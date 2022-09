Appenzeller Bahnen Ideen werden gesucht: Zahnradbahn Altstätten-Gais soll auch nach 2035 weiterbestehen bleiben Um den Betrieb der Zahnradbahn Altstätten-Gais langfristig sicherzustellen, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Die sucht nun nach Ideen, um die Fahrgastzahlen zu steigern.

Die Zahnradbahn Altstätten-Gais steht vor einer ungewissen Zukunft. Eine Arbeitsgruppe arbeitet nun Ideen für den längerfristigen Erhalt des Betriebs aus. Bild: Philipp Griesemer Photography

Der Erhalt der Zahnradbahn Altstätten-Gais der Appenzeller Bahnen (AB) ist nur bis zum Jahre 2035, also bis zum Ende der Lebensdauer der Fahrzeuge gesichert. Die Fahrgastzahlen wie auch die Kostendeckung (die von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen geforderten 30 Prozent werden nicht erreicht) sind aktuell zu niedrig, um eine Gewährleistung des Betriebes auch nachfolgend sicherzustellen. Das zumindest wurde einst entschieden und lange Zeit kommuniziert.

Nun aber soll doch die längerfristige Weiterführung der Bahn angestrebt werden. Das zumindest schreiben die AB in einer Medienmitteilung. Um die Stilllegung zu verhindern, soll die Attraktivität gesteigert werden. Im März nahm eine Arbeitsgruppe die Arbeit auf und startete einen Strategieprozess. Mit dabei sind der Stadtpräsident von Altstätten, Ruedi Mattle, der Vorsitzende des Vereins MTB Rheintal, Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinde und Tourismus Gais, des Vereins St.Galler Rheintal, der Appenzeller Bahnen sowie der Stiftung Historische Appenzeller Bahnen. Sie alle setzen sich für die Steigerung der Fahrgastzahlen auf der Linie Altstätten-Gais ein.

Arbeitsgruppe hat erste Ideen entwickelt

Erste Ansätze respektive Ideen sind mittlerweile auch schon gefunden. Eine der Kernzielgruppen bilden Schulklassen. Die Arbeitsgruppe will diese vermehrt für Ausflüge und Schulreisen in das Gebiet der Zahnradbahn Altstätten-Gais holen. Dazu braucht es stufengerechte und zum Lehrplan passende Angebote. Neben den bestehenden Angeboten im Perimeter wie die Sperre Stoss, das Schlachtdenkmal oder der Naturlehrpfad, könnte ein neuer Erlebnisweg die Schulklassen anlocken. In einem nächsten Schritt soll das weitere Vorgehen unter Einbezug von Fachpersonen definiert werden.

AG-Klub und weitere Projektideen

Eine weitere Zielgruppe bilden Gruppenreisende. Originelle Ausflüge für Gruppen sind gefragt und Gruppen können rasch zu einer Nachfragesteigerung beitragen. Dazu sollen beispielsweise Angebote zusammen mit historischem Rollmaterial erstellt werden. Die Region Stoss zieht bereits heute Mountainbike-Interessierte an. Künftig sollen spezifische Mountainbike-Strecken realisiert werden, was die Nutzung des bestehenden Velowagens zusätzlich steigert. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Verein MTB Rheintal ebenfalls überarbeitet und soll einen einfacheren und platzeffizienteren Velotransport sicherstellen. Weiter steht gemäss Schreiben die Gründung eines Fördervereins, des AG-Klubs, auf der Ideenliste. Ziel ist die finanzielle, aber auch ideelle Beteiligung Privater und Firmen am Erhalt der Zahnradbahn Altstätten-Gais. Als Gegenleistung profitieren die Mitglieder von speziellen Bahnerlebnissen und Klubanlässen.

Rückmeldungen aus der Bevölkerung gefragt

Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmässig und konkretisiert die Ideen laufend. Sie nimmt weitere Ideen und Rückmeldungen zu den bereits genannten Ideen unter der E-Mail-Adresse marketing@appenzellerbahnen.ch entgegen.