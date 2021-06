Appenzell Nach zweijährigem Rechtsstreit: Die Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies sind bald wieder bespielbar Gute Nachrichten für die Innerrhoder Tennisfreunde: Die beiden mangelhaft erstellten Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies in Appenzell befinden sich derzeit im Neubau. Die Arbeiten schreiten gut voran, sodass der Spielbetrieb noch in diesem Monat wiederaufgenommen werden kann. Mit dem Neubau geht ein Rechtsstreit zu Ende.

Die neuen Tennisplätze bei der Sportanlage Schaies waren aufgrund von Baumängeln lange Zeit unbespielbar. Das soll sich bald ändern. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 11. September 2020)

Bei der Sportanlage Schaies in Appenzell sind die Bagger aufgefahren. Die beiden mangelhaft erstellten Tennisplätze werden derzeit neugebaut. Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, kann der Spielbetrieb noch in diesem Monat wiederaufgenommen werden. Dies teilen die Bezirke des inneren Landesteils in einem gemeinsamen Communiqué mit.

Mit dem Neubau der Tennisplätze geht ein zweijähriger Rechtsstreit zu Ende. Kurz nach der Eröffnung der Schaies-Anlage im August 2019 kamen gravierende Baumängel auf den Tennisplätzen zum Vorschein, welche den Spielbetrieb verunmöglichten. Beanstandet wurden unter anderem das Ballabsprungverhalten, die Unebenheit der Plätze, Materialausbrüche, die Linierung sowie Hohlstellen unter dem Belag.

Bruno Huber, Bezirkshauptmann von Rüte und Präsident des Lenkungsausschuss Schaies. Bild: PD

Nach einer ersten Sanierung lag jedoch immer noch ein «Flickenteppich» vor. Gemäss Angaben von Bruno Huber, Präsident des Lenkungsausschusses der Sportanlage Schaies, wurde gar «verschlimmbessert». Die Baufirma hingegen beharrte auf ihrem Recht auf Nachbesserung.

In den vergangenen Monaten wurde im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ein Gutachten über den Zustand des bestehenden Tennisplatzes eingeholt. Im Rahmen dieses Verfahrens haben die Parteien am 21. Mai einen Vergleich abgeschlossen, der die Auseinandersetzung beendet.

Jahrelanges Gerichtsverfahren konnte verhindert werden

Die Vergleichsvereinbarung zwischen den Bezirken als Bauherrschaft und dem Bauunternehmen konnte aussergerichtlich erzielt werden. «Es ist in solchen Verträgen üblich, dass Stillschweigen über die Details vereinbart wird», heisst es in der Mitteilung.

Dies sei auch die Bedingung seitens der Baufirma gewesen: Hätten die Bezirke dies nicht akzeptiert, hätte ein jahrelanges Gerichtsverfahren gedroht und die Tennisplätze wären weitere Jahre brachgelegen. Dies hätte vor allem den Tennisclub Appenzell negativ tangiert. Aus diesem Grund habe der Lenkungsausschuss zwischen der schnellstmöglichen Instandstellung der Tennisplätze und der langwierigen Fortführung der gerichtlichen Auseinandersetzung abgewogen.

Die Bezirke als Bauherrschaft sind auch mit weiteren involvierten Unternehmen in Verhandlung, die für die Tennisplätze auf Schaies Aufträge erhielten und deren Pflichterfüllung wegen des Schadens zweifelhaft sei. Über die einzelnen Vereinbarungen werden ebenfalls keine inhaltlichen Details bekanntgegeben.

Finanzieller Schaden zwischen 70'000 und 90'000 Franken

Die Bezirke werden nach Abschluss aller Haftungsfragen gegenüber der Öffentlichkeit Rechenschaft darüber ablegen, welche finanziellen Konsequenzen wegen der schadhaft eingebauten Tennisplätze entstanden sind. Nach heutigem Stand wird der Nettobetrag des Schadens für die Bezirke zwischen 70'000 bis 90'000 Franken betragen. Diese Summe liege innerhalb des Projektkredits, den die Stimmberechtigten aller Bezirke 2016 bewilligt hatten, heisst es in der Mitteilung.