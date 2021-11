Hagelwetter Als es in Gais und Bühler Ende Juli «Winter» wurde: Ausserrhoder Assekuranz zieht Bilanz Das Hagelwetter im Juli hinterliess im Appenzeller Mittelland zerdepperte Bewegungsmelder, kaputte Lamellenstoren und «sandgestrahlte» Fassaden. Bei der Assekuranz AR gingen rund 200 Schadensmeldungen ein.

Starker Hagel verwandelt das Appenzellerland am 24. Juli in eine Winterlandschaft. Bild: BKR News

Gais und Bühler wurden am 24. Juli in eine Winterlandschaft verwandelt. Hagelkörner verstopften Schächte; das Wasser konnte nicht mehr ablaufen und an einigen Orten drang Oberflächenwasser in Gebäude ein.

Der Sommer 2021 war insgesamt sehr nass. Laut Meteo Schweiz war es einer der nassesten Sommer auf der Alpennordseite in den über hundertjährigen Aufzeichnungen. Regional war es der nasseste Sommer seit Messbeginn. Am übelsten traf es die Zentralschweiz: Dort knallten Hagelkörner in der Grösse von Schneebällen runter. Aber auch das Appenzellerland blieb nicht verschont.

Grösste Regenmenge in Appenzell

Ausserrhoden sei glimpflich davongekommen, sagt Richard Grüninger, Leiter Versicherungen und stellvertretender Direktor der Assekuranz AR. Diese stellte zwei Schadenexperten zur Verfügung, die während zweier Wochen in der Zentralschweiz im Einsatz standen, um Schäden zu begutachten. In der Zentralschweiz gingen 16'000 Schadensmeldungen ein. Wenn eine kantonale Gebäudeversicherung die Schadensumme nicht mehr allein zu stemmen vermag, kommt ein schweizweiter Schadenpool zu Hilfe. Daran beteiligen sich alle kantonalen Gebäudeversicherungen anteilsmässig. Die Assekuranz muss 2021 rund zwei Millionen Franken als Ausgleich einschiessen.

An jenem Sommersamstag wurden beispielsweise in Appenzell die grösste Regenmenge innert zehn Minuten seit Messbeginn festgestellt. Innert Stunden verwandelte sich die Region in eine Winterlandschaft, überflutet von Hagel. Am schlimmsten betroffen waren Bühler und Gais mit überfluteten Kellern, Grundstücken und Strassen.

In einer Tiefgarage stand das Wasser zentimeterhoch

Auf Vorplätzen häufte sich der Hagel zu «Schneehaufen», an Fassaden hinterliess er sichtbare Spuren, Rollläden verbeulten und in einer Toilette stiegen die Hagelkörner bis zum Lavabo hoch. «Das war doch schon sehr speziell», so Fabian Rechsteiner, Leiter Naturgefahren und Objektschutz bei der Assekuranz AR. Polizei und Feuerweh mussten mehrmals ausrücken. Bei der Assekuranz AR gingen rund 200 Schadensmeldungen ein; die Schadensumme betrug rund 390'000 Franken.

Die Vorläufer

Es war nicht das erste Unwetter im Appenzellerland. Besonders krass war ein heftiges Gewitter im Spätsommer 2002 mit massiven Regenmengen: Zahlreiche Überschwemmungen und Erdrutsche waren die Folge. In Lutzenberg wurde ein Haus total verschüttet; drei Personen starben. In Urnäsch traten mehrere Seitenbäche über die Ufer. Wenige Tage später gingen weitere heftige Gewitter über den Gemeinden Torgen, Speicher, Rehetobel, Wald, Teufen, Bühler und Gais nieder.

In Herisau überschwemmte es Trassees und Keller. Bewohnerinnen und Bewohner mussten wegen drohender Hangrutsche evakuiert werden. Der Rotbach und die Goldach führten Wassermengen, die einem Jahrhunderthochwasser entsprechen. Alle Feuerwehren des Mittel- und Vorderlands wurden aufgeboten. Über 3000 Schadensmeldungen gingen ein. Gewässerverbauungen mussten repariert werden und wegen starker Ufer- oder Sohlenerosionen mussten neue Schutzbauten erstellt werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 42 Millionen Franken.

Zehn Millionen Schaden

Im Juli 2011 richtete ein Unwetter im Hinterland Sachschäden von rund zehn Millionen Franken an. Tiefgaragen und Keller mussten ausgepumpt werden, Strassen und Eisenbahntrassees mussten von umgestürzten Bäumen geräumt werden. In Schwellbrunn und Herisau wurden mehrere Menschen evakuiert, da Hangrutsche ihre Häuser gefährdeten. Die Aufräum- und Instandstellungsarbeiten dauerten mehrere Wochen. Ähnliche Schäden wurden 2017 im Vorderland verzeichnet.