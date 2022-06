Tag der Artenvielfalt auf der Schwägalp

Der Naturerlebnispark Schwägalp steht zwei Tage im Zeichen der Artenvielfalt: Am Freitag, 1. Juli, erheben Forschende die Flora und Fauna und am Samstag, 2. Juli, kann die Öffentlichkeit gemäss Mitteilung am «Tag der Artenvielfalt» eintauchen in ein spannendes Programm.

Am Samstag, 2. Juli, findet auf der Schwägalp der «Tag der Artenvielfalt» statt. Der Naturerlebnispark Schwägalp/Säntis ist Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Diese Biodiversität wird von Expertinnen und Experten während 24 Stunden untersucht und dokumentiert. Am Samstag, 2. Juli, hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, vor Ort in die Flora und Fauna der Region einzutauchen. Der Treffpunkt zu den Führungen ist jeweils in der Eingangshalle der Talstation.

Führungen finden während des ganzen Samstags statt: Tiere im NaturErlebnispark; Insekten & Spinnen; Schmetterlinge & Schlupfwespen; oore im Naturerlebnispark; Alpschaukäserei und Säntis - der Wetterberg.

Weitere Informationen: https://saentisbahn.ch/event /tag-der-artenvielfalt-schwaegalp/