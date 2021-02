Appenzell Innerrhoden wird neues Mitglied der Regierungskonferenz der Ge- birgskantone – Appenzell Ausserrhoden sieht davon am Die beiden Standeskommissionen des Kantons Appenzell Innerrhoden und des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben der RKGK 2018 ein Gesuch um künftige Zusammenarbeit gestellt. Nach Ablauf einer zweijährigen Beobachterphase wird Innerrhoden nun Mitglied.

Die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden ist der Ansicht, dass eine breite Deckungsgleichheit ihrer und der Interessen der RKGK besteht. Umberto W. Ferrari

(pd/rms) Die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden tritt nach zweijähriger Beobachterphase definitiv der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) bei. Dies teilt die RKGK am Mittwoch mit.

Die RKGK vertritt gebirgsspezifische Anliegen und Interessen im In- und Ausland. Hierzu gehören insbesondere die Themen Raumordnung/Tourismus, Energie, Finanzen, Verkehr sowie die Zusammenarbeit mit den grenznahen Alpenregionen. Im 2018 haben die beiden Standeskommissionen des Kantons Appenzell Innerrhoden und des Kantons Appenzell Ausserrhoden der RKGK ein Gesuch um künftige Zusammenarbeit gestellt, weil sie der Ansicht waren, dass in den erwähnten Politikbereichen eine breite Deckungsgleichheit der Inte- ressen besteht. Die Parteien sind damals gemeinsam übereingekommen, dass die beiden Appenzeller Regierungen als Beobachter in der RKGK aufgenommen werden und nach zwei Jahren aufgrund einer Standortbe- stimmung die Option einer Vollmitgliedschaft geprüft wird.

«Häufig nicht die selber Bedeutung »

Nach Ablauf dieser zweijährigen Phase als Beobachter hat die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden der RKGK ein Gesuch um definitiven Beitritt unterbreitet, dem die bisherigen Kantons- regierungen von UR, OW, NW, GL, GR, TI und VS einstimmig zugestimmt haben. Diese heissen die Standeskommission in ihrem Kreis ganz herzlich willkommen, heisst es in der Medienmitteilung.

«Die Standeskommision des Kantons Appenzell Ausserrhoden sieht demgegenüber davon ab, eine Vollmitgliedschaft anzustreben, weil die Kernthemen der RKGK für Appenzell Ausserrhoden häufig nicht dieselbe Bedeutung haben wie für die übrigen Konferenzmitglieder», so die RKGK weiter. Sie bedauere diesen Entscheid, habe dafür aber Verständnis und danke der Standeskommision für die gute Zusammenarbeit während den letzten zwei Jahren.