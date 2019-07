Appenzell ist eine Ladestationen-Hochburg In Innerrhoden fahren überdurchschnittlich viele Elektroautos. Entsprechend dicht ist das Netz an öffentlichen Steckdosen. Yann Lengacher

Experten erwarten in Zukunft mehr elektrische Autos auf den Appenzeller Strassen. (Bild: KEYSTONE/Christian Beutler)

Wer an Appenzell denkt, der hat wohl zuerst Landschaften und Traditionen im Kopf. Ladestationen für futuristisch anmutende E-Autos kämen wohl kaum einem in den Sinn. Appenzell ist aber das Dorf mit den meisten Ladestationen für E-Autos im Appenzellerland. In keinem anderen Dorf gibt es so viele, 16 sind es aktuell. Das Netz von Ladestationen wird in Zukunft noch engmaschiger werden. Die St. Gallisch Appenzellische Kraftwerk AG (SAK) hat erst vor kurzem zwei neue Ladestationen für elektrische Autos beim kantonalen Spital und Pflegezentrum in Appenzell installiert. Die SAK habe zwar keine konkrete Planung für den Bau von weiteren Ladestationen, sagt aber: «Je nach Opportunität werden wir weitere öffentliche Stationen erstellen.» Das Energieunternehmen rechnet mit einer wachsenden Nachfrage für E-Autos.

Mehr neue E-Autos in den Appenzeller Kantonen

Das Bundesamt für Statistik verzeichnet für die Appenzeller Kantone in den Monaten Januar bis Mai einen Anstieg von Neuimmatrikulationen rein elektrischer Personenwagen. Während im genannten Zeitraum die Zahl der Neuimmatrikulationen im Vergleich zum Vorjahr in Ausserrhoden um rund 62 Prozent (von 13 auf 21) anstieg, waren es in Innerrhoden gut 467 Prozent (von drei auf 14). Die beiden Kantone liegen somit im nationalen Trend, mit Ausnahme des Kantons Glarus verzeichnen im Vorjahresvergleich alle Kantone eine Zunahme von Neueinschreibungen elektrischer Fahrzeuge.

Michael Lanker, Leiter des Innerrhoder Strassenverkehrsamts, erwartet in naher Zukunft wie die SAK mehr E-Autos auf den Strassen. Dies aufgrund der Senkung des durchschnittlichen CO2-Zielwerts ab 2020, den sowohl die Schweiz als auch die EU verfolgen. Er soll im nächsten Jahr von derzeit 130 Gramm CO2 pro Kilometer auf neu 95 Gramm CO2 pro Kilometer sinken. «Damit kann gerechnet werden, dass die Anzahl neu zugelassener Fahrzeuge mit elektrischem oder hybridisiertem Antrieb stark zunehmen wird. Um hohe CO2-Sanktionen beim Import zu vermeiden, werden die Fahrzeugimporteure das Modellangebot dementsprechend anpassen», sagt Lanker. Elektrofahrzeuge sehen sich oft mit dem Vorurteil konfrontiert, teure Anschaffungen zu sein. Die SAK bestätigt dieses teilweise: «Es ist korrekt, dass die Anschaffungskosten für E-Fahrzeuge aktuell noch höher sind. Dafür sind die laufenden Kosten, wie Wartung, Unterhalt und Strom günstiger.» In Inner- und Ausserrhoden sind E-Autos zumindest in steuerlicher Hinsicht nicht unbedingt günstig. Während auf nationaler Ebene die Treibstoffsteuer entfällt, werden sie wegen ihrer Antriebsart kantonal nicht tiefer besteuert.

In Ausserrhoden hob die Regierung eine Bevorzugung bei der Strassenverkehrssteuer per erstem Januar 2018 auf. Wie viel der Kanton durch den Wegfall dieser Vergünstigung eingenommen hat, ist in der Jahresrechnung nicht ausgewiesen. Gemäss der Kantonskanzlei dürfte dieser Betrag bei ungefähr 100000 Franken liegen. Das Geld fliesst in den Strassenunterhalt. Wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden E-Autos in den Appenzeller Kantonen nach ihrem Gewicht besteuert. Auf diese Weise besteuern neben Inner- und Ausserrhoden auch fünf andere Kantone ihre Fahrzeuge. Im Appenzellerland bezahlt ein E-Auto-Besitzer so tendenziell mehr Steuern, als der Fahrer eines Autos mit Verbrennungsmotor: Denn E-Autos sind wegen ihrer Batterie meist schwerer. Der «Tesla Model S»beispielsweise bringt etwas über 2100 Kilogramm auf die Waage. Damit würde es ähnlich besteuert, wie etwa ein Porsche Cayenne S, der gut 2000 Kilogramm wiegt. Während der Tesla aber kein CO2 ausstösst, emittiert zweiteres Fahrzeug 213 Gramm pro Kilometer.

Besteuerung stösst auf Kritik

E-Autos aufgrund des Gewichts zu besteuern, findet François Lauraz, Präsident des Verbands Auto Schweiz, deshalb nicht richtig. Es müssten Anreize geschaffen werden, um auf Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten umzusteigen.

«Ich bin für ein Steuersystem, das CO2-abhängig ist. Es sollte den Käufer motivieren, Fahrzeuge mit tiefen Emissionen zu kaufen.»

Lauraz erwartet, dass die Preise der E-Fahrzeuge in den nächsten zwei Jahren spürbar sinken werden und die Auswahl an Elektrofahrzeugen im mittleren Segment grösser würde. Die EU stehe wegen ihrer Klimaziele unter Zugzwang.