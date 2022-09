FCA: 1:8 vor dem Cuphit gegen Rapperswil-Jona

Die Erstligistinnen des FC Appenzell haben gegen Staad 1 keine Chance. Sie verlieren auswärts 1:8. Am Sonntag treffen sie im Cup auf auf Rapperswil-Jona aus der Axpo Women’s Super League.

die Innerrhoder-Trainer Juan (rechts) und Bruno Isler freuen sich auf das Cupspiel. Bild: MK

Die Einheimischen gingen früh in Führung. In der 5. Minute deckten die Innerrhoderinnen vor dem eigenen Gehäuse die gegnerischen Spielerinnen zu wenig genau und gerieten mit 0:1 ins Hintertreffen. Staad erspielte sich weitere Möglichkeiten. Es dauerte allerdings bis zur 20. Minute bis zum zweiten Treffer. In der 28. Minute konnte eine St.Gallerin alleine aufs Gäste-Tor laufen und zum 0:3 abschliessen. In der 33. Minute landete der Ball nach einem «Gemenge» erneut im Tor der Innerrhoderinnen. Zur Pause lag Appenzell mit 0:4 zurück.

Ehrentreffer durch Livia Anderauer

Nun bei Regen erzielten die St.Gallerinnen in der 47. Minute mit einem Nachschuss ihren fünften Treffer. Sechs Minuten später dankte sich eine einheimische Spielerin auf der linken Seite durch und sah ihr Zuspiel in die Mitte von einer Angreiferin ins Tor geschoben. Nun lag Appenzell 0:6 zurück. In der Folge kamen die Innerrhoderinnen etwas besser ins Spiel. In der 58. Minute gelang Livia Anderauer nach einem Eckball per Kopf der Ehrentreffer. In der Folge hatten Larissa Mazenauer und «Bibo» Dorsa bei je einem Versuch keinen Erfolg. In der 67. Minute wehrte die erst 15-jährige einheimische Torhüterin einen Schuss von Barbara Dorsa ab. Nach einem langen Pass lag Appenzell in der 81. Minute mit 1:7 zurück. Nach einem Doppelpass fiel in der 90. Minute das 1:8.

Cup-Spiel als Highlight

Im Schweizer-Cup 1/32-Final treffen die Innerrhoderinnen am Sonntag in der 1. Runde um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz Schaies auf Rapperswil-Jona aus der Axpo Women’s Super League. Dieses Spiel ist für die Appenzellerinnen das Highlight dieser Saison. Die Gäste spielen in der dieser Saison neu in der obersten Liga der Schweiz und konnten in den ersten beiden Spielen gegen Luzern und Zürich aber noch keine Punkte holen. Für viele einheimische Spielerinnen ist es das erste Mal, dass sie gegen einen solchen Gegner spielen dürfen. (mk).