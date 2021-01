Publikumspreis Simon Ehammer ist «Appenzeller des Jahres»: «Es ist schön, dass ich von der Bevölkerung diese Wertschätzung erhalte» Simon Ehammer hat bei der Wahl zum «Appenzeller des Jahres» die meisten Stimmen erhalten. Der aufstrebende Zehnkämpfer aus Stein äussert sich über den Preis, seine Trainingszukunft in Teufen und warum er einen Tiroler Adler trägt.

Simon Ehammer ist der Überflieger von 2020. Urs Lindt / freshfocus

Mit Zehnkämpfer Simon Ehammer, Kurzsprinter William Reais und Hürdenläufer Jason Joseph machten 2020 junge Männer in der Schweizer Leichtathletikszene auf sich aufmerksam. Das Magazin «Fit for life» schrieb: «Joseph, Reais und Ehammer sind die Shooting-Stars, die jungen Wilden, lauter coole Typen. Sie haben das Zeug für eine grosse Karriere. Wenn sie gesund bleiben, dürften sie noch manches Stadion rocken.» Bei Ehammer ist die Aussage eher den spektakulären Resultaten geschuldet als dem Auftreten. Der Zehnkämpfer aus Stein gilt als ehrgeizig, aber bodenständig.

Die Auszeichnung als «Appenzeller des Jahres», von der Leserschaft bestimmt, nimmt er mit Freude entgegen. «Nachdem ich schon von anderen Seiten Anerkennung bekommen durfte, ist es schön, dass ich nun von der Bevölkerung diese Wertschätzung erhalte.»

Trainer erhöhen Pensen

Ambitionierte Athleten wenden sich oft einem anderen Umfeld zu, wechseln zu einem Grossclub, in eine hochkarätige Trainingsgemeinschaft nach Stuttgart, Holland oder in die USA. Ehammer hat seine sportliche Zukunft anders geregelt. Der TV Teufen und die Sportlerschule Appenzellerland bleiben seine sportliche Heimat. «Mein Profistatus nach Abschluss der Sportler-RS nützt mir allerdings vor allem dann etwas, wenn ich auch tagsüber regelmässig Trainer um mich habe.»

In erster Linie wird Karl Wyler sein Pensum für Ehammer erhöhen; auch René Wyler sowie Yves Zellweger werden sich in mehr Einheiten als bisher um ihn kümmern. Es sei zudem denkbar, dass er sich in Absprache mit den Trainern einmal für drei oder vier Wochen zum Beispiel der Mehrkampfgruppe in Ulm anschliesse, um neue Impulse zu bekommen, sagt Ehammer.

Den Grosseltern gewidmet

Welches ist der schönste Platz im Appenzellerland? «Soll ich sagen: Die Leichtathletikanlage in Teufen?» Es gebe viele wunderbare Orte, am besten gefalle es ihm im Alpstein. Ehammer hat österreichisches Blut in seinen Adern. Sein Vater stammt aus einem Tal in der Nähe von Kitzbühel. Was erklärt, weshalb Ehammer seitlich am Oberkörper das Tattoo eines Tiroler Adlers trägt.

«Er ist meinen Grosseltern gewidmet. Vielleicht werde ich einmal die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen.»

Oft hält sich die Familie in Tirol in den Ferien auf. «Ohne Corona wären wir vielleicht auch in den vergangenen Tagen dort gewesen. Beruflich, sportlich und sprachlich fühle ich mich allerdings ganz als Schweizer und Appenzeller. Ich habe mein Leben hier aufgebaut.»

Titelkämpfe am 21. Geburtstag

Am 7. Februar wird Ehammer 21 Jahre alt. Dies ist der zweite Tag der Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in Magglingen. Und weil er dort bis Mitte März die Sportler-Rekrutenschule absolviert, kann er einen weiteren Wettkampf in seiner «Interims-Heimat» absolvieren: Zwei Wochen später finden in Magglingen auch die Hallenmeisterschaften der Aktiven statt. Die grossen Ziele stehen allerdings später auf dem Programm – zum Beispiel mit den Olympischen Spielen.