ch/tenero. Der Kanton Appenzell Innerrhoden plant anlässlich des Jubiläums ebenfalls verschiedene Attraktionen. Informationen dazu werden sobald als möglich bekanntgegeben. Die Vereine und Schulen sind ausserdem eingeladen, anlässlich der Schweizerischen Jubiläumstage vom 16. und 17. September vielfältige Sportprogramme für Kinder und Jugendliche anzubieten. Musikalisch wird das Jubiläumsjahr vom offiziellen Song «Go Go» samt passender Choreografie begleitet. Weitere Informationen zum Jubiläum finden sich auf der Website von Jugend+Sport unter https://www.jugendundsport.ch/de/jubilaeum.html. (rk)

FDP Rehetobel nominiert Michael Steingruber

351Die FDP Rehetobel nominierte Michael Steingruber einstimmig zum Kandidaten für die Ergänzungswahl für ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 3. April. Michael Steingruber, Jahrgang 1977, wohnt gemäss Medienmitteilung seit 2014 zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in Rehetobel. Er absolvierte ein Studium zum Betriebsökonomen FH an der Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Zürich und hat einen Master of Science der FH St. Gallen. Michael Steingruber arbeitet seit zwei Jahren als Leiter Segment-Management Finanzierung & Basis-Dienstleistungen bei der acrevis Bank AG in St. Gallen. Michael Steingruber zu seiner Nomination: «Als Einwohner von Rehetobel finde ich es wichtig, sich für das Dorf und die Nachbarschaft zu interessieren.» Mit der Ersatzwahl sehe er eine tolle Chance, sich als Teil der GPK für die Gemeinde zu engagieren. «Damit ergibt sich für mich als Zuzüger die ideale Gelegenheit, in der Kommission einen wertvollen Einblick in die Gemeindeprozesse zu erhalten, mich auf politischer Ebene und persönlich mit der Gemeinde und den Menschen zu vernetzen und meine Fähigkeiten gewinnbringend für Rehetobel einzusetzen.» (pd)

Alkoholisiert und mit vereister Frontscheibe verunfallt

Am Sonntagmorgen ist es in Speicher zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Der Lenker sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Der Führerausweis auf Probe wurde dem Mann eingezogen.

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, lenkte kurz vor 6 Uhr lenkte ein 20-Jähriger einen Personenwagen, an welchem die Frontscheiben vereist waren, eine Quartierstrasse abwärts. Damit der Lenker trotzdem Sicht auf die Strasse hatte, liess er die Seitenscheibe herunter und schaute seitlich aus dem Auto. Als er links abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam neben die Strasse und kollidierte frontal mit einem Garagengebäude. Eine durchgeführte Atemalkoholprobe ergab, dass der Lenker nicht fahrfähig war. Er musste seinen Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben. (kpar)

Autobahnzubringer: SVP über Regierungsrat erstaunt

Der Bundesrat hat das Projekt für den Autobahnzubringer Appenzellerland auf die lange Bank geschoben. Die SVP Ausserrhoden kritisiert nun die Reaktion des Ausserrhoder Regierungsrates auf diesen Entscheid. Die Partei schreibt, sie nehme die als sehr gelassen zu bezeichnende Reaktion des Regierungsrates auf das Aus des Autobahnzubringers mit grossem Erstaunen zur Kenntnis, zumal der bundesrätliche Entscheid für die stark verkehrsbelastete Region Herisau / Gossau / St. Gallen gravierend sei. Die Begründung, welche zu diesem Projektabbruch führt, ist aus Sicht der Partei nicht nachvollziehbar. Sie hinterlasse diverse offene Fragen. Aufgrund dessen und weil die Vernehmlassung auf eidgenössische Ebene nur bis Ende April dauert, werde die Fraktion anlässlich der Fragestunde vom 28. März im Kantonsrat verschiedenste Fragen rund um den Zubringer Appenzellerland stellen. Im Weiteren erwartet die SVP AR, «dass der Regierungsrat mit allen beteiligten Behörden, Partnern und Verbänden dafür kämpft, dass das Projekt «Autobahnzubringer Appenzellerland» die verdiente Priorität auf Bundesebene erhält», so die Partei. (pd)

Ökumenische Friedensgebete am 2. März

Dass kaum zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt ein Krieg ausbricht, hätten viele noch vor wenigen Tagen nicht für möglich gehalten. Am vergangenen Donnerstag sind Gewalt, Angst und Chaos für Menschen und Tiere in der Ukraine zur Realität geworden. Das macht wütend, ohnmächtig und hilflos.

Mit Kerzenlicht und Gebeten soll am 2. März ein Zeichen für den Frieden gesetzt werden. Bild: PD

In Solidarität mit den Menschen in der Ukraine laden evangelisch-reformierte und katholische Kirchgemeinden im Appenzellerland, am Mittwoch, 2. März, zu einem ökumenischen Friedensgebet ein. Gemeinsam werden die Teilnehmenden klagen, singen, beten, still werden, ihrer Ohnmacht Ausdruck geben und hoffen. Alle sind herzlich eingeladen. Die Teilnehmenden werden gebeten, ein Konfiglas mit einer Kerze drin mitzubringen. Das Friedensgebet findet am Mittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr vor den evangelisch-reformierten Kirchen statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich gemäss Mitteilung der Landeskirchen bei den örtlichen Kirchgemeinden über die geplante Durchführung informieren. (pd)

Volksfreund: Chapuis folgt auf Rusch

Sowohl bei der Appenzeller Druckerei als auch bei der Druckerei Appenzeller Volksfreund kommt es im Oktober zu einer Stabsübergabe. Geschäftsführer Markus Rusch geht in Pension und übergibt die Leitung an Christof Chapuis, dem bisherigen Leiter Marketing und Verkauf. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Rusch habe in den vergangenen 22 Jahren die Druckereien in Appenzell und in Herisau als Geschäftsführer entscheidend geprägt, heisst es in der Mitteilung. Als gelernter Polygraf mit Weiterbildung als Techniker TS kann Chapuis auf mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung zurückgreifen. Er ist seit drei Jahren Teil der Geschäftsleitung. Er behält in der neuen Funktion die Verantwortung für den Bereich Marketing & Verkauf. Chapuis lebt in Speicher und ist Präsident der FDP-Ortspartei. (pd)

Fusion Schwende und Rüte: Demissionen künden Neubeginn an

Dieses Jahr befindet die Landsgemeinde final über die Fusion der Bezirke Schwende und Rüte. Danach steht die erste Bezirksgemeinde der neuen Körperschaft an. Die Vorbereitungen zum Zusammenschluss laufen gemäss der gemeinsamen Medienmitteilung seit Monaten. Je nach Entscheid der Standeskommission, ob die Lands- und Bezirksgemeinden 2022 in gewohntem Rahmen stattfinden, werden aktuell verschiedene Szenarien vorbereitet. Die latente Unsicherheit, ob am 1.Mai die Bezirksgemeinden stattfinden können oder verschoben werden müssen, erschwere den Fusionsprozess, heisst es in der Mitteilung. Beide Bezirksräte bleiben jedoch zuversichtlich, dass noch vor den Sommerferien über sämtliche Wahl- und Sachgeschäfte ordentlich abgestimmt werden kann.

Eine Besonderheit der diesjährigen Bezirksgemeinde ist, dass infolge der Entstehung einer neuen Körperschaft sämtliche Amtsinhaberinnen und -inhaber neu bestimmt werden müssen. Somit ist kein Mitglied der ehemaligen Bezirksräte von Amtes wegen vorgeschlagen. Es erfolgen komplette Neuwahlen. Die Bezirksräte von Schwende und Rüte haben gemäss Communiqué anlässlich ihrer letzten Gesamträtesitzung beschlossen, die Demissionen «in corpore» zu kommunizieren. Erfreulich sei die Tatsache, dass sich aus den beiden ehemaligen Bezirksräten mehr Personen ein Amt im neuen Bezirksrat Schwende-Rüte vorstellen können, als der neue Rat – der aus sieben Personen besteht – Mitglieder benötigt. Es obliege somit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, einen Bezirksrat zu wählen, der die neue Körperschaft in eine gedeihliche Zukunft führt, heisst es in der Mitteilung. Die zur Neuwahl zur Verfügung stehenden Hauptleute sowie die weiteren Bezirksrätinnen und Bezirksräte werden demnächst von den Parteien, Verbänden und Interessengruppen nominiert und kommuniziert. Weiter steht es auch weiteren Stimmberechtigten frei, für einen Sitz im neuen Bezirksrat zu kandidieren. «Mit der Teilnahme an der ersten Bezirksgemeinde Schwende-Rüte nehmen die Stimmberechtigten nicht nur ihr Stimm- und Wahlrecht wahr, sondern übernehmen geschichtsträchtige Verantwortung.» (pd)

Bushaltestelle Dorf in Wolfhalden wird umgebaut

Die meistbenutzte Postautohaltestelle in Wolfhalden liegt mitten im Dorf auf der Strecke Heiden-Rheineck. Sie soll gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei hindernisfrei umgebaut werden. Damit wird eine Vorgabe aus dem Behindertengleichstellungsgesetz erfüllt.

Das kantonale Tiefbauamt hat mit der Gemeinde Wolfhalden ein entsprechendes Umbauprojekt ausgearbeitet: Die Haltekanten sollen neu eine Höhe von 22 cm haben, sodass ein niveaufreier Ein- und Ausstieg möglich wird. Weil die heutigen Busbuchten auf beiden Seiten für einen solchen Umbau zu klein sind, wird eine Fahrbahnhaltestelle realisiert. Die Sichtweiten und die Verkehrszahlen lassen das zu. Zudem sind in beide Richtungen die nachfolgenden Haltestellen weiterhin als Buchten geplant, sodass das Postauto dort überholt werden kann.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat dieser Tage das Bauprojekt und den Kredit genehmigt. Der Gesamtkredit für den Umbau beläuft sich auf 253’000 Franken. Der Kanton und die Gemeinde Wolfhalden übernehmen je die Hälfte. Am kommenden Montag, 28. Februar, startet die Planauflage. Die Realisierung ist im Sommerhalbjahr 2022 geplant.

Ausserrhoden passt Impf- und Testmöglichkeiten an

Die kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden bleien entsprechend der Nachfrage in reduziertem Umfang bis mindestens Ende März in Betrieb. Wie die Kantonskanzlei mitteilt, passen die Testzentren in Herisau, Heiden und Teufen ihre Öffnungszeiten an, bleiben aber weiterhin offen.

Die Vereinbarung für einen Impftermin ist weiterhin via online-Anmeldung https://covid19.impf-check.ch oder telefonischer Voranmeldung über die Covid-19-Hotline unter +41 71 353 67 97 möglich (Mo-Fr, 8.30-12.15 Uhr / 13.30-17 Uhr). Das Walk-In-Impfangebot an Samstagen wird mit reduzierten Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr weitergeführt und zwar am 26. Februar, 5. März, 12. März, 26. März (nur Herisau) und 2. April (nur Herisau). Die Impfzentren nehmen auch Kinderimpfungen vor, wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte dies aufgrund der individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung wünschen.

Weil die Infektionszahlen in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch sind und das Virus schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, sind insbesondere das Impfen, wie auch das Testen, die Präventions- und Hygienemassnahmen weiterhin wichtig, so das Communiqué.

Die kantonalen Testzentren in Herisau, Heiden und Teufen sind weiterhin offen, mindestens bis Ende April. Die Öffnungszeiten werden aber ab Montag, 28. Februar, leicht angepasst und sind via www.ar.ch/corona abrufbar. Auch Apotheken und Arztpraxen in Ausserrhoden bieten teilweise weiterhin Testtermine nach Anmeldung an. Das Testen ist nach wie vor sinnvoll. Einzeltests werden weiterhin bezahlt: Antigen-Schnelltests in jedem Fall und PCR-Tests für Personen mit Symptomen oder nach engem Kontakt mit positiv getesteten Personen. Zudem kann ein Zertifikat über eine durchgemachte Infektion möglicherweise bei künftigen Auslandreisen von Bedeutung sein. (kk)

Teufen: Offene Kirche gegen den Krieg in der Ukraine

Statt frohen Fasnachtsklängen hört die Welt den Lärm der Geschütze und Bombeneinschläge. Die Invasion der russischen Truppen am frühen Morgen des hiesigen «Schmutzigen Donnerstages» in die Ukraine zeigt die hässlichen Fratzen des Krieges. Dies schreibt Stefan Staub, Diakon und Pfarreileiter der katholischen Kirche Teufen. Elend, Zerstörung, Entwürdigung ziviler Bewohner und Vertreibung sind ausnahmslos die einzigen Ergebnisse, wo man mit Gewalt und Macht andere Länder okkupiert.

Bis zum Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, bleibt die katholische Kirche im Stofel in Teufen für das persönliche, individuelle Gebet geöffnet. In welcher Form auch immer die Menschen ein Zeichen gegen Not und Leid setzen möchten; alle sind herzlich willkommen, in Gedanken und Gebeten den Frieden ins Zentrum zu stellen. (pd)

Appenzeller Bären halten Kontakt zur Tabellenspitze

Die Zweitligisten der Appenzeller Bären haben am Dienstag auswärts gegen den Tabellennachbarn Bütschwil 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:18)gewonnen. Damit hält das Team um Spielertrainer Sascha Messmer trotz einiger Hürden den Kontakt zur Tabellenspitze.

Spannende Szene am Netz. Bild: Michel Canonica

Nach diversen corona- und verletzungsbedingten Abwesenheiten im Training und bei den Meisterschaftsspielen hoffte das Team, seit langem wieder einmal fast vollzählig antreten zu können. Weit gefehlt, zwei kurzfristige Abwesenheiten wegen Krankheit führten dazu, dass die Bären ohne Coach und ohne Ersatzspieler spielen mussten. Das Team trotzte den Widrigkeiten. Nach vier Sätzen stand der 3:1-Auswärtssieg fest.

Der erste und dritte Satz verliefen ähnlich. Bütschwil konnte dem soliden Aufbauspiel der Appenzeller Bären wenig entgegensetzen. Ihr Punktevorsprung wuchs kontinuierlich an. Passeur Sascha Messmer konnte durch die solide Annahmearbeit des Dreierriegels unter der Regie von Libero Raphael Streule die Mitteangreifer Ivan Kuster und Luca Signer ein ums andere Male einsetzen. Zudem punktete Youngster Lino Wenger auf der Diagonalposition nach Belieben. Konnte der Gegner aus Bütschwil etwas aufschliessen, folgte entweder eine gelungene Aktion der Bären oder aber ein Servicefehler der Toggenburger.

Fehler im zweiten Satz

Im zweiten Satz schlichen sich bei den Innerrhodern einige Fehler ein. Die Bären besannen sich auf ihre Stärken und schafften nach 12:18-Rückstand den Anschluss zum 21:22. Doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt. Bütschwil entschied den zweiten Satz mit 25:23 für sich. Die Gäste steckten den Rückschlag weg und entschieden den dritten Satz mit 25:16 für sich.

Der vierte Satz verdeutlichte, dass die Appenzeller Bären nichts aus der Ruhe bringen konnte. Nach wenigen gespielten Punkten erhielt das Heimteam lautstarke Unterstützung, weil in der Nebenhalle ein Spiel zu Ende gegangen war. Das konsequente Verteidigungs- und Angriffsspiel, nun vermehrt durch Marco Zehnder und Marc Messmer über die Aussenposition, liessen die Anfeuerungsrufe und Trommelklänge rasch verstummen. Nach wenigen Minuten waren der 25:18-Satzsieg und drei Punkte für die Appenzeller Bären Tatsache.

Mit diesem Sieg halten die Bären den Anschluss an die Tabellenspitze. In zwei Wochen kommt es Spitzenkampf in Winterthur. Beide Teams haben bis jetzt nur ein Spiel verloren. Die Bären konnte den Tabellenleader in der Vorrunde als einziges Team bezwingen. Bleibt zu hoffen, dass den Innerrhodern dann ein breiteres Kader zur Verfügung steht. (pd)

Jodlerfest: Anmeldefrist verlängert

Die Aufhebung der Corona-Massnahmen hat direkte Auswirkungen für Jodlerinnen und Jodler. Proben sind nun wieder uneingeschränkt möglich. Das OK des Jodlerfests Appenzell trägt diesem Umstand Rechnung und hat gemäss Medienmitteilung die Anmeldefrist für Aktive aus den Sparten Jodel, Alphorn und Fahnenschwingen bis zum 14. März verlängert. Dadurch können sich auch Formationen anmelden, die bisher keine Planungssicherheit hatten und denen vielleicht über die Wintermonate die Routine etwas fehlte. Zudem besteht die Möglichkeit, sich für einen Vortrag ohne Bewertung anzumelden. Ebenfalls in Planung ist für das Nordostschweizerische Jodlerfest Anfang Juli ein Festumzug mit Alphorn- und Büchelbläserinnen, Fahnenschwingern und Jodlergruppen. Für aktive Festteilnehmende, aber auch für Blasmusikformationen, örtliche Vereine oder Einzelsujets besteht die Möglichkeit, den Umzug aktiv mitzugestalten. «Das grosse Interesse am Jodlerfest zeigt sich an der Tatsache, dass die Hotels und Ferienwohnungen rund um Appenzell schon sehr gut gebucht sind», heisst es in der Mitteilung. Ergänzend sucht das OK Private, die für das Jodlerfest-Wochenende eine Unterkunft zur Verfügung stellen wollen. Alle Anmeldungen für Aktive, eine Umzugsteilnahme und die Bereitstellung von Privatunterkünften sind über www.jodlerfest-appenzell.ch möglich. (pd)

Abrechnung für Bibliotheksumbau genehmigt

Die Abrechnung für den Umbau der Räume der Bibliothek Herisau schliesst gemäss Medienmitteilung 1200 Franken über dem Verpflichtungskredit von 110’000 Franken ab. Der Gemeinderat hat nun die Bauabrechnung genehmigt. Eine Sanierung sei angezeigt gewesen, weil zuvor während 27 Jahren nicht mehr in die gemeindeeigenen Räume investiert worden war. In den neugestalteten Räumen habe der Bibliotheksverein Herisau ein neues, zukunftsgerichtetes Bibliothekskonzept verwirklichen können, heisst es im Communiqué. (gr)

Rotlicht übersehen

Am Dienstagnachmittag ist es in Herisau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Kleinbus gekommen. Ein Autofahrer übersah gemäss der Mediemitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei eine Lichtsignalanlage, welche auf Rot stand.

Am Dienstag fuhr ein 30-Jähriger in Herisau mit seinem auf der St.Gallerstrasse in Richtung Waldstatt. Im Bereich der Einmündung Cilanderstrasse übersah der Autofahrer gemäss seinen eigenen Angaben, dass die Lichtsignalanlage auf Rot stand, und passierte den Verzweigungsbereich. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 52-Jähriger die Kreuzung mit einem Kleinbus von Gossau her und es kam zur Kollision. Die Fahrzeuginsassen blieben dabei unverletzt. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden. Der Kleinbus musste abtransportiert werden. (kpar)

Start Strassensanierung im Leuchen in Walzenhausen

Die Kantonsstrasse von Walzenhausen Wilen nach Au wird auf dem Abschnitt Leuchen bis zur Kantonsgrenze gesamterneuert. Die Bauarbeiten starten voraussichtlich am 14. März und dauern bis Ende November 2022. Während der Bauarbeiten wird gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei der Verkehr mittels einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt. Die Gesamtkosten von rund 2.7 Millionen Franken werden vom Kanton und der Gemeinde Walzenhausen getragen.

Die Kantonsstrasse im Ortsteil Leuchen ist schmal und in einem schlechten Zustand. Die bald 30-jährigen Beläge und die Entwässerung weisen viele Schäden auf. Der Fahrbahnrand entlang der steilen Böschung ist instabil, ein Bankett fehlt. Die Strasse wird so erneuert, dass zwei Personenwagen gefahrlos kreuzen können. Der gesamte Strassenoberbau wird ersetzt, wo nötig werden Stützmauern erstellt.

Zusätzlich wird die Verkehrssituation bei der engen Kurve beim Restaurant «Wilden Mann» verbessert. Dank der Mitwirkung der angrenzenden Grundeigentümerschaften kann die unübersichtliche Einfahrt in die Kantonsstrasse aus den Gebieten Sandplatte und Meldegg um rund 35 Meter in Richtung Süden verschoben werden. Diese Massnahme führt zu einer deutlichen Verbesserung der Sichtverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmenden. Davon profitiert auch der Wanderweg, der dort die Strasse quert.

Die Gesamtkosten betragen 2.67 Millionen Franken; die reinen Strassenbauarbeiten sind auf 1.87 Millionen Franken veranschlagt. Die Kosten werden mehrheitlich vom Kanton getragen. Der Anteil für die Gemeinde Walzenhausen beläuft sich auf 160’000 Franken. Die Strassenbauarbeiten wurden im offenen Verfahren ausgeschrieben. (kk)

Gemeinderätin Pascale Sigg-Bischof tritt zurück

Pascale Sigg-Bischof, Teufner Gemeinderätin Bild: Karin Erni

Pascale Sigg-Bischof tritt aus persönlichen Gründen per Ende Februar als Gemeinderätin von Teufen zurück. In der Medienmitteilung vom Dienstag zeigt der Gemeinderat Verständnis und Bedauern für die Entscheidung von Sigg-Bischof. An seiner nächsten Sitzung wird er über die längerfristige Überbrückung der Vakanz entscheiden. Bis dahin übernimmt Gemeinderat Roger Stutz die Stellvertretung.

Pascale Sigg-Bischof ist seit dem 2016 im Gemeinderat. In der Mitteilung heisst es weiter, dass sie sich mit grossem Engagement für die Belange von Teufen eingesetzt habe. So hat sie etwa die Arbeitsgruppe Neubau Sekundarschulhaus mit Elan und viel Herzblut erfolgreich durch die Volksabstimmung geführt und die Projektumsetzung zügig an die Hand genommen. Der Gemeinderat dankt Pascale Sigg-Bischof bereits heute für ihren sehr grossen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. (pd/ssd)

TVA Handball Damen 1 verlieren trotz guter Leistung mit 26:28 (16:14)

Trotz einer guten Leistung verloren die Frauen 1 der Handballriege des TV Appenzell am frühen Sonntagabend zu Hause gegen den HC Rheintal 1 mit 26:28 (16:14). Gegen die Rheintalerinnen gelang es den routinierten Teamstützen Ronja Manser, Andrina Inauen und Katja Müller das insgesamt junge Team des TVA mitzureissen. In einer insgesamt guten 2. Liga-Abstiegsrundenpartie verzeichneten die Einheimischen einen harzigen Start und lagen nach 12 Minuten 4:8 zurück.

Die Damen 1 des TVA werden im nächsten Spiel wieder angreifen. Bild: zVg

Dabei wurden sie von den Gästen vor allem körperlich gefordert. In der für Appenzell besten zweiten Viertelstunde gelang es den Innerrhoderinnen sich in die Partie reinzubeissen und nach 23 Minuten gelang Nadine Sutter der vorläufige Führungstreffer.

Die Gäste erzielten nach 41 Minuten den Ausgleich und gingen anschliessend mit zwei Längen wieder in Front. Obwohl das Team von Reto Valaulta und Julien Clavien einmal noch bis auf ein Tor herankam, blieb es am Ende mit der 26:28 Niederlage bei der Zweitore-Differenz. Die Zuschauer bekamen ein frisch aufspielendes Team mit zum Teil wunderbaren Angriffen zu sehen.

Ungewohnt ohne Harz

Am Vortag waren die Frauen 1 der Handballriege des TV Appenzell bei der starken SG Uzwil-Gossau 1 chancenlos und mussten die Heimreise mit einer 22:33 (10:18) Niederlage antreten. Obwohl nur mit zehn Spielerinnen angetreten, agierten die Fürstenländerinnen sehr ausgeglichen und im Gehäuse stand mit 25 Paraden eine überdurchschnittliche Torhüterin. Ein erheblicher Nachteil für die Appenzellerinnen war, dass in Uzwil ohne Harz gespielt werden musste und sie dies nicht gewohnt sind.

Appenzell spielte bei Uzwil/Gossau mit: Lea Fässler; Ronja Manser (7), Andrina Inauen (2/1), Rahen Inauen (2), Ursina Bless, June Fritsche (1), Lorina Sutter (5), Nadine Sutter (2), Katja Müller, Sara Kuhac, Elena Schmid (2), Celine Oberle (1). Je zwei Zweiminutenstrafen. (mk)

Höhere Kosten für die Bergrettung

Zur Sicherstellung der weiteren Zusammenarbeit in der Bergrettung sowie für den Aufbau und die Sicherstellung eines Netzes mit First und Rapid Respondern im Kanton hat die Standeskommission mit der Alpinen Rettung Schweiz eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Dies teilt die Ratskanzlei in einer Medienmitteilung mit.

Innerrhoden hat mit der Alpinen Rettung Schweiz eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Bild: Michel Lüthi/bilderwerft.ch

In Innerrhoden stellt die Alpine Rettung Schweiz die Bergrettung zusammen mit der SAC-Bergrettungsstation Appenzell, der Kantonspolizei und der Rega sicher. Da die bisherigen Beitragsleistungen des Kantons die Vollkosten nicht decken, ist mit der Alpinen Rettung Schweiz ein neuer Vertrag ausgehandelt worden.

Aufbau eines First-Responder- und Rapid-Responder-Angebots

Gleichzeitig wurde gemäss Mitteilung mit der Alpinen Rettung Schweiz vereinbart, dass sie zusammen mit der SAC-Bergrettungsstation Appenzell für den Kanton den Aufbau und Betrieb eines zusätzlichen Netzes mit sogenannten First Respondern und Rapid Respondern übernimmt. Im medizinischen Notfall zählt jede Minute. Diese Nothelferinnen und -helfer sollen in lebensbedrohlichen Notfällen als Ergänzung zu den professionellen Rettungskräften aufgeboten werden. Sie sollen möglichst rasch wichtige Ersthilfemassnahmen einleiten, bis die professionellen Rettungskräfte eintreffen. Mit dem Aufbau des First-Responder- und Rapid-Responder-Angebots im Kanton wird zum Wohl der Bevölkerung die Rettungskette gestärkt.

Die Vereinbarung gilt rückwirkend ab 1. Januar. Der jährliche Beitrag für die Sicherstellung der Bergrettung erhöht sich auf 20’000 Franken. Für die Sicherstellung der Responder-Organisation ist eine jährliche Entschädigung von 5000 Franken vereinbart worden. (rk)

Mit Auto von Strasse abgekommen und überschlagen

Das Fahrzeug kam rund 60 Meter unterhalb der Strasse zu stehen. Bild: kpar

In der Nacht auf Dienstag kam es laut der Kantonspolizei Ausserrhoden in Rehetobel zu einem Selbstunfall mit einem Auto. Ein 44-Jähriger fuhr um 1 Uhr auf der St. Gallerstrasse von St. Gallen kommend in Richtung Rehetobel. In einer Linkskurve im Bereich Habset stiess der Mann mit dem Auto gegen einen Röhrenzaun und durchbrach diesen.

Darauf stürzte der Fahrer mit dem Auto über die Stützmauer auf das darunterliegende, abschüssige Wiesenbord. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und kam rund 60 Meter unterhalb der Strasse in einem Garten zu stehen. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gefahren.

Aufgrund der durch die ausgerückte Polizeipatrouille festgestellten Alkoholsymptome wurde beim Autofahrer eine Atemalkoholprobe durchgeführt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden am Metallzaun und Wiesland wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt. (kpar)

TV Appenzell unterliegt Stäfa

Die 1. Mannschaft der Handballriege des TV Appenzell verlor nach einer schwachen zweiten Halbzeit gegen Stäfa U23 25:32 (13:15).

Die Gästespieler aus Innerrhoden zeigten sich in den ersten 30 Minuten von einer recht guten Seite. Einzig die Chancenauswertung fiel ungenügend aus. Dies schien den Appenzellern auf die Moral gedrückt zu haben, denn Kampf und Biss fehlten in der Folge und am Ende gewannen die Zürcher deutlich und verdient. Den Innerrhodern unterliefen viel zu viele Fehler. Zudem kassierten die Gäste mit insgesamt acht (doppelt so viele wie den Einheimischen) deutlich zu viele Zweiminutenstrafen, davon mehrere unnötige. Obwohl es sich bei Stäfa um eine gute Equipe handelt, hätte es nicht so weit kommen müssen. Hätten die Appenzeller ihr schon mehrfach gezeigtes Können abrufen können, wären sicherlich Punkte möglich gewesen. Am Besten wusste noch Rouven Bischof zu gefallen. (mk)

Strassensperrung während Fasnachtsumzug

Am kommenden Sonntag, 27. Februar, startet um 13:46 Uhr der Oberegger Fasnachtsumzug. Ein Dorf mit 1900 Einwohner zelebriert alle zwei Jahre einen Umzug mit 22 Sujets, darunter 5 Guggen-Formationen und mehr als 500 Teilnehmenden. Dabei kommt es zur zeitlich begrenzten Strassensperrung der Rutlenstrasse und Dorfstrasse zwischen den Einfahrten Wiesstrasse und Feldlistrasse zwischen Restaurant «Säntis» und Kanzlei «Bären». Die Durchfahrt durch Oberegg ist für jeden Verkehr von 13:46 bis ca. 14:45 Uhr nicht möglich. Die Postautolinie 229 Richtung St. Anton (Heiden ab 13:40) wird die Rutlenstrasse noch normal befahren können. Bei den Linien 226 Richtung Heiden (Schachen ab 14:23) und 227 Richtung Altstätten (Heiden ab 14:23) kann es zu Verspätungen kommen. Ab 13:15 Uhr besammelt sich der Umzug in der Wiesstrasse. Für das Verständnis und Entgegenkommen der Anwohner in der Wiesstrasse bedankt sich die Oberegger Fasnacht 2022 sehr. Neu endet der Fasnachtsumzug auf dem Viehschauplatz. Parkplätze stehen auf dem Kirchplatz zur Verfügung.(pd)

Selbstunfall verursacht und weitergefahren

Am Sonntag ist es in Speicher zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen gekommen. Der Lenker ist gemäss Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Kurz nach 7 Uhr fuhr ein 38-jähriger Automobilist auf der Hauptstrasse von Speicher in Richtung Trogen. Unmittelbar nach der Verzweigung Buchenstrasse/Hauptstrasse, im Bereich der Autogarage, verlor er die Herrschaft über seinen Personenwagen. Das Fahrzeug geriet links über die Gegenfahrbahn sowie über das Trottoir und kollidierte auf dem Ausstellungsplatz mit einem parkierten Auto. Anschliessend setzte der Mann die Fahrt trotz Defekt am Vorderreifen in Richtung Trogen fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Im Bereich der Säglibachbrücke konnte das Fahrzeug durch die Polizei angehalten werden. Der Lenker blieb unverletzt. Da der Verdacht auf Fahrunfähigkeit bestand, verfügte die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe. Seinen Führerausweis musste der Lenker auf der Stelle abgeben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (kpar)

Keine Steuererhöhung für die Gemeinde Heiden für 2022

Der Heidner Gemeinderat hat an einer ausserordentlichen Sitzung vom Sonntag entschieden, auf die geplante Steuererhöhung dieses Jahr zu verzichten. Grund dafür sind laut Medienmitteilung zusätzliche Steuererträge von 10 Millionen Franken durch natürliche Personen über die kommenden vier Jahren.

Der Gemeinderat hat am Freitag zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien informiert, dass an der Steuererhöhung von 0.2 Steuereinheiten im Voranschlag 2022 festgehalten werden soll. Damit sollte die Finanzierung der anstehenden Investitionen mit dem Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe und dem neuen Bahn- und Bushof gesichert werden.

Kantonales Steueramt informierte Gemeinde über Mehreinnahmen

Im Nachgang zu dieser Medieninformation hat das kantonale Steueramt die Gemeinde informiert, dass der Fiskalertrag in den nächsten vier Jahren aufgrund von Einzelereignissen um 10 Millionen Franken höher ausfallen wird. Bereits für das Jahr 2022 darf mit deutlichen Mehrerträgen gerechnet werden. Deshalb hat der Gemeinderat für diesen Sonntag eine ausserordentliche Sitzung einberufen, um über den Voranschlag 2022 neu zu befinden. Der Gemeinderat nimmt diesen unverhofften Steuersegen erfreut zur Kenntnis und hat entschieden, auf eine Steuererhöhung zu verzichten.

Das druckfertige Edikt für die Abstimmung zum Voranschlag wird mit der veränderten Ausgangslage neu überarbeitet und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wie geplant am 3. April zur Abstimmung unterbreitet. Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am 23. März im Kursaal statt und wird zusätzlich per Live-Stream übertragen. (gk)

Am Auto entstand Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Wegen Schneematch: Autofahrer gerät von der Strasse ab

Am Samstag, kurz nach 7.30 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Automobilist auf der Trogenerstrasse in Bühler abwärts in Richtung Dorfstrasse. Unmittelbar vor der Verzweigung zur Dorfstrasse verlor er in einer Linkskurve, auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn, die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto geriet laut Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden über den rechten Strassenrand, rutschte über das Trottoir und kollidierte mit einem Metallzaun. Am Auto entstand Totalschaden. Der Lenker blieb unverletzt. (kapo/stm)

Auf der rutschigen Fahrbahn verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld. Symbolbild: pd

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Oberegg

Am Freitagabend wurde bei einem Einfamilienhaus an der Ebenaustrasse in Oberegg ein Fenster eingeschlagen und anschliessend das Haus durchsucht. Die unbekannte Täterschaft stahl gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 071 788 95 00. (kapo/stm)

Ausser der SVP unterstützen alle Heidler Parteien den Voranschlag

Nachdem der Voranschlag 2022 durch die Stimmberechtigten abgelehnt wurde, hat der Gemeinderat einen neuen Voranschlag ausgearbeitet und diesen mit Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien diskutiert. Wie der Heidler Gemeinderat mitteilt, konnten wichtige Kritikpunkte aus dem ersten Voranschlag beseitigt werden. Das gemeinsame Ziel der Gemeinde und der politischen Parteien ist die Genehmigung des überarbeiteten Voranschlags am 3. April durch die Stimmbevölkerung.

Die Stimmberechtigten in Heiden müssen am 3. April erneut über den Voranschlag 2022 abstimmen. Bild: DSC

Am zweiten runden Tisch konnten die Parteien ihre Meinung zum Voranschlag 2022 äussern. Zudem hatten sie gemäss Mitteilung die Möglichkeit, Anpassungsvorschläge einzubringen. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde übereinstimmend festgestellt, dass wichtige Kritikpunkte aus dem ersten Voranschlag beseitigt wurden. Die langfristige Entwicklung der Verschuldung bleibt im gesetzlichen Rahmen und sollte sich wieder rasch reduzieren. Der Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe soll, wie von der Bevölkerung beschlossen, umgesetzt werden. Für die Finanzierung der anstehenden Investitionen wird an der geplanten Steuererhöhung um 0,2 Steuereinheiten festgehalten. Orientierungsversammlung am 23. März Alle Vertretenden der Parteien, mit Ausnahme der SVP, heissen den überarbeiteten Voranschlag des Gemeinderats gut und unterstützen diesen für die kommende Abstimmung. So soll sichergestellt werden, dass Investitionen und Unterhaltsarbeiten ausgeführt, Vereine und kulturelle Veranstaltungen unterstützt werden können und ein ordentlicher Betrieb der Verwaltung möglich ist. Der Gemeinderat wird den Voranschlag für die Abstimmung vom 3. April mit den Rückmeldungen aus dem runden Tisch verabschieden. Am 23. März findet zudem eine öffentliche Orientierungsversammlung mit Livestream statt. (gk)

FDP-Fraktion fordert vom Gemeinderat Herisau Antworten

Die FDP Herisau hat mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat den Zubringer Appenzellerland nicht in den Ausbauschritt 2023 der Nationalstrassen aufgenommen hat. Dies sei ein herber Rückschlag für Herisau, deren Bevölkerung und die zukünftige Entwicklung der Gemeinde, heisst es in einer Medienmitteilung Die FDP-Fraktion des Einwohnerrats fordert deshalb vom Gemeinderat nun klare Antworten.

Die FDP Herisau hat eine Interpellation zum Zubringer Appenzellerland eingereicht. Bild: Viviana Troccoli

Einwohnerrat André Fuchs hat eine Interpellation mit verschiedenen Fragen eingereicht. Fuchs möchte vom Gemeinderat Antworten, welche Pläne dieser im Zusammenhang mit dem Zubringer Appenzellerland verfolgen wird. Die FDP verweist in der Mitteilung auf den Kanton Thurgau, wo sich bereits ein breiter Widerstand gegen den Entscheid des Bundesrates formiert hat. Die Ausserrhoder Regierung und der Gemeinderat Herisau haben sich bis jetzt noch nicht offiziell zur Zurückstellung Nicht-Aufnahme des Projektes Zubringer Appenzellerland geäussert.

Bundesrat setzt mehr auf städtische Agglomerationen

Seit Jahrzehnten ist dieses Vorhaben gemäss den Freisinnigen ein Dauerbrenner in Herisau, ja im ganzen Appenzeller Hinterland. Denn mit dem Zubringer Appenzellerland soll einerseits eine Verbesserung der Verkehrssituation in Herisau und Gossau aber auch der kantonsübergreifenden Verkehrssituation angestrebt werden und anderseits soll dadurch Reserven für den regionalen Güterverkehr geschaffen werden.

Der Bundesrat will jedoch bis 2030 vor allem in den städtischen Agglomerationen den Verkehrsfluss und die Verträglichkeit der Autobahnen verbessern. Hierzu beantragt der Bundesrat dem Parlament nun im Rahmen des Ausbauschritts 2023 die Freigabe von fünf Projekten inklusiv des erforderlichen Verpflichtungskredits. Der Bundesrat anerkennt wohl, dass Probleme auf der N25 bestehen, diese seien jedoch im nationalen Vergleich jedoch gering bis mittel. Zudem sei der Planungsstand des Vorhabens nicht mehr in allen Belangen aktuell und nötige technische Anpassungen würden zu Mehrkosten führen was die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens negativ beeinflusse. Weiter bestehen Zweifel an der Kompatibilität des Projekts mit den verkehrs- und umweltpolitischen Absichten des Bundes. Deshalb gehört der «Zubringer Appenzellerland» nicht zu den favorisierten Projekten des Bundesrates.

Frau verletzt sich bei Reitunfall

Die Reiterin zog sich unbestimmte Verletzungen am Kopf zu. (Symbolbild) Bild: TZ

Eine 44-jährige Frau hat sich am Donnerstag unbestimmte Verletzungen bei einem Reitunfall in Wald zugezogen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mitteilt. Die Frau befand sich mit einer Gruppe auf einem Ausritt, als ihr Pferd um 16.50 Uhr erschrak und über einen Kiesweg flüchtete. Als der Untergrund von Kies auf Asphalt wechselte, rutschte das Pferd auf dem nassen Belag aus und kam mitsamt der Reiterin zu Fall. Dabei zog sich die Reiterin unbestimmte Verletzungen am Kopf zu und musste mit der Rettungssanität ins Spital überführt werden. Das Pferd blieb unverletzt. (kapo ar)

Appenzell Innerrhoden schliesst Testzentrum per Enge März

Da der Bund den Grossteil der Schutzmassnahmen zum Coronavirus aufgehoben hat, passt Appenzell Innerrhoden die Impf- und Testmöglichkeiten. Bild: Keystone

Appenzell Innerrhoden passt die Test- und Impfmöglichkeiten an. Grund dafür ist laut Mitteilung des Kantons, dass der Bund einen Grossteil der Schutzmassnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben hat.

Das Testzentrum am Gesundheitszentrum Appenzell wird per Ende März geschlossen. Bis dann bleibt es von Montag bis Freitag jeweils am Vormittag offen. Ein Test ist nur nach telefonischer Voranmeldung über die Covid-19-Hotline unter 071 788 99 66 möglich. Die Hotline ist ab Freitag, 25 Februar, an den Werktagen vormittags von 8 bis 11.30 Uhr bedient und nachmittags geschlossen.

Die Teststelle beim Bahnhofpärkli in Appenzell ist ab sofort noch jeweils am Freitag von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 19 bis 21 Uhr offen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Apotheke in Appenzell und die Hausarztpraxen bieten weiterhin nach Anmeldung Testtermine an.

Keine Impfung in Hausarztpraxen

Das Impfzentrum am kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell bleibt weiterhin in Betrieb. Ein Impftermin ist nur nach telefonischer Voranmeldung über die Covid-19-Hotline unter 071 788 99 66 möglich. Das Walk-In-Angebot wird letztmals am Mittwoch, 23. Februar, von 17 bis 19 Uhr angeboten.

Das Impfzentrum nimmt Kinderimpfungen vor, sofern sich die Erziehungsberechtigten vorgängig bei der Kinder- oder Hausärztin oder dem Arzt haben beraten lassen. Da Impfdosen nach wie vor nur in Grossmengen geliefert werden und die Logistik aufwendig ist, werden in den Hausarztpraxen vorläufig keine Covid-19-Impfungen mehr angeboten. (kk)

Einbrüche in drei Betrieben in Steinegg

In der Nacht auf Freitag wurde in drei Gewerbebetriebe an der Sägehüslistrasse in Steinegg eingebrochen. Das teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitag mit. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels Werkzeuggewalt Zutritt in die Gebäude. Dort wurden verschiedene Räumlichkeiten durchsucht. In einem der Betriebe wurde ein noch unbestimmter Geldbetrag gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. (kapo ai)

Dreikampf um frei werdenden Kantonsratssitz

Mit dem Rücktritt von Monika Bodenmann wird für Waldstatt ein Sitz im Kantonsrat frei. Für die Ergänzungswahl vom 3. April stellt sich Gallus Hess zur Verfügung. Mit seiner langjährigen Erfahrung und den Schwerpunkte Ökologie und Klima setze Hess einen inhaltlichen Kontrapunkt zu den bürgerlichen Mitkandidaten, schreibt die SP Ortssektion Wadstatt in einer Medienmitteilung. Damit kommt es in Waldstatt am 3. April zu einem Dreikampf. Nebst Hess kandidieren auch Stefan Roth (FDP) und Florian Indermaur (Mitte Hinterland AR) um den Sitz von Monika Bodenmann.

Gallus Hess kandidiert in Waldstatt für den Kantonsrat. Bild: PD

Gallus Hess kennt den Kanton Appenzell Ausserrhoden von innen. Als langjähriger Kadermitarbeiter im Departement Bau und Volkswirtschaft ist er gemäss Medienmitteilung bestens vertraut mit den Mechanismen von Politik und Verwaltung des Kantons. Als Geograf sei er es gewohnt, Probleme analytisch anzugehen, Interessen zu erkennen, gegeneinander abzuwägen und dann zu entscheiden. Nicht alle haben gemäss SP eine laute Stimme. Gallus Hess seien neben den lautstarken Interessenvertretern die Leisen und Stillen ebenso wichtig: zukünftige Generationen, Menschen aus anderen Kulturen, Aspekte der Umwelt, der Natur und der Landschaft.

SP will eine Alternative zum bürgerlichen Kan

Gallus Hess ist nach eigenen Angaben ein guter Zuhörer und bringt zusammen mit seiner Lebenserfahrung beste Voraussetzungen für die Aufgabe eines Kantonsrats mit. Die Entwicklung des ländlichen Raums und der Appenzeller Kulturlandschaft liegen ihm am Herzen. So ist er Gründungsmitglied der SP Appenzeller Hinterland, die alle Landgemeinden ohne Herisau umfasst. Er ist der Meinung, dass der Lebensqualität auf dem Land Sorge getragen und sie auch verteidigt werden muss. Mehr Qualität als Quantität ist sein Motto.

Hess ist überregional gut vernetzt und konnte sich als Mitglied in der kantonalen Gefahrenkommission und der Denkmalpflegekommission einbringen. Er ist seit 2015 Experte in der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und arbeitet heute in einem privaten Planungsbüro in St.Gallen. Der 56-jährige Gallus Hess wohnt seit 20 Jahren mit seiner Familie im Dorfzentrum von Waldstatt. In der Freizeit trifft man ihn im Gemüsegarten hinter dem Haus, in der Waldstätter Badi am Schwimmen oder auf dem See auf seiner Segel-Jolle. Der SP sei es ein Anliegen, in einer fortschrittlichen Gemeinde wie Waldstatt den Wählenden das ganze Meinungsspektrum anzubieten, schreibt die Partei in die Mitteilung weiter. Waldstatt hat Anrecht auf zwei Kantonsratssitze. Neben dem unbestrittenen Sitz von Andreas Gantenbein (FDP) ist es nach Meinung der SP an der Zeit, beim Besetzen des frei werdenden Sitzes die Meinungsvielfalt zu erweitern.

Massnahmen gegen Covid-19 in Ausserrhoden weitgehend aufgehoben

Der Ausserrhoder Regierungsrat hebt die meisten kantonalen Covid-19-Massnahmen auf, nachdem der Bundesrat seinerseits das Ende der meisten Massnahmen auf eidgenössischer Ebene beschlossen hat. Wie die Kantonskanzlei mitteilt. bleiben die Maskenpflicht und das repetitive Testen in Betrieben des Gesundheits- oder Sozialwesens zum Schutz der dort wohnenden, verletzlichen Personen vorerst bestehen.

Ab sofort gilt während Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen, in Restaurants, in Läden, in Fitnessstudios, im Sporttraining, an Märkten, an Fach- und Publikumsmessen sowie in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs keine Masken- oder Zertifikatspflicht mehr. Aufgehoben sind auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Empfehlung. Weiterhin beibehalten wird die Pflicht, dass sich positiv getestete Personen fünf Tage isolieren müssen, ebenso wie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Diese Massnahmen gelten bis Ende März 2022.

Der Bundesrat hat auch die generelle Empfehlung sowie die Finanzierung der repetitiven Tests in Betrieben aufgehoben. Die Tests werden ab 17.Februar einzig in bestimmten Bereichen weiter finanziert, zum Beispiel in Gesundheits- und sozialmedizinischen Einrichtungen. Der Kanton hat gemäss Mitteilung die Möglichkeit, Organisationen zu bestimmen, die der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dienen und denen so die Finanzierung von Tests ermöglicht wird. Dadurch werde insbesondere verhindert, dass grosse Teile des Personals in entscheidenden Organisationen aufgrund von Krankheit und Isolation ausfallen.

Auch in den Schulen von Appenzell Ausserrhoden sind die generelle Maskentragepflicht und die Angebotspflicht zum seriellen Testen aufgehoben, heisst es im Communiqué.«Für Schulen wird aber die Empfehlung und Finanzierung der repetitiven Tests durch den Bund bis Ende März 2022 aufrechterhalten, da die Viruszirkulation in den jüngeren Altersgruppen weiterhin sehr hoch ist.» Auch dürfe die Maske weiterhin freiwillig getragen werden. Bei einer Anhäufung von Fällen kann der kantonsärztliche Dienst zusätzlich Ausbruchsuntersuchungen oder weiterführende Schutzmassnahmen anordnen.

Mit der schweizweiten Aufhebung der Zertifikatspflicht werden grundsätzlich keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt. Bestellt werden können noch Covid-Zertifikate, die von der EU anerkannt sind. Es muss gemäss Mitteilung davon ausgegangen werden, dass andere Länder weiterhin ein Covid-Zertifikat für die Einreise sowie für den Zugang zu gewissen Bereichen verlangen werden.

Weil die Infektionszahlen in der Bevölkerung nach wie vor sehr hoch sind und das Virus schwere Krankheitsverläufe verursachen kann, behält der Bundesrat die besondere Lage bis Ende März bei. Präventions- und Hygienemassnahmen haben auch weiterhin hohe Priorität. Die wichtigsten Massnahmen: Impfen und testen, Maske tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren, Isolation bei Infektion. (kk)

Innerrhoder Standeskommission begrüsst den Beschluss des Bundesrats

Raphael Rohner

Der Bundesrat hat fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Die Innerrhoder Standeskommission hat nun entschieden, ihren Beschluss betreffend Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie anzupassen. Das teilte die Innerrhoder Ratskanzlei am Donnerstag mit. Die derzeit bestehenden kantonalen Corona-Massnahmen zur Maskenpflicht an Veranstaltungen, in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs und in Fussgängerbereichen fallen dahin. Die Maskenpflicht in den Schulen wird gemäss Communiqué ebenfalls per 17. Februar aufgehoben. Weil die Viruszirkulation noch immer sehr hoch ist und das Virus weiterhin schwere Verläufe verursachen kann, hat der Bundesrat beschlossen, die Maskenpflicht in den öffentlich zugänglichen Innenräumen von Pflegeheimen, Kliniken und Spitälern beizubehalten.

Die Standeskommission hat zudem beschlossen, das Schutzkonzept für die kantonale Verwaltung aufzuheben. Für die Zeit des Übergangs in die Normalsituation hat sie für die Verwaltung eine interne Weisung erlassen. Für das Publikum gelten in den Verwaltungsgebäuden keine Einschränkungen mehr.«Es wird aber weiterhin empfohlen, beim Betreten der Gebäude die Hände zu desinfizieren und möglichst Abstand zu halten», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (rk)

Nesa Schiller an Jugend-EM in Finnland

Ski-OL. Die 14jährige Nesa Schiller aus Speicher ist für die Jugend-Europameisterschaften selektioniert worden.

Die «European Youth Ski Orienteering Championships» (EYSOC) finden vom 14. bis 20. März in Finnisch Lapland in der Region Kemi-Keminaa statt – gleichzeitig mit den Weltmeisterschaften. Nesa Schiller, Absolventin der Sportschule Appenzellerland und Mitglied der OLG St.Gallen-Appenzell, besucht die Kantonsschule Trogen und wurde nun zum ersten Mal für internationale Wettkämpfe aufgeboten. Sie ist an den Europameisterschaften in Finnland mit Jahrgang 2007 zwei Jahre jünger als die anderen drei Läuferinnen im Schweizer Team. Im Rahmen des Davoser Ski-OL von Ende Dezember gewann Nesa Schiller an den Schweizer Meisterschaften über die Langdistanz (6.2 km, 210 m Höhendifferenz, 27 Posten) in der Kategorie D17 im Feld der zwölf Teilnehmerinnen die Bronzemedaille. (pd)

Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden» überreicht

Bild: Viviana Troccoli

Am Mittwoch haben Vertreter der IG «Selbstbestimmte Gemeinden» die gleichnamige Volksinitiative dem Ausserrhoder Regierungsrat überreicht. Sie wurde von 1289 Personen unterzeichnet, wie es in der Medienmitteilung heisst. Das Volksbegehren verlangt, dass Gemeinden in Ausserrhoden selber über Fusionen bestimmen können. Der Initiativtext lautet: «Für den Zusammenschluss von Gemeinden ist die Zustimmung der Stimmberechtigten jeder betroffenen Gemeinde erforderlich».

Die Initiative richtet sich gegen den Vierer-Vorschlag der Regierung, der aus den bisherigen 20 neu 4 Gemeinden machen möchte. Die IG wirft dem Regierungsrat Zwangsfusionen vor. Es würden wie in einer Planwirtschaft auf dem Reissbrett vier Gemeinden konstruiert, deren Einwohnerinnen und Einwohner sich wohl nicht nur fremd, sondern auch durch Schluchten oder Hügelzüge voneinander getrennt seien, schreibt die IG. Diese kritisiert zudem, dass die Regierung die finanziellen Konsequenzen verharmlose. Die Steuern in Teufen würden etwa um 22 Prozent ansteigen. Der Kantonsrat berät die Fusionsvorlage am Montag. (red)

Steuersenkung wird in Waldstatt in Aussicht gestellt

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Waldstatt schliesst dank höheren Steuereinnahmen von den juristischen Personen und einem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern erfreulich ab. Das teilte die Gemeindekanzlei am Mittwoch mit. Auf der Ausgabenseite trugen die gute Budgetdisziplin sowie tiefere Kosten für die Pflegefinanzierung und die Spitex zum guten Ergebnis bei. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 287’631 Franken ab. Im Voranschlag wurde mit einem Aufwandüberschuss von 362’000 Franken geplant. Auch der operative Gewinn von 609’434 Franken liegt deutlich über dem geplanten Wert. Der Fiskalertrag liegt insgesamt rund 519’000 Franken über der Budgetvorgabe. Insbesondere die Steuererträge von den juristischen Personen haben sich gemäss Medienmitteilung nach dem Einbruch im Jahr 2020 erfreulich erholt. Beim Steuerertrag von den natürlichen Personen wurde das Budgetziel erreicht. Bei den Sondersteuern konnte insbesondere bei der Grundstückgewinnsteuer ein wesentlicher Mehrertrag erzielt werden. Der ausgetrocknete Immobilienmarkt und die generelle Preissteigerung unterstützen diese Entwicklung. Auf der Ausgabenseite fielen beim Gemeindebeitrag an die Pflegefinanzierung und die ambulante Krankenpflege tiefere Ausgaben an. Auch der Personalaufwand liegt unter der Budgetvorgabe. Der Gemeinderat hat beschlossen in der Jahresrechnung 2021 zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 300’000 Franken zu verbuchen um damit die finanzpolitischen Reserven zu äufnen. In den letzten Jahren habe sich auch die Finanzkennzahlen erfreulich entwickelt, heisst es in der Mitteilung. So konnte etwa die Nettoverschuldung pro Einwohner von 4’374 Franken (Stand per 31.12.13) auf nur noch 229 Franken (Stand per 31.12.21) reduziert werden. «Aufgrund dieser positiven Entwicklung kann der Gemeinderat den Einwohnerinnen und Einwohnern auf das Jahr 2023 eine Senkung des Steuerfusses in Aussicht stellen», heisst es in der Mitteilung. (gk)

Baubeginn Bahnhofskreisel im März

Die Verlegung des Kreisels am Bahnhof Herisau schafft Raum für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof. Der Regierungsrat hat die Hauptarbeiten beauftragt. Der Baustart ist gemäss Medienmitteilung der Kantonskanzlei auf den 7. März festgelegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Mit der Verschiebung der Gleisanlagen der Appenzeller Bahnen im vergangenen Jahr wurde der Startschuss für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof gelegt. Als zweites Element wird in den folgenden zwei Jahren die Strasseninfrastruktur komplett erneuert. Bei guter Witterung fahren am 7.März die Baumaschinen auf, die Verlegung des Bahnhofkreisels beginnt. Der neue Kreisel vereint die Mühlestrasse, die Bahnhofstrasse und die beiden Äste der Güterstrasse. Mit einem Aussendurchmesser von rund 30 Metern kann auch die Parkgarage direkt angebunden werden. Durch die Verschiebung des Kreisels wird der notwendige Raum für den neuen Bahnhofplatz mit Bushof geschaffen. Die Verkehrsführung wird deutlich besser, die meisten Wege werden kürzer.

Die Mühlestrasse wird mit konstanter Steigung direkt auf das Niveau der Bahnhofstrasse gehoben. Sie bleibt ab Baubeginn bis in den Spätsommer 2023 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der dunkle Strassentunnel auf der Mühlestrasse wird abgebrochen. Die Gossauerstrasse wird mit einer Brücke über die Mühlestrasse geführt. Dazu muss diese Strasse von März bis November 2022 gesperrt werden. Um dem Kreisel den nötigen Raum zu geben, wird der Mühlebühltunnel der Appenzeller Bahnen bis nach der Bahnhofstrasse verlängert. Dazu wird ab Frühjahr 2023 die Bahnhofstrasse gesperrt; die Gossauerstrasse ist dann wieder offen. Die Umgebung der katholischen Kirche wird neu gestaltet. Entsprechende Umleitungen werden signalisiert.

Auch der Fussverkehr ist betroffen. Durch die Sperrung der Mühlestrasse ist der Bahnhof ab dem Schwänli nur über einen Treppenweg zwischen Gossauerstrasse und Mühlestrasse erreichbar. Während der Sperrung der Bahnhofstrasse im 2023 wird eine provisorische Fussgängerbrücke zwischen Bahnhofstrasse und dem Parkhaus erstellt.

Sämtliche Umleitungen und Verkehrssperrungen werden im Baustellenraum signalisiert und auf www.bahnhof-herisau.ch publiziert. Für die Bauphase ist zudem mit erhöhtem Baustellenverkehr im Raum Bahnhof Herisau zu rechnen.

Wegen der lang anhaltenden Sperrung der Mühlestrasse muss die Buslinie 171 während der gesamten Bauzeit umgeleitet werden. Dies führt zu einer Fahrzeitverlängerung. Ausserdem wird die Haltestelle Wiesental an die Bahnhofstrasse auf Höhe Restaurant Pomodoro verschoben. Details zu den Umleitungen werden laufend unter www.regiobus.ch publiziert.

Den Kredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau haben die Ausserrhoder Stimmberechtigten Ende September 2020 angenommen. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf rund 9.3 Millionen Franken. (kk)

Lieferwagen fährt Kind auf Parkfeld an

Am Montagabend ist es in Stein zu einem Unfall zwischen einem Knaben und einem Lieferwagen gekommen. Das Kind musste aufgrund der Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Ein 52-Jähriger fuhr gemäss Medienbericht der Ausserrhoder Kantonspolizei um 18.40 Uhr mit seinem Lieferwagen auf den Platz beim Mehrzweckgebäude und beabsichtigte auf ein Parkfeld einzufahren. Dabei stiess der Lieferwagenlenker mit der rechten, vorderen Seite seines Fahrzeuges gegen einen 12-jährigen Knaben, welcher kurz zuvor aus einem Auto gestiegen war. Dieser kam zu Fall und erlitt unbestimmte Verletzungen an der Hand.

Die neue Gemeindekanzlei in Urnäsch eingeweiht

Im Beisein zahlreicher Gäste ist kürzlich in Urnäsch der Neubau der Gemeindekanzlei offiziell eingeweiht worden. Die Freude über den gelungenen Bau und das damit zum Ausdruck gebrachte Selbstbewusstsein der Gemeinde Urnäsch war spürbar, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Nachdem Gemeinderat und Baukommissionspräsident Chläus Hörler auf die Planungs- und Bauzeit zurückgeblickt hatte, gratulierte der Ausserrhoder Landammann Dölf Biasotto der Gemeinde Urnäsch zum «würdigen und stolzen Neubau». Die Gemeinde habe damit Mut und Selbstbewusstsein bewiesen: «Die neue Kanzlei ist eine sorgfältige Interpretation und Weiterentwicklung der vorhandenen Baustruktur und der appenzellischen Baukultur. Sie gliedert sich identitätsstiftend in die ortsbauliche Situation ein.» Als Baudirektor und Landammann sei er stolz auf seine Wohngemeinde; es sei ein Gebäude für die Zukunft und kommenden Generationen geschaffen worden, sagte Dölf Biasotto.

Auch der Urnäscher Gemeindepräsident Peter Kürsteiner gab seiner Freude über die neue Gemeindekanzlei Ausdruck. Das Verwaltungsgebäude erfülle die Anforderungen und habe eine positive Ausstrahlung weit in die Region hinaus. Er dankte den Beteiligten für ihr Engagement und ganz besonders Chläus Hörler, der mit sehr viel Herzblut zum Entstehen der neuen Kanzlei beigetragen habe. Dieser Dank wurde von den Anwesenden mit einer stehenden Ovation für den Baukommissionspräsidenten bekräftigt.

Am Samstag und Sonntag nutzte die Bevölkerung im Rahmen der «Offenen Türen» die Gelegenheit zur freien Besichtigung der Räumlichkeiten. (gk)